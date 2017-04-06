阿芒凱的一切都在把你推到自己的極限。

阿芒凱的人們都在努力完成五個祀煉，不管代價是什麼。如果他們在一場戰役後喘不過氣，或需要一些時間來從煩人的祀煉中復原，他們可以如此做－並且知道他們將帶著比別人更好的形體從嚴峻的考驗中離開。

在遊戲裡呢？這樣的心理素質顯現於耗竭的機制上，在阿芒凱中首次光榮登場。

既然如此，我們又何必賣關子扣住手上的預覽牌呢？讓我們來看看這張具有耗竭異能的稀有牌，並聊聊你可能會如何使用它。

容我介紹－崇耀祀徒：

除了追求榮耀之外，你肯定也會看到祀徒在標準賽中一次又一次地攻擊你的對手。

讓我們拆開來看。

只要兩點魔法力，你會獲得一個3/1生物。單就這樣而言，他並不足以被放進那些最富侵略性的構築套牌裡－但也沒有相差太遠。用兩費牌打3點不是開玩笑的，他可以快速地削減對手的生命值。

接著是耗竭的異能。

耗竭獎勵你預先思考及了解本回合是否要耗竭。有些耗竭的獎勵極為強力－當你正確啟動它的時候。

耗竭生物的代價並不小：本質上你將失去他一個回合。如果耗竭了崇耀祀徒，而他不管這回或下回都不會被阻擋的話，你就是放棄了兩點的傷害。所以，他最好值得你這麼做。

什麼時候耗竭才是最合理的呢？這個嘛…

1. 若非這樣你的生物就穿不過去的時候

有些生物很快就會被比下去擊敗或成為虧本交易的對象。耗竭可以幫助他們穿過去，並比一般情況更能持久攻擊對手。

以崇耀祀徒來當作例子。3/1的最大弱點在於他幾乎會死在任何阻擋者手下，隨便一個1/1的自動機或昆蟲衍生生物都會很樂意跳出來擋在你的3/1生物前面。

好，崇耀祀徒必須要意識到這個問題。

他可以自己造成3點傷害－或如果阻擋者會對他造成威脅，它可以休息一回合來變成4/4具有繫命異能的生物進行攻擊！這幫助確保了在盤面展開時他依然是個有用的攻擊者。（加上，繫命提供了你在祀徒無法阻擋時的安全血量。）

很多耗竭的效應都提供生物數值的增長或穿透的方式。在那些若非這樣則打不進去的時候，你將可預期規律地使用那些方式來穿透。

2. 當你需要效應的時候

當然，不是所有的耗竭效應都是讓你的生物穿越阻擋者，有些則是跟戰鬥沒有關係的有效異能。在這些情況下，你必須要決定什麼才是相對重要的：是下回合可以攻擊（或阻擋）還是效應。

哪張牌可以當作這裡的例子呢？來看另一張預覽牌，警覺那伽！

問題來了：這張牌值得你將在下個回合放棄的兩點傷害嗎？

如之前所提到的，耗竭異能的重點在於預先計畫。你認為對手有多少機率下回合可以有生物來阻擋那伽？如果機率很高，這回合無論如何就應該耗竭－那伽看來下回合將無法攻擊。

當然，如果你認為生物有可能會在戰鬥中死去，那千萬要拿到耗竭的效應！

當對手場上有隻2/2生物時，用警覺那伽攻擊就應該會促使你儘早耗竭。這樣如果對手跟你交換，你就會比他多一張牌；如果他們沒這麼做，那也很好：那伽稍後將會再給你另一張牌。

3. 當你的套牌有耗竭協同作用的時候

有一些類型的牌跟可以跟耗竭有很棒的搭配。

很好的例子就是搭配任何會重置或獲得警戒異能的東西。舉例來說，試著把耗竭跟依尼翠闇影的時刻戒護搭在一起看看。

耗竭讓你的生物站不起來…但如果他們攻擊時本來就不需要橫置，那就完全沒有任何副作用！

有時刻戒護在場上，你可以每回合耗竭。說時遲那時快，崇耀祀徒在前期就能每回合成為兩費叫5/5繫命警戒的攻擊生物。砰！

除了在現有的魔法風雲會機制中尋找組合技外，甚至有些牌還直接點名了耗竭。來看看戰場清理客！

它自己本身就是一張合理的2/2，讓你在攻擊時「翻揀」一張牌。但在一副有很多其他耗竭牌的套牌裡，他著實可以幫你循環找出你要的東西。

如果你同時獲得一次免費的翻揀，那放棄崇耀祀徒潛在的兩點傷害就會變得很合理。你絕對可以構築一副耗竭套牌來從這些類型的牌上獲利。

過度耗竭

在使用上，耗竭意外地是一個很重要且有趣的機制。如果正確使用，你將會發現它經常能帶你走上勝利的康莊大道－就像阿芒凱的的勇士們。

對於耗竭，我最大的建議就是要預先思考。如果你可以開始了解下回合的的生物形態將會是如何，你就可以就是否要耗竭做出一些資訊充分的決定。

然後當然，有時耗竭將能殺死你的對手。如果不會再有下一個重置步驟，那耗竭其實沒什麼。

希望你喜歡這篇關於耗竭的文章，其中一個阿芒凱的新機制！這裡有很多你可以構築的牌，所以試著把你的耗竭牌放在一起看看會發生什麼事吧。

如果你有任何問題或想法，我都很想知道。你可以在推特和Tumblr上找到我，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週將會再帶來另一部分阿芒凱的預覽。好好享受所有其他的預覽牌，我們很快就會再見面的！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight