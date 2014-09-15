鵬洛客，歡迎來到韃契。

統治韃契的是五個歷史悠久的部落。五部落之間交戰不息，所以他們歡迎任何新人～現在，每個部落的大門都願為你而開。你會選擇為哪個部落揚旗參戰？

要選擇與哪個部落並肩作戰是個重大決定～當然，你不會想貿然闖入韃契的荒野。你首先需要了解各個部落的特點，以及你將要面對些什麼！我正是為了幫助你而來。韃契很危險，但這篇文章可幫助你在韃契度過愉快（又得享勝利）的時光。

要展開韃契之旅，有什麼會比售前賽更好？

稱霸售前賽

嗯，售前賽。

售前賽是我最喜愛的賽事之一～而環境首個大型系列正是最佳參加時機！對於參賽玩家來說，一切都是全新的，你們將可一起首次體驗此系列。

售前賽是我11歲時第一次參加的大型賽事，即使現在，售前賽仍能讓我和當時一樣興奮。它是你率先使用新牌，在朋友之間搶佔先機的機會。此外，由於是全新推出，所以它將是公平的比賽環境；玩家還沒有花數星期的時間仔細研究這個賽制和找出最佳戰略。最重要的是，這是一項低門檻，更加休閒且充滿樂趣的賽事！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家玩 韃契可汗 時可能體驗到的差異和特別之處。但是，如果你是這場現開賽狂歡盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好。第一步是要先獲得一份神秘的「售前賽」物品（這是我們的專門用語）之一。

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

好。太好了！你已經找到店家，太棒了！

當你來到全新時空之際，你一定想確信你的鵬洛客背包已齊備冒險旅程中所需要的一切！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶一副套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水和一些點心。韃契沒有龍，因此假如龍肉是你的首選食物，敬請自備，因為當地人無法提供！一場售前賽大約要四到五小時，所以要準備好。

好，現在就來看看。你找到了店家，也把一整天所需的物品（很可能包括龍肉）都放進了可靠的袋子裡，準備好涉足韃契那競爭激烈的未知荒野。太好了！這意味著是時候...

構思你的套牌

韃契可汗 與 魔法風雲會 以往的一切有一點差異：它是一個聚焦於部落的系列，而每個部落均有三種「楔形」顏色。一個楔形代表兩種「友好」顏色和一種「敵對」顏色。

每個部落均各有主張，並擁有其獨有的出色異能（我稍後會談及），但你需要作出的首個選擇是要加入哪個部落。你將會獲得一個盒子，內含構組套牌所需的一切，包括一個充滿了卡牌的特殊補充包，可助你完成一副部落套牌！

不確定哪個部落適合你？以下是一個便捷指南：

阿布贊

阿布贊的戰士飽歷風霜，其堅韌的耐力人所皆知。全賴延生異能，他們的生物會隨時間而越趨壯大：因此只要你在遊戲早期能堅持下來，你的阿布贊軍團便可在持久戰中取勝！

潔斯凱

這些聰敏的僧人和有天分的狡黠弟子，能在戰鬥中智取對手。靈技異能讓他們的生物能夠在戰鬥中憑空變大。這讓每個即將與潔斯凱戰士發生衝突的對手都會三思而後行。

瑪爾都

瑪爾都部落是龍之神速的化身，速度是這些嗜血戰士在 魔法風雲會 遊戲中最大的特點！瑪爾都迅捷、野蠻又無情，其很多卡牌均具有突擊異能～要是你曾在本回合進行攻擊，便可獲得額外加成～當然，身為瑪爾都人，怎可能不去攻擊！

蘇勒台

蘇勒台部落富甲一方，但絕不要忘記他們的殘忍無情。蘇勒台使用亡者作為其資源，並會充分利用掘穴機制來及早派出重大威脅。

鐵木爾

鐵木爾部落以野蠻的方式戰鬥。充斥著巨大生物的鐵木爾部落，只要你有力量為4或以上的生物在戰場上，其威猛機制便會獎賞你～使你的巨大威脅更具危險性。

依然不確定哪個部落適合你？ 進行部落測驗！

好了，現在你心裡應該已經清楚，自己要選擇哪個部落了！報名登記、將你的部落告知比賽主辦人，然後你便會獲得一個外形很酷的部落盒。盒子裡有幾樣東西，但在售前賽中最能派上用場的是多種補充包！（五包一般的 韃契可汗 補充包，加上一包相當特別的部落補充包～這我稍後就會談到。）

把這些補充包撕開，就會獲得一疊牌。然後呢？然後就開始構組套牌！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

在一個多色牌如此眾多的世界中，構組套牌可能是一件棘手的事情～這時，特別的部落補充包就要發揮作用了。

你選好部落並拿到盒子後，會發現盒內用塑膠袋包裝的特別「選色補充包」，其中包含跟該部落搭配的牌。這包「選色補充包」可以幫你確定要使用的顏色。該補充包僅包含你所選部落顏色的牌～這意味著它足以成為套牌的安全選擇。

雖然你可以利用任何顏色的牌，但利用你的部落顏色的牌往往是最好的選擇。因此，我會建議你將部落所沒有的其他兩種顏色的牌統統擱在一旁，並選擇部落顏色的最佳卡牌。如果有另一種顏色的炫酷稀有牌或強大牌是你很想使用的，可以先將其放在一旁，稍後再作考慮。因為如果你擁有的地有著適合的多樣魔法力，便可考慮「混入」它，但一般而言，你會希望將其他顏色的牌擱下。

好了，你又該如何從自己部落的牌中選出22至23張來放入套牌中？是時候將它們攤開！

取出你的部落顏色的牌，並將生物按魔法力費用的順序攤開，如下：

取出你部落顏色的牌，並將生物按魔法力費用的順序攤開，如同以下的範例一般（使用 魔法風雲會2015 的牌），當你點選「統計」分頁時即可見到：

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

適當的生物「魔法力曲線」對於一副好的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌：擁有適當的混合是很重要的，以便你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，以及在後期施放費用高的咒語。根據限制賽的通則，我會作下列安排：

1點魔法力：0-2個生物

2點魔法力：4-6個生物

3點魔法力：3-5個生物

4點魔法力：4個生物

5點魔法力：3個生物

6點或以上魔法力：1-2個生物

______________________

生物總數： 15-22個，但目標為約18個

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。（或是根據名稱聽起來就像不錯的搖滾歌曲的生物來進行選擇。在這個系列中，這是可以理解的事。）

還要謹記的是，有時候使用你的部落的兩種顏色並混入第三種是正確的，這代表你主要有兩種顏色，並可使用第三種顏色的較強的牌。（包括三色牌。）在你剔除生物的時候，如果你發現某種顏色只剩下幾張牌，也可以考慮將該色當作混色。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了！

最後是決定你的魔法力基礎！在主打三色的系列中，必須特別注意讓咒語都能順利施放。我必定會使用所有能產生你的顏色的非基本地。即使它們須橫置進戰場，也只不過是確保你可及時使用牌張的微小代價。一般而言，你的套牌會有兩種顏色包含著大量低魔法力費用的牌，並且相對於高魔法力費用的牌，你會希望放入更多能夠產生這些顏色魔法力的地，以確保你可以及時打出費用較低的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合使用施放費用是2、3、4和5的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章可以提供更多資訊：

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩包售前組合（它們不必是同一個部落；你可以研究用哪兩個部落相配合，或是利用同一個部落的倍增力量！）並用以構組套牌。如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

龍拳雙子 | 插畫作者： Wesley Burt

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你只是想用韃契可汗的牌多玩幾次，可以參加現開決鬥。

在這種外圍賽中，你會拿到一包60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法；你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

隱藏的好東西

從韃契可汗售前賽開始，我們處理你的特別售前賽贈卡的方式將會有點不同。

過去，選擇同一款售前組合的人，均會獲得相同的售前賽贈卡。雖然這樣可確保人人都會獲得一張強大稀有牌，但其缺點是經過一段時間之後，售前賽彷彿變得一式一樣。

韃契可汗會改變這一點。

選擇同一部落的人不會獲得相同的稀有牌，而是每個部落會有一組八張、各自不同的售前賽稀有閃卡可供你獲取。你依然可以從賽事中帶走一張印有日期的牌，但比起舊的售前賽卡贈卡，它予人更獨特的感覺。

我不會告訴你內容是什麼，但請放心，同樣會有小生物、大生物和咒語。每個部落均有機會開出其部落領袖的售前賽贈卡！至於另外七張是什麼，請親自參加售前賽看看你會獲得什麼。

當然，並非一切均有所不同。

你依然會從售前組合中獲得韃契可汗Spindown生命計數器，以及每個部落都有的一張成就卡：

不過這些成就卡還有一些特別的地方：

嗯，這就是說，現在該談一談...

群英會

在 韃契可汗 售前組合中，每盒均包含一個有趣小活動，讓你可以為支持你的部落留下永久印記。

每個店家均有五面旗幟，每個部落各一面。它們看似這樣：

很酷～但是更美好的是，你有機會用你的勝利印記來裝飾旗幟。每個售前組合均有一個看似這樣的貼紙：

你可以在上面寫上你的姓名，並貼在你的部落旗幟上！如何展開這個裝飾過程？

首先，你將要完成七項部落成就。請在遊戲期間多加留心，以達成這些成就。

完成足夠的成就後，便可以貼上貼紙！簽名、將它貼到旗幟上，然後任由它展示著，讓所有走進店家的人都看到你和你的部落的戰鬥實力。恭喜！你已瞬間成名。人們將會把你的故事代代相傳...或者至少會在掛在遊戲店內的旗幟上看到你的名字。

對各種異能感到迷惑？

韃契可汗 採用多達五個新機制（還有一種狡詐的老招數！），因此有很多新內容尚待適應。幸好，這一節正好能幫上忙！讓我們先簡要地逐一介紹它們，下文摘錄自韃契可汗 機制介紹文章：

延生

延生屬於起動式異能。當延生異能結算時，在生物上放置一個+1/+1指示物。

靈技

靈技屬於觸發式異能。每當你施放非生物咒語時，靈技便會觸發。當靈技結算時，該生物得+1/+1直到回合結束。

掘穴

具掘穴異能的咒語非常強大，但通常魔法力費用也很高。於你為這類咒語支付費用時，你可以從你墳墓場中放逐牌。你每以此法放逐一張牌，便支付了1。掘穴無法支付咒語魔法力費用中的任何有色魔法力。同時，你放逐的牌張數量也不能超過魔法力費用中無色魔法力的數量。

突擊

突擊屬於異能提示。突擊異能只留意你是否曾以生物攻擊。突擊異能的效應各不相同，請仔細閱讀每個突擊異能的敘述，以確定其效果。

威猛

威猛屬於異能提示，其標示的異能都與你操控力量大於或等於4的生物有關。雖然不同威猛異能的效應各不相同，不過這類異能均會根據你是否操控力量等於或大於4的生物之實際情況來確定最終的效應。

變身

變身是復出的機制，讓你能夠以牌面朝下的方式施放生物咒語。牌面朝下的生物咒語為2/2無色的生物咒語，沒有名稱、生物類別、異能和魔法力費用。你不需支付其魔法力費用（因為牌面朝下的咒語沒有魔法力費用），而是改為支付3。如果該咒語結算，該牌便會帶著前述之特徵牌面朝下地進入戰場，而不是帶著該生物的通常特徵。你依然可如常支付具變身異能之生物牌的魔法力費用，牌面朝上地施放此類生物牌。

有信心取勝

現在你已讀過本文章，便已掌握到旅居韃契所需要的一切。售前賽在本週末舉行～因此請到你的當地店家、選擇部落，並盡享歡樂！

除了售前賽之外，希望藉由更多途徑支持你的部落？別忘記到PlaneswalkerPoints.com選擇你的部落，以便在部落排行榜上支援部落。此外，每個部落在每週的週五認證賽中成績最優異者，將有機會在旗幟上寫下自己的名字，在店家留下印記，因此切勿錯過這個揚名立萬的機會。

還有，如果你對韃契可汗中的所有絕佳牌張很好奇，現在可到卡片圖像一覽查看整個系列！

否則，如果你有任何疑問，可以隨時寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題，我一定會盡力提供協助。無論你想要尋求有關現開賽的訣竅，或只是想尋求你應選擇哪個部落的建議（就讓我給你一個提示：我在辦公室裡，有「阿布贊隊長」之稱），我也可以回答你的問題。

好好探索韃契吧！希望你不要遇上薩坎～至少不要在桌子的另一邊遇到。

祝你本週末玩得愉快！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight