十一月中快樂！

在美國，感恩節假日的腳步已經近了。

但現在先別管那些了－不感恩節快樂！

不…感恩節？

今天我們就要來聊聊在魔法風雲會裡最為人喜愛（或憎恨，看你問的是誰）的牌張效果。這是魔法風雲會玩家告訴對手「謝謝再聯絡」或「Sorry」的方法，短短三個字就可以一箭穿心。

康．掉．它。

在我所寫每篇文章的末段，都會留下社群媒體的帳號讓大家問問題或提供想法－這不是作秀，每篇回覆我真的都會看過；因為無論如何，我都想要寫些你們想看的！而今天的主題就是來自於Zac Boone的建議。

@GavinVerhey Could you recommend (or write) articles on how to know what to make you opponent discard/what spells of their's to counter? — Zac Boone (@gingitsune23) September 22, 2016

問：你可以建議（或寫一篇）關於要棄掉對手的哪張牌或康掉他哪個咒語的文章嗎？

棄牌的部分之後再說（畢竟這是完全不同的一篇文章），但這確確實實是個好主題。藍控在歷史上一直以來就是魔法風雲會裡最複雜的套牌之一，而反擊咒語正是其中的一個要角。

你什麼時候該反擊一個咒語？什麼時候又該放過它？讓我們來看看在做這個決定時幾個重要的因素吧！

立即性的影響

你剩1，對手對你施放了電震。顯然，你應該康掉它。

你剩30，對手對你施放了電震。除非他打的是副很特別的套牌（或放了一堆像Furnace of Rath那樣可以加倍傷害效應的東西），不然你大可以讓它結算。

看似簡單，這類的例子卻確實描述了當手上有康牌時你需要思考的一個最基本的問題：「這會對對局有什麼立即影響？」

當你用了一張牌來康掉一個咒語，你得要確定康的東西真的是那麼一回事兒。不需考慮那張牌一般時的強度、也別管它是不是套牌的主題或其他；任何時候，你都應該要視當下的狀況來重新評估。

這張牌對這盤遊戲接下來幾回合的發展會有什麼影響？

舉例來說，如果在一場限制賽中你操控風龍獸跟執政院空閘，血剩6而對手剩8。這時對手施放了手中的最後一張牌－厚皮禍害。

你手中只剩下一張消失把戲，你康還是不康？

利

這個情況下，禍害雖然通常是張強牌，但這裡是沒什麼影響力。執政院空閘可以把這個怪靈一整天都關在籠子裡。

對遊戲來說重要的是什麼？關鍵是讓你的風龍獸能再打到對手四次，所以確保龍獸能活下去並暢行無阻才是最重要的。如果怪靈有的不是敏捷而是飛行，我絕對會考慮康掉它，但既然0/4的空閘看來應該可以擋住3/3，這裡讓他進場應該是安全的。

記住：任何你康掉的東西都帶著無法康其他東西的機會成本。當然，除非你手握著反擊咒語輸掉又另當別論－如果這個情況發生了，往往代表你錯過了某個反擊的時機。在怪靈的例子中，你更想康的絕對是接下來會對遊戲真正造成影響的東西。

如果把空閘從這個例子中拿掉，你就絕對要康怪靈。你的血量已經不夠你活兩回合，你不該把希望壓在下回合可以抽到一個阻擋者上。

每當你的對手施放了一個咒語，而你在思考是否值得康掉它的時候，想想如果他在這裡順利結算接下來一兩回合會發生什麼事。它會對你現在的計劃造成什麼影響？你還有另一張反擊咒語來處理接下來的麻煩嗎？他還有什麼是你必須要康掉的東西？你的對手是否嘗試用一張弱牌來「釣」你以保護手上的殺著？這些問題將會對你有很大的幫助。

如果你使用的是一副使用反擊咒語的節奏套牌－這類套牌會使用反擊咒語來爭取更多用生物攻擊對手的時間－那一些短期決定的評估就格外重要。

但有些牌張有更遠的效應；有些套牌會提前很多很多回合考慮之後會發生什麼，而這就是我們接下來要討論的……

長期性的影響

你使用了一副非常傳統的藍白控制套牌，裡面放滿了反擊跟去除咒語還有一些遊戲後期的獲勝手段。在第三回合，你的對手施放了Mobilization。

你會反擊嗎？

除非你的套牌對結界有很多解，或可以永久的關閉Mobilization的異能，否則答案很可能是肯定的。

為什麼？

Mobilization在第三回合什麼都做不了（警戒就別管了，反正你的藍白控應該也不在意），事實上，你的對手在做任何事前就要先花三點魔法力，還只是為了1/1的小兵，到底有什麼好怕的？

問題來了：長期抗戰的話你要怎麼戰勝它？

Mobilization不會在下回合擊敗你；Mobilization不會在五回合內擊敗你；如果你抽到一些掃場咒語，Mobilization應該也沒辦法在十回合內擊敗你。

但他提供給你對手的是大量的必然性。無止盡的1/1小兵，在遊戲進行到後期，你手中握有滿滿的反擊跟去除咒語之際，他們依然可以持續地用魔法力來緩慢地擊倒你。這個實質上能帶來牌張優勢的來源，將會戰勝你手中所有有用的招。

如果你沒辦法處理？那你很可能就要輸了。

近期一點的例子（同樣絕非立即的影響）就是鵬洛客。

透過反覆的效應來集氣可以影響遊戲的大絕，這零星的優勢最終將可以戰勝控制的策略。即使只是一堆時不時會得到指示物的0/1小東西們，也會對控制帶來很大的麻煩（更別提開大絕可以帶來的巨大牌張優勢）。

換個問題，你剩5，對手施放了Char打你臉；如果這是他手上最後一張牌，你手上也剛好有張反擊咒語，你康還是不康？

這有點微妙，因為這將要視你的套牌、手上剩的東西跟你了解對手的套牌有多少來決定。如果你被打到剩1，那也就代表除非你有辦法加血，否則你將得要康掉接下來所有的燒牌跟所有的生物。

如果對手的套牌充滿了兩點的燒殺咒語，而你手牌又是滿滿的生物去除，你就應該康掉它；如果你套牌裡有史芬斯的啟示，而你正試圖爭取時間要抽到它，那情況就會有所不同；如果你手上有另一張反擊咒語，或許康了這張是比較安全的。在這裡，不同的情境將會導致截然不同的結果。

但不管如何，就算這現在是個對盤面沒有影響的決定，也將會影響遊戲接下來的發展－而這通常就是勝負之間的關鍵。

好，再來看個例子吧。在一場控制的鏡像對局中，你對手施放了傑斯的智謀，康嗎？

一般來說，康掉抽牌咒語在鏡像對局中是很重要的。

雖然在某些時候或一些對局中看起來好像不是那麼重要－Carlos Romão就在2002年魔法風雲會的世界冠軍賽中，就用了讓對手所有抽牌咒語結算以保留反擊咒語來針對特定威脅的戰法一戰成名－但擁有較多資源的一方通確實常會在持久戰中獲勝。比賽中最大的限制往往是魔法力跟行動咒語，而抽牌咒語將可以幫你同時獲得兩者。

這就是長期的概念：對手現在所抽的三張牌似乎沒啥影響，但卻會加速他套牌的運作，因為抽牌可以幫助他拿到更多抽牌跟反擊咒語，以利封鎖你的有效舉動。

魔法力效率

最後我要來談談使用魔法力。

反擊咒語常成為巨大的魔法力的黑洞。我的意思是，不像棄牌或去除目標的咒語，反擊咒語讓你不管是否用得上都得要保留魔法力。

如果你手上有Air Elemental跟反駁，但只有五點魔法力，你要叫元素還是讓過回合？

雖然這將視情況而定，但一般來說我傾向施放元素。

如果你得以重置，那手上的反駁就可以用來反擊任何對手想要用來對付元素的東西。這很不錯，但甚者，你得以更有效地使用魔法力。如果手握反駁而讓過回合，但對手卻沒叫什麼值得康的東西，你就等於是浪費了五點魔法力，且下一回合依然還是要回到同樣的問題上打轉。如果施放元素，你就可以有效使用你的兩張牌。

最後，你同樣有時也可以反擊一個較弱的東西來確保每回合能最佳化使用你的魔法力。

舉例來說，如果你在一場標準賽中用控制對上強攻，手上握有粉碎虛空跟靈光一閃。你通常會想用粉碎虛空康了他們在第三回叫的任何東西來在第四回使用靈光一閃。

使用魔法力來分析你的反擊咒語是很重要的。你得要用最有效跟可能的最佳方式來使用它－的同時，又不會讓你不小心被逼得剩下比較少的地而影響了遊戲的進行。

謝謝，但再聯絡吧。

是時候把這篇文章收尾了！希望你們都對如何有效且有效率地使用反擊咒語有了更深一層的了解。

一如往常，我很想知道你們的想法，如一開始所提的，我也很喜歡接收讀者的問題！如果你想知道什麼，也許你並不孤單，或許你的問題就會成為日後文章的契機！

所以如果你想要找到我的話，歡迎在推特及Tumblr上發訊息給我，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com也可以。

好好享受反擊咒語吧！不感恩節快樂！而如果你也慶祝美國的感恩節的話，就讓我們提早祝你感恩節快樂吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight