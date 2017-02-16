親愛的讀者們，

我求求你，回到上一頁。

拜託，點選視窗上那蛇形的倒回鍵，迅速回到網頁的最前端。我很確定那裡會有很多討論新牌或帶有風味的嘗試的有趣文章來提振你的精神。DailyMTG上充滿了這類很棒的文章。

如果你要繼續這令人難過的故事，我就有責任嚴正地告訴你這篇文章的副作用包括可能會使你決定要重新構築你最喜歡的套牌；你曾愚昧喜歡的一部分魔法風雲會將像蟑螂碰到拖鞋般的崩解；其中最後、也是許多人認為最危險的副作用：就是學習。

如果任何人甚至你們全部都在看完這段不討喜的開場後離開，我完全可以理解。別覺得你理應要留下來看完這篇文章。我的職責是告訴你們事實，但沒有人有被強迫要聽的義務。

至於那些有勇氣留下來繼續這個嚴峻主題的人，請繼續往下看。

進入磨坊

這張牌有多強？

清理書本的功能是磨五張牌。「磨牌」這個詞是來自研磨石輪這張牌，通稱「把一個玩家的牌庫頂牌放進他或她的墳墓場中」的這個動作。

舉例來說，你可以說「在一場專業賽資格賽（PTQ）中，Herbert施放清理書本磨掉了我最後的五張牌，也磨掉了我參加專業賽的機會。」

有很多玩家會在套牌裡放清理書本。根據他們的說法，這並非永遠都是錯的。

或著說，在大部分時間下這麼做都是不對的。

你通常應該不會使用清理書本。那是因為磨牌這件事情本身就不是一件很有生產力的事。

我很確定有些人會露出驚訝的表情。很多人或許非常喜歡磨牌，而就像我之前所警告的，在讀完這篇文章後，有很大的可能你需要改變套牌。所以如果現在選擇退出，沒有人會責怪你的。

然而那些想要繼續看下去的人，就讓我來解釋一下。

磨牌聽起來很吸引人，因為你得以一次「消滅」對手許多的牌張。

當你施放清理書本把對手的洶湧巨械跟不予承認放進墳場時，感覺就像是把那些牌從對手手中奪走。你把那些牌鎖在一個破爛的電梯裡不讓他們跑出來。如同我們所知，沒有東西會從鎖住的電梯裡跑出來。

然而，有三個主要的原因使得這並不一定是對的。就讓我們來看看。

1. 你還沒對盤面造成任何影響

在魔法風雲會裡，你所做的每個動作都應該要以某些方式對盤面或手牌造成有意義的影響。

叫一隻生物，我很高興地告訴你，確實會讓你有能力進行攻擊並贏得比賽。讓對手棄牌，我也很高興地告訴你，同樣會減少他們可行的選項並幫助你獲得遊戲的勝利。這些選項就像是晴天的符號或是那些你在訊息裡更常見的笑臉圖示。

可惜的是，磨牌通常沒有對遊戲造成影響。如果你使用清理書本，實際上是施放了一個一換零的咒語。

在魔法風雲會中，「幾換幾」的架構是用來表示用一些數量的牌來獲得與另外一些數量的牌等值的東西。

舉例來說，施放靈光一閃就是一換二；如果你足夠幸運在對手盤面有十三隻生物時施放熏滅，那就是一換十三。兩個結果都不錯。

然而一換零，代表你用了一張牌去對付對手的零張牌。這一般來說絕對不會被認為是一筆划算的交易。

雖然看起來像是你用清理書本處理了對手五張牌，但就如同現實的殘酷一般，外表是會騙人的。

你雖然從對手的牌庫裡弄走了那些牌，實際上並沒有消減他們可利用的資源。對手手牌或戰場上能利用的資源並沒有任何改變。

除非預期遊戲會進行到用完牌庫裡牌的那一步，不然那些牌其實就像是在對手牌庫底一般，結果不會有任何的改變。

你或許不會使用一張只能把對手的牌庫頂五張牌放到牌庫底的牌－然而這通常跟單純的磨牌是一樣的。

2. 你無法控制磨到什麼東西

只有在很特定的情況下，從對手的牌庫中移掉牌才可以徹底毀掉他們的策略。

在正確的時間施放像佚失遺物這種針對對手關鍵牌的牌，就像在吃人的遊樂園裡的獅子與小丑，可以帶來非常強的威力。（雖然那些牌依然需要小心地使用。）

然而佚失遺物這類牌的強度在於你可以選擇要移除什麼。雖然這麼做通常是一換零，但為了除掉對手的組合技元件還是值得的。

如果磨牌也是一樣的情況，我就可以坐在這兒很開心地告訴你在某些情況下磨牌確實值得使用。施放清理書本來去除所有對手獲勝的機會將會是一個世界上所有職業玩家都會採取的策略。

然而，情況並不是這樣的。且，很不幸地我的工作就是要告訴大家，磨牌並沒有辦法達到相同的效果。

當你磨對手的時候，沒有什麼能保證你會碰到什麼。就像你聽到可怕的爬蟲屋裡有一條蛇在爬行，卻誰也說不準那是一隻在花園裡無害的小蛇，還是會殺了你好朋友小畢的劇毒響尾蛇。你磨的五張牌可能只是五張地也可能是五張巨械，施放的時候誰也不會知道。

然而，響尾蛇的毒液已有研究及經驗證實不處理就會使人致死，在這裡你就算磨掉對手最好的牌張，最後也可能不代表什麼（在第一點中有更多關於這個的解釋）。

也就是說你不只並非永遠可以磨到好東西，甚至就算磨到好東西也可能不代表什麼。

或是更糟的…嗯，讓我們進到第三點吧？

3. 進墳場並非消失不見

在一些最可怕的對局當中，磨對手的牌庫更可能實際上是幫助了他們。是的，沒錯：你耗損他們最好牌張的鬼把戲就只是把那些牌丟進敵軍的醫院裡，讓它們靜待快快樂樂地回歸的那天。

在今天魔法風雲會的世界裡，有很多方式可以把一些東西從墳場移回來，或因為在墳場而得利。回到幾段前一開始的那個例子，讓我們來看看你磨掉的兩張牌：

如果在構築賽中，磨到巨械很可能代表還有更多巨械。且如果你把不予承認弄進墳場，代表對手就可以再用一隻巨械來無縫使用。你這等於是幫了對手一把。

而那還不是所能發生的事裡最糟的。想像一下你使用磨牌套牌時對到了躁狂！

磨對手可能正投其策略所好。就算在限制賽中，考慮到很多常見的效應可以把牌從墳墓場移回對手手上，這也是極度危險的。

黑暗中的明燈

現在，從這個黝暗又爬滿水蛭的絕望之湖裡透出了一絲希望。雖然我已經提出了許多警告，但如果你有銘記在心，這三種主要的情況下磨牌可能可以是正確的。用你到目前為止所獲得的知識好好武裝自己，然後戒慎恐懼地跟著我繼續下去。

1. 如果套牌就是圍繞著磨牌所構築

在一副專注於磨牌的套牌裡，磨牌自然就是理所當然。不然那豈不是就像不要在麥片裡面加牛奶或不要在沼澤靴上噴上防水噴霧一樣奇怪。

從次主題來看，有時候附帶的磨牌可以加強你其他的牌張。舉例來說像是第六城區老妖跟傑斯的幻象。如果套牌是專注在這些東西上，放一些磨牌來強化他們也是合理的。

如果你的計畫是合理地用上述其中之一的方式磨牌，繼續吧。然而值得提醒的是：在歷史上，磨牌從未成為一個強力的競爭策略。

並不是說它從來不是，或以後不會是，或你不應該使用。但如果想要用它來參加大型的比賽，你得小心翼翼並經過多次的遊戲測試。磨牌並不會對盤面有影響，也代表如果你的主要策略無法順利進行，你的牌張也很難做些其他什麼。

2. 磨牌的對象是自己

是的，沒錯：這確實是一個很糟糕的轉折。記得稍早我們討論過很多磨對手的壞處嗎？有時候你會因為那些如果磨對手將會很危險的原因而磨自己。把牌放進墳場裡殘酷的洞穴可以是很有幫助的！

如果你使用了一副圍繞躁狂或挖掘所構築的套牌，你就會想要磨自己。（挖掘套牌的原型就是建立在挖掘—這個廣為人知包含許多令人費解的不合理元素的墳場機制上。）

在墳墓場對你有利的情況下，請敞開心胸擁抱它吧。不過不是字面上的意思，當然。

3. 磨牌是附加的

有些牌會在做一些其他事情的同時磨牌。舉例來說，遭竊計畫。這張牌你最想要的效果是抽牌，而它也同時會磨幾張牌。

計畫被竊取絕不是什麼好經驗，而在我模糊的回憶裡這可以試圖讓我磨掉一些回憶。

在任何情況下，這類型的牌只要主要的效果是你本來就會使用的，那使用這張牌就沒有任何問題。然而一般來說我會把磨牌的附加加值評為零或甚至是負的來納入可能會不小心幫到對手的風險，所以這張牌的基礎效應必須要非常強才行。

結語

很遺憾，你已經看完了所有這篇文章裡面所包含的資訊。如果你並沒有被這搞的一肚子火，我希望你會用這個來加強自己魔法風雲會的表現，且只在適當的時候磨牌。

如果有任何問題、抱怨、可怕的故事或其他，都非常歡迎。你可以造訪我在Twitter上簡陋的小窩、Tumblr、或用英文寄信到 BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會帶另一個故事回來。在那之前，我衷心地希望你可以去看一些讓世界變得更美好正面的文章，而非被這篇文章裡的憂鬱所影響。願你一切都好。

真誠地，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight