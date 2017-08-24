「知可戰與不可以戰者勝。」

孫子兵法－孫子

如Mike Flores曾經告訴我的「如果你想讓魔法風雲會裡的任何理論聽起來更有道理，引用孫子的話就對了。」所以，這看起來是個不錯的開始。

今天我就要來聊聊一個我主要會使用的技巧，它可用於構築套牌時所、進行魔法風雲會對局時應該要做什麼，以及了解誰正領先－加上你如何還可以在極小的機會下逆轉局勢。這不只是在魔法風雲會中有用，任何你所進行的遊戲，甚至是日常生活都可以有所幫助。

有興趣了嗎？讓我們開始吧。

戰鬥的區域

閉上眼睛想像. . .好吧還是張開眼睛好了，你需要閱讀這篇文章。或許用想像的閉上眼睛吧。

不管怎麼樣，想像從你所在的地方可以看見三個分別的戰鬥區域。

其中一個是「牌張」的戰鬥區域，那裡有魔法師正在鬥智。

另一個是「盤面」戰鬥區域，在那裡生物和其他的威脅聚集在一起彼此較勁。

最後，還有一個「生命」的戰鬥區域，一個你可以看到和對手分別距離0點血還有多遠的計分板，當越靠近零，就會閃紅燈發出警告。

這些是戰鬥的三個領域，而你的目標就是贏得它們。它們分別基於不同的優勢上－牌張、盤面和生命值－你通常會利用它們來贏得一盤魔法風雲會的對局。如果你在三場戰役中都獲勝，那你將有很大的機會贏得比賽；如果你三場皆墨，那可能就要輸了。

但當然，很少會有那麼簡單的。魔法風雲會大多數的對局都會是處於中間的情況。

讓我來分別解釋。

牌張區域

哪類型的牌在這裡會有影響？手中的牌！

一般來說，手中有較多牌的玩家會在長期比賽中佔有優勢。這代表如果你在牌張區域中落後，你要嘛就得趕快趕上，或是專注在快速獲得對局的勝利，因為你將無法耗盡對手的資源。

簡單來說，你可以把它想像成跟牌張優勢一樣。

盤面區域

盤面區域專注於戰場上的東西。盤面上誰正領先？如果你有十隻生物而對手一隻都沒有，那你就是在盤面區域領先。

我同樣喜歡把盤面區域思考為一個很節奏取向的區域。如果你有兩隻準備要攻擊的生物而對手沒有，你就在節奏上獲得了主動權。

簡單來說，你可以把它想像成跟盤面優勢一樣。

生命區域

生命區域多少自己說明了一切：某人的生命值距離0還有多遠？

這個區域在玩家生命較低時有最大的關聯。這一點很重要，因為獲得很大量的生命並不在這裡的討論範圍之內；通常在乎的是你的生命值開始朝向0逼近。不管怎麼樣，如果你的目標是獲勝，那跟你有最大關係的幾乎都是讓對手的生命值降到0。持續留意這個區域可以在就算其他區域都失敗的情況下依然帶你通往勝利。簡單來說，你可以把它想像成跟生命優勢一樣。

所以這些代表什麼？

我們已經看過了三個不同的主要區域。（或如果你喜歡用比較抽象的東西－像是優勢－去理解。）該如何使用它們？

這裡有個指南告訴你哪些是重要的，哪些又該在魔法風雲會的對局中被特別注意。

這有個前提：如果你讓玩家獲得優勢，卻沒有趕上或在其他區域取得自己的優勢的話，你將會輸。

讓我舉一個很簡單的例子。

對手使用了一張榮耀追求者，他們現在在盤面區域中取得了優勢。如果他們開始攻擊你，將會在生命區域中領先；如果你什麼都不做，最終將會輸掉對局。

如果你使用了自己的榮耀追求者，那就在盤面區域打平；如果你受到了任何傷害，那就會在生命區域中落後。

這要如何適用到套牌構築跟對局上呢？讓我們來看看。

知道哪裡要戰鬥

這或許是整篇討論最重要的一個部分。如果你沒有從這邊文章中學到什麼，那至少要記得這一段。

知道要在哪個區域中戰鬥－以及什麼時候可以保持落後－是很重要的。

如果在現實中你被挑戰，就算是古代的互毆好了。喔不！更糟的是，另一個人遠比你更壯。你該怎麼做？

如果試圖用正拳一來一往對決，你肯定會輸。你無法靠力量擊倒他們。但取而代之，或許可以用其他的方式來獲勝。或許你比他快可以繞著他轉，或許你很善於閃躲，可以利用閃躲來讓他筋疲力盡。

讓我們來討論一個（希望是）更為現實的實例。

你應徵了一個要做X、Y跟Z的工作。然而，雖然你對Y跟Z很在行，但比起其他的應徵者你在X上的能力則偏弱。如果試圖與其他應徵者在X上競爭談論專業，你只會把自己弄得看起來更糟。然而，如果你表現出你在Y跟Z上能有很好的表現，那或許就是你可以嶄露鋒芒的地方。

現在讓我們回到魔法風雲會上。

對手剩6且使用了一副綠色的中程套牌，而你則是一副低費用的紅燒殺且還有20點血。不幸的是，對手剛在一回合中施放了三隻3/3的生物。

你在自己的回合抽到了閃電煉擊，要怎麼使用它？

當然，你可以把它用在生物上－但那並不會對你有什麼幫助－你依然落後兩隻3/3的生物。但現在你在生命值上領先：距離結束比賽只差一張閃電煉擊的差距。在這個情況下，加強生命區域中的優勢而非挽回在盤面區域上的局勢是比較好的。

讓我們換個例子。

你正用中程套牌對上一副控制套牌。在對局中期，對手剛結算了刻法涅，將要支配整個牌張區域。這個時間點，除非你的套牌對刻法涅有很好的解，否則應該要轉移戰場並試圖在其他區域取得成功，否則你將會輸給刻法涅在牌張區域中絕對的統治力。

你得要選擇你的戰鬥，並知道何時要戰－或不戰。

回到一個區域

雖然前面的那段在討論何時要放棄區域，但並不代表這永遠都是對的－這只是一個重要的概念，所以我希望先解釋一下。還有很多時間你可以試圖回到一個區域當中。

假設對手叫了一隻5/5的生物。好，如果你沒有使用大生物或足夠多的小生物去與其戰鬥，它將會成為問題。好在，你可以透過擁有自己的生物（們）來緩和這件事，這樣就成功地在盤面區域收復了失地。

有時這會有一點些微的差異。就用史芬斯的啟示這個熱門的例子吧！

你可能已經發現，這張強牌會在牌張跟生命區域幫你取得大幅領先。假設對手在一場控制的鏡像對局中結算了一張X=5的啟示。

牌張區域在控制的鏡像對局中非常重要。你需要在這個區域中盡快扳回一城，或將會輸掉對局。這個時候，比賽變成了你是否能讓自在這個區域中打平。是否可以結算自己的啟示、一張機遇或一些類似的牌？如果無法，那很可能就要輸了。

雖然你可能不太需要擔心它們在控制鏡像對局中所獲得的生命。為什麼？這個嗎. . .

哪些區域有影響

不同的套牌跟對局會在意不同的區域。在限制賽中，三個區域通常都會有所影響。但是在構築賽中，套牌通常經過仔細地調整且有單一的主題，區域有時將會沒那麼重要；或格外重要。尤其在鏡像對局中更是。

舉例來說，之前提到史芬斯的啟示的例子裡，加血可能無關緊要。為什麼？因為除非對局已經大勢底定，否則傳統上控制套牌不會那麼有意義地在生命區域攻擊對方。

反過來看，牌張區域則格外重要。如果你在牌張區域落後，最好盤面上有些可以期待的東西，否則你將會發現對局中你的手牌快速地消失。

要如何知道哪個區域在一個對局中有影響呢？有時可以透過套牌測試，但在傳統的原型當中，你或許可以從套牌本身略知一二。在控制鏡像對局中，牌張很重要；對到燒殺套牌時，保護你的生命值就很重要，如此。

資源轉化

如果你在一個區域中領先，但在另一個區域中落後，你應該通常能任意把一個區域的資源轉移到另一個較為弱勢的區域。

就極端的例子來說，如果你剩1點血但有十五隻0/1的生物，你將會用巨大的盤面來保護你脆弱的生命區域。

用一些較為常見的例子來看，如果你使用紅藍控制套牌，手握六張手牌而對手一張都沒有－你在牌張區域上大幅領先。但你在盤面區域則是大幅落後。

這個情況下，如果滿手都是可以瞄生物的燒牌，可以考慮用二換一去除掉對手的生物。用兩張電震去換對手了基嵐之心號不是什麼大問題，因為就算從牌張數量來看這是一個對你不利的交換，你的手牌依然領先並可以利用來幫助穩住局勢。

整副牌套牌都是基於這個概念構築的。舉例來說，重視節奏的套牌（充滿低費用的小生物及可以推遲對手的咒語）通常會用牌張區域的資源去交換盤面區域上的領先。像反召喚這類的牌就是很好的例子。

簡單來說：你應該適時利用你在一個區域中的長處，去協助另一個較弱的區域。

利用區域構築套牌

這不只是在對局中，也可以延伸到套牌構築上。知道套牌將利用的是哪個軸及哪個區域是很重要的，有很大機會你的套牌並非平均地著重在三個區域上。

舉例來說，哪個區域是傳統上控制套牌最在意的？我們來看兩個在這篇文章中已經提及多次的例子。

控制套牌在牌張區域中表現良好，隨著時間試圖要抽更多的牌並透過更多的牌來獲取優勢。他一般並不會在盤面區域和生命區域上有同樣的強度，而會利用去除跟掃場咒語來重設盤面直到勝利到來的那天。

燒殺套牌則完全相反。它完全不考慮牌張區域，或跟盤面區域的重視程度差不多。它完全專注於生命區域，並花費所有它所擁有的東西去控制它。

當你在構築這類套牌時，需要謹記它所著重的區域。像是如果你使用控制套牌，那Lava Spike對你的套牌來說就不會是一張很好的牌：它並非在你所在意的區域裡運作。

無限區域

最終，你或許會好奇一些特定的對局，像是組合技套牌？這些套牌除了完成自己的組合技外其他都漠不關心，為了完成它犧牲所有在牌張、盤面及生命上的領先也在所不惜！

這是真的。雖然生命、盤面跟牌張是在構築魔法風雲會時的三個主要區域，你也可以想到各種其他不同的區域。

像是在對上組合技套牌的時候，或許你需要想像一個干擾區域，利用干擾牌去對付對手的組合技元件；在加速的鏡像對局中，你或許會在意魔法力的優勢以及誰可以做最多的事情。這些都是各種你所可以利用的不同優勢。

在對局中思考戰鬥的區域，而非只是一盤突然就贏了或輸掉的比賽－對我有很大的幫助。雖然他們全都交織在一起且最後造就了贏家或輸家，知道構築時自己何時及該做什麼動作是非常重要的。

我希望這篇文章對你們也有很大的幫助！對任何東西好奇或有任何問題嗎？請告訴我！你可以在推特上找到我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會帶回更多見微知著的內容，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight