歡迎來到神河，這是一個新舊共存的迷人時空！魔法與科技以令人意想不到的方式交會碰撞。但首先，讓我們回到1200年前去看看這個時空自從我們上次造訪後的演變過程。

發掘更多歷史細節，從逆神之戰到摩登時代，就在此系列的傳紀卡所分享的神河歷史故事中。

逆神之戰

今田碎像|由Andrew Mar作畫

1200年前，永岩城主今田捕獲並囚禁了神河最強大神明大口繩的一部分。憤怒的大口繩進行報復，讓實界與靈界陷入數十年的戰爭中。大口繩被囚禁的那部分重獲自由並成為一個名叫香醍的新神明。香醍與今田的女兒魅知子聯手擊敗了大口繩和今田。大口繩的死亡導致了兩界之間的屏障瓦解，因此加速了兩界的融合。

融合

親觸靈界|由Marta Nael作畫

哲學家與科學家們都相信實界和靈界遲早會融合為一體，創造出一個沒有屏障區隔神明與凡人的時空，但卻沒人知道一旦兩界完全融合後會發生什麼事。融合之地隨機出現。它們會創造出能量熱點，人們可在此瞥見實界的潛在結構，但它們也相當危險。融合門是豎立於活躍融合地點周圍的結構，其目的是為了保護該地點與訪客。

都和市

曆祚母聖樹|由Chris Ostrowski作畫

隨著時間過去，一個新的大都會中心開始圍繞著樹海森林發展。現在，神明和人類都一同居住於其高聳的大樓之間。街道總是擁擠，無論在哪個時段。沿著海岸分佈的主要地點成了商業中心，而靠近森林之處則提供了躲避元素的避難所。盤旋的燈籠與霓虹燈點亮了在白晝會被陰影吞沒的底層城市，而同樣的光芒則在夜晚將這座城市轉變為一道炫目的色彩信標。

大部分的時候，凡人與神明和諧共處，但並非每個人都以同一種方式來適應這個不停變化的時空 ...

皇室朝廷

皇室威服卿|由Zara Alfonso作畫

皇室是神河最廣泛且強大的組織，是為了協助香醍管理逐漸融合的實界與靈界所創。隨著時間過去，它們擴張至政府與統治階層中。雖然該組織依然秉持著平和的管理方式，他們卻不怕利用權威來影響任何威脅他們任務的行為。目前的政策是採取主動、廣布的角色來限制新科技的發展，他們堅稱這對維持社會穩定而言是必要的。

狐族高手|由Joseph Weston作畫

意欲加入皇室者必須通過一段嚴格的教育過程。訓練生通常會成為武士、神明調停人、翔蛾騎士，以及機體駕駛。有些家族侍奉皇室好幾世代，而他們的子女從能夠拿起劍的時候就開始接受訓練。不過他們鼓勵來自各行各業的人們加入－對皇室來說，忠誠度，而非社會階級，才是最重要的。透過奉獻與辛勤工作，人們就能升上財富與權力的職位。

照亮前路|由Benjamin Ee作畫

皇室朝廷經常與神明互動，而且有許多神明自願和皇室一起工作，將力量借給他們來應付融合以及融合可能產生的副作用。「神河帝皇」的頭銜被賜予任何香醍選擇與之連結的人，也因此把他們跟這時空的身體和靈魂相連。大部分的時候，市民們信任香醍。不過，當今帝皇竟憑空消失，從那一刻起香醍已變得恍惚且失魂落魄。

永岩城

帝居永岩城|由Julian Kok Joon Wen作畫

建造於其古城的遺跡上，永岩城是個遠古祭祠和祖宅與光滑的摩登結構共存的地方。人們費盡苦心地保存且合併遠古建築，而非將其拆毀或再建於其上，這在過去與現代之間創造出一種優雅與和諧感。永岩城是皇宮的所在地，高階皇室成員在此生活與工作，而朝聖客也來此晉見帝皇。神河守護神香醍的主要祭祠則位於皇宮內。

賽博派

千面影徒|由Ekaterina Burmak作畫

積極又高度保密的賽博派是位於神河創新科技先鋒的技術精英。他們強烈相信創新以及挑戰不可能，宣稱對於這時空其他人看待他們研究的方式保持中立。理論上，賽博派遵循皇室對科技發展的管制，但實際上，他們經常遊走於法律邊緣－甚至在某些例子中跨越了界線。儘管他們有許多發明幫助了整個時空，但他們卻常常為了維持權力與地位而將最好的知識據為己有。傳聞他們已將科技發展的邊界推展至人們無法猜測的程度。

賽博派侵客|由Evyn Fong作畫

賽博派分為許多部門，每個部門都由一位負責人帶領。所有部門都有研究員和實驗操作員，但有些部門卻保密到偏執的程度並且雇用間諜特務。計劃都被加上密碼並且包覆著魔法阻絕帷幕。唯一一位能夠完全了解整個組織的人就是賽博派首領，其身份仍是個謎。

靈動機體|由Jonathan Kuo作畫

大部分賽博派成員不喜歡依靠神明魔法，因為他們認為這樣會容易受到神明擺佈。他們寧願以自己的方式來盡情實驗與探索。他們偶爾會向神明請益，但就大部分而言，他們偏好靠自身的聰明才智來解決問題。儘管如此，有些賽博派成員還是選擇以神明魔法和支配實界的力量來進行實驗。

大田原

霄城大田原|由Alayna Danner作畫

原本是專屬於月人的領域，飄浮之城大田原已為各種無畏的研究員敞開了大門。不過，它還是個美麗又神秘的地方。濃霧和雲朵盤繞在建築之間。為了阻止外人進入，通道與入口既隱密又刻意讓人混淆。唯一一個禁止非月人進入的地方是古殿朧宮，它被視為月人的聖地。

幫派

你已經死了|由Zoltan Boros作畫

幫派形成一連串廣泛且連結鬆散的犯罪集團，其歷史可追溯至逆神之戰前。他們通常以合法企業的形式公開經營，但根據嚴規，任何冒犯他們的人很快就會遭受殘酷的暴力對待。幫派之間的聯盟、背叛，以及爭搶地盤屢見不鮮，但這群同樣的幫派卻會聯手對抗外人。在神河的各個主要組織之中，幫派最具有彈性並且不介意同時仰賴科技與神明之力－任何能把工作完成的方法。他們不太關心未來應該是何種樣貌－只要他們能從中獲利就好。

龐巨能量刃|由Campbell White作畫

幫派吸引了對社會感到幻滅的成員。許多憤世嫉俗、心存疑慮的皇家武士已加入幫派的行伍，但他們也招募投毒者、神明通聯師，以及忍者。由鼠人領軍的熾場幫吸引了機車騎士和技師。無論一個人的出身為何，在幫派裡總有一份強烈的家族與伙伴情誼。

殺手墨戲|由Heonhwa Choe作畫

他們定期會進行忠誠度的測試。每一位幫派成員都擁有確保忠誠度並且預防叛變的魔法刺青。隨著新招募的成員逐漸升遷，他們會得到額外的刺青，而每一個刺青都代表一份在幫派內成形的新束縛或連結。頭目通常從脖子到腳趾都佈滿了刺青。

陋街

陰沉死水|由Chris Ostrowski作畫

幫派遍佈於神河各地，但都和市陋街卻是幫派最密集的地區。這個特區被籠罩在母聖樹以及高聳、擁擠的摩天大樓那幾近永恆的陰影底下。幫派掌管街頭，強制施行那些可能隨著不同街區改變的規範，端看該區是誰的地盤。不過，龍井區依然保有其中立性，作為一個備受尊敬且受到保護的集會地點，來自不同幫派的頭目在此會面以消除歧見並簽署正式條約。

淺利軍起事者

強化浪人|由Kekai Kotaki作畫

淺利軍起事者的目標是推翻被他們視為壓迫且專制的皇室規範。他們認為力量與科技應當被分享而非私藏，而且皇室已變得過時且保守。他們重視忠誠。他們懲罰不忠與背叛。起事者經常與皇室執法者在大街上起衝突，尤其是在霜劍山市，一座充滿工匠與神器師並且被皇室禁令影響最嚴重的山間城市。在帝皇失蹤後，起事者便開始策劃一場大規模的政變行動。

淺利軍指揮官理想那|由Ekaterina Burmak作畫

起事者由一群平等、分權的武士、士兵和弩砲手組成，皆受到其社群工匠與發明家的支援。他們沒有正式的總部，並且偏好遍佈於城內的臨時會議室。他們的首領是理想那，一位前任皇室成員，為了反對當前群龍無首的政權而辭職。她是一位具有領袖風範的指揮官，會特地與跟隨她的每一個人建立私人連結。

廢鐵焊工|由Simon Dominic作畫

起事者專注在實際、具體的解決方法上，而非抽象理論。有限的資源就代表他們得將就使用任何乞討來的材料，並以照料和修復其自身裝備而感到驕傲。他們大部分的裝備都是由廢鐵拼湊而成，因此每個成員的裝備都不一樣。有些工匠甚至會因從未使用過「新」材料而相當自豪。

霜劍山市

逆爐霜劍山|由Lucas Staniec作畫

堅韌、自給自足的霜劍山市是一群興旺的獨立工匠與修補匠社群的家園。鍛爐與鋼鐵廠直接建造在山壁內以躲避經常來襲的暴風雪，並且直接取用山脈中心的火焰。生活在山間城市並不容易，而那些將這座城市稱為家園的人都相當執著、機靈，以及堅守其生活方式。城市周圍的山坡上散佈著多座礦物溫泉而且一整年都非常受歡迎。

樹海團

樹海幻視師茂樹|由Anna Podedworna作畫

樹海團相信科技正在破壞自然的結構。當它的領導者蛇人茂樹與一位自然神明連結時，他經歷了一場靈界瓦解的預視夢境。他誓言要阻止預視成真，並且將樹海森林逐出所有凡人－包括他的先祖－的那一刻作為他新團隊的名字。隨著愈多人經歷相似的靈界毀滅預視，樹海團也迅速地壯大。他們瞧不起賽博派並渴望摧毀他們的飄浮總部。

春葉復仇者|由Wisnu Tan作畫

樹海團由四散於此時空各處的分權單位所構成。單位偏小，主要由少數秘密特務和一兩位神明通聯師組成。他們動員迅速並且在必要時匿蹤，喜愛能迅速造成破壞的決斷行為。他們偏好的方法為滲透一座科技中心，然後透過引爆注有神明魔法的裝置或召喚真實的神明來造成毀滅。這些襲擊是受控且具有特定目標的：他們靜靜等待直到該區域儘量變得空曠，而且從不攻擊住宅區。不過，他們對於任何阻撓他們的人絕不手軟。

樹海眷恩|由Howard Lyon作畫

神明在塑造與引導樹海團的過程中扮演了非常積極的角色，提供力量、友誼，以及一份共享的使命感。有些成員與神明的私人連結如此深刻，致使神明願意讓凡人觸及其魔法的最深處。這些通聯師能夠召喚最強大的精靈和自然的原初之力。

母聖樹特區

棘林瀑布|由Sam Burley作畫

母聖樹是神河最古老巨大的活木，也是樹海森林在都和市的範圍內僅存的部分。它的枝枒讓周遭的摩天大樓相形見絀，並替下方的城市罩上一層幾近永恆的陰影。當開始有許多住所被建造於樹上時，對那些尋求逃離瘋狂的摩登生活並接觸大自然的人而言，母聖樹特區便躍升為他們的避風港。

現世史家

紡諧蛇人|由Tuan Duong Chu作畫

在一個不停變化的時空中，現世史家們擔心過去即將被遺忘或是被無聲地抹除。即使他們還不清楚過去的完整樣貌，他們依然努力保存它，儘量不帶偏見或缺漏且如實地記錄事件。他們把這些故事刺在身上並透過舞蹈、戲劇與歌曲將之栩栩如生地呈現。這些刺青會在表演途中神奇地飄升至空中作為歷史事件的動畫。雖然他們的訓練要求他們要抹除自身偏見，但有些人卻主張他們的藝術本質就代表他們在作品中注入了自身固有的觀點。

雲遊者紡像|由Lindsey Look作畫

現世史家由神河通史曆和梓紗於逆神之戰後所創。他們想要在其動盪的混亂時空中保存可能遺失的知識。梓紗的日記在這場重建過程中成了關鍵的第一手資料，並依然是現世史家們最神聖的典籍之一。

教眾

幫派交易|由Justine Cruz作畫

來自各行各業的人們都受到惡魔教派的吸引，被他們允諾提供的力量與毀滅所引誘。雖然他們被通稱為教眾，但個別的教徒彼此之間卻沒什麼關聯。有許多人公然為敵，因此他們傾向住在能夠融入人群的地方，或經常搬家以避免引起不必要的關注。儘管如此，他們的目標卻都一致：供給其惡魔守護者足夠的力量好讓他們掙脫將他們困在靈界的枷鎖。

噬生渾魔碑出告|由Isis作畫

惡魔本身為混亂與毀滅的實體，已在數百年前被香醍囚困於靈界。被切斷了與實界的連結，他們無法任意取食，而他們的力量也逐漸衰弱。最有名的教眾為碑出告，他曾經是一個食人魔，後來與吞世渾魔融合成為毀滅與飢餓的實體化身。他因成就了不可能而受到其他惡魔教眾尊崇，同時他們也都想吞噬他以取代他的位置。

結語

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