十一月中快樂!

在美國,感恩節假日的腳步已經近了。

但現在先別管那些了-不感恩節快樂!

不…感恩節?

今天我們就要來聊聊在魔法風雲會裡最為人喜愛(或憎恨,看你問的是誰)的牌張效果。這是魔法風雲會玩家告訴對手「謝謝再聯絡」或「Sorry」的方法,短短三個字就可以一箭穿心。

康.掉.它。

在我所寫每篇文章的末段,都會留下社群媒體的帳號讓大家問問題或提供想法-這不是作秀,每篇回覆我真的都會看過;因為無論如何,我都想要寫些你們想看的!而今天的主題就是來自於Zac Boone的建議。

@GavinVerhey Could you recommend (or write) articles on how to know what to make you opponent discard/what spells of their's to counter?