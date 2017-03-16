上週，我們探討了生命的光明面：加血。

我們討論了什麼時候加血牌會值得使用、它們的優勢，以及它們在哪些對局中可以表現得很好－或很差。

但這一切在深入扣血的泥沼前並沒有完全結束，我們將進入那牌會要求你支付生命以達到效果的邪惡世界。什麼時候是值得的呢？

屏住呼吸並帶好你的護目鏡，我們要下去了！

在魔法風雲會裡，起手的手牌跟牌庫屬於你的資源，這些是幫你贏得比賽勝利的工具。

但除此之外還有另一個你可以任意使用的關鍵資源：你的生命值。

把生命值視作看誰正要贏得/輸掉遊戲的方法是很簡單的，就像量尺一樣。但生命值遠不止於此：你的生命值是一項資源。

如果你使用的是慢速的控制或組合技套牌，生命值或許就是對上對面擊倒套牌時的緩衝。由於有足夠的血量，你可以承受一些生物幾次的攻擊，而你的生命就是資源。

同樣的，你也可以用它來幫助你施放咒語並增加獲勝的機會。

讓我們來看看一張在它在標準賽時間裡裡常出現的牌：

只要三點魔法力，哀慟歸虛就可以幫你擺脫幾乎所有的東西。考慮到它可以一視同仁地把鵬洛客、生物和結界全部放逐，這個費用真的很不錯。

而在魔法力之外的費用，當然就是那額外要付的三點血。你勢必不希望一直反覆地失去三點血－生命值是一個資源，但你得想想：跟其他去除咒語比起來這張牌真的值得嗎？

即便如此，它依然是張相對強的牌。為什麼？

讓我們來調查看看。

僅此一生

魔法風雲會的書吏在其他人如此做前就已把它計入了厚重的歷史當中，所以我不知道是誰開始這麼說的，但確實有一種很重要的情感在了解大範圍的魔法風雲會時是很重要的。

如果這篇文章有任何你能帶走的東西，那絕對是：在魔法風雲會裡，你的生命值唯一有影響的只有最後的那一滴。

確實如此，那前19滴呢？就像之前所提的，都只是資源。它們只是護盾，保護尖矛刺穿你最後的一滴血。失去它們沒有什麼關係。

你很容易就會在「不想要失去生命」這點上產生直覺反應。但通常，短期支付一些血量將可以幫你在長期保護你的生命！

讓我們回到哀慟歸虛吧。

如果對手將用一隻5/5的生物攻擊你，你使用哀慟歸虛實際上在過程中是保護了自己的血量。

確實，你可以使用其他不會讓你失去三點生命的去除咒語－但為此付出的將是靈活性。如果那不是隻5/5的生物，而是反抗烈炬茜卓呢？你雖然會失去三點生命，但如果不是這樣你將不會有機會對付她。

記住：你的生命值是一項資源，而唯一有影響的只有那最後的一滴。如果用哀慟歸虛意味著你將不會被置於3點生命看來有影響的境地（就算你最後輸了，除非只跟對手差三點血或更少，否則怎麼樣都會輸），那你實際上並沒有支付重要的費用。

或，至少有時候是這樣的。

死亡數字

支付多少血才有影響很大一部分取決時你支付多少及那在遊戲的哪一個階段。

舉例來說，如果像潮沒水濱或Verdant Catacombs這系列的找地地－舊賽制的固定班底－它們都要求你支付一點生命使用。然而，各式套牌裡卻塞滿了這類的牌。為什麼會這樣？

支付一點生命幾乎等同於免費。雖然有時會發生，但一滴血成為勝負之間分野的情況還是少見的。通常不管你贏或輸都跟那一滴血沒有關係。

此外，在這個特定的例子裡，找地地顯然能讓你在遊戲前期調整魔法力－也就是你將能在前期使用更強力的咒語。這裡的一點生命絕對是合理的，因為它幫助整副套牌能有更好的表現。實際上，許多套牌在遊戲的過程中為了讓其魔法力更簡單的運作會耗費掉5點以上的血量，而這一切都是值得的。

但這裡也有些東西是要注意的，而那就是放了太多扣血牌的情況。

假設地牌會對你造成傷害，套牌裡也有一些像哀慟歸虛這樣的牌，然後你又放了一些像痛苦真相這類的牌。在你察覺之前，你經常已對自己造成了8點傷害－而那絕對有很大的影響！

把過多支付生命的牌放進套牌裡時，你需要特別小心。有些時候，除非你有可以搭配的加血牌，不然你很有可能最後會有一些無法施放的牌－你透過支付生命來迴避付費所得到的優勢，會因為許多牌卡在手上而消失殆盡。

這就是為什麼，雖然哀慟歸虛出現在不少套牌裡，但你一般只會看到一兩張或有時候三張但絕非四張。第一張抽到的哀慟歸虛通常很不錯－但抽到太多將會要你的命或成為無法施放的牌。

對局的影響

你正進行的對局也著實會影響到底可以支付多少生命。

在控制的鏡像對局中，你通常可以支付生命而不太需要考慮結果。我曾多次讓崇聖噴泉站著進場就只為了虛張聲勢。這種對局裡，直到確定不管怎樣都會贏或輸的時間點之前，你都可以用所有的痛苦真相來抽三張想要的牌依然不痛不癢。

反過來說，如果你對上的是一副紅燒套牌，對你造成傷害的牌的吸引力就會大幅降低。你的痛苦真相瞬間成了一張免費為對手施放的Lava Spike！

當然，事情總有例外－像Dark Confidant和避難所來客這類的牌在對上強攻套牌時依然不錯，因為你需要額外的牌來幫你佔上風，且他們也是可以用來攻擊或阻擋的生物。Bitterblossom每回合會讓你失去一點生命，但考慮到可以持續阻擋生物，通常在功能上你實際上是加了血！

這不單只是檢查扣血的遊戲說明，也是檢視失去生命的方式及哪些是值得的。

生生不息繁榮昌盛

希望你喜歡今天關於失去生命的內容！它並非永遠都像看起來那麼可怕。

透過這週跟上週討論獲得生命的文章，你現在有了一個更大的畫面來看待加血跟扣血－以及如何去整合它們來構築套牌！

你們或許還有一些其他的問題—如果有的話，我都很想知道！如果你有任何問題或想法，請一定要告訴我。你永遠可以在Twitter和Tumblr上找到我，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我們下週見。在那之前，好好享受支付生命吧！

Gavin

@Gavinverhey

GavInsight