在成長的過程中，我嘗試了許多種的運動。就像九零年代玩運動的小孩一樣，夏天總是要去參加各式各樣的夏令營。

其中有一年表定的運動是籃球。那是在我發現魔法風雲會之前，西雅圖還有職業籃球隊，且我依然用臥室的門來紀錄身高的時候。

我並非最好的籃球選手，在成長期中發育也比起縱向更像是橫向發展，而我對籃球的了解主要則來自於投入在NBA Jam上的那些時間。

雖然我並非場上最好的籃球選手，卻是最有決心的。

我用了午餐跟營隊活動結束後的時間來練習投籃。我被四周空蕩蕩的球場及座椅所圍繞，站在那邊就只是投籃。投球、撿球、站定位，然後再投一次。

一次又一次。

一次又一次。

一次又一次。

雖然投進的數字沒有明顯地提升，但我確實做了很多練習，自我感覺也很良好。

就像這樣一而再再而三地反覆發生，直到某一個事件改變了我的方法。

那時我正在投籃。投籃、休息、再投籃。除了我之外空無一人－

「嘿。」

我回過頭，不知何時教練出現在了球場裡。她偷偷進來並一直遙遠的在觀眾席邊上看著。

那時正適合開始一段你所見過每部高校體育電影裡都會有的勵志片段。

「你有試過像這樣拿球及投籃嗎？」她拿著我的手，把它們擺到了正確的位置。

我向前踏了一步，投出。

空．心．入．網。

「熟能生巧，」我得意地說。

「不，」她回答。「完美的練習才能熟能生巧。」

她停頓了一下。「差勁的練習只會帶來差勁的結果；完美的練習，你的表現才會同樣完美。」

我從未忘記那個瞬間。

在魔法風雲會裡，你或許常聽到人家提起「對局測試」。

或許，「我想測試這副新套牌看它表現如何，」或「讓我們在PTQ前測試一下對局吧。」不管你是指揮官的愛好者、輪抽狂熱分子或實力堅強的標準賽玩家，你必定都曾在某個時間點想測試些什麼。

這確實是關鍵。在一個有那麼多的互動、那麼多選擇和那麼多要考慮事情的遊戲裡，你需要盡可能地學習。

但重點來了：完美的對局測試才能造就完美。

只為測試而測試就只是無效率地浪費你的時間，而魔法風雲會則更比籃球要複雜許多。套牌裡的每張選擇都是一個決定，每盤對局都是一連串選項交織而成。沒有可以浪費的時間。

你要測試什麼？你實際知道了什麼？甚至你為什麼要進行這些對局？

今天，就讓我們來聊聊構築賽事最好的對局測試方法。

#1－擁有目標

所以你有了你的測試團隊或夥伴，他們像是天行者路克之於韓索羅、高貴辣妹之於運動辣妹 ，或Reid Duke之於Owen Turtenwald（或Huey Jensen）。他們同樣也有興趣為這場比賽做準備。你們坐了下來，然後開始對局。

嗯. . .為什麼？

如果我經過正看到你們在進行對局測試，那當我問你為什麼要進行對局測試時，你應該可以給我一個答案。

如果你需要把我想像成在你家長廊半夜徘徊一直問你問題的傢伙，那就這麼做吧。不過永遠都要想好這個問題的答案。

首先，了解什麼是你期待從這個遊戲當中知道的，然後了解你將如何去獲得這些資訊。

讓我們來看一個非常普通的情境：你即將參加一場比賽，而你希望知道你的套牌在對上另一副特定套牌會有怎樣的表現。你坐了下來開始對局。

你希望從這裡知道些什麼？

這裡的列表只是一些原因，全部或許都是不錯可以當作努力的目標：

哪副套牌在對局中較有利？

哪些是對局裡最重要的牌？

哪些牌沒有展現出它們的價值？

哪些備牌最能有幫助？

什麼時候我該積極進攻，什麼時候又該防守？

哪些牌需要去除或反擊，哪些又是可以放心讓他留在場上的？

我是如何贏得那些贏的對局的？

我是如何輸掉那些輸的對局的？

可能的原因有很多，遠比列在這裡的要多－但你應該了解哪些是你想知道的並依此進行對局測試。你可以同時以多個為目標，但永遠都應該至少要有一個。

舉例來說，如果你的目標是辨明在對局中應該要積極或是被動，那就應該要在對局中嘗試不同的進行方式來看何者表現較佳；如果你想了解哪些牌並沒有太大的用處，那就應該在牌表現不如預期時拿紙筆記錄下來。

擁有目標。

#2－搜集資料

進行足夠多場比賽後利用數據來做出正確決定是很重要的。只進行一或兩場並無法看到事情的全貌。

當然，另一方面你也只有那麼多時間。你希望有效率進行對局測試。

所以，什麼是你做該做的？

我通常建議從進行一組十場的比賽開始，並交替先手的次序。在這十場比賽結束後，以及每一場比賽之間，與對局的對手聊聊哪些有用哪些沒有用。

但你絕對不該做的是：看到對局的結果是7-3就寫下這是一個70%–30%的對局。

不管在測試對局裡是輸多贏寡，都遠比不上你們在對局中的感覺得來重要。我曾有過在測試裡10場裡輸了8場，但雙方都同意依然是我占上風－反過來也是。十場並未接近一個足夠大的樣本數字，能使我們獲得完美的對局結果數據 . . . 但如果你夠專心在進行遊戲上，那已經足夠讓你可以開始導到結論。

多與你的測試隊友和團隊交流。整個團隊一起得出哪些是有用及對局感覺如何的結論。對局測試的結果並非是要產生對局的原始數字或生成哪些對局較有優勢的表格；而是了解如何利用全部所蒐集到的資訊來做出最佳的判斷。

#3－進行換過備牌後的對局

這是我一直在強調的：測試換過備牌後的對局。

比賽的對局是三戰兩勝，所以你至少有一半的對局會使用備牌 . . . 且肯定會更多。

如果只測試第一盤，有些對局或許會比較傾向其中一邊－但在換過備牌之後，風向卻會有很明顯的改變。

如果你使用一副強攻的白色套牌對上紅藍控制，贏得第一盤對你來說將不是什麼問題。

然而，在換過備牌之後，紅藍套牌將會帶來無止盡的燒殺跟一整組的灼熱雙日！突然，你無法再保留生物多過一回合，整個對局計劃開始崩解。

如果你測試的是換過備牌的對局，你就會知道備牌裡需要有能回來的生物來對抗他們。這將輕易成為勝負之間的分野。

如果你只打算像上述那樣進行十場測試對局，我會進行大概四場換備牌前及六場換備牌後的對局來找到最佳感覺。但通常，你會想要先完成十場對局，進行討論後再換到不同的備牌。當然，這必須要跟你的目標一致：如果你的目標是清楚了解第一盤的關鍵，那測試換備牌後的對局將不會有太大的幫助！

#4－使用雙方的套牌，使用一切

中國古哲學家孫子有云。「知己知彼，百戰百勝。」

事實確實如此：了解對手的套牌就跟了解你自己的套牌一樣重要（有時甚至更為重要）。

使用自己的套牌只是故事的一半。在測試一場對局時，我喜歡同時測試兩邊。你只需要在幾場比賽裡扮演對手，就可以對你所害怕的牌、轉折點在哪裡以及你的一般策略能有很大的了解。

這自然很就快就可以延伸到一切。

現在，當我說一切的時候，我真正指的是「一切你預期會在對局中碰到的東西。」雖然我很喜歡使用華麗的新套牌，但除非你就是套牌的操控者且想知道對局會怎樣進行，否則與他們進行測試並不會像與那些預期會在比賽中碰上的套牌測試讓你獲得更多的資訊。

在完美的世界裡，我會想使用每副預期會在比賽中碰上的套牌，並了解他們的運作方式。時間上的可行性絕對是一個因素，但至少那些預期會碰上的主要對局，我強烈建議至少要使用看看那些套牌。

賽場中最棒的玩家通常不是最專精於一副套牌上那個－而是最專精於賽制上的那個。

#5－實驗！

對局測試就是：測試。

你不會想像是科學家那樣拿著所有的數據，使用它們導出新的公式，然後不可思議地決定在現場觀眾面前第一次測試公式。如果你正在尋找一個嘗試新東西的時間，那就是對局測試這時候！

如果你正在進行對局測試並想嘗試一張新牌、不同的備牌方式，或在對局中採用完全不同的策略，跟你的測試隊友聊聊並嘗試看看。或許可行，或許沒用，但你總是可以嘗試並看看結果。

實驗很花時間，所以如果你需要捷徑，甚至可以試著打破魔法風雲會的規則來把那張牌放進起手幾次。（或著反過來，看看如果只在後期抽到這張牌會如何）記住，這是對局測試：依你所需來調整對局以達到你的目的－只要不會在其他地方損害到你的數據。（或如果因為基於某些原因，你在一場比賽中進行對局測試。那個時候請不要作弊。）

試試新的備牌計畫、新的牌張、增加或減少地牌，並盡可能地想像。當然，別忘了這些可能會如何影響你其他的對局－舉例來說，如果你持續加新牌到備牌裡，其他的對局可能就徹底地會受你所拿掉的東西影響－但這絕對是一個很好知道的機會。

你永遠不會知道在對局測試裡會知道什麼。

你的獎勵

我不再打籃球，至少不再那麼具有競爭力了。西雅圖超音速隊搬了家，我也長大了。

但在生命中的每樣活動都會以某種方式給你留下持續的印象－而那總是希望進行完美練習的欲望則一直陪伴著我。

多年以後，我驚覺發現當時籃球教練的一席話以類似方式呼應了我最喜歡的詩人Sarah Kay所寫的詩。在她所寫《明信片》字裡行間關於愛的描述裡寫道，「練習不會帶來完美，練習帶來永恆。」

希望你的完美練習為你帶來完美的永恆。

不管你是賽場老兵或遊戲新手，不管是在魔法風雲會週五認證賽或專業賽，我都希望這幫助你在對局測試時有更多方向。

有任何評論、想法或問題嗎？請透過推特、Tumblr聯絡我，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。我一直都很想聽到你們的想法！

享受對局測試，一起度過魔法風雲會的美好時光吧！我們下週見。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight