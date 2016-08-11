套牌裡的每種牌各要放幾張？

當你在構築套牌的時候，這是個每有一張牌放進套牌裡時都要問一次的問題（除非你打的是像指揮官一樣每種牌只能放一張的賽制），而這個問題可以很微妙：放四張跟放三張的牌究竟有什麼區別？什麼時候又該放兩張或只放一張？這些都是你要解決的問題—而這一切都在你坐下來用套牌進行對局之前！

好消息是，魔法風雲會的套牌不是不能改變的。在使用過那副套牌之後，你永遠都可以重新調整裡面的張數。但一個好的開始將會大大的降低你構築套牌的難度。

我計畫在後面幾個月寫四篇一系列的文章來分別仔細的討論每一個數量。（對不起了Relentless Rats的粉絲們，這裡討論的只會有一到四的數字。）而今天就讓我們從最大的數量：四張開始吧！

把一張牌放四張是你可以放進套牌的最大數量－一般來說，這代表這些牌是你在比賽中最想抽到的。它們通常是最重要且跟你的套牌策略最符合的。

有什麼原因可能會對這個造成影響？現在，就讓我們來看看五個最常見你會想把某張牌放滿編的原因。

1.你需要在前期抽到這張牌

如果想可以持續地在遊戲前期施放一張牌，你絕對需要放四張到套牌裡。你需要盡可能的儘早有機會來找到這張牌。

讓我們來看一個經典的例子：一回叫的魔法力加速器。

妖精秘教徒在遊戲後期抽到並不是張強牌，那時的他只比一塊地好一點點。在遊戲的中盤，他通常也不是那麼的顯眼。那為什麼要放四張？那是因為他在第一回合叫的強度！

很多很多比賽的關鍵都在於一回可不可以叫出妖精秘教徒，這也是為什麼現在的加速器我們都把它做成至少兩費叫的原因。你可以比對手更快開始擴張勢力，獲取更大的優勢。前期叫他的強度值得承擔在遊戲後期才抽到他的風險。

但這不僅止於魔法力生物而已；其他很多一費叫的東西也是一樣。舉例來說，如果我構築了一副需要一費生物的強攻紅黑吸血鬼，我絕對會把這張牌放四張：

同樣的，這張2/1生物的強度會隨著遊戲進行快速地減弱。但在一副強攻套牌裡，在前期叫出2/1開始對對手造成傷害隨著遊戲進行可以輕易地造成六點以上的傷害。這絕對值得冒著如果在第十回合才抽到他的風險。（別忘了在一副積極的強攻套牌裡，通常你的計畫是儘早結束遊戲，也就是往往不會碰到在第十回合才抽到伐肯納暴食客的問題。）

2.這張牌在遊戲的任何時候都很不錯

更多可以放進四張的牌是不管你在什麼時候抽到他們都有足夠的強度。當然，他們在不同的時間可能會更好或更差，但通常不會差到讓你無法接受。

這裡有個例子：

如果你的對手想用生物獲勝，Path to Exile對你來說基本上永遠都會是張好牌。雖然在前期，稍微幫對手加速會比在遊戲後期來得嚴重，但即使你在前期就看到Path to Exile，你依然會很樂意使用它。Lightning Bolt也是同樣的情況：以一點魔法力來說，對生物打三點或砸在對手臉上通常都是很實際的。

另外一個很好的例子是抽牌咒語。

如果想在套牌裡放進卜卦，四張很有可能是你應該要放的數字。在一般的遊戲中，沒有什麼時候有更多牌是不好的，不管在第三回合或第二十回合你都會很樂意施放卜卦。抽牌咒語的費用越低就越是如此。舉例來說，我無法想像有任何套牌會想使用少於四張的Preordain。

還有一些生物也符合這個條件。這是張現在在標準賽中很熱門的牌：

在第二回合，擁護人是一張有警戒的2/3生物。一段時間後，他會變成4/5還會讓你的地生物更強。記住他的強度會隨著遊戲進行而改變－這通常是一個很好的訊號，顯示你可以放心把它放滿。

擁護人也恰好符合另一個條件，那是…

3.這張牌本身就很強

牌本身的強度在這裡是一個很重要的量尺。如果一張牌本身的強度可以彌補你抽到三張而卡了幾個回合的話，有時費用高點或抽到會用不出來也沒關係。你會非常希望在遊戲中看到這些牌。

這張牌就是個不錯的例子：

當史芬斯的啟示還在標準賽中的時候，很多使用它的套牌都放了四張。它在前期很弱，甚至直到你有四點魔法力時你都不會使用它，用四點魔法力抽一張牌及加一滴血依然令人覺得沮喪。

然而，這張牌在後期的強度會讓你得到想要的東西：一個補充手牌以及遠離射程的手段。很多大型的抽牌咒語都是這個類型，歷時挖掘就是另外一個例子。

那這個生物又如何呢：

一張二回的Tarmogoyf並不會馬上引人注目，但他很快就會長大。就像森林擁護人一樣，他在後期是一張很大的生物，而在前期如果拍下來也不錯。有時甚至考慮保留一個有四張Tarmogoyf的起手都是合理的！

這是另一張：

它需要五點魔法力，但它依然經常是艾斯波龍套牌裡會放滿的支柱。在第五回合，它的強度讓你即使手中還有幾張依然可以處於很好的位置，就只因為你可以在第五回合施放。

讓我們再來看一張：

迅咒法師在前幾回並沒有那麼好，你得要抽到很多咒語才可以讓他變強。但假設你套牌構築的好，他在遊戲中期將成為一張很強的牌並可以帶給你很多的牌張優勢。

然而有時候依然要視情況而定－你不會只因為伊莫庫很強就把四張塞進套牌裡；抽到到遊戲結束都用不出來的情況依然要被納入考慮。但在預期可以正常施放手上牌的情況下，牌本身的強度是一個很好放四張的理由。

4.這張牌是組合技的元件

在組合技套牌中，通常你絕對需要抽到特定的組合技元件。沒有那些牌你將無法贏得比賽，你必須要可以持續地找到它們。

任何兩張牌的組合技都是一個很好的例子，尤其在你沒有手段去搜尋單一元件的時候，你會把它們放滿來增加抽到的機率。就用Splinter Twin的組合技來當例子吧。

當Splinter Twin在近代賽中還可以使用的時候，要湊齊組合技的套牌會把每個元件放滿四張（還會放一些Pestermite來加強！）只為了增加找到這兩張牌的機率。這副套牌會在成功把Splinter Twin結附在督教上的同時立刻獲勝，所以即使Splinter Twin到獲勝的前一刻都不會有任何用處，多抽到也是多餘，這依然是值得的。

5.這張牌在多張時更強

如果你想抽到多張特定牌，你絕對會想要把它放滿！有些牌會明白地點出這件事。舉例來說，讓我們來看清點庫存：

我真的無法想像會有不把這張牌放滿的時候。你會需要盡可能抽到越多來讓它變得更強。

當然，一張牌不需要如此的清楚的點出這件事。大部分的燒殺咒語都具備有這個特點。

想像一下你使用了一副想要對對手造成大量直接傷害的燒殺套牌。嗯，一張烈焰湧動是三點傷害，兩張是六點，抽到四張就代表了十二點傷害！類似這樣複合式的效應會使得使用多張可以全部幫你達成相同的目標。

對很多生物來說本身也是這樣，因為兩隻強的生物絕對比一隻來的更好！有些時候更是如此，就用部族王來當例子吧：

幫你妖精套牌裡的所有妖精加大一次已經很不錯；加大兩次還得了！除了幫你所有的其他生物變得更大之外，他們彼此間可以互相影響。

無四不成禮

希望這篇文章讓你更清楚知道什麼時候要在套牌裡把某張牌放滿。同時，這些原則總是有例外，所以也希望可以幫助你找到起始的基準線。重要的是一旦你有了好的開始，隨著遊戲進行你就更會知道是否該多放幾張進去。

如果有任何想法或問題，我很想知道！你永遠都可以在推特或Tumblr上找到我，所以別害怕在上面問我問題。你也可以用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

你有特別是否該把一張牌放滿編的問題嗎？寄給我吧！或許它值得一整篇專欄的討論呢！

我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight