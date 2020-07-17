編者按：在公佈雙星大師VIP Edition的內容時，我們對於VIP Edition獨占的2張無邊框閃卡的說明有誤。雖然所有的無邊框卡牌牌面上都會印有稀有或是秘稀的系列標記，但其中有8張廣受喜愛的強大牌張在本系列中屬於其他稀有度。包括（本列表會隨著預覽而更新）：

腦力激蕩

Crop Rotation

Expedition Map

送終一擊

Lightning Greaves

克撒的礦脈

克撒的動力爐

克撒的塔

大家好！

我是 Mike Turian，魔法風雲會的主要產品設計師。今天我要向大家介紹我們會在Double Masters上市時推出的魔法風雲會新產品—VIP Edition！在 VIP Edition 上，我們想要在一個100% 全部都是重印牌系列所客製化的產品上，捕捉玩家對聚珍補充包的喜愛。接著，為了讓大家更加興奮，我們會放入華麗的閃卡以及至少四張稀有和/或秘稀牌。

首先我們想放進去的是令人驚嘆的無邊框處理方式。VIP Edition 這個產品將建構在無邊框的處理上，所以就讓我們從展示產品中的明星開始。這些是你可以從 VIP Edition 裡所開出 40 張無邊框閃卡當中的四張。

每個 VIP Edition 都包含了選定的 40 張牌裡的兩張，並進行無邊框閃卡處理。這 40 張被選中的牌當中，每張都是在指揮官、薪傳、近代和先驅中最常被使用的牌。如果檢視這個清單，你會發現一些很有影響力的牌，可以讓玩家開始構組新套牌，或是加強他們既有的套牌。這些牌在Double Masters裡都會有一個全新的插畫（除了一張之外），而 VIP Edition 將會是Double Masters裡唯一可以開到這些牌閃卡的地方。我們討論了可能的選項並挑選了近代、先驅、和薪傳（包含指揮官）裡最熱門的牌來作為無邊框的特色牌。

我們曾介紹過無邊框鵬洛客，接著在依克黎：巨獸時空中延伸到群系上，最近一次是在2021 核心系列裡選擇了一些重印牌。我們認為這種處理方式得到了很棒的回應，也希望能在 Double Masters 裡把無邊框的處理方式帶進魔法風雲會所有賽制當中最好的那些牌。這些牌是讓人興奮的，所以我們製作了 VIP Edition 來專注在這上面，以確保每個產品都有兩張閃卡版本的無邊框牌。

借助這次機會，我們將向你們介紹我們所一次做過最多的無邊框牌，而我也很開心看到無邊框版本的牌張數量正持續地在增加。Double Masters 的藝術總監— Tom Jenkot 談到他是如何把 Double Masters 當作一個聯繫那些長期且受玩家喜歡 魔法風雲會 畫家的機會。「我已經年紀大了，而從我開始玩魔法風雲會時的那些系列裡的插畫令我深深著迷。我很榮幸可以聯繫這些畫家，並獲得一些這些牌上最棒的作品！更高興的是我能夠跟他們中的一部分人開始做一些我現在還不能講的專案！」

就算讓這些畫家重新創作魔法風雲會裡的經典，也可能會是個讓人氣餒的工作。有一張牌—我會在下週的預覽文章裡提到—我們知道無法做得更好，卻感覺應該要做些嘗試。舉例來說，Chris Rahn 原版的殲鐵巨像是一幅傑作，但如你在上面所看到的，Wayne Reynolds 的重新詮釋與無邊框的結合更是給我們能超越自己的期盼！

像 VIP Edition 這種產品提供了一個很好獲得閃卡的方式，而下一步就是在 VIP Edition 裡加進很多 Double Masters 的閃卡。我們加進了Double Masters主系列中的兩張閃的稀有/秘稀牌，八張閃的非普通牌，九張閃的普通牌，以及兩張閃的衍生物（兩面各代表一種衍生物）。如果只考慮收集閃卡的話，大部分一盒 Double Masters 的補充包會有兩張閃的稀有牌；而在 VIP Edition 裡，每個產品都會保證你拿到兩張稀有/秘稀的閃卡！我們知道有很多玩家需要這些閃卡來構組出最酷的套牌，而 VIP Edition 提供了獲得閃卡的最佳選擇。

另一個在VIP Edition 上額外加入的東西，是每件產品都會有十二張全圖的基本地，其中兩張會是閃的，所有的地牌都是由 John Avon 和Noah Bradley 所繪製。它們最早出現在 Unhinged 和 再戰贊迪卡當中。遺憾的是，這些地牌是遠在我們知道 Bradley 與魔法風雲會 和畫家社群當中的成員有不正當的性關係之前，因此來不及即時替換掉所有的地牌。更多關於 Bradley 的情況，你可以在這裡看到。

以下是VIP Edition 全部的內容。

VIP Edition – （語言：英文和日文）

內容：33 張牌 + 2 張閃的衍生物

2張無邊框閃卡（只能在VIP Edition中獲得）

2 張閃的稀有/秘稀牌

8 張閃的非普通牌

9 張閃的普通牌

10 張全圖基本地（只能在VIP Edition 中獲得，每種類別兩張）

2 張閃的全圖基本地（只能在VIP Edition 中獲得，十種當中隨機選擇的兩張）

2 張閃衍生物（只能在VIP Edition 中獲得，兩面都是衍生物）

謝謝大家！一如往常，你們可以在推特@mturian 上找到我。我將以系列裡我最喜歡的無邊框牌做為結尾，它也是任何一個被稱為 Double Masters 的系列裡都應該要放入的牌。