在魔法風雲會玩家的生涯中，你認為你總共下過了幾張地？

上百張？上千張？或是更多更多？

這數量難以計算。

那讓我問你另一個問題：有多少次下錯地讓你輸掉比賽？

這或許少了很多 . . .但我敢說你絕對記得其中一些－那些距離勝利只差一點魔法力之遙，或是只要再多一個有色魔法力源就能讓你照著曲線施放生物的對局，肯定讓你記憶猶新。

在你玩了魔法風雲會一段時間之後，下地變成了無意識的動作。那是主回合的標準流程：重置、維持、抽牌，然後把一張地放進戰場。

然而，不要讓這件事成為反射動作是很重要的。

把這些無意識的動作改為小心翼翼地主動出擊可以有很大的不同。你應該嘗試盡可能最佳地使用你的地牌－魔法風雲會中寶貴的地產資源。

今天就讓我們來看看！

最大化你的魔法力

在問自己該下哪張地時，一開始應該是這樣的「我如何可以為未來幾個回合最大化我的魔法力，又不需要放棄這回合所需要的東西？」

在這個充斥著進戰場橫置跟有不尋常異能地牌的世界裡，這個問題事關重大。即便不是唯一的問題，它卻通常可以指引你前往正確的方向。

舉例來說，如果比賽一開始的選擇是在這兩張牌中選一張：

假設第一回合沒有事可以做，那就絕對應該下聚骨場。你不會在這回合使用海島，也不想毫無原因地拖慢一個回合的魔法力。（先不討論可能的虛張聲勢，那看起來極度不值得。）

這是一個很簡單的例子，但卻是很好描繪事情核心的方式。

接著來看一個稍微複雜一點的情況。如果你使用近代賽的紅黑綠套牌，同樣也沒有第一回要做的事。手上有這些地牌：

你該先下哪塊地？

稍微想一下。

假設在那些可能抽到的牌中沒有特別的魔法力需求（像是非瑞克西亞抹煞獸 ），我將會在第一回合倒著下血腥墓穴。

為什麼？

這個嘛，那張血腥墓穴總會在某個時間點得倒著下或花你兩點生命－為了避免這樣的損失，現在就讓我們擺脫它。其他地牌都可以在下回合用較少的代價站著進場。

我第二張會下的地將要視情況而定。但如果二回沒事做且我希望能獲得特定色的雙色倒地，我就會用繁茂丘陵把它們找出來；在其他的情況下，我會下銅索峽谷。

為什麼接下來是峽谷？因為如果我抽到另一張跟它一樣的「快地」，我希望可以在離開三塊地的免費區前站著下它。

為了最大化未來幾個回合的魔法力，在下地時所要想的東西實在太多了－甚至在你把需要施放的牌投入戰鬥之前就開始了！

說到這. . . . . .

施放問題

有一個你會一直碰到的經典場景。

你調度到六張保留了一個兩塊地的起手，並把一張不是地的牌占卜到了牌庫底。手上現在有這四張牌：沼澤、榮光神荒漠、潰傷木乃伊和永生胡狼人。

這是個艱難的抉擇：你是否該在第一回叫一費，期待能在下個回合抽到一張站著的來源讓你放心等到第三回合叫生物，或是先下倒地卻錯過叫一費的機會？

就像許多問題的答案一般，這要視情況而定。

你的一費有多強？如果是恐怖遊屍，那基本上我永遠都會使用它。他們都是兩點攻擊力的生物，如果下回合能成功跟上曲線很不錯，但如果沒有，場上也會有一隻兩點攻擊力的生物可以進行攻擊。

同樣地，你的兩費有多強？如果你有一支很強的二回兩費可以叫，你就會希望他能確實進場。

你套牌放了幾張地？如果地牌比重較高，那或許你下回合摸到地的機率也就會比較高。

這該如何計算？如果你的一費跟兩費都是一點攻擊力，那它們或許都會在前面幾個回合偷打幾下。這樣的話，讓一費先進場就可以造成更多的傷害。

這個情況下我會下倒地，但依據實際情況，你也可能會有不同的想法－能思考過後再做決定而非無意識的自我行動是很重要的。

顏色影響

你應該先下沼澤或平原？

這得依據你的套牌是否有白騎士或黑騎士而定！

你絕對不會想在下平原後抽到施放費用黑黑的牌，反過來也是一樣。認知到哪個顏色你會在前期需要，對開局的幾個動作來說是很重要的。

不管是輪抽或構築套牌時，我都會試圖並紀錄－且留意－我的魔法力需求。這對整盤遊戲的進行－從前期何時下地到當對手迫使你棄牌時－都有很大的幫助。

這同樣也可以延伸到確保你有足夠的魔法力來起動異能。像是如果套牌裡有像Crypt Ripper這樣的牌，你就會需要在有機會時盡量把沼澤放進戰場。

稍退一步

這些概念當然也有例外。有時其他的因素會影響那些在單獨時正確的處理方式。

最大的一個就是隱藏資訊。如果對手不知道你使用的是紅藍控制，或許先下山脈可以讓他們誤以為你打的是紅色強攻。

或許你的地有值得保留的特殊異能，像是可以把荒原保留在手上直到對手下非基本地的時候；找地地也可以保留或稍作等待之後配合腦力激盪使用。

在阿芒凱跟幻滅時刻裡，如果你手上有不只一張地，那不要馬上下循環地通常是正確的選擇。即使它們進戰場時會橫置，但你在未來的幾個回合裡很可能會想要循環它們。

當然，有些對手的牌也會影響你。如果對手的套牌裡有腥紅之月，你或許就會想要先找出基本地來避免小心翼翼使用的地牌全部被變成山脈！

從各個方面思考是很重要的。

著陸點

地牌看起來是那麼地無害－但它們卻是對局中關鍵的基石！沒有它們你將無法施放咒語，而小心地適時使用將會成為勝利的關鍵。

而希望現在你已經更加準備好對付這一切。

有任何問題或其他的想法嗎？我都很想知道！你可以發推特、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。能聽到讀者的反饋總是讓我雀躍不已。

我下週將會帶回更多見微知著的內容，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight