目次

塞洛斯時空是勇敢英雄、狂暴怪獸和強大眾神的家園。

勇行

每當你以具有勇行異能的生物為目標施放咒語時，該生物會讓你獲得巨大的好處。

每當你以具勇行異能的生物為目標施放任何咒語時（包括同時以其他生物為目標的咒語），即會觸發勇行異能。如果咒語以數個具勇行異能的生物為目標，則它們的勇行異能均會觸發。起動式異能，例如佩帶，不會觸發勇行異能。

如果瞬間或巫術咒語的規則敘述中包含「目標」兩字，則其具有目標。每個靈氣咒語也都有一個由其結附異能所表示的目標。生物咒語和其他永久物咒物（靈氣除外）絕不會有目標。

勇行異能只有在該生物的操控者施放以其為目標的咒語時才會觸發，其他玩家這麼做時不會觸發。

結界與尼茲

塞洛斯的眾神以尼茲為居所，那是在塞洛斯夜空中的繁星神域。眾神、其僕從與武器都蘊含著尼茲的力量與莊嚴氣勢。

塞洛斯系列包含一些代表諸神本身及其密使的結界生物，以及5個代表諸神武器的結界神器。塞洛斯環境的結界生物和結界神器都具有呈現出尼茲星空的獨特牌框。

尼茲牌框沒有與之相關的規則。它只是提醒玩家，這些生物和神器也是結界。塞洛斯的其他結界使用的是普通牌框。

所有會對其任一類別產生影響的東西，都會對結界生物或結界神器產生影響，這跟神器生物近似。否則，它們跟普通的生物或神器一樣。

塞洛斯的結界生物不是諸神本身，就是具神授異能的生物。

神授

塞洛斯的諸神派遣其僕從前往凡間，以神授賜福給值得此力量的生靈。

具神授異能的生物讓你可以選擇將它當作結附於生物的靈氣來施放，賦予該生物其力量、防禦力和異能。

當你的手牌中有具神授異能的牌時，你有兩個選擇：按常規支付其魔法力費用來施放，或支付其神授費用來施放。如果你按常規施放神授牌，則它是一個結界生物咒語，在結算後成為戰場上的結界生物。它的神授異能及其「所結附的生物得...」的規則敘述會被忽略。

如果你支付其神授費用來施放神授牌，則它不再是生物咒語。它會是具有「結附於生物」異能的靈氣咒語，因此你必須以生物為目標才能施放。如果該生物具有勇行異能，則這將觸發該異能，就像任何其他的靈氣咒語一樣。

如果目標生物在你將具神授異能的牌當作靈氣施放之後、該咒語結算之前的時段離開戰場，則該靈氣咒語結算時會是結界生物，而不是像普通的靈氣咒語那樣被反擊。如果目標生物在靈氣咒語結算時仍在戰場上，則它會當作結附於該生物的靈氣來結算。

當具神授異能的靈氣結附於生物時，它會給予該生物其文字欄中所列的加成。如果此靈氣所結附的生物因故離開戰場，則它會立即再度成為結界生物，而不是像其他靈氣一樣被置入墳墓場。

獻力與眾神

塞洛斯的諸神會幫助獻力夠大者。

你的某色獻力，便是由你操控的所有永久物之魔法力費用中，該色魔法力符號的總數量。有些牌會計算你對五色之一的獻力，並根據該獻力產生許多不同的效應。舉例如下：

費用為 的永久物使你的黑色獻力加一。

的永久物使你的黑色獻力加一。 費用為 的永久物使你的紅色獻力加三。

的永久物使你的紅色獻力加三。 費用為 的永久物使你的綠色獻力加三，白色獻力加一。

獻力只計算永久物魔法力費用（牌張右上角顯示的費用）中的魔法力符號。文字欄中的魔法力符號，例如起動費用或基本地的大魔法力符號，不計入你的獻力。只會計算有色魔法力符號；這與施放某個永久物的費用無關，僅與有色魔法力的數量有關。檢視你某色獻力的永久物會計算其自身費用中的魔法力符號。

儘管在塞洛斯中沒有出現，但是混血魔法力符號和其他較特別的有色魔法力符號也會計入你相應顏色的獻力。例如，費用為 的永久物使你的紅色獻力加二，綠色獻力加二。

例如卡拉美特拉的侍僧總是至少加 到你的魔法力池，因為其魔法力費用中有 。在其文字欄中的 符號不計算在內。

五位塞洛斯的神在牌張中以傳奇結界生物出現，生物類別為神。但是唯有在你相應顏色的獻力夠高時，它們才會以生物身份顯現在戰場上。

塞洛斯的每一個神都具有不滅異能，且唯有在你相應顏色的獻力夠高時才會是生物。如果某個神在你相應顏色的獻力少於必要數量時進戰場，則當生物進戰場時觸發的異能不會觸發。如果某個神在戰場上時已是生物，且你相應顏色的獻力下降到必要數量以下時，該神立即不再是生物。神在進戰場的回合不能攻擊，除非它具有敏捷異能；即使它進戰場時不是生物也是如此。

神一直會是傳奇結界，且不論是否是生物，其異能都會產生效應。倪勒婭都會賦予你的生物踐踏異能，不在乎你目前的綠色獻力多寡。

蠻化

怪物在塞洛斯的荒野四處肆虐，殘忍地懲罰所有礙事者。

蠻化是一種起動式異能，只要支付其費即能起動。當它結算時，會檢查該生物是否已蠻化。若該生物未蠻化，則此異能會在其上放置若干+1/+1指示物並使其蠻化。這意味著，再次結算時蠻化異能不會有任何效果。如果蠻化異能因故被反擊，則該生物不會獲得指示物或蠻化，且可再度利用其蠻化異能。

許多具蠻化異能的生物還具有會在該生物蠻化時（換句話說，即其蠻化異能首次結算時）觸發的觸發式異能。

撼岩巨人的觸發式異能會在其蠻化異能首次結算時觸發。如果撼岩巨人在其蠻化異能結算時不在戰場上，則其觸發式異能不會觸發。

還有一些具蠻化異能的牌，只要蠻化便會獲得異能。

占卜

占卜機制在塞洛斯復出。

占卜總是與一個相關的數字同時出現。占卜的流程是檢視你牌庫頂該數量的牌，然後將其中任意數量的牌置於你的牌庫底，其餘的牌以任意順序置於牌庫頂。占卜1的流程是檢視你牌庫頂的牌，然後決定要將該牌置於牌庫頂或牌庫底。在占卜2或以上時，你有更多選擇。

每當你占卜時，焰語專家的異能便會觸發一次，不論你檢視了多少張牌或將它們置於何處。例如，示兆先知進戰場時會使焰語專家觸發一次。