好，所以你決定要玩得更認真一點。你已經選定了一副喜歡的套牌，除了一點：你還沒有所有需要的牌。

你該怎麼做？你有哪些選擇？

在我過去十多年寫魔法風雲會文章的經驗裡，其中一個最常被問到的問題就是：「我要怎麼在預算有限的情況下獲勝？」

首先讓我們先來定義「預算」吧。在這篇文章裡，當提到預算時所指的是卡片的稀有度。稀有牌比非普通牌難入手，而秘稀牌又會比稀有牌更難一點。

好消息是在今天的世界中，這絕對是可行的，你只要有方法性地去找到你想構築的東西。

所以，你如何可以在有限預算內獲勝？今天就來回答這個問題！

1. 決定你想構築的套牌

這聽起來很簡單，但卻是非常重要的一步！在一開始你需要定義想要使用的套牌。我看過太多人只一味漫無目的地交換標準內的牌，把自己的套牌打造成一個古怪的四不像，然後期待有一天可以在標準賽中獲得好成績。

在有限預算內構築套牌，就跟魔法風雲會一樣是場資源的競賽。舉例來說，當在交換牌的時候，你只有那麼多可以換出去的牌－所以你應該在心中有一個明確目標知道自己要構築什麼。

這個目標對你所擁有的牌池來說不應是遙不可及的夢想，舉例來說，如果想從最近一次專業賽的八強套牌中選擇，而其中三副是你有興趣使用的。其中一副你擁有大概一半的牌，而另外兩副幾乎沒有任何東西，這時從那副有比較多牌的套牌開始絕對是比較容易的。

就用一個例子來繼續接下去的文章吧，假設我們選的是Luis Scott-Vargas的黑綠豪族套牌。

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 生物 (30) 4 迅孳種 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 2 異端治療師莉蓮娜 4 黑土樹靈 4 空殼螳人 4 筑拉波割喉客 瞬間 (4) 4 徵召軍伍 結界 (3) 3 秘石儀式 地 (23) 8 樹林 4 嘶響濕沼 4 羅堰荒野 4 沼澤 3 西行谷修道院 60 牌張 備牌 (15) 1 肉囊劫掠者 2 劫特叛徒卡力塔 2 不倦追跡人 4 違背心智 4 終極代價 2 沃文森謎團 黑 (17) 2 異端治療師莉蓮娜 4 空殼螳人 4 筑拉波割喉客 1 肉囊劫掠者 2 劫特叛徒卡力塔 4 終極代價 綠 (23) 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 4 黑土樹靈 4 徵召軍伍 3 秘石儀式 2 不倦追跡人 2 沃文森謎團 無色 (35) 4 迅孳種 4 篩墳惡體 8 樹林 4 嘶響濕沼 4 羅堰荒野 4 沼澤 3 西行谷修道院 4 違背心智 75 牌張 1 (8) 4 迅孳種 4 黑土樹靈 2 (23) 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 4 筑拉波割喉客 3 秘石儀式 4 違背心智 4 終極代價 3 (15) 4 篩墳惡體 2 異端治療師莉蓮娜 4 空殼螳人 1 肉囊劫掠者 2 不倦追跡人 2 沃文森謎團 4 (6) 4 徵召軍伍 2 劫特叛徒卡力塔 52 牌張 普通 (28) 4 迅孳種 4 妖精幻視師 4 黑土樹靈 4 空殼螳人 8 樹林 4 沼澤 非普通 (23) 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 4 筑拉波割喉客 1 肉囊劫掠者 4 違背心智 4 終極代價 2 沃文森謎團 稀有 (20) 4 徵召軍伍 3 秘石儀式 4 嘶響濕沼 4 羅堰荒野 3 西行谷修道院 2 不倦追跡人 秘稀 (4) 2 異端治療師莉蓮娜 2 劫特叛徒卡力塔 75 牌張 重抽手牌











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好，現在你已經選好了套牌，或許你需要再多做些功課來知道它怎麼運作，這樣才可以知道它的功能跟確認它是適合你的。

下一步呢？

2. 確定哪些是不可替換的

在有限預算內構築一副套牌是一回事，在有限預算內構築一副可以獲勝的套牌又是另一回事。

我們的目標是要在預算限制內盡可能構築出一副實戰的套牌。這或許會需要降低一些牌的強度或是把一些牌稍做調整，但還有一件非常重要的事：獲取不可被替換的牌。

有些套牌有些核心的牌張沒有適合的牌可以替換，而在這個在預算內構築套牌的資源戰中，那些牌張是你應該要花時間或精力來獲取的。

讓我們用這副之前提到的黑綠豪族套牌中三張非地的稀有牌跟秘稀牌來做例子吧（我等等也會稍微談一下地牌跟備牌）。

讓我們一張一張牌來看。每一張牌你都應該要問自己兩個問題：這張牌對套牌來說是關鍵的嗎？這張牌有可能的替代品嗎？

徵召軍伍是一張標準賽中強力的元件，也沒有其他強度接近的牌可以把一堆生物放進戰場。它對套牌的遊戲策略是很重要的，因為它可以在瞬間的速度提供一堆的生物。這將是一張你需要嘗試去獲得的牌。

秘石儀式肯定沒有替代品。在標準賽中沒有其他的牌可以跟它辦到一樣的事。這很重要嗎？它確實很重要—雖然套牌的功能沒有它不會有太大的影響。如果有這張牌的話我會使用，也會試圖去得到它們，但在優先順序上會排在徵召軍伍之後。如果你還沒有這張牌，也不會有太大的問題。

異端治療師莉蓮娜在這副套牌中並不是關鍵，你也可以在這個位置使用其他的三費牌。如果有的話應該要使用，但如果換入其他像肉囊劫掠者或不倦追跡人的三費牌的話，套牌的樣貌並不會相差太多。或許不是100%理想，但比起降低強度，稍做調整或許是一個更好的選擇。

確定一張牌重要性最好的方式就是考慮套牌的運作方式跟看其他人操作。然而，如果你想找一個方式快速的確認牌的重要性，一個很好的經驗法是確認在套牌裡放了幾張。這是一個很好的信號來顯示套牌的設計者有多想要抽到它。

這在這裡並非一個完美的量尺，一些有強度的必要牌並沒有放到滿編，像傳奇生物、單張的導師目標牌（試試看使用時遷季移套牌不要放兩張冠名牌試試看！）和其他。但這是一個很好的信號來納入你的分析中。

3. 研究魔法力基底

在這些炫麗的咒語奪取了對局中大部分目光的同時，或許套牌中最重要的部分實際上是魔法力基底。

你的地牌幫助確保了所有的咒語都可以有效地及時派上用場，整副套牌如果沒有正確的地牌將會瞬間崩解。

這也是為什麼我總建議在一個系列出現時，比起其他的牌張更應該盡可能的獲取雙色地，因為實際上它們的使用頻率將會比其他東西都來得多。如果你構築一副藍白套牌，在依尼翠闇影可以在標準賽中使用的十八個月當中，你幾乎一定會把港鎮放進你的套牌裡。

雖然如此，有時你並沒有所有需要讓套牌運作的東西。像是或許你只有一些雙色地但並沒有全部。

在這種情況下，我會尋找賽制裡可以使用的替代品。這裡最好的替代品就是守護者誓約跟依尼翠闇影的非普通雙色地。當然，嘶響濕沼提供了可以變成生物的選項¬—但在大部分的遊戲當中，邪穢果園的表現並不會差多少。你應該要試著慢慢把套牌升級到使用濕沼，但現在選用果園是完全合理的。

回到舉例的套牌列表中，我認為可以用邪穢果園跟成形野地來取代那些稀有的雙色地。

一張有點難以替代的是西行谷修道院，這張古怪的稀有地牌會變成巨大帶有威脅性的生物。雖說對套牌來說並非如此重要，但也確實有足夠的強度來提供其他地方難以找到的效應。可以的話，我會試著獲取它，但現在如果需要的話可以先用基本地來取代。

這裡還有一點：有時有些套牌會有很複雜的魔法力基底來使用三個或更多的顏色。如果沒有適當的魔法力基底，我會非常小心地去嘗試使用這類型的套牌。要不讓套牌分崩離析你只有非常有限的選擇，而這些橫跨多個顏色的牌張強度在較弱的魔法力基底上則會互相抵消。這在構築時是需要特別注意的一件事。

4. 找到正確的替代品

所以你已經確定了想要使用的套牌跟要優先獲取的牌張，並確認了魔法力基底可以運作。下一步呢？

是時候來找到要放哪些替代品進套牌的時候了！

理想的狀況下，你希望這些替代品會讓套牌有所調整¬－意即這些放進去的牌依然是可以使用的牌，它們在某些狀況下會表現較好，而在其他不同的狀況下會表現較差。你希望嘗試來達到類似的效果，像如果沒有毀壞之徑，那終極代價或許可以有相同的效果（有時候或許更佳！）。

但有時候可以做的改變並沒有那麼明顯。在這個情況下，其中一個我首先會試圖去尋找靈感的地方就是原始套牌的備牌。

備牌基本上包含了兩種類型的牌：針對特殊套牌的克制牌，或對上某一個類型的套牌會表現得特別好的牌。舉例來說，猛毒疫病只有在對上衍生生物套牌時才有所表現，而像違背心智或終極代價這些東西對特定策略的套牌會表現得特別出色，但對上其他各類型的套牌也可以有不錯的效果。在這些牌中找解答通常是很安全的。

類似的方式，你也可以找出正編中那些沒有放滿的牌來放更多張進去。顯然這些牌對正編有足夠的強度，所以把套牌裡已經有的東西加上第三張或第四張也是一個很安全的選擇。在其他類似的情況下，你也可以使用這些套牌中已有牌的相似品。像帶原鬼卒對豪族套牌來說也可以是一個很完美的選擇。

另一個尋找替代品的好方法是找有相同魔法力費用的牌。通常讓魔法力曲線保持一致是很重要的。在選擇替代品時，我很不願意去提升魔法力曲線－所以通常會找費用相同或更低的牌張。

5. 別忘了備牌

你很容易就把備牌晾在一邊並認為它沒有正編那麼重要，但你必須要非常小心。不管怎麼樣，別忘了在一場比賽中換過備牌的套牌使用的機會會比換備牌前還要多！

在選擇一副預算有限的套牌的備牌時，最重要的一點，就是調整你的備牌來補足那些在正編調整過後所產生的空缺。

回到我們的黑綠豪族套牌，假設我們移除了莉蓮娜，瞬間就少了一個持久戰可以獲得勝利的來源跟牌張優勢。在這個結果上，你或許可以在備牌裡放入像飛躍進化這樣的結界或另一張鵬洛客，必要時，甚至可以用解讀骨卦來補上那個空缺。

如果需要從備牌中減少牌並找尋替代品，想想看那張牌在套牌裡的角色。如果你因為沒有而刪減了不倦追跡人，試試看找另一個可以給你帶來牌張優勢的來源。如果你沒有違背心智，就找找看另一個棄牌咒語－諸如此類。

在有限預算內獲勝

在有限預算內獲得比賽的勝利絕對是可行的－你只需要謹慎的規劃。如果照著這個步驟來，你需要可以找到一副能合理構築的套牌並把它變成自己的，接著隨著時間不停進化來找到它最好的樣貌。在這同時，誰知道你可能發現什麼呢？很多時候我在構築一副預算有限的套牌時發現了不可思議的牌張，最後的表現甚至比那張我沒有的牌還要好！

這就是在這篇文章後我的經濟版豪族套牌。最終版本在正編跟備牌裡只有八張稀有牌，秘稀牌更是一張都沒有！

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 生物 (30) 4 迅孳種 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 4 黑土樹靈 4 空殼螳人 4 筑拉波割喉客 2 肉囊劫掠者 瞬間 (5) 4 徵召軍伍 1 終極代價 結界 (2) 2 秘石儀式 地 (23) 10 樹林 4 邪穢果園 2 成形野地 5 沼澤 2 西行谷修道院 60 牌張 備牌 (15) 2 終極代價 2 肉囊劫掠者 4 違背心智 4 沃文森謎團 2 逼從 1 纏住羽翼 黑 (17) 4 空殼螳人 4 筑拉波割喉客 3 終極代價 4 肉囊劫掠者 2 逼從 綠 (23) 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 4 黑土樹靈 4 徵召軍伍 2 秘石儀式 4 沃文森謎團 1 纏住羽翼 無色 (35) 4 迅孳種 4 篩墳惡體 10 樹林 4 邪穢果園 2 成形野地 5 沼澤 2 西行谷修道院 4 違背心智 75 牌張 1 (10) 4 迅孳種 4 黑土樹靈 2 逼從 2 (22) 4 暮巡班招募官 4 妖精幻視師 4 筑拉波割喉客 2 秘石儀式 3 終極代價 4 違背心智 1 纏住羽翼 3 (16) 4 篩墳惡體 4 空殼螳人 4 肉囊劫掠者 4 沃文森謎團 4 (4) 4 徵召軍伍 52 牌張 普通 (36) 4 迅孳種 4 妖精幻視師 4 黑土樹靈 4 空殼螳人 10 樹林 2 成形野地 5 沼澤 2 逼從 1 纏住羽翼 非普通 (31) 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 4 筑拉波割喉客 3 終極代價 4 肉囊劫掠者 4 邪穢果園 4 違背心智 4 沃文森謎團 稀有 (8) 4 徵召軍伍 2 秘石儀式 2 西行谷修道院 75 牌張 重抽手牌











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放心拿這副套牌去比賽吧。或著更好的做法是，跟著上面的步驟在預算內去構築出屬於你自己的強力標準套牌。

如果你對這篇有任何問題，或真的很想談談其他的東西，找到我最好的地方就是社群媒體！我在推特跟Tumblr上都很活躍。我想知道你們想要看到哪些主題，或是對未來的專欄有任何特別的想法。

沒有使用社群媒體？沒關係，必要時你永遠都可以寄信到beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

祝你有個美好的一週，希望你的套牌在戰場上大獲全勝！

我們下次見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight

beyondbasicsmagic@gmail.com