記得在我十四歲的時候，神河群英傳上市時帶來了這張牌：

Cranial Extraction一出現馬上在網路引起了一陣騷動，玩家開始討論可以放入這張牌的套牌。所有可以克制的策略，以及所有你可以在進攻及防禦上有效使用這張牌的方法。這是當時系列裡最受歡迎的一張牌。

在隔一年的大部分時間裡，我都使用了可以用各種方式施放Cranial Extraction的套牌。不管是黑底的控制或綠色就為了它混了一張沼澤，Cranial Extraction幾乎沒有離開我身邊。

我還有很多次施放了不止一張Cranial Extraction的經驗。

從那時開始出現了很多不同的變形。Extirpate、Memoricide跟無限抹滅，而在Cranial Extraction之前也有像Eradicate、Lobotomy跟Jester's Cap這類的牌。這些牌都有自己的優缺點，但核心概念是一樣的：移除你對手的特定牌。

從玩家的角度來看，我已經比當時進步了不少，也學會了很多東西。回顧過往，當時一直使用Cranial Extraction是正確的嗎？不是！那一直使用它是錯的嗎？也不是！只要用得正確，它是一張非常強力的牌¬－但一旦用錯就會變得很弱。

卡拉德許介紹了這個類型的下一張牌。這是一張很強力的武器…如果你用得正確的話。

讓我為你們介紹這個最新的遺物：

嗯…這個原畫跟背景敘述是怎麼回事？看來跟基嵐納拉有關？讓我把這部分留給偉大的故事小組吧…

佚失遺物 | Greg Opalinski 作畫

讓我們來聊聊這張牌。

佚失遺物的費用比傳統這類效果的牌要少一點，這對你試圖要在遊戲前期拿掉對手的牌時有很大的幫助。你沒辦法除掉神器－雖然在卡拉德許裡面有不少，它們通常不會是你最想用這張牌除掉的東西。

最大的顧忌在於如果選中了一張對手手裡有的牌，他們可以拿一張回來¬－這其實沒什麼。為什麼？因為如果切除這張牌是正確的，對手的策略應該會變得半殘，這讓額外抽的那張牌不會有什麼影響。

我指的是什麼？讓我們來評估看看這類的效應。

大勢已去

這類的效應可以看起來很吸引人。

只要三點魔法力，你就可以擺脫任何對手套牌裡最討厭的那張牌。贊迪卡伙伴基定剛打敗你嗎？把他們移掉不就得了！

然而這也是有代價的：牌張優勢。

假設你的對手在手上或墳墓場裡並沒有被選到的牌。那你就是支付了魔法力跟一張手牌卻沒有做任何影響盤面的事。你並沒有解決盤面上任何東西。當然，你知道了對手牌庫裡的內容，而對手之後所抽的牌將會變得較差…但並沒有保證這一定會有影響。你的對手可以輕易的在那張基定的位置抽到其他的好東西。

這對遊戲的影響並不值得一張牌。在一副套牌中，你就只會使用那麼多張牌，而對大部分套牌施放這張牌的效果並不值得那個空缺。你的對手除了基定之外還有許多差不多強度的牌可以抽。

甚者，佚失遺物通常會補償他們一張牌；即便手上有那張牌，他們依然可以抽一張新牌來替代。你依然無法打平佚失遺物的損失。

可是，如之前所提的這類效應可以很強－確實，我期待在標準賽中看到佚失遺物的表現。

為什麼？繼續看下去吧！

勝利的遺物

「有價值地」施放像佚失遺物這類牌，從你對手套牌中眾多威脅裡移掉一張特定牌，並不是最好使用這張牌的方式。要補足你並沒有對盤面產生任何影響的缺憾，你必須要做更多事情來讓他們抽到的牌變得更糟－你得要暗中破壞他們的策略。

幸運的是，在標準賽中就有些套牌可以讓佚失遺物發揮這個作用。

這類效果可以發光發熱的時機在於對手套牌的強度是倚賴一張特定牌的情況下，放逐套牌裡全部的那張牌會剝奪他們主要獲得勝利的方式。不僅僅是其中一個獲得勝利的手段，而是那些套牌會傾向反覆使用的方式。

最經典的例子就是碰上組合技套牌。想像一下在近代賽中你的對手試圖用傾曳出的Living End來擊倒你。

整副套牌的計畫都建立在循環像Deadshot Minotaur或Monstrous Carabid這類牌來充實墳場，然後施放Living End來把他的大軍挖回來。

如果你佚失遺物了Living End，他們的套牌將無法運作。單憑一整隊的Monstrous Carabid在近代賽中是沒什麼機會可以打敗你的。

在這類例子中，任何你的佚失遺物所讓他們所抽的牌都是沒有關連的，沒有獲得盤面或牌張優勢這件事也沒有關係。你毀了他們所有的計畫，他們已經沒有什麼事可以做了來對抗你。你將獲得了這些優勢裡最重要的一個：遊戲優勢！

在這類的情況下，佚失遺物絕對是至關重要的。

這只是近代賽裡的一個例子¬－但可能在任何情況下發生。舉例來說，現在有很多標準的套牌繞著某張特定的牌構築，從他身上獲得施放及其他的優勢。我想你應該知道我在說哪張牌了：

雖然跟移掉對手組合技裡所有的元件不太一樣，對一些套牌來說移掉所有的伊莫庫就已經足以破壞他們的主要策略，這非常的值得。像Ken Yukuhiro在異月傳奇專業賽中所使用的紅綠躁狂套牌，如果少了伊莫庫的威脅，你應該可以對付其他的威脅－更別提你永遠可以抽到不只一張佚失遺物來除掉他所有其他可用的威脅。別忘了佚失遺物也會放逐墳墓場裡的牌，所以也同樣可以用來對付像毀世奧札奇這類一直從墳墓場裡跳出來的東西！

精確來說，這就是為什麼這類套牌通常會是很不錯的備牌，用以換進來對付那些最適合對付的套牌，而非待在手上面對那些策略不倚賴特定牌張的套牌。佚失遺物確實符合這個位置：我相信會在很多黑色套牌的備牌裡看到他。在近代賽中，他可以有效地在三費的位置對付組合技，而在標準賽裡，當任何套牌高度著重在發展某一張牌時，他也是一個不錯的選擇。

被找到的遺物

你要怎麼保護自己不受佚失遺物的影響？最好的方法就是增加威脅牌的多元性。把那些相關的關鍵牌（至少在換過備牌之後）分散，例如選擇放入兩張跟兩張而非把一張牌放滿就是一個方法。

這些是你應該採用的對策嗎？就要視標準賽之後的樣貌而定了。持續關注卡拉德許的預覽，著手構築套牌，讓我們繼續看接下去會發生什麼事。我絕不會訝異看到佚失遺物成為一張當你在套牌構築時不得不考慮的備牌選擇！

這是本週佚失遺物的預覽－希望你知道了該如何更好地使用它。聰明地施放吧！

如果你有任何的想法或評論，請透過推特或Tumblr聯繫我。你也可以寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

下週我會帶回另一張卡拉德許的預覽牌，下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight