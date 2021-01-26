長舟起錨，各位請戴好頭盔～我們即將前往凱德海姆！

凱德海姆是魔法風雲會的首個北歐主題系列，滿載維京人、神祇與符文，甚至還有傳奇松鼠。

此系列充滿各種酷炫新牌，等你來收集。不過，你要怎麼獲得這些牌呢？當然是售前賽了！

要想親身體驗新系列牌張的樂趣，售前賽週末是你的最早機會。其中有什麼精采內容？玩家又該如何參加？今天就讓我們來一個一個說明吧！

如果你更喜歡用看的而不是用讀的，你可以直接前往我的YouTube頻道Good Morning Magic觀看影片以了解詳情：

如果你更喜歡讀的話，讓我們繼續。開始吧！

凱德海姆魔法風雲會隆重登場

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

在售前賽上，你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。就算你是在家裡打開全新系列，你也是跟全世界許多人一起做這件事情，你的體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談凱德海姆有什麼新奇之處。但如果你是這個現開賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。提前規劃準沒錯。

雖說以往的傳統售前賽是在店內舉辦，但這次由於2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，玩家可以購買售前組合回家遊戲！實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

如果你因故無法親自前往本地牌店，你還可以在《魔法風雲會：競技場》上參加售前賽！遊戲中也會提供現開賽事，你仍能在其中享受完整的魔法風雲會愉快體驗。另一方面，如果你還沒嘗試過《魔法風雲會：競技場》，現在也是加入的最佳時機。

很好，讓我們看下去。你選擇了店家，也在凱德海姆牌圖集合裡看完了所有精美牌張。

你已準備就緒！現在該來打開補充包了！

探索凱德海姆

好的，現在你拿到售前組合了！裡面有什麼精彩內容呢？

盒子長相會是這樣的：

裡面會有六包凱德海姆補充包……外加一張印有戳記的隨機稀有或秘稀牌，這是你的售前閃卡！它可能是該系列中任何一張稀有或秘稀牌。

裡面還有其他精采好物：超棒的Spindown生命計數器、一份簡介……我們乾脆打開一盒來看看吧！

裡面的許多好東西能讓你在凱德海姆探險中保持溫暖（象徵意義上）。

當然了，位於前部和中部的是補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼處理補充包吧！

首先，打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色和大約23個地。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放境域行者，但通常不會在第三回合施放翅翼斷裂。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

如果想實際看看這是怎麼做的，請點擊上方的影片連結，直接看流程演示。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

我前面提到的變數，就是凱德海姆這個系列中含有模式雙面牌。如果你開到模式雙面牌，這些牌在魔法力曲線上有多個位置可以放！

翻面

這些牌要放在曲線上的哪裡呢？

如果預計兩面都會均衡地玩到，則我建議將它以兩面中較低的魔法力費用放在曲線上，那是你可以第一次施放它的時機。

不過，如果你主要是想玩其中一面，那就只看那一面的費用。以蔻沃莉為例，如果你的套牌並非以單一部族為主，則你更有可能會想玩生物那面，而非神器那面，所以我會將其算作四點魔法力。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

雄偉奇觀

超過一年來，我們持續執行「補充包添趣」計畫，在補充包內封入特定牌張的新插畫或特別版本。凱德海姆也不例外！

本系列中的傳奇牌都可能會出現特色牌框版本，靈感源自北歐神話及風格。快來看看吧：

翻面

本系列還有一些無邊框新插畫牌！先來看看鵬洛客：

還有四張通路地，完成從贊迪卡再起開始的循環：

翻面

更棒的是，我們還有無邊框版本的預示秘稀牌！

以上這些牌張都會在補充包中出現。

噢，別忘了我們的好友弗霖凱，現推出特殊的非瑞克西亞版。

另外，插畫擴大牌張也將繼續在聚珍補充包中登場！像是：

聚珍補充包裡真的有很多很多好東西。如果你對這些牌張及其特色版本感興趣，不妨前往一讀Mike Turian的《收集凱德海姆》一文。

保持距離的魔法風雲會

由於新冠疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有《魔法風雲會：競技場》和魔法風雲會線上版，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見，筆記型電腦乃至手機上都能方便用到！

根據你和朋友手中設備的情況，有很多種方法可以實現網路魔法風雲會對戰。其中，我想大力推薦Spelltable。Spelltable帶有生命值記錄及牌張查詢功能，可以在你的電腦或甚至手機上執行！設置也相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。部分店家甚至還會舉辦使用Spelltable的遠端售前賽！請至Spelltable.com了解Spelltable。

不過，這不只是唯一一種玩遊戲的方式。查看我關於利用網路攝影機進行魔法風雲會遊戲的文章，以獲得各種設置方式及遊戲訣竅！

寶箱

當你到當地店家購買售前組合時，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，這樣才能確保獲得「買一盒」贈卡（送完為止）。

凱德海姆還有兩副指揮官套牌！也請務必諮詢店家了解相關產品。

凱德海姆機制

凱德海姆有許多機制，有模式雙面牌，還有全新的炫威及預示。它們是如何運作的？請觀看這些由Matt Tabak製作的機制影片！

準備作戰！

玩家引頸期盼的北歐世界終於登場了！我很高興能與你們分享這些精彩內容，也希望本系列能回應大家對它的高期待。

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube聯絡我，還可以寄送電子郵件至BeyondBasicsMagic@gmail.com。我很希望聽到各位的意見回饋！

希望你們都喜歡凱德海姆的預覽，並希望各位在遊玩這系列時能夠玩得開心！各位，我們冰凍苔原上見！

Gavin

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