是否要在輪抽套牌裡混色？這就是問題。

這個問題可能打亂40張牌的架構，造成套牌構築上的大混亂，也是勝利與失敗間那極細的分野。

我曾有多次因為混色而得利，也絕對曾經在不該混色時如此做，或在該如此做時把可以混色的牌排除在外。我想在某些時間點，你或許也經歷過同樣的情境吧！親愛的讀者們。

混色總是那麼誘人－而知道何時該如此做何時又該堅守原則是很重要的。

今天，就讓我們來看看混色的藝術吧？

好，首先，我要來闡明在限制賽對局中的「混色」到底是什麼。

這很簡單：混色指的是當你加入一點一個顏色只為使用一些該色牌的時候。一般來說，我會說大概是你只使用一到三張該色的牌。通常在限制套牌裡，你會使用兩個顏色，而當混色的時候，你會混進第三個顏色。當然有時會有例外－我曾經使用過一些四色或五色的混色牌－但這是個很好去思考這件事的方法。

所以舉例來說，你或許抽了藍綠，混了紅加入了一些去除咒語；或許你的套牌包含了大概21張藍色及綠色的牌，然後只有兩張紅的。這就是混色。

如果情況是你放了八張綠色、八張藍色和六張紅色的牌，我會更傾向把你的套牌稱為三色而非混色。一般來說，混色只是為了幾張牌。這一部分是因為命名上的緣故，但也同時可以確保在討論這件事情時我們是在相同的基準點上。

根據經驗法則，我會建議在想要混色時使用大概三個該色的資源。這可以依據你要混色的牌而有些調整。有時如果你只要混一張牌，或真的需要在其他地方使用該色魔法力時可以只要放兩個，但三個通常是一個不錯的開始。

所以如果我要混兩張紅色的牌，為了安全起見我會嘗試使用至少三塊山脈，兩塊山脈加一張成形野地，或是任何可以給我三個方式去找到紅色魔法力的組合。（而一般來說，在混色時我第一時間會較為保守，先不考慮任何的調色手段。）

好，現在我們已經定義了混色是什麼，那什麼時候該如此做？又為什麼會想要如此做？

讓我們來談談混色時的五個守則：

1. 不要混你想在前期施放的牌

一般來說，你會在遊戲後期而非前期施放混色的牌。如果你為了混紅只放了三張山脈，那不只要抽到那張想施放的牌，還要一開始就抽到幫你施放那張牌的山脈！

有些牌屬於不適合混色的分類。舉例來說，你想在遊戲前期施放的生物就不是一個好選擇。到了你可以施放它們的時候，遊戲通常已經進到了混它們並不值得的時間點。當在構築三色套牌時，混入調色或加速是很容易掉進去的陷阱，但實際上把調色或加速放進你需要調的顏色壓根不會有什麼幫助！

這並不是說你不能混施放費用便宜的牌，有些便宜的牌依然會有很大的影響力。但通常這更傾向向咒語端考慮，像是去除咒語就是一個很棒的混色目標。像榮耀祀徒這樣的牌，到了第十回合就會稍微失去它本身的光彩。

談到混入去除咒語. . .

2. 混入可以補足你的弱點並增加強度的東西

混色的一個主要目標應該是補足你套牌的弱點。（當然還要留心上面第一點；一般來說就算遊戲前期的空窗期是你的弱點，你也不應該混色加入便宜的生物。）

在大部分的時間裡，我會說這意味著去除咒語或超級強的「炸彈」。

去除咒語是限制賽對局的關鍵。你殺掉對手生物或使他們一些最強牌無效的能力將會在大部分套牌的勝負間成為關鍵因素。

混入去除咒語也是一個很安全的決定。當提到那些對持久戰有幫助的牌時（也通常是你的混色牌上線之際），去除咒語總是會出現。他們在任何形式的消耗戰中都很棒，也能幫助你確保讓你最後的生物存活下來。

雖然並不真正是一個「弱點」，但你的套牌永遠可以使用你所開到更強力的稀有或非普通牌炸彈。混入強力牌在那張牌有足夠大的影響力時會很值得，而你也有辦法可以使用它。

最後，另一個我有時會考慮混色的是大生物。有時我會在使用一副較慢的套牌時需要一個獲勝手段，這不需要是最有效率的獲勝手段－但多一張大點的飛兵或大型的地面生物可以是結束遊戲的一個好方法。

想想你的套牌需要什麼，然後看看混色是否可以補強那個部分。

3. 不要忽略有色魔法力的需求

你拿到了一張終耀巨龍？一張很棒且很強力的稀有牌。你絕對會想要混它對嗎？

別那麼快下定論。

想要把這張強力稀有牌放進套牌是很誘人的。然而，你為了能加入一些東西而在魔法力基底上所能加諸的壓力是有限的。一般來說，如果你想混入一些魔法力費用有兩個有色魔法力符號的東西（像是當你使用藍綠要混進3紅紅的時候），你就已經越線了。

找到一個有色魔法力來源跟找到第二個有色魔法力來源間有著天壤之別。除非你的套牌可以很有效處理好調色的問題，不然這樣的混色還是把它晾在一旁為上。

假設你把使用三個紅色來源當作施放終耀巨龍的底線，你將會需要在整場遊戲中抽到其中兩張再加上終耀巨龍才能讓這一切產生影響。雖然你可以再加進更多資源，但要謹記這樣做的成本遠不只是「我可以施放這張終耀巨龍嗎？」—同時也影響了整體的魔法力基底。那些你需要海島來施放套牌裡大部分咒語卻抽到山脈的對局又如何？那些情況下混色將會開始對你造成傷害。

如果你已經混了紅，你或許可以開始思考找出放進終耀巨龍的方法。但只為了它混色，你的魔法力基底會因此而開始變得不穩定，套牌整體上也會變弱。

阿芒凱在這個面向上跟一般有點不同，因為它包括了一個可以你可以處理額外牌的手段：循環！

大惡魔就是個不錯的混色選擇。如果你拿到了得以施放他的兩點黑色魔法力，那很好－但因為循環的異能，就算沒有他也不會一直卡在你手上。我會很樂意在混黑的套牌裡使用大惡魔，但如果是在混紅的套牌裡使用終耀巨龍，我就會有所猶豫。

但就算如此，我也不會只混大惡魔。如果已經為了去除咒語使用了一些黑色魔法力而又有大惡魔的話，當然沒問題，但只混一張兩點指定色的牌是我所不建議的。

4. 在輪抽時思考混色

如果到了套牌構築的時候，你才開始思考是否該混色的問題，那時候可能就已經太晚了。

要讓混色得以運作，你需要積極地在輪抽時思考這件事。如果我拿了一張強力稀有牌，但並沒有打那個顏色，我就會在輪抽時留意任何可以幫我把那張牌放進套牌的牌。舉例來說，一張像是岩壁灌叢這樣的雙色地就可以幫我在藍綠套牌裡混紅，混色與否也可能會造成湧泉 // 靈思的順位提前。

雖然有時在同一包裡會有比調色更強的牌，但如果拿了那張調色牌可以讓你混進一些強牌，你就應該比較那些強牌跟在這裡可以拿的那張牌之間的強度。到時你就該問自己：要選哪張？

5. 不要在不需要混色的套牌裡混色

最後，想想看你的套牌：它想要混色嗎？它需要混色嗎？它可以利用混的那個顏色嗎？

一個典型我會反對混色的例子就是強攻套牌。混色在遊戲進行較常表現較好，所以除非你有一些超級強牌或很棒的調色牌，我一般會建議不要在強攻的限制套牌裡混色。加上，魔法力不穩定的問題對強攻套牌來說更為關鍵，因為你需要照著曲線叫出你的生物。

但事情不只是這樣。有時你的套牌在加入混色前的型態是很好的，如果把兩張好牌拿掉只為了混兩張稍微強一點點的牌，對魔法力基底的傷害會遠大於對套牌的幫助。

如果我在輪抽完才思考混色的問題，我永遠會構築兩個版本的套牌：一個有混色，而另一個沒有，然後比較兩者間的強度。混色有多強？我的套牌需要幫助嗎？把兩副套牌擺在一起檢視就可以幫你回答這個問題。

然後別忘了，你永遠可以在備牌時換進或換出混色！如果對上一副快速擊倒的套牌而沒有時間苦惱魔法力的問題，那就把它換出去吧！如果對局進行較長而你想要更有力的威脅，就把它換進來。限制賽的備牌策略往往未被充分利用，但卻是一個很好幫你視對手套牌的內容而調整混色的地方。

混色進攻

好的混色可以讓你使用平常無法使用的牌，壞的混色則會讓你付出輸掉輪抽的代價。如果可以的話，利用這些訊息來加強軍備，你可以帶著更縝密的混色決策上戰場。

當有所猶豫之際，我一般會建議不要混色。我見過許多的輪抽裡玩家在是否混色的分際上，因為混色而不穩定的魔法力基底造成滿盤皆輸。如果你的套牌不需要混色就可以運作良好，你通常可以考慮把它晾在一旁。

另一方面，如果你的魔法力基底健全包含了很多調色的東西，使得混色幾乎沒有任何成本，那我會很樂意如此做。最終來說，檢視你的套牌並看看什麼對這場輪抽來說是有幫助的。

哪裡可以測試這些呢？你正好趕上參加阿芒凱的輪抽！這個週末有很多輪抽的機會，好好把握時間，大膽的混色吧！

有任何想法或反饋嗎？我都很想知道。找到我一點也不難：你永遠可以在推特或Tumblr上找到我，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會帶回更多見微知著的內容。享受本週的輪抽，我們到時見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight