歡迎回到見微知著！今天我準備了一篇很重大的文章給你，還包括一張新的預覽牌！

真的？但首先我想先談一些你或許不會看但是很重要的東西－我相信你一定已經拉到最後去看預覽牌了。不過有夢最美嘛！

讓我們開始吧！

我想你應該知道，競爭級別的魔法風雲會比賽通常是一對一的個人賽。在一場比賽中，你坐在對手的面前，注視著他的眼睛並準備戰鬥。在那個時候，你們的對手只有彼此，其他的都不再重要。

但進行魔法風雲會的對局跟為魔法風雲會對戰所做的準備一樣重要。

那些為準備大型比賽所花費的無數個小時都成了勝敗交雜的戰鬥。套牌測試、套牌構築，以及最後的套牌選擇都將會決定那些對局的內容。

而那就是你身邊的人出場的時候！

你肯定曾聽過一些名字：Team ChannelFireball、Hareruya Pros、Peach Garden Oath、MTG Bent Card和Team Luxurious Hair。這些團隊通常都佔據比賽了的領先位置，而那不是偶然－有人可以一起準備確實有很大的不同。

與他人一起準備有很多好處！不只是有了一起對局測試的人、可以搜集遠比單人能及更多的資訊，以及可以徵詢他人的意見等等許多。這些的價值無法衡量，也無怪幾乎所有魔法風雲會的職業玩家都或多或少有一起合作的團隊！

這一切都可能會讓你想知道：「我要怎樣才可以建立一個團隊？」

今天就讓我們來聊聊！

以人為本

首先第一件事，你需要找到加入你團隊的人。

我會從思考哪些人是你在玩魔法風雲會時所認識的開始。如果參加了夠多的大型比賽，你很可能你會認識一些朋友—他們很多人可能會有興趣一起努力。

除此之外，在今天的科技下，要找到一起努力的魔法風雲會玩家遠比以前要容易得多！社群媒體讓找人更容易了，他們甚至不需要住在你家附近！你永遠可以嘗試造訪本地的臉書頁面發表文章，或搜尋姓「黃」的玩家丟他們訊息看看他們是否有興趣。

你所要找尋的重點是：

那些想要參加競爭級別比賽的玩家們。身邊有著相同想法及想要成功動力的人們是很重要的。 有著不同長處的人們。有些人可能構築套牌的能力較好，其他人可能更能了解對局。你還需要有車且願意開長程去參加比賽的人們等等。 與你有不同想法的人。團隊一個很大的優勢在於你得以聽到很多不同的意見。為什麼這很重要？這樣你們就可以分別嘗試並試圖說服對方自己是對的。如果沒有創造可以帶來很多無意義爭論的機會，那其實就不能被稱為團隊。 一些有平面設計技能的人。在之後，這點將會變得很重要。 另一個有車的人。因為不可避免地在某個時間點，第二點中提到那個有車的人可能會退出或車子需要進廠保養。

一旦決定了哪些人是適當的人選後，接著就是開始下一步的時候：建立溝通管道！

任何團隊得以成功運作的關鍵都是溝通！不管怎麼樣，那是把所有資訊整合在一起，並了解接下去該如何做的方式。

利用一個可以簡單入手或分類能儲存資訊的手段或方式將會有很大的幫助。

像是你們或許有一個臉書的群組來發表內容，那樣就可以開始討論關於套牌、比賽或賽場主流等的內容，並把討論及在同一個區域內。把所有你想要一起合作的夥伴加到該群組裡，然後妥善利用臉書通知的同儕力量，那將會迫使他們參加！

除此之外，一些群組聊天將會很有幫助。不是為了實際了解要該如何進行魔法風雲會的比賽－絕對不是！任何你貼的連結都會被未讀，所有被翻盤的故事都只會消失無形。（跟其他時候你告訴大家同樣故事時得到的反應不一樣。）那只是讓你能知道他們在魔法風雲會以外的生活並互相丟一些貼圖，現代的友誼就是這樣！

完成這些了嗎？好，你已經踏出了成功的第一步！

下一步是什麼？

團隊對局測試

我曾在之前的文章中曾談過最好的對局測試方式「對局測試的五個祀煉」，但在與像是團隊這樣較大的群體合作時有幾件要記得的事情。

一個跟團隊一起努力的好處在於更多人可以進行更多對局。先做一個應該要被測試套牌的列表，再一一嘗試是很值得的。這樣你就可以把工作分給大家。

舉例來說，可以兩個人嘗試結界師對海盜的對局並回報結果，同時另外兩個人測試其他的對局。這樣能有效使用你們的時間，且把那些花在否定上時間的價值最大化，因為沒有其他人進行了相同的對局。

或著，如果那失去了它的功用，你可以讓隊上的所有人進行十次相同的對局，這樣如果獲勝的對局比較多，就可以在否定時講話比較大聲。說到測試東西，我在這篇文章裡面放進了一句話，它沒有其他的意義，只為了試看看有多少的讀者有在看文章而不是直接快轉到預覽牌。讓我知道你有發現，關鍵字是鳳梨。

在分配套牌的時候還有很多要考慮的東西。像是如果你有一副很喜歡的套牌，就應該要找到最好可能的對局並使用它。那樣的話，這樣你就可以聲稱像「我拿這副套牌昨天沒輸過」的論調來說服其他人使用你的套牌。

明白了嗎？很好！

名字很重要

到目前為止毫無疑問的，一個團隊最重要的就是名字！那將會是你花最多時間做的事情。

這裡有一些可行的建議：

使用一個容易記住的單字！那些聽起來很不錯又有啟發性的。

有些名字會告訴大家你的位置！像是Massdrop West就清楚地表示了成員是來自美國哪個地方。

魔法風雲會 的牌名。沒有什麼比把名字取成一張無名的 魔法風雲會 牌更能表示「我知道 魔法風雲會 」了。你的對手在看到Squeaking Pie Grubfellows的時候會愣住。

的牌名。沒有什麼比把名字取成一張無名的 牌更能表示「我知道 」了。你的對手在看到Squeaking Pie Grubfellows的時候會愣住。 四個字以上的名字。如果你無法找到一個好名字，那不如選一串字把它們放在一起，看看會發生什麼事。

雙關語。不管是愛它或恨它，都沒有比一個好雙關語更棒的了。

除此之外，我建議你可以尋找一些放在尾巴讓自己的隊伍看起來是特許團隊的一部分。像是「火」、「黑」、或讓人無法理解的「碗」。這代表你們不只是這樣，如果對手問起，你可以告訴他們你被分到了比較強的那一隊。

這些都完成後，請你的平面設計師（你已經找到了一個，對吧？）來設計你們的隊名並把Logo放到所有東西上。這點非常重要！T恤、桌布、馬克杯－所有人都需要知道。

我知道你現在在想什麼。「如果我們在一場主要比賽中表現很差怎麼辦？」沒問題！把一個成員踢出去補進新血，然後再換一個新的名字。

所有人都應該要知道你有多棒及多有創意，所以現在就開始思考隊名吧！

跟隊伍對戰

一個好的隊伍會在12月8日Unstable上市後更為重要！

甚至比平常都還要重要。你將會需要有人在你身邊，也需要他們有好的魔法風雲會技巧。

這就是為什麼：

是的你沒看錯。你將需要學習跟另一個人並肩作戰，不管另一個人對於披薩的意見是什麼。

這張牌非常強－如果你正確地使用它的話。只要兩點魔法力，它本質上可以讓你的加倍資源產出。你的套牌每回合將可以抽兩張牌，在自己回合使用兩倍的咒語等等。

這產生了很多有趣的問題：

讓一些隊伍成員不參加比賽只為使用這張牌時能坐在你旁邊是正確的嗎？

是不是把它放在備牌讓結束該輪對局的隊友可以變成你的盟友比較好？

你可以招募哪些沒有進到的第二天的人加入你的陣營？

這張牌最適合的套牌組合是什麼？是強攻/控制讓你們可以一人強攻一人控制？是一副可以依賴另一個人補上的組合技套牌？還是可以壓過對手的擊倒套牌？

那張插畫中的鳥怎麼可以沒有反生拇指還畫得那麼好？我是認真的。

還有一點是如果你多次施放這張牌，你可以有多個隊友，且還不包含子遊戲在內！相信你們都記得那個充滿子遊戲的可怕夏天（有些人可能現在還在玩），但這張牌跟Shahrazad有很好的互動。

我很期待在高級別的比賽中看到一些稀奇古怪的舉動。

我想這些就是我今天可以說的東西啦！希望你覺得這對組隊有幫助！現在你已經有了所有需要的東西，可以來幫助可以順利地完成這個流程。

有任何想法會反饋嗎？請讓我知道！你隨時可以在Twitter或Tumblr上找到我，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我們下週將會再見。享受剩下的預覽季，我希望你已經準備好你的套牌了！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight