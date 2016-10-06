現在，想必你已經跟卡拉德許相處了一段時間。你大概累積了很多的能量指示物，做了一些我兩週前的文章中所提過關於裝配的複雜決定，又或許召喚了一些驚人的神器和發明。

那麼，無庸置疑地，你已經試駕過一些載具。

載具是在卡拉德許裡第一次出現的新神器型態，他們跟過去你試過的都很不同。知道何時及如何使用它們在全新的卡拉德許世界裡是很關鍵的。

所以…你拿到卡拉德許的駕照了嗎？

如果你不確定，讓我再帶你們上一次駕訓課程來確保你們可以駕馭卡拉德許中大量不同的載具吧。這裡有些絕對是你必須要記得的關鍵策略，出發吧！

1. 構築時謹記搭載值

好，現在從套牌構築開始（或如果你打的是限制賽的話，那就是輪抽過程）。當你在選擇一張牌時，要記得的你牌上的搭載值有多高。理想的情況下，你希望用越少生物搭載載具越好，且你也絕對不希望在搭載時「浪費」任何的攻擊力。

舉例來說，假設你要使用這台可愛的培育師篷車。

你使用的是一副偏快攻的白色套牌，而你試圖在攻擊力二跟攻擊力三的生物間做出取捨。然而，兩張生物身上的異能讓這個決定變得更加困難。

那張生物身上的第三點攻擊力有個隱藏的紅利：搭載你的載具！如果你戰場上有兩張攻擊力二的生物，橫置這兩張生物來搭載篷車就是「浪費」了一點攻擊力。即使你戰場有剛好數值的攻擊力，你也會傾向橫置一隻生物而非兩隻，因為一般來說在阻擋時有比較多的生物是比較好的。

即使你正在輪抽當中這也是對的，在補充包輪抽中：如果你套牌裡有一些搭載三的載具，那你絕對會比較傾向拿像可靠旅伴這樣的攻擊力三生物來幫你搭載。

當然，還有很多因素要納入考慮，而你也應該試著避免只為了搭載而放進弱牌。但如果兩個選擇很接近時，可以搭載載具的能力將會變得很重要。

2. 載具並非永遠都是生物

好，這部分你現在知道了，但要如何應用到套牌構築上呢？你該把載具算做什麼？

這實際上是個有點奇怪的問題：他們有時候是生物，但有時候不是。當構築一副限制賽套牌的時候，應該要把他們算進你的生物裡面嗎？他們算是半個生物嗎？到底是怎麼回事？

根據經驗法則，如果你把越多載具放進你的套牌，及他們身上的搭載值越高的時候，他們就越不被視為生物。

這樣想想看。你的第一個載具很可能會是生物：如果你有任何生物滿足必要的搭載值，你就可以搭載它。如果最後戰場上有一堆載具，你將會需要很多的資源來讓它們全部變身（除了彼此互相橫置來搭載之外）。如果你只有載具，那沒有任何一個會變成生物。

另外，如果你的生物有很高的搭載值，這會使得它更不容易被搭載，或需要很多生物來搭載他。比比看這兩張：

飛空舟幾乎可以被任何東西搭載。而另一方面，跺地械則看來需要一些不同的生物來搭載它。

另外，不管搭載載具有多簡單，搭載都需要你至少橫置一隻生物—這代表你至少會少一隻可以用的生物。

所以，雖然簡單來說的是「看情況」，但在限制賽中更實際的做法，則是把前兩個載具—搭載值最低的兩個—視作生物，而之後的每個載具都只當作「半張生物」。

在構築賽中，你應該要在構築時將此銘記於心。如果套牌有多於八張載具，你最好有一個不錯的理由—像之前提到的篷車就有其他的用途—不然你很可能抽到一堆但什麼都不能做。一般來說，四到六張載具對構築賽來說是一個很不錯的數字，而他們通常（但並非全部時間）更適合被放在強攻套牌裡。

綜合以上幾點，確實非常視情況而定。最重要的事情是你要隨時留意你有多常可以搭載你的載具…並確保你沒有過分使用它們。

當然，一旦你的載具離開，之後的載具將會更好。這將帶我們進入第三點...

3. 先把載具換掉

假設你的對手用厚皮禍害攻擊你。

因為生命值較低，所以這裡你必須要阻擋。雙方都沒有手牌了，你要嘛用製甲藝評審阻擋，要嘛用評審搭載你的亂匠貨車來阻擋。

這裡你該怎麼擋？

我想看到標題你已經知道我會怎麼做了，我會搭載並用載具阻擋。這麼做有幾個原因。

首先，即使載具絕對是比較強的生物，他並不能保證永遠都是生物。如果你用評審換而沒有在下個回合找到生物，那你將無法阻止接下來的三點傷害。

即使你找到了一隻生物，比起一隻生物跟一個載具，在這裡你也會更想要兩隻生物。因為這會讓你有更好的攻擊跟阻擋的選擇：舉例來說，你可以用一隻攻擊並留另一個下來阻擋，而不用把兩隻都同時投入在那。

加上，如果你套牌裡有較多載具，你絕對不會希望在這個情況下卡在兩張載具上。

讓我們延伸到大一點的盤面。如果你有四張生物跟一個需要你橫置一張生物搭載的載具，那你就是有四張可以用來攻擊或阻擋的生物；如果你把一張非載具生物拿去換，你就只剩下三張可以用的生物，然如果你推出去的是載具，你依然還會有四張可以用的生物。

但也有一些情況不交換才是正確的。在之前提的狀況中，如果你的對手剩五，你絕對會想要保留貨車；如果你想要保留較大的載具來穿透複雜的盤面，或許就會希望保留載具；如果你的套牌構築在從載具身上獲得優勢，那載具也是比較好的，諸如此類。但就一般的經驗法則來說，先把載具換掉吧。

這一切都是先往未來想幾個回合，講到這……

4. 預先思考

當你在現實生活中開車的時候，需要左顧右盼來避免潛在的危險。這跟在魔法風雲會裡面的載具是一樣的。

即便在魔法風雲會中你永遠都會想要預先思考，載具則非常需要你如此做。如果你這回合橫置了一個生物來搭載，那下回合會剩下什麼？如果想要搭載的保守點，你需要保留什麼到下個回合？如果他們在你回合結束時用茜卓的旋炎咒殺了你原本預計要用來搭載的生物，你該怎麼辦？

我無法告訴你有多少次搭載了載具要攻擊後…馬上發現把它留下來進行阻擋會更好。這不是一個很難的決定，卻非常容易看漏。

當你使用載具時，你著實需要從頭到尾想過一遍你跟對手的戰鬥情況。

如果知道自己是攻擊型或防禦型玩家，載具就可以對你有很大的幫助。兩邊都需要很多資源的投入，如果你是攻擊型的玩家，那就應該使用生物並橫置搭載讓載具進行攻擊；如果你是防禦型的玩家，你就會想保留未橫置的生物來阻擋或搭載。但在了解自己是哪一邊這件事情上，你將會花上不少的時間。

凱旋歸來

現在你拿到了駕照—或至少，你的學習駕照—前往卡拉德許探索載具吧！

這只是載具間複雜互動的最初階，在遊戲過程中你還會碰到其他的小細節。然而，這應該給了你開始的方向，我很期待聽到你們的進展！

如果你有任何想法或評論，你隨時都可以發推特或在Tumblr上問我問題。或著，你也可以寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

希望你們的載具在下週都找到駕手！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight