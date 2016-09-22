之後在玩過幾週卡拉德許後，可預期你將會重複遇到同一個問題。不只在大部分你所構築的限制賽套牌中，甚至在構築賽裡也可能會碰上。你會看看牌、檢視盤面、再看看牌，然後陷入長考。

在卡拉德許的世界裡，這是一個很常見的問題，對手或許會在你施放咒語時問你，這時花個幾秒來思考你的答案是很重要的－即使這個問題非常簡單：「指示物還是衍生物？」

裝配是一個非常有趣的機制。

這使得你每次施放時都產生一個選擇－而這個單選題將可能對遊戲造成很大的影響。我可以向你保證這彼此是非常相關的；在魔法風雲會R&D進行遊戲測試的時候，有許多場遊戲勝負之間的關鍵就在於我是選擇如何裝配的。

表面上來看，這就像是一個你或許會想選擇的隨機選項。是說，攻擊力總和是相同的－誰知道這可能會有影響？

我想，之後你可能會比你認為你知道哪個選項是正確的來得了解更多。

卡拉德許的售前現開賽即將來臨之際，我希望讓你們每次都可以有足夠的資訊來做出最好的決定。即便現實中你永遠都無法有完整的訊息，依然有些事情你可以想想來幫你做決定。

準備好了嗎？我們上路吧！

1. 個別牌張異能

在評估一個決定時，我第一個會看的東西其實很直觀，但它往往容易被錯過：這個有裝配的生物有什麼異能？

舉例來說，假設現在盤面陷入膠著，兩邊地上的生物排排站，雙方都在看誰可以先抽到好料。幸運的是，你抽到了這個友善的人類：

你要選擇指示物還是衍生物？

如果地面卡住了，那衍生物將不會有什麼用－然而飛兵額外的攻擊力卻會有很大的影響！在這裡我絕對會選擇+1/+1的指示物。

在卡拉德許裡有許多裝配生物帶有會讓你想在他身上放指示物的關鍵字。有時會有影響，有時則不會。舉例來說，在上述的例子裡，如果你的對手也有一個2/1飛兵，那很有可能兩個的飛兵最後會互換。在這個情況下，或許就值得做衍生物來多榨取一點點額外的價值。在做決定的同時，也想想你施放的這張牌能被加強多少。

如果獨立於其他背景外做評估，經驗法則是如果你想更積極地進行這盤遊戲，那把指示物放在生物上通常是比較正確的；如果想打的保守點就派出衍生物。為什麼？這裡我們假設你用了皮默前導兵。

你施放並選擇了衍生物，然後對手施放了一個4/4生物－突然從那時開始，你就不能攻擊了！如果你有的是4/4，你至少可以把對面的生物換掉。

同樣的狀況也會發生在防守端－因為想打得保守點所以你放了衍生物，這時對手下了一隻3/3，如果你有4/4的話他們就不能攻擊了¬－在要打得保守點時我傾向衍生物的原因就在於它可以給你更多阻擋時的選擇並擾亂盤面，且你的對手將更難一張去除咒語就對你造成傷害（之後我們會再提到這點）。

當然，這些都是獨立於其他牌張跟協同情況外憑空討論的，並非魔法風雲會現實的狀況。所以讓我們繼續看下去吧！

2. 與其他的牌張協同

在評估了牌張對盤面立即的效果之後，再來就是跟套牌間的協同。在卡拉德許裡，這通常會比較傾向衍生物的那一邊。

就像如果我手上有覓械巨蛇的話，我絕對會想要衍生物！

衍生物是神器這件事實際上跟卡拉德許裡面許多的協同元件是有相關的。所以如果你手上或盤面上有一些喜歡神器的東西，衍生物就是個很好的選擇。

但除了神器之外還有其他的：手上有像鼓舞衝鋒這類的牌也可以讓你傾向做衍生物。

實際上，不只是你手上是否有這些牌；更重要的是套牌裡是否有這些牌！

如果知道套牌裡有鼓舞衝鋒，即使不在手上我也絕對會傾向做衍生物。如果兩個選擇整體來說相差不多，我知道在某一個時間點抽到鼓舞衝鋒的話，這些戰場上的生物將會有很大的幫助！

當然，反面來看也是一樣。如果你的套牌有可以加強個別生物的辦法，那你或許就會想要一隻大仔。最有可能的情況，有一些牌身上有次主題來獎勵那些身上有+1/+1指示物的生物，而如果你抽到像製甲藝評審這樣的東西，那些身上有指示物的生物就可以因此得利。

在構築套牌的時候，想想看一般的情況下你會比較想要神器跟額外的衍生物，還是生物體型跟指示物。我通常想知道我的套牌預設情況是如何，然後再依據當時盤面狀況需求和我的計劃做評估。

3. 避免對手的牌張

當然，除了你自己的牌張外，你還有其他更多要注意的－你對手的牌！

把指示物放在生物身上一個最大的缺點就是把雞蛋都放在同一個籃子裡。如果你的對手抽到了去除咒語，那你的生物將會被去除導致什麼都不剩。如果那張是回手咒語的話感覺更糟：你本來可以放衍生物來獲取更大利益的！

如果對手的目的是要試圖造成傷害，這可能不是個好消息－如之前所提的，這就是為什麼當我在打得比較守時喜歡放衍生物的原因；這可以確保在你的對手去除阻擋者之後你還會有東西留著。

反面來說，如果你在第一盤中看到對手有多個三費2/2的生物，那在第三回合施放晶袖會工匠 讓他成為3/3就是一件很合理的事！

如果你的對手有一張會對所有東西造成傷害的傷害型掃場咒語，那也是另一個不要放衍生物的好理由。

在你的對局中，別忘了對手可以對你做些什麼。當準備好進行下一盤比賽的同時，就用在你記憶裡對手的牌張選擇來做出裝配的決定吧！

4. 阻擋與競賽

最終來說，最後一個要考慮的重點就是阻擋可能會怎樣發生，你是否需要讓衍生生物去送死。

第一點也是最重要的，如果對手有一隻防禦力為1不是飛兵的生物，通常做衍生物是正確的。衍生物可以暫緩那隻生物的節奏，因為他害怕被換掉。同樣的，如果你的對手有威懾，那衍生物也是個不錯的選擇來丟在具有威懾異能生物的面前。（如果你在進行的是第一場比賽，別忘了對手的動作可以幫助你在第二盤比賽的決定。）

排排站的盤面下有越多生物對阻擋者越有利。除此之外，有時你只需要爭取一些時間。

一般來說，除非必要的情況下，我並不建議讓生物「送死」（用一個衍生物阻擋，除了防止傷害外沒有其他的幫助）。但裝配把你放在一個特別的位置讓你可以爭取到很多時間。

舉例來說，如果你有一個2/2的飛行生物而對手有6/8的高明機械獸，這會讓用優雅鋒刃匠 放衍生物這件事變得很合理。他讓你得以阻擋並爭取到三回合讓飛兵進攻的時間—更別提你或許還獲得了一些讓鋒刃匠得以攻擊的空間。

裝配鼓勵你預先思考並聰明地規劃未來幾個回合。先考慮戰鬥在未來的兩三個回合會如何進行，然後試圖了解你需要衍生物還是一隻更大的生物。

聰明地選擇

在未來的幾個月，如何裝配將會是你要做許多許多次的決定，希望這篇文章讓你有了一些初步的概念。

如果你想了解更多有關於這個主題的東西，或有一些問題，我都很想知道！你可以在推特或Tumblr上找到我，或寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

另外，如果在你開始玩卡拉德許後有什麼有趣的情境也請一定要告訴我！我可能會用它來當作未來文章的主題！

希望你在探索卡拉德許時有一段美好的時間，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight