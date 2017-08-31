今天的見微知著有點不一樣。

在參與魔法風雲會這個遊戲並持續精進自己技術的同時，你會發現還有一些其他想學習的東西。或許是戰鬥時的策略、何時該反擊咒語，或者如何進行調度，這些都是我之後會繼續談論的話題。

但隨著對魔法風雲會的涉入越來越深，人們會開始問你一個問題。這問題需要與贏得本地比賽不同的技能，且會激起你內心的恐懼和興奮感。

「你可以教我怎麼玩魔法風雲會嗎？」

我們都喜愛魔法風雲會，這是世界上最棒的遊戲。但成為一個很好的玩家跟是一個很好的老師不一定能畫上等號。

有時事情會往另一個方向發展：不再是別人請你教他們玩，而是你迫不及待的想教他們如何玩魔法風雲會－但你不想給他們錯誤的訊息。不管怎麼樣，第一印象都是很重要的。

在你魔法風雲會的生涯中將會一而再再而三地碰到這個問題。所以今天，我就要來聊聊你該如何教別人玩魔法風雲會。

讓我們開始吧！

素材

我已經教過上百人如何玩這個大家熟知並喜愛的遊戲。在威世智裡，眾人也持續努力去了解怎麼樣才是最好的教學方式，而確實也有一些元素可以產生巨大的不同。其中的一個關鍵，在於你是用什麼套牌來教別人玩這個遊戲的。

當然，你絕對可以用一些老套牌來教他們。我曾用過打造跟野火紅來教我媽如何玩魔法風雲會，所以基本上任何方式都是可能的。（但是在那之後她就再也沒有想玩第二次了。）

然而，如果你用基本的概念來教他們，會遠比用兩副已經成形的近代套牌來得容易得多。

我知道你在想什麼。「Gavin又開始推銷產品告訴我們買什麼可以讓教學變得超簡單了。」這麼說也不是不對，我確實可以告訴你去買一些便宜的鵬洛客套牌當作很好的開始（. . . 這），但我所建議的第一件事永遠都會是到本地的卡店去要一些免費的歡迎套牌。

是的，你沒聽錯；它們是免費的。

這些套牌花了我們很長的時間去設計並調整，目的是創造最棒的新手魔法風雲會體驗。就像萬聖節的糖果一樣，它們可以免費索取。如果你到本地的卡店去詢問，它們通常都應該會有一些可以提供給你。

但如果你不想離開家門去索取產品呢？不管怎麼說，很多時候這發生在一群朋友到你家來玩的時候要你教他們如何玩，而你需要在接下來的10分鐘內就變出東西來。

就我個人而言，我都會試著準備好一些組好的教學套牌。那些通常都是我的輪抽套牌再做一些調整，但如果你需要在倉促中完成一副套牌，通常可以抓一疊最近系列的普通牌，從中挑大概十六張相同顏色的，再加入十四張搭配的基本地後洗牌，這就完成了教學套牌。

不管你使用哪個方法，我都會建議照著下面的一些分針進行：

使用單色或雙色的套牌。保持任何東西簡單並觸手可及，讓你不需要擔心顏色的問題。

放入較多的地牌 。 你希望確保他們在第一場比賽中有些事情可以做，而爆地總是比卡地稍微有趣一點。

你希望確保他們在第一場比賽中有些事情可以做，而爆地總是比卡地稍微有趣一點。 放入越少的牌張類別，他們在學習基本內容時要記住的東西（還有你需要教的東西！）就越少。我一般會只在教學時放進地牌、生物、巫術和瞬間，當然你也可以混入一些神器或結界，但我會試著把重點主要放在生物上。

我會試圖讓牌張的複雜度不要太高。白板生物是很好的選擇，簡單的戰鬥詭計跟去除咒語也不錯。有環境限定關鍵字的牌會在他們了解遊戲時有額外需要學習的東西。那些關鍵字或許對你來說很簡單，但對其他人來說則都是全新的東西。

主要放進低費用的牌張，這樣遊戲才可以順利運轉。但也不要太小家子氣，有些引人注目的牌對吸引注意力及確保遊戲有很棒結束的方式都有大的幫助。

這只是其中一些你在構築教學套牌時需要考慮的事情。

到頭來，如果你只能從櫃子上抓一副套牌的話，我會看哪一副是你認為最簡單可以運作的。著重在生物的套牌是一個很好的開始。雖然對決套牌比我會建議新手開始使用的套牌難一些，但如果你手邊有的話也可以用來替代構築好的特定賽制的套牌。

有套牌了嗎？很好！不管用的是什麼方法，你已經準備好可以繼續下去了。

那 . . .然後呢？

第0步：了解你的對象

我稱其「第0步」因為這是你應該在開始教學前要思考的東西。

每個人都是不同的個體，如果你正在教某人玩，很可能是因為你認識他們。雖然接下來要講的是我認為最好的教學方式，也是威世智的大家認為比較好的方式，但你應該比我們更知道那個教學對象是個怎麼樣的人。像是如果你知道他們傾向某類特定的教學方式，那就那樣進行吧！

另一個我們認為很棒的教學工具是結合他們既有的知識到學習魔法風雲會上。如果你教的人玩過很多其他的遊戲，那用他們已經了解的共通語言來介紹魔法風雲會裡面的術語就是很好的方法。

最終，讓他們用你認為他們會喜歡的方式來享受魔法風雲會。我認為魔法風雲會 是史上最棒的遊戲，也總是用我喜歡魔法風雲會的理由開場，並基於對他們的了解來結合他們可能會喜歡的原因。魔法風雲會在一個遊戲中實際上包含了很多種不同的遊戲，也確實有適合各種人的部分。

好，「第0步」就這樣。讓我們進到實際的教學步驟吧！

第1步：解釋目標

當我在教某人玩任何遊戲的時候，第一件告訴他們的事就是目標是什麼。你在遊戲中所做的每件事都是繞著目標進行。像在籃球比賽中，一旦我告訴你需要在比賽結束時有最多的分數，其他人就可以想辦法要如何獲得那些分數。

所以在魔法風雲會裡，我會從讓他知道我們一開始都有20點生命開始。像是「我們一開始都有20點生命，你的目標是在對手讓你的生命值降到0之前先讓他們降到0。如果你先讓他們降到0，你就贏了！你將會使用一些生物跟咒語來完成這個目標。」

好，目標確立！現在來解釋要如何進行。

第2步：解釋顏色、地牌跟施放咒語

魔法風雲會的骨幹是魔法力系統。這是了解遊戲的基礎。在這個部分裡你要讓他們知道：

魔法風雲會裡有五個顏色，每個顏色都有自己的長處及短處（你不需要深入它們分別是如何運作，讓他們知道有五個顏色就好） 你將使用地牌來使用手中的牌 你每回合可以從手中使用一張地 橫置地牌可以產生使用牌所需要的魔法力 知道如何看懂魔法力費用（「2紅代表你需要三張地，其中至少一張得是紅色。」 牌張會在你的回合開始時重置

如果你可以向他們介紹這些基本概念，那就已經踏出了很重要的一步。我知道這感覺像嬰兒學走路－也確實如此，但像這樣快速地介紹過一遍可以對新手學習有很大的幫助。

第3步：解釋基本牌張類別

到這裡，我會快速地告訴他除了地牌外常見的類別有哪些－也就是生物跟瞬間/巫術咒語。

我將會建議強調這兩者間的不同：生物會留在對局中且可以持續使用；瞬間跟巫術在使用時會照著上面所寫的做，然後將會離開。

我不會深入戰鬥是如何進行、咒語實際上是如何運作或是其他那個級別的東西。絕對要注意不要把東西變得太過複雜。有經驗的玩家很容易就會講太多，但先忍住並跟著我進到下一個部分。

第4步：洗牌、抽牌、開始！

等等，什麼－在解釋其他東西之前，你應該先讓他們抽起手牌並開始？！

是的。

遊戲最有趣的部分在於進行對局而非學習規則。我不清楚你的狀況，但如果人們跟我講超過5分鐘的規則，我就會失去興趣。直接行動並在碰到時解釋基本的東西會來得有趣的多。

在剛開始玩的時候，你並不需要知道戰鬥是怎麼進行的。讓場上有生物就已經足夠，然後到時你可以從那裡再接著往下教。

這可能看起來沒那麼直覺，但多年的研究指出讓人們先開始進行遊戲遠比事先解釋所有的東西要來得好。當然有些人可能不一定是這樣－而那就是第0步要你先了解對象的原因。但在大多數的情況下，我會建議朝著這個方向進行。

第5步：在前幾回合手把手地下指導棋

在教別人玩的時候，我個人喜歡在第一盤讓兩邊都展示手牌進行對局。

這麼做的原因是我可以知道他們可以做什麼，並確保他們在正確的道路上以利我用他們的手牌當做例子。但重點在要讓你教的玩家能夠做事，所以在開始的時候詢問他們（「你手上有地牌跟生物嗎？」「好，現在是第二回合－你有可以使用的生物嗎？」）這類問題也可以有很好的效果。展示手牌進行對局可以省去很多問問題的時間。

你不需要解釋每個回合的每個細節。簡單地問「抽牌、下地，你還有其他可以使用的東西嗎？沒有的話就讓過到我的回合。」就可以。前幾回合可以就這樣進行，直到 . . .

第6步：戰鬥！

一旦有人有一隻站著且待了超過一回合的生物時，就是解釋戰鬥的時候了！

這時我將會解釋攻擊力跟防禦力。（「攻擊力是它將會造成的傷害；防禦力是它在死去前可以承受的傷害值。」）

我會從讓玩家橫置一隻可以進行攻擊的生物來攻擊開始，接著解釋生物橫置代表攻擊。同時告訴他們如果該生物沒有被另一名玩家阻擋，他將會受到等同於攻擊力的傷害並失去等量的生命。

其他重點：

如果防禦玩家沒有生物，我就會先不解釋阻擋該怎麼進行；只要稍微提一下如果他們有生物的話將可以阻擋，並從他們的生命值扣掉相關傷害來解釋傷害是如何運作的。

如果防禦玩家有生物，我就會解釋阻擋的流程。告訴防禦玩家怎麼選擇如何阻擋、已橫置的生物不能阻擋、生物如何對其他生物造成傷害，以及傷害將會在回合結束消失。

新手一個 非常 常見的誤解，是玩家是攻擊其他生物而非攻擊玩家讓他們選擇要如何阻擋。我在教學時會特別強調這件事。

常見的誤解，是玩家是攻擊其他生物而非攻擊玩家讓他們選擇要如何阻擋。我在教學時會特別強調這件事。 如果生物有會對戰鬥產生效應的異能，在其產生效應的時候點出來。

如果有生物在另一個玩家有生物時攻擊，我會解釋一遍所有的情境，這樣可以讓他們了解不同潛在的結果，也可以更好描繪出戰鬥的樣貌。

最終，如果那不是一個好的攻擊選擇，不要強迫他們如此做－解釋那將會發生什麼事。讓人們沒有理由地把自己的2/2送死給2/3會造成不好的結果。

第7步：一次解釋一點點

一旦一個玩家知道了該如何下地、施放牌張、橫置和重置他們的牌張後，很多的基本要素就已經就定位！沒有人知道接下來會發生什麼事，但如果你在特定元素發生時解釋，那將可以幫他們引導對局朝向他們自己的結論。

或許這時還沒有碰到非永久物的咒語，但由於你在稍早前已經解釋過瞬間跟巫術咒語會在完成任務後消失，希望你在可以時所施放的基本咒語夠簡單讓他們在出現時能夠了解。如果你以展示手牌的方式進行，留意什麼時候是適合施放它們的時機。

還有一些其他的東西需要解釋：戰鬥關鍵字、起動式異能、任何結界神器鵬洛客或是其他，但在它們出現且被使用時用可理解的方式解釋，你將可以慢慢地揭開魔法風雲會的神秘面紗。

在教學的第一盤結束後，我通常會問他們要不要再來一盤，這次讓他們自己進行但在需要時依然可以提問。讓你的朋友依照自己選擇的方式進行遊戲是很重要的，因為對很多人來說這也是學習的一部分。

其他小撇步

除了上述提到的以外，還有一些其他我在教學中會謹記的事情：

你不需要解釋所有東西。 這寫在第一條所以你知道它很重要。如之前所提的，讓人們進行遊戲是最重要的一部分。 魔法風雲會 有太多太多需要了解及學習的東西－你並不需要在當下解釋無色魔法力其實是一個可以用來施放 守護者誓約 裡面奧札奇的顏色。如果那跟對局裡的套牌沒有關係，我會等到結束之後再解釋。

這寫在第一條所以你知道它很重要。如之前所提的，讓人們進行遊戲是最重要的一部分。 有太多太多需要了解及學習的東西－你並不需要在當下解釋無色魔法力其實是一個可以用來施放 裡面奧札奇的顏色。如果那跟對局裡的套牌沒有關係，我會等到結束之後再解釋。 提供自主權是很重要的。 「操控」一名玩家並告訴他們該怎麼做可能很吸引人，但雖然你確實該引導他們、提醒他們下地跟抽牌，你依然該讓他們自己做決定。做自己想做的事而輸掉，遠比有人整盤遊戲都告訴你該怎麼做而贏了來得有趣。

「操控」一名玩家並告訴他們該怎麼做可能很吸引人，但雖然你確實該引導他們、提醒他們下地跟抽牌，你依然該讓他們自己做決定。做自己想做的事而輸掉，遠比有人整盤遊戲都告訴你該怎麼做而贏了來得有趣。 回應 很好，但也可以很複雜。 知道要如何回應咒語是 魔法風雲會 裡很重要也很有趣的一個部分。然而，我不會馬上開始堆疊是如何運作的話題。讓大家都先知道咒語該如何進行，然後再來討論這個部分。

知道要如何回應咒語是 裡很重要也很有趣的一個部分。然而，我不會馬上開始堆疊是如何運作的話題。讓大家都先知道咒語該如何進行，然後再來討論這個部分。 在他們問問題時解釋細節。 如果他們問某個東西該如何運作，或一些特定的東西在對局中是否存在，那就是很好延續下去深入討論對局或規則的時機。讓人們感受 魔法風雲會 廣大且寬廣的世界觀是很棒的。

如果他們問某個東西該如何運作，或一些特定的東西在對局中是否存在，那就是很好延續下去深入討論對局或規則的時機。讓人們感受 廣大且寬廣的世界觀是很棒的。 好好享受！記住：你的目標是教會他們玩魔法風雲會，而非重擊他們導致失憶。（嗯，大概是吧。）讓他們收回無效的決定，或在起手沒有地的時候重抽七張，這可以讓他們在深入了解前享受遊戲。

上一堂課

當我在教完新玩家如何玩魔法風雲會後，最喜歡看到他們臉上興奮的表情。在所有我所參加過的比賽中，不管是贏或輸，沒有任何一樣東西給我跟教會新玩家玩這個我們所喜愛的遊戲有同樣的感覺。

希望你們現在都有了所需要的技能來教會你身邊的人。

有任何問題、想法或反饋嗎？我都很想知道！你永遠可以在推特上找到我、發Tumblr給我，或用英文寄到到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週將會帶回新的見微知著，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight