在每篇文章的末段，我都會列出你可以找到我給予建議的管道（像是推特、Tumblr或BeyondBasicsMagic@gmail.com）－而時不時都有人這麼做！今天我就要來討論一個很棒的主題，是由Jonathan Whitefield寫信提供的。Jonathan寫到：

「我總傾向在回合結束步驟使用很多的咒語。然而，我也見過有人在維持時施放瞬間. . . . 我很想看你討論關於什麼時候在結束步驟、維持、行動階段或任何中間的時候施放咒語時是正確的文章。」

Jonathan，這真是一個很棒的問題。為了適當地回答這個問題，讓我們先退一步來定義每一個階段。

在魔法風雲會裡，瞬間比起巫術有個巨大的優勢：你可以在任何想要的時間施放它們。這讓你可以施放它們的時機從基本每回合兩個變為超過十個－最少－在每個你和對手的回合。

而知道要在何時施放你的瞬間？嗯，那將成為贏與輸掉對局之間的差別。

一般來說，一個最大的經驗法則掌管著所有的瞬間。而那是 . .

盡可能地等待

魔法風雲會是一個有很多面向的遊戲－但在那大部分之上，這是個訊息的遊戲。

你越晚告訴對手些什麼，就越有機會讓他們做出一些如果你較早使用那張牌他們就不會做的決定。

像是如果你手上有最終報償。

你剩3點生命。對手有兩張鬣狗群而你有一張龐巨蜈蚣。

如果現在施放那張最終報償，對手將不會讓他的鬣狗跑到你的龐巨蜈蚣面前送死。

但如果你把它扣在手上呢？

如果你把報償扣在手上等著用瞬間的時機施放，對手很可能會同時用兩隻攻擊，這樣你就可以殺一隻再擋一隻，在本質上獲得了一個一換二，而這一切只要稍作等待。

這個例子在魔法風雲會裡可以一次又一次地被拿出來講。你或許扣著一隻閃現生物等待在對手的回合施放，或保留三塊站著的地來假裝手上有取消實際上卻只是嘯風擊。一個許多魔法風雲會玩家在前期都會學到的經驗法則是等待使用瞬間的時機。（而如果你已經知道這個了，再堅持一下，馬上就到Jonathan問題的核心了。）

而那當然就是 . .

在對手的結束步驟施放咒語

現在是第二回合，你手上有預先考慮。

你知道這回合要施放它，這是你唯一的兩費牌。你可以在自己的回合施放它 . .

. . . 但你選擇了讓過，然後計劃在對手的結束步驟施放。

如你或許知道的，每個回合的結束時就是結束步驟。在這片小小的綠洲玩家依然可以施放瞬間，但對手已經讓過了他能施放更多生物跟巫術的機會。甚者，這剛好就是在你重置前。所以如果你在對手的結束步驟做事，馬上就可以重置讓你的咒語看起來就像是「免費」的。

考慮一切你所獲得的資訊，讓我們來看看預先考慮的情境：

你還有兩點魔法力站著，所以對手得要考慮反擊或去除咒語。

你可以在知道對手第二回合做什麼後再決定要從預先考慮中選哪張牌。

總是要有第三點，因為預先考慮讓你看三張牌。

這裡有三個（好吧，實際上是兩個）絕佳的理由要你多等一會兒。更不用提如果你實際上有其他的兩費瞬間，還可以等等看是否要施放手上的另一張牌。

現在，有些原因要你別等到回合結束。像是你或許想要－如同前面的例子－在戰鬥階段裡施放最終報償。但如果像是抽牌這類的效應，留到回合結束再施放將會合理得多。

所以這裡有兩個基礎核心。兩個讓你做出有關於瞬間決定的經驗法則，是盡可能給對手越少的資訊，以及在對手的回合結束施放瞬間。

了解了？很好。因為現在我就要請你 . . .

忽略這一切

如果你不是很習慣在對手的回合施放瞬間或利用結束步驟，這些原則將是很不錯可以養成的習慣。如果你還沒有開始這麼做，那了解如何在對手的回合施放瞬間會幫你在對局上有很大的進步。

但對那些已經這麼做的人來說：徹底忘記那些經驗法則吧。

是這樣的。就像任何魔法風雲會裡的對局一樣，你的目標永遠是讓你施放一些東西來獲得贏得對局的機會。而驚人的規律顯示，在對手回合施放瞬間實際上並非正確的時機。你需要預先主動思考最佳施放咒語的時間，而非被動的遵從一些腦中的一般原則。

而這就是Jonathan問題的核心。

為了回答這個問題，我想去一個你或許沒有預期到的地方：時間漩渦環境構築賽。

許多年以前，我參加了一場時間漩渦環境賽的PTQ。表現得不錯也贏得了幾場對局的勝利。當時使用的是一副控制套牌，裝載了許多的去除咒語。那時大家對環境還較為陌生，一些有名的套牌也還尚未展露頭角。

大概在比賽進行到一半的時候，我對上了這副綠色的強攻套牌。我還剩下7點血且有著滿手的去除咒語，看著對手的3/3，我對勝利感到樂觀。

然後 . . . 如果你有打過時間漩渦環境的構築賽，那你應該知道發生了什麼事。

我讓過了回合，對手進行攻擊；我施放了去除咒語，並知道有需要的話我還可以再用另一張。然後對手出了這張：

事情並不如我所預期的那樣。

要知道，當時並沒有那麼多像是無法反擊、無法回應、或+5/+5加帷幕這樣大招的戰鬥詭計。但我學到了。如果有想到賽制裡有哪些牌且哪些事情可能會發生，我就應該在我的回合除掉他的生物來輕易帶走勝利。

下一場PTQ，我使用了一副放了Stonewood Invocation的綠色套牌。我不只進了八強，更對許多碰上的對手做了一模一樣的事。（有時甚至在一盤中做了兩次。）那確實讓我感覺他們在使用瞬間時都像開了自動導航一樣。

不要．自動．導航。

在最合理的時機下使用你的瞬間。有時，如果你想確保某個東西確實死去，最好的時間點就是在你自己的回合處理它。

讓我們來聊五個很常見，但卻應該在特別的時間點施放瞬間的情況，

對付戰鬥詭計

當你使用傷害型的去除咒語像是電擊時，撞上戰鬥詭計將會是一場災難。

如果你而手上握有電擊，並想殺掉對手的鬣狗群 。

上述的經驗法則會要我讓過回合，等到對手攻擊時再施放電擊。沒什麼問題，對吧？

除了他們如果在回應時攤出這張的情況。

他們用一張粗蠻之力就換到了你的去除咒語－還讓你在這過程中承受了6點傷害！

實際上來說，等待並未讓你多得到什麼。對手或許會先攻擊再在第二行動階段施放咒語。所以唯一在你主階段電擊會造成問題的情況，只有如果對手要在攻擊前做事的話那可能會改變你的決定。像是如果他們有一個你想要電擊的敏捷生物，你就會錯過這個機會。

這絕對有利弊得失；如果你在自己回合電擊，然後對手重置後叫了終耀巨龍，你會覺得自己傻了。但這是你在進行這個大部分情況下都比較好的動作時所要承受的風險。

不只是傷害型去除咒語。同樣的情況也可以適用在對上回手咒語（他們可以回應把自己的生物回手）、能給生物辟邪異能的咒語，或是其他的時候。

留意戰鬥詭計

躲避反擊咒語

如果你認為對手可能有反擊咒語，在自己的回合施放瞬間就合理許多。

假如使用藍色的對手倒光了魔法力，那現在或許就是施放瞬間的最好時機。你可以等待，但那麼做的好處是什麼？不同的情況下可能會有不同的結果，但每一次你都得要問自己這個問題，「如果他們有反擊咒語的話呢？」

如果在誰的回合施放不會有那麼大的差別，而你又不希望咒語被反擊的話，那就現在施放吧！（當然，如果你樂意用那張咒語去換一張取消，那或許就可以等一下）。

那如果對手使用藍色套牌又有未橫置的魔法力呢？在這個情況下 . . .

強迫他們在自己的回合反擊

如果認為對手可能有反擊咒語，且也有站著的魔法力，那維持步驟就是你最好的時機。

為什麼？有兩個重要的原因：你的對手還沒有抽他本回合的那張牌（代表他們並沒有可以像是反擊咒語那樣對付你瞬間的新東西），且如果對手確實反擊了你的咒語，那也是在他們的回合，意即他們將橫置魔法力。

簡單來說：如果對手要取消你的咒語，至少讓他們在自己的回合耗費三點魔法力來這麼做。

這並非沒有風險。如果你是用傷害型的去除咒語瞄生物，可能會（又一次）被粗蠻之力輾壓。但特別是在構築賽裡，當你知道對手大概的套牌組成時，這將是一個很好的時機。

一般來說，這在控制的鏡像對局中是一個很好用來施放咒語的時機。為什麼？來看如果我在對手的維持施放了洶湧巨械。

對面試著反擊，我再反擊回去，就這樣你來我往地進行。或許到了最後巨械並未結算 . . . 但他們或許已經橫置了很多地來如此做。這代表到了我的回合，我所有的魔法力將會站著，但對手很多魔法力依然被橫置。這對我來說是最好的時機來嘗試叫出我真正想要用來戰鬥的威脅！

瞄準更大的

這點跟其他有點不一樣，還包括了比平常等更久一點再做決定。

如果你手上有最終報償，而對手又一次有鬣狗群 （我想你的對手一定很喜歡鬣狗群吧。）

對手攻擊。然後基於某個理由，你非常想讓鬣狗群得到自己的報償。

而另一個選項則是等待。

如果你在這裡吃了三點傷害，你依然可以在對手的回合結束步驟施放最終報償。有可能你會白白多吃那些傷害，但如果他們施放了一隻更大的生物，你就可以改為最終報償它！

本質上來說，要問的問題變成是：「有機會殺掉對手下一隻叫的生物值得去承受這隻生物所造成的傷害嗎？」

有時答案是肯定的，有時則不是。但在大部分的情況下，我認為等待都是很值得的。這樣你得以回應他們的大威脅，重置並施放你的大威脅，然後讓氣勢重新轉回到你的身上。

透過抽牌來尋找咒語

你場上有九塊地，而墳墓場裡有湧泉 // 靈思。

很簡單。在這裡讓過回合，到了對手的回合結束時施放靈思抽兩張牌然後重置。這是標準的做法。

但通常，除非你手上有其他想做的事情，你應該要在自己的主回合施放。

如果抽到一塊地，你可以在自己回合使用它；如果抽到一張生物，你也可以使用它。這確實很值得。

雖然在抽牌時稍微等一下在很多對局上都是正確的－特別是如果你想保留去除跟反擊咒語時－但如果你不認為有其他要做的事，或是有些可以這回合馬上施放的牌，就馬上使用它吧！

完美的瞬間

瞬間速度是一項優勢－但如果你太倚賴小聰明，那也可能對你造成傷害。記住：你可以在對手的回合施放，但並不代表你必須要在對手的回合施放。

在魔法風雲會裡還有一些其他特別的時間可以來施放東西。讓對手在他的抽牌步驟棄牌、在戰鬥階段開始步驟使用去除咒語來避免對手的生物獲得攻擊時的觸發式異能。你甚至可以做一些真的很奇怪的事情，像是我最喜歡的，回應對手起動像潮沒水濱這樣的找地地時施放Vendilion Clique，如此一來你就可以拔掉他們即將要使用的東西。

但不管你的時機是什麼，都要謹慎思考，考慮正反兩面並主動出擊。只要你想過了所有的可能性，就能最佳施放所有的瞬間。

如果你覺得今天沒學到什麼，那至少記得：永遠不要給對手在時間漩渦環境構築賽裡施放Stonewood Invocation的機會。

謝謝Jonathan 提供了這個很棒的問題。你也有類似的主題建議嗎？寄給我吧！你永遠可以在推特、Tumblr或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight