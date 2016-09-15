在一開始，什麼都沒有。

然後，發生了這件事：

第一次出現是在古早以前的限量版（第一版），魔法風雲會的第一個系列，當時的玩家花了一點時間去理解為什麼消滅所有生物－還包括自己的－的這張牌會是好東西。隨著時間過去，Wrath of God成為了很多魔法風雲會早期控制套牌的代名詞，也為掃場咒語立下了標竿。

任何掃場咒語的技巧，不管是神怒還是其他，都是讓你用對自己有利的方式構築套牌並進行遊戲。

舉例來說，如果你的套牌裡只有七張生物而其他都是控制元件，很容易就可以用Wrath of God消滅對手的數張生物且不傷及自身。即使你把它放進一副有生物的中程套牌裡，知道自己手上握著這張牌可以讓你暫緩施放生物來獲得最大的利益。雖然Wrath of God看起來好像是對稱的，但其實通常它並不是。

這就是這張牌的核心－如果你想要更了解關於哪些套牌該清理盤面的這個主題，我強烈建議你看看這篇由職業玩家Reid Duke所寫的文章。我的建議很多都是來自於他的觀點，而我不認為應該這在裡再講一次。

進而，我想要談一個不同層次的問題，或許是從見微知著的角度。今天我們要來放大這個非常具體的問題：什麼時候是施放掃場咒語的正確時間？

何時要擊發你的掃場咒語可能成為贏得或輸掉一場魔法風雲會對局的分野。當然，有時對手會有很棒的曲線，使得你必須要趕快下滿足夠的地來施放掃場咒語以保自己不死。有時對手會有一隻沒用的1/1小朋友眼巴巴地看著你的16點生命，給你足夠的安全感來保留手上的神怒。但在這兩個例子中間的情況，你所做的都會是很重要的決定。

所以要如何做出這個決定？繼續看下去！（是的，卡拉德許的預覽牌馬上就要來了－再等一下吧！）

獲得價值及杜絕問題

選擇把掃場咒語留在手上而非馬上施放有三個主要的原因。

第一是你認為晚一點再施放將更有價值，因為可以消滅更多/更好的生物。

本質上來看，消滅所有生物的牌有點像是個賭運氣的小遊戲。你的目標是盡可能除掉更多你在意的東西…在合理的等待範圍內以避免你最後輸掉遊戲。

當然，你可以在20點生命而對手只有一隻3/3的時候神怒－但為什麼不等一回合來看看他們是否要叫東西下來給你掃？即便他們選擇不要（很可能是因為畏懼於你的神怒），你也賺到了一個他們什麼也不做的回合。

第二個原因是因為你想要等待來除掉特定的生物。

舉例來說，到了遊戲後期對手有兩隻2/2…但你也知道他的套牌裡有Simic Sky Swallower。

你或許會想保留掃場咒語來對付一張這樣會讓你頭痛的牌。那些2/2應該有其他方式可以對付（或挨個幾拳），所以你傾向保留神怒來避免之後輸掉。

第三個原因是你單純只想讓掃完場後的盤面更好看，或更有效地使用魔法力。

假設你手上有召集戰團跟場上有五點魔法力。

你可以現在神怒，然後下回合施放召集戰團。但如果盤面上的威脅不大，現在下戰團代表它有一個回合生效並開始建立軍隊，再加上你的對手很可能在這回合叫出另一隻生物讓你掃。

如果你的對手有總和四點攻擊力的生物而你現在掃場，在重置後他們又叫了一隻4/4的話，你就是馬上回到跟先下戰團一樣的狀況。差別在於如果先下戰團，他們接著或許會覺得需要擴張－這會讓你的神怒更有價值，你的召集戰團開始運作，而對手什麼都沒有！

通常這類的情況，就是這些因素加起來讓你決定要向後拖延。

預先思考

第一件我試圖在考慮是否要掃場時所做的事，就是往前看一個回合。如果我在這裡選擇不神怒，這個遊戲會看起來如何？

想像一下你剩下7點生命而對面站著三隻這個小傢伙：

想想你不掃場的話世界會變得如何。你會承受6點傷害後剩下1點血。你可以在下一回神怒並要回局勢，然後如果再怎樣怎樣加上怎樣怎樣的話…

但是這個策略有了很多的問題。首先也是最重要的，這會讓你的生命值剩下1點，代表你必須要在剩下的遊戲裡除掉所有的東西來避免死去，而在這裡你的對手很可能也不會再叫其他的生物；如果他們有三隻生物而你只剩下1點血，他們很有可能不會再繼續擴張盤面。最重要的事，你可能根本沒有下一回合：他們使用的是紅色，任何的敏捷生物或燒殺咒語都可以輕易的送你上西天！

反面來看，如果你現在有20點血。如果想的話，你現在就適合承受一些生命來看下一回合是否可以多抓到一隻。

回頭思考

很多等待的價值是建立在你是否真的多抓到一隻生物。這裡就出現了很好的問題：我的對手上一回合是否可以叫生物但沒叫？

如果你的對手持續毫不畏懼地叫生物，看來他們就很有可能下一回繼續叫另外一隻來讓你的掃場更有價值。

反面來看，如果他們上回讓過了五點魔法力跟四張手牌的回合，那要嘛就是他們手上沒有任何生物或是他們聰明到發現了你手上可能有掃場而選擇打得保守些。不管是哪個，你都可以開始放棄想從這掃場身上獲得額外價值的想法，並開始尋找是否有其他想要等待的理由。

類似的是有時你會碰到對手手上沒有牌（或只有一張牌）的情況。在這個情況下，如果他們場上有些什麼，在這裡使用掃場通常是正確的。他們得要抽到更多生物重建，不然就會什麼都沒有。

想想之前發生了什麼及戰場上當下的狀況可以幫助你做出神怒的決定。

複合價值

如果你在限制賽裡有掃場咒語，那通常會是你唯一的一張；但如果在像標準賽這類的構築賽裡，這通常會是你三或四張裡的一張—這代表你將會抽到更多。

如果你手上還有另一張，那提早用掉一張就是比較安全的。經典的對局方式是當你手上有兩張全場掃場咒語的時候，先施放一張，在你對手認為前方已經安全並叫出更多生物的時候，你重置再使用另外一張。

另外，你想等會兒再使用神怒的一部分原因在於想增加找到另一張的機率。前期施放抽牌咒語而非掃掉少少的盤面可以幫助你找到另一張掃場來在必要的時候施放—相較於現在神怒，你可以讓他們用來對付一些較大的威脅，且你還不需要花上另一個回合去施放你的抽牌咒語來找到另一張無法保證可以抽到的神怒。

改變公式

當然，不同的掃場咒語有不同的異能，有些可能會鼓勵你不管怎樣早晚都要神怒一發。

而卡拉德許？嗯，這裡也有一張或許是我們記憶所及裡最強的神怒變形。

現在你了解了各種不同或許會想要神怒的時間點（我在開什麼玩笑－你們大部分應該都是直接跳到這邊來看卡拉德許的預覽牌的吧），讓我們來看看熏滅：

這些日子以來，五點法力成為了完整掃場咒語的基準線－看看這張掃場有多好！

熏滅是控制玩家的夢想。他不僅只是掃掉盤面並獲得牌張優勢，在過程中還讓你奪回你的生命！除了一般只用一張牌就掃掉盤面所提供的牌張優勢以外，這張牌等於是免費讓你施放了一張加血咒語！

這也稍微修正了算數。只要你不死，你就更可以賭賭看運氣。如果對手盤面有一些2/2而你選擇這回合熏蒸或這回合先做些事下回合再熏滅，你都可以等待並知道你可以再站起來。如果對手確實多叫了一些生物，你就可以殺掉他們並獲得生命！或者，如果你想用的保守點，施放它所獲得的生命現在讓你更有餘裕去爭取時間來處理對手叫下來的大東西。

熏滅最可以發光發熱的地方在面對現在標準賽中很常見的1/1衍生生物大軍。你可以一次處理所有衍生生物同時還補回他們所造成的傷害！

在過去我們已經見過了當獲得生命加到一些關鍵的控制效應上時有多殘暴，像史芬斯的啟示。而熏滅正是一張很有可能在它存在的時間裡定義標準賽的牌。

以後

於是你有了：掃場的策略及新的預覽牌！

在新的標準賽裡，你將會比以前更小心地使用額外的生物。不單只是你會失去他們，對手還可以因為他們而加血！那何時要把生物留在手上呢？這聽起來就像是一篇新文章的主題了…

希望你們喜歡這些策略！如果你們有任何想法或評論，或只是想要聊聊對到目前為止的卡拉德許有什麼想法，歡迎寄給我！你可以在推特、Tumblr、或如果你喜歡一些比較復古的方式（別太復古）的話，你也可以用英文寄信到beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight