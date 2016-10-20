區區三個字，卻是強而有力的三個字。

如果你能讓對手從口中吐出這三個字，你的勝利就成了事實；如果吐出這三個字的是你，你就是承認了自己的失敗。

我認輸.

玩家往往在講完這幾個字後就會收牌。這幾個字你可能不只聽過，你也很可能說過。

有些玩家在戰鬥中會驕傲地揮舞著「決不放棄，決不投降！」的大旗，但其他人則往往在下一回合會受到致命傷害的情況下就早早收了牌。

這不只是字面上那麼簡單；至少比被飛兵穿透打掉你最後幾滴血來的複雜一些。在魔法風雲會裡，所有東西都有策略上的含義—認輸也是一樣。

什麼時候認輸是正確的？什麼時候又該奮戰到底？兩邊分別又代表了什麼意義？

今天就讓我們來看看。

放手一搏

我曾在數不清的比賽中從一個不可能的境地下逆轉獲勝，也同樣有許多勝利來自於對手在應該認輸前就認輸了。誰知道他們堅持下去的話會發生什麼呢？

基本上來說，你不應該認輸。

在魔法風雲會的比賽中，有各式的誘惑及太多讓人覺得氣餒的事讓你想認輸：手上沒地，對手接連著自摸，或只是今天碰上了第七次的反射法師。魔法風雲會應該要是有趣的，所以如果繼續進行下去會讓你覺得挫折或崩潰，那確實不應該繼續下去。

但如果今天正在進行的是一場比賽，你就應該要堅持下去。

足球比賽中不會有任何一隊只因為落後三分就放棄比賽。

詹姆斯龐德不會因為有槍正瞄準他就放棄。

我不會因為曾經從火山上跌下來就放棄爬山。

你同樣也不應該放棄。

在一場比賽冠軍賽的第三盤中，如果我告訴你有1%的機率可以獲勝，你會認輸嗎？

當然不會！

雖然機率很低，但一百次可以贏一次的機會依然值得你拚一下。無論如何，就算這次99%會輸，認輸的話則是100%比賽就結束了。

誰知道呢？在魔法風雲會的比賽中，你永遠有機會可能抽到一連串完美的牌，對手也可能就這樣搞砸了。只要還有機會，你都應該要奮戰到底。對手應該要透過行動才能真正擊敗你才是。

在我贏得的第一場PTQ裡，我擊敗了在一回合內對我使用了兩次Mind Desire（一次7一次11）的對手，也在對手盤面可以致我於死地時逃過一劫。在冠軍賽裡我還擊敗了對我的套牌類型來說是「天敵」的套牌。如果在這些比賽中的任何一個時候我認輸了，我將再也沒有機會贏得這場比賽。

一般來說，你所該盡的舉證責任在於找到策略上應該要認輸的理由—而非繼續進行下去的理由。

勝利時刻

「知可以戰與不可以戰者勝。」—孫子，孫子兵法

所以這麼看來就很清楚了：你永遠不該認輸，對嗎？

非也！

一些情況下認輸是對的。我見過許多人驕傲地表示他們從不認輸，這或許是讓他們驕傲的來源，也或許是適當的開始方向—如同上面所提—但事實卻不該是這樣。

記住：預設情況下你不該在比賽中認輸。但如果有策略上的原因讓你如此做，就應該綜合你可以獲勝的機率做評估。

我今天將會談談三個你應該認輸的理由，首先是時間。

一局魔法風雲會比賽的時間就只有那麼多，如果時間到了你還沒完成對局，你將會得到額外的幾個回合。這些回合結束後，獲得比較多盤勝利的玩家將會獲得勝利¬—如果當下的比數是1比1，那這局就會是平手。

在一場魔法風雲會的比賽中，除了要努力贏得比賽外，更重要的是隨時留意是否有辦法贏得這局對局。

讓我們這樣來看吧。

在一場中程的鏡像對局裡，你已經在第一盤裡花了許久，看看時間還剩下17分鐘。你清楚地知道自己正處於落後，雖然還可以再撐一段時間，但基本上沒什麼獲勝的可能。最多5%吧，你想。

如果繼續打下去還是很有可能會輸，但你就只會剩下10-12分鐘來贏得剩下的兩盤。在12分鐘內拿下一盤或許可以，兩盤呢？我不樂觀。

這個情況當下認輸或許就是正確的。這不適用於家裡的練習比賽，但在比賽級別的場合就會至關重要。

要知道這並非絕對。如果同樣的狀況發生在這回合只剩三分鐘，你很清楚自己不會有時間來進行第二盤比賽的話，就應該賭賭看你的五趴勝率。評估所剩時間及勝率的決定權將操之在你手。

信息戰

「對知識所做的投資永遠亨而利貞。」—Benjamin Franklin

你準備開始一盤近代賽的比賽，對手選擇了先手並保留了手牌。

你就沒那麼好運了。調度、再調度、三調度、四調度…然後保留了手牌，占卜時又把牌庫頂牌放到了牌庫底。

這不是個好的開局，毫無疑問。

你的起手是春葉鼓、Memnite跟Mox Opal。

對手先手下了Verdant Catacombs找蔓生墓園，然後施放了攫取思緒。

你該怎麼做？

想一下。

當然在一連串的動作當中，你其實沒什麼能做的。你手上並沒有握有免費的反擊咒語或其他東西，不過你還是有可以做的事：考慮認輸。

你贏得這盤比賽的機率非常低，當然如果對手手牌極差而你接下來又接連自摸還是有可能獲勝，但情況看來不太妙。

另一方面來看，共鳴最大的弱點在於有很多克制它的備牌。沈重靜寂、長年懷恨、Hurkyl's Recall，很多套牌在備牌裡都放了幾張。

如果多進行一個動作，對手就會知道你用的是什麼套牌，並可以在接下來把對共鳴的克制牌全部換進去。你的第二盤將會更難贏—導致你也更難贏得這局對局。

但如果認輸了，確實你會輸掉這盤遊戲—反正你本來就差不多要輸了—這樣倒讓你大幅增加了第二盤獲勝的機率…尤其如果你可以知道他們打什麼再換備牌的話！

這並非永遠是事實或正確，舉例來說，如果你的手牌是海島、墨蛾連結點跟 墨蛾連結點，你或許就會想展示手牌來假裝自己打的是毒套牌！同樣的，如果你的套牌類型並沒有很多克制牌，知道你對手套牌裡更多東西將會比讓他們知道你套牌裡更多東西來得更有幫助。

這也不只適用於遊戲的第一回合，也可以歸結到單卡的層級。

這在限制賽中很常發生。現在假設你有一張像災變巨械一樣可以徹底擊垮對手的炸彈但對手一無所知。

你在遊戲後期抽到了這張牌—但就算施放你也很有可能會輸。在這裡你或許應該不要施放來隱藏這個資訊，以便在對局裡的下一盤對對手造成重傷害。

記住：重點在贏得這局比賽，而非單一盤的遊戲。如果你選擇認輸，重要的是你得要評估機率來讓這次的認輸能提高你贏得這局比賽的機會。我曾見過玩家聰明反被聰明誤，在依然可以贏得遊戲的時候卻選擇保留掃場咒語認輸。

所以想想看，衡量一下你的決定，然後選擇你認為對你最有利的結果。

長期計劃

「今天人們得以坐在樹蔭下，是因為有人在很久前種了樹。」―Warren Buffett

最後一點只有在對上強的玩家時才有幫助，也可能因為情況而有效或沒效，但依然值得一提並希望大家銘記在心。

當你在對上某人時，你倆就像在進行一場對話。你將透過他們的行動來了解他們的類型，而對手也同樣的觀察你。雙方都在打量對手，並從各自注意到的東西上找尋線索。

了解這部分是很重要的，你將可從中獲取優勢。

在一場限制賽中的第一盤，你知道下一回合就要死了。對面的飛兵能對你造成致命的傷害，對手只要進行攻擊—他一定會如此做—你就輸了。

如果你堅持絕不認輸的原則，你就會讓過回合並讓對手做決定來擊倒你。但假設這次你在這裡認輸了。

快轉到兩盤比賽以後，你又身處在相同的境地：你地上有一對下一回可以殺掉對手的高山灰熊，但對手也有一對風龍獸正看著你。

你剩4對面剩8，兩邊戰況膠著，但不管怎麼樣，如果他攻擊他就可以擊敗你。

但這次，你選擇讓過回合而非認輸。

這對對手來說是個警訊。為什麼他上次認輸了而這次沒有？他是不是有什麼詭計？我是不是應該打守一點來想辦法換掉他的熊？

這就是個試著在對手腦裡植入些什麼的嘗試。

即便對他們來說這會是非常不正確的一動，他們依然有這麼做的機會。

這可能有些站不住腳，畢竟一般來說你永遠不會在最後一盤認輸，最後一盤認輸沒有辦法給你帶來任何策略上的優勢。或許第一次你只是為了保留一些時間或什麼，但在同樣的情況下，這麼做沒有什麼成本，卻可能最終對你有很大的幫助。

這絕對是要記住的一個方向。

認輸的藝術

「不想自摸的話是不會自摸的。」―Cedric Phillips

關於認輸還有更多其他不同的東西，但就像之前所提的，你永遠都不應該在最後一盤認輸，而前兩盤呢？你可以好好的想想看。

自然不只有這些，但這三個是最常見的理由。永遠要放眼未來的比賽—或有些時候，放眼未來的對局。

有些時候的理由可能很可笑—或沒那麼重要—像是「如果我認輸這盤很有可能會輸的對局，就有時間可以在下一局開始前吃飯；考慮到肚子餓會讓我做出壞手，這應該可以提高我下一盤的勝率。」或許由於八強不會換套牌，你希望保密你的備牌策略以防如果在冠亞碰到同個對手的情況。

但不管你的原因是什麼，只要合法的認輸可以增加你贏得比賽的機率，你就應該把這納入考慮。你應該要想想看。

好奇想問問題、找到更多答案或想回應嗎？我很想聽你們的看法！你可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到Beyondbasicsmagic@gmail.com給我！

大家下週見！在那之前，希望你們都有正確的理由認輸—不管是在現實或魔法風雲會中。

—Gavin

@GavinVerhey

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