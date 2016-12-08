換備牌本身就是一門藝術

除了你的六十張正編套牌之外，進入賽場時你還必須帶著十五張的備牌。然而大多數的玩家只使用他們的正編套牌進行測試，這其實是有些不對的：統計上，你在賽場中至少會有一半的對局將使用你的備牌來進行。而假設你並不是狀態火熱、每一場都以直落二擊敗對手的話，你的備牌對局永遠會比正編對局打得更多。

你的備牌可以是你最強大的武器－但如果使用不當，也是毀掉自己最簡單的方法¬之一。

我可以寫很多篇如何正確運用備牌的文章。（也很可能真的會寫。）但今天，我想要先針對一個特定的部份深入討論：在一個標準賽對局中換上適當數量的備牌。（這也通用於其他賽制，但比標準賽更老的賽制時常因為備牌的強度、以及需要針對特定套牌的剋牌數量而打破這些規則。）

準備好了嗎？讓我們開始吧！

備牌資源

你的備牌是一個有限制的資源。因為你只被允許放入十五張卡片，你必須讓備牌中的每一張牌產生作用並具有意義。如果你最終在備牌中有五張牌從未使用，這表示你損失了三分之一的備牌，而這很有可能徹底的改變一個對局的結果。

這意味著你真的必須對要使用那些卡片精打細算。舉例來說，如果你在一場對局中把十五張備牌都換上，然後能夠在這個對局中穩定獲勝。很不賴－但即使是在一個被單一套牌統治賽場的標準賽環境，你也不可能每一輪都只遇到那副最強的套牌。你還是需要一些備牌選擇來對付其他的套牌。

如果你是在全知全能的狀態下構築你的備牌，你的目標會是針對每一個對局擁有剛剛好足夠數量的備牌，讓你不需要多放任何一張就能夠獲勝。然而雖說我們並非全知全能，但我們至少能夠嘗試著更接近一點。

有幾種不同的方式可以判斷你的備牌換的是否恰當。在這裡我使用三種主要的方法，來嘗試確保我在一個對局中所替換的備牌數量是正確的。

1.確保你有足夠的卡片可以被換下

假設有一個你非常想要優化的對局。於是你在備牌中準備了七張牌，打算在這個對局中將它們換上。很好！現在你可以打爆這些人了。你前往參加比賽，對擁有許多目標而感到興奮。

你坐下，並且對上了那副你想要換上這些備牌去擊倒的套牌。你打完了第一盤，在第二盤開始前檢視備牌…但意識到了你很難去決定該換下哪些牌！你最後不得不為了你的備牌，而換下一些在這個對局中同樣很好的卡片。

這是一個典型的換備失誤。只有十五個珍貴的位置，換備牌必須首先考慮如何將套牌真正升級，而不只是做一些無關痛癢的微調。

舉例來說，假設你正使用一副藍－黑－紅（格利極）控制套牌，與在卡拉德許專業賽中獲得勝利的十分類似，並在現今的標準環境中對上了一副強攻套牌。你想要換進一堆去除咒語來對抗他們的開局。最先換下的幾張牌很好選，拿掉所有的反擊咒語。但接下來，你會發現你必須換下像是受控閃電這樣的卡片，只是為了替更有效率的去除咒語挪出位置！這有什麼意義？

是的，你的套牌或許會因為另一個去除咒語而稍微更有效率－但基於你原已擁有的來說，這並不能算是升級。我絕對會想要把這些空間留給另一個更需要幫助的對局，而不是在這個對局做小幅強化。

此外，你承擔著弱化套牌的重大風險。我總是看到這種事發生，尤其是在強攻套牌上，當你開始為了功能卡而換下生物時，你同時也在減慢套牌的速度。你的套牌必須圍繞著一個核心機制在運作，如果你開始啃食、動搖那個核心，那也會從根本上衝擊你的套牌表現。

當我在構築我的備牌時，我所做的只是弄清楚我在每一種對局中將會換上些什麼。如果感覺上我會因此去換下一些我想要保留的卡片，那麼我會重新調整，把這些備牌位置留給其它的卡片。

我強烈建議在決定你最終的十五張備牌之前，先想清楚你在每一個對局之中會怎麼去換備。

2.確保你的備牌策略符合賽場趨勢

你痛恨輸給乙太廠奇械。於是你仔細的測試了這個對局。你在備牌中塞入了許多針對它的牌，也有足夠的卡片可以換下。你準備好了，那些奇械套牌在你面前只有被痛宰的份。

你去參加比賽，然後就像你所計劃的，你擊潰了乙太廠奇械。那麼問題在哪呢？你在整個賽事中只遇上了一次奇械！

發生了什麼事？

雖然在備牌準備正確數量的卡片很重要，但對賽場做出預測判斷，並依據判斷來調整備牌也同樣重要。如果你預期某副套牌不會有太多的機會出現，那麼你可以減少針對它所準備的備牌數量。

通常，我所做的是從判斷哪些會是最熱門的套牌開始，然後（回到#1）確保我在考量能夠換下的牌張之後，能有正確數量的備牌能夠換上，然後剩下的位置，我會分配一些牌來應對較不熱門的對局。

此外，有時你會得到一些能夠使用於多個對局的優秀卡片。舉例來說，反擊咒語在控制套牌的鏡像對局中很棒，同時對抗奇械時也很不錯。用一些你準備拿來對付主流對局的多功能卡片，去找到方法對抗那些較不熱門的套牌，是一個確保你備牌全面性的絕佳方法。如此一來，你能夠在專注於主要對手的同時，更全面的去對應其他類型的套牌。

3.確保你在這個對局中真的需要幫助

備牌的目的是協助你對抗不利的對局，並在對手換備牌時能夠並駕齊驅。然而，為了一個已經對你有利的對局去換入大量的備牌是絕對必須要避免的。

現在讓我們假設你正在使用前面提到的那副藍－黑－紅控制套牌來對抗乙太廠奇械。在第一盤這會是個相當有利的對局。現在，當你要換備牌的時候，奇械套牌很可能會為了你換入不少牌張－而你肯定也不能一成不變

但是，你也不該去換入一大堆卡片。

第一，在你第一盤佔據優勢時（如前所述），你多半沒有想要換下那麼多張卡片

第二，你並不需要太大量的幫助。記得：你想要有剛剛好足夠的備牌並換入來讓你獲得勝利，而不是過多。如果你在這邊只是換入少少幾張備牌，那一點關係都沒有。是的，你永遠有機會遇到那種準備了十張備牌要來對付你的對手－但大多數時候，它們都只會換掉少少幾張，只要你也有幾張備牌可以換入支援，那通常不會有太大的問題。

有備無患

建構一個標準的備牌是件棘手的事情，希望這篇文章給了你一些工具與方向去完成它。關於備牌的支援是我最常收到的請託之一。

還有很多關於備牌的東西可以討論，而這只是冰山一角。所以如果你喜歡這篇，請讓我知道，那麼我在未來可以有更多關於換備牌的作品。（或沒有，如果得到負面回應的話。）

要如何讓我知道呢？你永遠可以傳tweet找到我，在我的Tumblr上問我問題，或寄電郵給我（麻煩請用英文）BeyondBasicsMagic@gmail.com.

下週再見了，在下次見面前，祝你能一張不差的準備自己需要的備牌數量。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight