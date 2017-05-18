在魔法風雲會裡，你的牌張會有魔法力費用，而你每回合也只能下一張地來幫助施放它們。（這可是非常神秘且專家等級的建議喔！）

需要更多魔法力的牌張對遊戲來說會有更巨大的效果。你在一點魔法力時可能可以施放焰刃專家，但是有五點魔法力時你就能施放更強力的赤誠雙子了。

其中意義很簡單：如果你在遊戲中每回合都能施放魔法力費用和戰場上的地數量一樣的牌，那你每回合就能使用你最強的牌張。非常少遊戲會這樣進行（偶爾的偏離也是正確的），但要盡可能帶給自己成功還是非常重要的。

在像是標準或近代等賽制這可能會有點不同。有時候會施放一堆強力的一點魔法力牌張、或是有時候前幾回合都不做事，然後用去除咒語和巨大威脅解決對手的控制套牌可能會給你更多優勢。（這並不是說曲線在構組套牌中不重要－它絕對很重要－只是在構組賽制中會有更多的例外。）

但是在限制賽中，這種玩法會是你的主要套路－即是大多數套牌為了成功而採取的策略。你要如何構組一副套牌，讓你可以最佳化每回合所使用的地呢？

讓我們隆重介紹：魔法力曲線。

魔法力曲線的概念是，呃，魔法力費用的曲線。你會在遊戲進行時抽更多的牌，這表示你通常會想要更多費用較低，以及更少費用較高的牌張。

這代表在套牌構組時，你會想要盡可能地使用和你的曲線搭配的牌張－然後根據此原理移除不必要的牌。舉例來說，如果你移除了全部的兩點魔法力生物然後使用了六個四點魔法力生物，那你的魔法力曲線應該很差。你應該毫無疑問地砍一些四費的來使用二費的生物。

我看過最多次的限制賽獲勝方法就是從第二回開始到第五回合準時叫出合乎曲線的牌。如果你每回合都能使用最佳的曲線牌然後你的對手又不順，那他們很快就會落居下風。

這是開始構組任何套牌的最佳方式之一。我們今天雖然主要是討論限制賽，但我還是得說這方法也適用於構組賽（尤其是快攻型的）。

那，我們應該要如何建立魔法力曲線呢？讓我們來看看要如何在限制賽中建立魔法力曲線的一些小訣竅吧。

1. 非生物咒語（大多）在生物之下

排出魔法力曲線最常見的方法就是從左到右，然後將同樣魔法力費用的牌張放在一堆。最左邊的一堆是魔法力費用最小的牌張，然後依序排到魔法力最大的最右邊一堆。（除非你是Ken Nagle，那會剛好反過來。）

不過，這裡得做點明顯的分別：你得看看你想要在每個魔法力費用施放的牌，而不是能在每個魔法力費用施放的牌。

舉例來說，讓我們來看看褪去弱膚。

這張牌只要一點魔法力…但不會是個你想在第一回合施放的牌！說它使用的是一點魔法力牌張的額度是錯誤的。

所以，你應該要依是否要在獲得足夠的魔法力時就施放點力相同的牌張來分開它們。將你想要在該回合施放的牌放一排，然後你其他不想該回合施放的牌張－通常是非生物咒語－放在下面。這通常會將生物放在上面－但還是會有例外。拿羅夏河恩澤來說好了。

我會想要盡可能地在第四回合施放這張牌，因此它應該待在上排。所以，你最後的結果看起來應該像是這樣：

你還是想要依魔法力曲線分開你的咒語，因為這樣很方便。（舉例來說，知道你所有的去除咒語都是四費對你的生物曲線來說可能很有幫助。）但是當你要想出每回合要施放什麼的時候，最上排的生物列還是最重要的。

2. 將牌放在預計使用的地方

當然，牌張的歸處並不一定明顯－而阿芒凱讓這問題更加複雜。

循環的牌該放哪裡呢？如果它有循環觸發呢？費用裡有X呢？它的費用如果能減少呢？

我最基礎的建議是這個：將牌張放在你認為最有可能使用它們的魔法力曲線上。

比如說，以食骨鳥為例，我會將它放在四費的位置。如果我能以一點魔法力施放它的話那就太棒了，但我還是會預計它的費用是四點。

另一方便，如果我預計會循環豪英裁定而不是施放它，那我就會將它放在我的四費那邊。

除此之外，這兩張牌還有很大的不同。前者通常不能以較便宜的費用施放，但是後者可以。所以如果我有四點魔法力我就一定可以使用豪英裁定，但是如果我只有一點魔法力我卻不一定能使用食骨鳥。

那正常的循環費用呢？

普遍來說，我會將這些放在正常施放它們的魔法力曲線上－然後在遊戲裡需要循環它們的時候做循環。不過，如果你放了一張偶爾會施放、但卻會常常循環的牌－比如說逆徒得救－那我就會將它放在循環的點數。將它們放在你更可能會使用它們的點數裡。

那餘響呢？

這在我的認知裡是個很明顯的三費：你會想要在第三回合施放它，然後拿在手上時也無法施放另外一邊。

不過你還是得記得，如果在某個時間點你有閒置的六點魔法力的話也是可以抽些牌的－但是我並不會將它放在六點的魔法力曲線上。同樣地，記得你哪些生物有起動式異能也是很重要的，因為這些也會用到你的魔法力。

那來問個古怪的問題：這個要放在哪？

這比較讓人困擾。

對於無盡巨物，我會將它放在我認為最強力的那個曲線，通常是三費的3/3或是四費的4/4。我當然還是會根據情況變動－不過知道哪個點最適合也是不錯的。

當然，請自行判斷並且記得這些有彈性的費用。同一張牌不能同時出現在兩個地方，所以如果你有張彈性費用的牌，請在思考魔法力曲線時記得它。

3. 遵循一些經驗法則

所以在學習了這些之後，每個費用到底應該有幾張牌呢？

唉呀Gavin，這真是個好問題呢。

如同我前面說的，你通常會想要更多便宜的費用以及更少的昂貴費用，因為隨著對局的進行你更有可能會找到你的高費牌。當然，每副套牌都會根據你得到的牌池和遊戲計畫而有些許的不同。但是如果可以的話，你要的大致上會和下面這個類似（這裡指的是「生物列」而不是「咒語列」）：

1+ 魔法力：0–2

2+ 魔法力：4–6

3+ 魔法力：3–5

4+ 魔法力：2–4

5+ 魔法力：1–3

6+ 魔法力：0–2

或者，以圖像來表示就是這樣：

精明的讀者可能會發現這些數字和我平常的售現文章不同。這是因為那篇文章說的主要是現開而不是輪抽（輪抽的套牌比較具有侵略性），然後你們在這看到的也是些進階的東西。

數值為何是這樣呢？讓我來解釋吧。

一費生物，儘管是你想要在第一回合施放的東西－所以在理論上數量應該要最多－大多不強而且會隨著遊戲的進行遞減效益。這是限制賽和構組賽最大的不同。

為什麼呢？那是因為你在構組賽中可以使用最強力的一費生物，而你也可以最佳化你的套牌來使用它們。

而限制賽呢，就沒辦法這樣了。

二費生物，在另一方面則非常重要。你不是想用自己的攻擊就是要阻擋然後和你對手的換掉。它們也可以輕易地在非曲線回合中施放—比如說在第五回合施放二費和三費生物。即使你使用的不是攻擊型的套牌，能阻擋的二費生物對上快攻型的套牌也是能幫你擋掉不少生命值。

三費生物的原理和二費生物類似，只是它們比較不好在非曲線回合中施放，然後你也可以稍晚一點再抽到它們。

四點魔法力就是真正的轉折點了，這個點數和更大的牌張要開始減少數量。雖然你會想要在第四回合施放四費咒語，但你並不想要太多。起手就看到兩三張四費會讓你的速度變慢。

五點魔法力比四點還困難。你必須要使用第五個地－而你並不見得每次都可以準時下第五個地。我通常會將我曲線的終點放在這裡。

六點或更多的魔法力表示這張牌必須非常強力。綠色的踐踏大仔、炸彈稀有牌，或是能大大影響對局的東西都是不錯的高費用牌張－但是我會想要將這個曲線留給最強的牌（然後如果使用快攻套牌的話完全不考慮）。

然後還有另一個重要的規則。

4. 當不確定時，使用低費的

我在多年前和魔法風雲會線上版最強的限制賽玩家之一Charles "Aceman" Dupont聊過。他不經意地丟出了一個我立即開始採用的建議－並且獲得了絕大的成功。

他的建議很簡單：「當猶疑不決時，使用低費的那張。」

這個建議可以應用在輪抽以及套牌構組上－你在輪抽時當然應該注意你的曲線－而且非常有道理。

你在能施放五費咒語時當然可以施放四費的，能施放四費時也可以施放三費的，但是反過來可是完全不行的。

輸掉魔法風雲會對局的簡單方式就是抽到錯誤的地和咒語比例。而如果你抽到太少地的話，你就得要盡量減輕它的後果，因為無法施放你的咒語是個很大的問題。盡可能地讓你的套牌點數更低就可以幫助你這麼做，同時讓你也可以在前期做些事情。

這個建議只有在選擇相當接近時才需要採用。我可不會為了善射牛頭怪把狂熱神哈佐蕾給踢掉。不過如果猶疑不決的話，就試試低費的吧。

5. 知道何時該偏離

就和大多數技能一樣，你會經過三個步驟。

第一步是學習規則。

第二步是遵照規則。

第三步則是知道何時要打破規則。

然後在魔法風雲會裡呢，嗯，的確是有很多時候要打破規則。（至少在建立這篇文章裡所談到的魔法力曲線「規則」時。）

一個常見的例子是當你抽了一副非常快的套牌。我在這些套牌裡想要非常低的曲線，然後最高的費用不能超過五點、甚至四點魔法力。我想要一堆二費的生物，以及我所能施放的所有低費戰鬥詭計。在這情況裡我可能會將這些低費的戰鬥詭計放在魔法力曲線的同樣點數位置，因為我計畫要在早期施放它們。

也許我抽了一個控制套牌，而我的前期去除咒語都得準時施放。它們都是來幫助我活到後期，讓我能使用後期巨大威脅的牌。如果我構組的是60張的控制套牌，那我一定會將反擊咒語放在當回合的魔法力曲線上，因為我想要盡可能地在適當的回合施放它們。

說了這麼多只是為了一個重點：你會看到這裡敘述的各種成功變形。你可以利用這些。但是知道要何時偏離也是同樣重要的，所以熟練上面的基礎、建立一個曲線，然後在同時學習轉換成另一個計畫的方式。在魔法風雲會裡是有非常多的自由創造空間的。

就在河灣處

專精魔法力曲線是很困難的－而我也希望這篇文章能提供給你們必要的工具。當心有存疑時，就照著曲線走吧。

在上週的阿芒凱專業賽結束後，我知道我又可以出去多輪抽一些阿芒凱了。你們可以在西雅圖的輪抽桌上看到我耗竭生物和循環牌張。也許我們還能見個面。

有任何想法或建議嗎？你們以後還想看看類似的文章（只是講的是構組套牌）嗎？請讓我知道！你們可以透過推特、Tumblr或是寄封英文的電子郵件到BeyondBasicsMagic@gmail.com來找到我。

下週再跟你們聊，請玩得開心！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight