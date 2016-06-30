假設你是一個正在帝國大廈61樓窗戶外工作的修理工。

因為回到地面上來並沒有那麼容易，你必須要在爬上去之前帶齊正確的工具和所有需要的東西。

但同時，每個放進工具箱（就是字面上的意思）的東西都會增加身上的重量，你得在帶齊所有可能需要的工具跟不增加額外負重中間找到平衡，這時你會怎麼做？

別擔心－這不是高中數學的算術問題。一起來建構魔法風雲會的工具箱吧！

工具箱在魔法風雲會裡面是什麼意思？好問題！

一個工具箱基本上圍繞著一張可以搜尋其他牌張的牌。通常會使用「導師」這個詞（來自Enlightened Tutor、Vampiric Tutor等類似的牌張），這些牌的強度在於它們可以讓你在正確的時間找到正確的解。

如果這些牌是工具箱的外殼，那些你找的牌就是盒子裡面的工具。通常會各放一張來靈活應對各式特殊的狀況。舉例來說，如果套牌裡有Worldly Tutor，你或許就只會放一張復碧智者來在你對手出了討厭的神器或結界時找出智者來消滅它。

當然，如果對手的套牌裡沒有神器或結界而你抽到了智者，他將會弱得令人沮喪。這就出現了問題：導師的目標是什麼？我又應該要放幾張到套牌裡呢？

今天我就要來分享一些建構工具箱的建議及例子。當然也要有不可思議的新強牌會讓你想要構築工具箱才行……

別擔心，這裡就有一張，而且它非常顯眼。準備好了嗎？

讓我來介紹我的朋友邪異進化:

導師牌，直接放進戰場，三點魔法力。這種費用把牌直接從牌庫放進戰場也從來沒有出過什麼問題，不是嗎？

當我看到這樣的牌時，腦中工具箱的齒輪便開始運轉。有各式的排列跟選項在你面前，想構築一些套牌讓你可以找到每回合最佳的威脅或解是再自然不過的了。

如果你想把邪異進化放進你的工具箱套牌裡，那該怎麼選擇要放進工具箱裡的牌？

讓我們來找些方法－並構築一副套牌來討論跟引導你吧！

組合技工具箱

工具箱跟組合技套牌是好朋友，當在找特定牌張的時候，導師可以讓你有多餘的機會去找到需要的牌。如果組合技的零件很笨重而你不想抽到太多，也可以少放幾張用導師來找出你要的東西。

但除了有更多的機會找到需要的牌之外，玩家通常喜歡針對那些組合技的套牌－導師可以讓你找出適當的牌來回應並繼續進行下去。

把邪異進化放進去看看吧。

現今標準賽中流行的組合技套牌也剛好是一副生物底的套牌，奧札奇挪移體跟孳巢監衛的組合讓你可以用孳巢監衛的衍生生物來無限使用進場跟離場的觸發式效應把孳巢監衛跳進跳出。這本身雖然沒什麼用－但如果加上筑拉波割喉客之類的東西就可以瞬殺你的對手。

這副套牌已經獲得了一些成功－在加上邪異進化這張可以直接把生物放進戰場的導師牌後，他會變得比以前更強。

舉例來說，看看這副的套牌列表：

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 生物 (28) 3 結念預知體 2 孳巢監衛 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 4 奧札奇挪移體 4 黑土樹靈 4 森林擁護人 1 筑拉波割喉客 1 劫特叛徒卡力塔 1 反射法師 巫術 (3) 3 邪異進化 瞬間 (4) 4 徵召軍伍 結界 (3) 3 秘石儀式 地 (22) 4 羅堰荒野 4 喀洛斯洞窟 3 西行谷修道院 4 成形野地 5 樹林 1 平原 1 沼澤 60 牌張 黑 (2) 1 筑拉波割喉客 1 劫特叛徒卡力塔 綠 (22) 4 暮巡班招募官 4 黑土樹靈 4 森林擁護人 4 徵召軍伍 3 秘石儀式 3 邪異進化 多色 (1) 1 反射法師 無色 (35) 3 結念預知體 4 羅堰荒野 4 喀洛斯洞窟 3 西行谷修道院 4 成形野地 5 樹林 1 平原 1 沼澤 2 孳巢監衛 4 篩墳惡體 4 奧札奇挪移體 60 牌張 1 (4) 4 黑土樹靈 2 (12) 4 暮巡班招募官 4 森林擁護人 1 筑拉波割喉客 3 秘石儀式 3 (12) 4 篩墳惡體 4 奧札奇挪移體 1 反射法師 3 邪異進化 4 (8) 3 結念預知體 1 劫特叛徒卡力塔 4 徵召軍伍 6 (2) 2 孳巢監衛 38 牌張 普通 (15) 4 成形野地 5 樹林 1 平原 1 沼澤 4 黑土樹靈 非普通 (12) 2 孳巢監衛 4 篩墳惡體 4 暮巡班招募官 1 筑拉波割喉客 1 反射法師 稀有 (32) 3 結念預知體 4 羅堰荒野 4 喀洛斯洞窟 3 西行谷修道院 4 奧札奇挪移體 4 森林擁護人 4 徵召軍伍 3 秘石儀式 3 邪異進化 秘稀 (1) 1 劫特叛徒卡力塔 60 牌張 重抽手牌











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這裡有一些有趣的事情：

首先，先來看看這個組合技可以多精簡。由於只要一張筑拉波割喉客（也可以用篩墳惡體找出來）跟兩張孳巢監衛，你可以刪除一些之前必要的空間。

別忘了你需要一些四費牌來確保你可以進化出孳巢監衛。幸運的是，結念預知體完美地填上了這個位置！不管是進化出你要的生物或在完成組合技前清除你對手手中的干擾，他都是一張很吸引人的牌－在組合技之外也是一張可以獨立運作的好牌。

最後，別忘了只放一張的卡力塔。雖然它的異能並不會影響衍生生物，在鏡像對局中卻可以造成巨大的影響。如果你碰到像黑綠的秘石儀式套牌，他可以非常有破壞力¬－強到將它找出來甚至可以讓你獲得更多時間來取得勝利。

你也可以輕易放入多種在對上鏡像對局時的工具牌。舉例來說，你可以用啟化苦修士來消滅對方的秘石儀式。如果加進更多反射法師－很有可能是正確的－你也可以放進一張碎實惡體來當搜尋的目標。不管賽場主流是什麼，都應該有一張你可以用導師找出來的牌。

哪些方法可以讓你構築自己的工具箱呢？這個嘛……

分割工具箱

有一些牌很輕易就可以被選為工具箱的目標，因為無論如何他們非常適合你的套牌！

就用前面提到的啟化苦修士來說吧，這張牌本身來說很弱，也只有在特定的情況下才會有用。除非你有一個工具箱而賽場主流又需要這張牌，否則它並不是你一般會放在你正編裡面的牌。

跟劫特叛徒卡力塔比的話，卡力塔本身就已經有一定的強度，雖然你通常不會放在這副套牌裡，但大部分時間如果抽到他都還是不錯的。這讓他成為一個工具箱的好選擇，因為有時依然會抽到只放了一張的牌－這時你會希望他是有用的而非讓你手上多了一張廢牌。

你可以在多副工具箱套牌中做一些我稱之為「分割」的事。

假設你通常會把同張牌在套牌裡放四張，舉例來說，你一般會放四張結念預知體。這完全合理，這是一張強牌。然而你也想要放進卡力塔來當作特定狀況的克制牌。卡力塔也是一張四費牌，他們兩張都很強；相較下，結念預知體像是一張適用於任何對手的牌，但卡力塔則可以在一些對局中徹底發光發熱。

你該做什麼？

你可以把他們分割成三張跟一張。

這讓你擁有你認為在大部份時間較好的牌¬－但也有一張卡力塔讓你在真的很需要他時可以用導師牌找出來。如同之前寫的，就算抽到卡力塔也沒什麼關係，有時還可能比預知體更好。

這類三張跟一張（有時是兩張跟一張或一張跟一張）的方法就是我所謂的分割在實務上的應用。

在一副有工具箱的套牌裡，零跟一之間的差距是很巨大的。如果有些你真的非常想要的東西，考慮看看用分割來放進你的套牌裡。

補足你的弱點

工具箱型套牌的一個關鍵優勢在於他們可以用獨立牌來支撐一些情況下的劣勢。

舉例來說，使用至死不渝的挖墳套牌最近變得很熱門。這副套牌把一堆大生物丟到墳墓場再挖回來，你發現這副套牌對你的工具箱很不利。

雖然現在還不到大家都使用這副至死不渝套牌的時候，但當你對到它的時候，你真的很難獲勝。現在使用至死不渝這副套牌的玩家已經逐漸的在增長。

你該怎麼做？

好吧，是該在正編裡放進一張生物來對抗他的時候了。

這類的「銀色子彈」會被一些特定的套牌或策略所針對。使用一張克制墳場的生物雖然會用掉套牌裡的一個空間，但可以在進化出它的時候完全翻轉局勢。只用一個空間就可以讓對局的風向倒向你這邊挺划算的。

比起使用工具箱的組合技或強攻型套牌，你更常看到的是控制型的套牌在擺弄他的工具箱。

控制型的套牌會想把戰線延長，他們需要在對上各種不同套牌時有適合的解法。舉例來說，如果你覺得無法法用一般方式輕易擊倒當紅的挖墳套牌，那在你套牌裡有Mystical Teachings的情況下，你絕對值得放一張特定牌來對付他。

這是永遠都需要放在心上的一個重要戰略－但也同樣必須要克制。因為我最後還要提一個很關鍵的忠告。

超載的工具箱

至今在工具箱套牌我最常看到犯的錯誤就是放進了太多單張的工具。

反正只是一張牌而已，把每張牌都放進去又輕鬆又簡單不是嗎？但如果你這樣做了十次，瞬間套牌裡就會多了十張特定情境下不是最佳解的牌！

關鍵在當你把一張工具丟到工具箱裡時問問你自己「我真的需要這張牌嗎？」

舉例來說，看到神器或結界你的第一直覺是要放進一張像腐蝕毛蟲這類的牌來對付。畢竟一些特定神器對你的套牌的原型來說是「某些情境下不得不移除」的牌張。但如果實際上並沒有人在正編放入你需要立刻消滅的神器的話，就是浪費了套牌裡的一個空間換來一場空。

這裡提到了五個類似且常會發生的錯誤，如果你的工具箱以這些單張工具為目標的話：

瞄準了一副沒有人使用的套牌

在幾乎不會發生的情況下表現良好

加強對付某個本來就已經有優勢的套牌

你幾乎不會搜尋其他東西

對於某張玩家不會放在正編且也只會在換備牌後出現的牌表現良好

在你進行對局跟遊戲測試的時候，留意每次找的是什麼牌和你有多常找他們。如果有些牌你從來沒找過，或許是個應該把他們移除的訊號。

一般來說，如果套牌裡有四張或以上的單張牌，我會開始檢視每一張的原因。那一刻，你是用了一張牌滿編的空間來放這些單張牌－每張牌最好都有他們的價值（或在抽到他們的時候不會覺得失望）。

任務所需的工具

工具箱套牌是在眾多魔法風雲會套牌中我很喜歡的一個種類。我喜歡那種檢視自己的套牌，尋找回應對手動作的最佳解那種如同把槍上膛般的感覺。

這類套牌需要很小心地構築－但在適當地完成後可以有很好的強度。希望你現在有工具可以構築自己的工具箱！我想知道你們可以用邪異進化來做什麼；這是張可以讓你找到你最需要的東西的強牌。

關於邪異進化，有任何的想法、問題、對局情境或好點子嗎？我想聽聽你們的回覆！

你隨時可以在推特或Tumblr上找到我，那是最好的方法－但如果你比較喜歡寫郵件，你也可以寫信到beyondbasicsmagic@gmail.com。

下週我會帶來一對異月傳奇的預覽牌，並同時聊聊部族套牌。在那之前，享受異月傳奇的預覽季吧－希望你永遠都有最適當的工具來完成任務！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight