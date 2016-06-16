「只有願意冒風險的那些人才有可能瞭解自己能走得多遠。」

—T.S. Eliot

在一場魔法風雲會的遊戲中，你的對手Oliver使用了一副強攻的黑白套牌。狀況看起來不太妙， 你的盤面幾乎被他清空，而戰場上只剩下一隻3/3來面對對手全家一起上的攻擊。

在腦中考慮了所有可能的選項後，你認知到自己無法阻擋對面兩隻有穿透異能的攻擊生物。

你考慮了一下，看著了手中僅剩的一張牌：一張四點的燒殺咒語。

你可以用這張牌消滅其中一隻的攻擊生物來抵擋這波的攻擊。如果選擇阻擋並燒掉他的一隻生物，盤面會變得乾淨一些。如果對手接下去又沒有其他的動作，或許還有機會繼續延續戰局。這一步看起來是很安全的。

這時你瞥了一眼對手的生命值：七。

突然，另一個想法跑了出來。你點了點頭，深深地吸了一口氣。

「Char你。」

重置，然後…

這次的冒險給Craig Jones帶來了極大的回報，也創造了或許是歷年專業賽中最有名的一刻。關於神抽，這絕對不是第一次在這類文章中被引用，也絕對不會是最後一次。而對於承受風險這件事來說，這大概是最不可思議的正面例子。

但是，什麼時候應該要冒險？什麼時候又應該要保守呢？

在不確定實際情形的狀況下，幾乎沒有辦法做出正確的判斷，但有些不錯的經驗法則可以幫助你走上正確的道路。

今天就讓我們來看看它吧。

風險原則

在繼續下去之前必須要先確認一件事：承受風險的指導原則。

這個原則是：如果處在有利位置，你應該要少冒一些險；如果在不利的位置，就應該要多冒一些險。

不只在遊戲中，在現實生活中也是如此。

面試一個資格不符的面試？試著說一個故事來讓他們在你很好或你很差中間做選擇。

面試一個你非常適合的工作？那就保守點。

你是在朋友間最懂籃球的嗎？如果是那在瘋狂三月的時候你就應該用你的知識來判斷出最安全的選擇。

但如果你是跟一群很懂籃球的人一起？可以做一些不尋常的選擇來看看是否可以偷到一場勝利。

如同現實生活也是如此，這也是在魔法風雲會裡很重要的一環。當你的位置越落後，想要成功就應該要冒更大的險；當你處於領先，既然局勢是站在你這邊，你就應該保守一點。

所以，什麼時候你會要冒險？哪些事情又會成為決定的因素？

這個嘛…

風險回報

把風險想像成投資。「合理回報」是指當風險跟結果相符的情況下，風險小回報就小，風險大就會帶來大的回報。

然而，當風險跟結果不相符的時候，你就必須要特別注意。

我們來看看最近在經典大師中重印的Gamble這張牌吧（名字取的真不錯！），這就是一個很好的例子：

你戰場上已經有了欺瞞督教，還需要找到Splinter Twin來完成你的組合技。但問題來了：你手中只有另一張牌，牌庫裡也只剩一張Splinter Twin。

你應該要這回合施放Gamble嗎？

假設對手手上沒有牌，戰場上也沒有生物。在這個狀況下，你就是在冒很大的險：有一半的機會會失去用組合技結束對手的機會。

這個風險的回報呢？你的對手不會有機會在接下來的一到兩個回合建立一個很具威脅性的盤面或讓你棄掉手上的Gamble－這發生的機率並不高。

在這個情況下，你就是用很高的風險來換取很小的收益。

現在稍微改變一下狀況。你知道你的對手剛易質了Muddle the Mixture來找出燒燃，不過他現在地是全倒的。

這個狀況下，你就應該要使用Gamble來賭一賭！如果讓對手重置，之後就得要想辦法在對手有足夠施放燒燃的魔法力的情況下，找到一個方式來把Splinter Twin貼到督教上。這並非不可能－但機率不高。我會傾向儘快在這個時間點上獲勝，而非之後還要試圖去找到那個時間點。

風險與調度

有時候，對局會對某一方有利。這個觀點將可以改變你開始一場對局的方式－以及你將如何進行調度。

假設你正使用近代賽的克薩家具組對上近代賽的神器共鳴。

這個對局對你來說極為不利，共鳴不是你想要對到的套牌。他們有極多的永久物可以快速地組合。你是後手，更糟的是，你抽到了一個無法保留的手牌而選擇調度到六張，這六張牌是：

通常這不是一個好的起手：一堆大費用的咒語，一張Urza's Tower跟一個需要有色魔法力的掃場咒語。大多數的對局中，我會選擇繼續調度到五張。

然而，在這裡我會選擇保留這個手牌。

想法是這樣的：這個對局對你非常的不利，繼續調度到五張也不會有太大的幫助。然而這個手牌有一些使用了或許能保有一絲機會的工具，兩張Oblivion Stone和Firespout，還有可以結束比賽的終結者。

有很大的機會在你保留這個手牌後，抽了兩張牌後沒抽到地迅速被擊倒，但如果在這個情況下你連續抽到了幾張地－更別提克薩家具地－的話，你將有機會可以贏得這盤比賽。在一個像這樣對你不利的對局當中，這是你需要嘗試的風險。

換一個角度來說，如果你正進行一場對你非常有利的對局，就需要在調度時保守一些。如果使用加血套牌對到燒殺，不要保留一個只有一塊地的起手，即使只有五張或甚至四張的手牌，你依然很有可能可以擊倒他的七張手牌。

風險與勝機

在遊戲中的每一個階段，做每一個決定時，都應該要持續問自己這個問題：「哪一個動作會讓我有最大的機會獲勝？」

有時答案是很明顯的。如果對手只剩兩點血又沒有阻擋者，用一個2/2的生物進行攻擊。但更多時候，這可能包含一些違反直覺的動作並導致一條奇怪的套路－然而這可能實際上會讓你最有機會獲勝，因為他讓你掌握了勝機。

讓我們回到文章一開始在專業賽裡的那個例子吧。

Craig，最後使用Lightning Helix的英雄，當時的狀況對他並不利。他必須要問自己「哪一個動作會讓我有最大的機會獲勝？」

讓我們來想想看。

如果要透過「阻擋並Char掉一隻生物」的方式獲勝，Craig需要他的對手在這回合不下更多的生物，並自己還需要抽到一些可以阻擋的生物及一些去除咒語來解決1/1會飛的衍生生物。要Oliver沒有更多生物且同時自己還要抽到一連串解的機率是著實不是很高。

從另一個角度來看，想想那個把Char丟在對手臉上的動作。這讓一切變成一個很簡單的問題：你只需要在下回合再造成三點傷害。雖然從影片中看不出來，但Craig的套牌有很多可以造成三點傷害的牌。

同時還要想的是：如果燒了這隻生物，接下來幾個回合呢。Lightning Helix或許是你延續戰局所需要的一張牌，這代表你可能可以在Oliver沒有抽到強牌以及你在後面幾個回合抽到生物跟Lightning Helix的機會下獲勝。在可以打三點的情況下，這是一個跟直接獲勝完全相反的選項。

於是事情開始變得清楚：把Char丟在對手臉上很明顯是正確的。

考慮對手可能的勝機跟他們要如何延續戰局也是很有幫助的－你要確保這件事不會有機會發生。

如果你正進行一場史芬斯的啟示控制的鏡像對局，你跟對手已消耗完了彼此的資源，雙方戰場上都只有十塊地。對手沒有手牌，而你手上有一張雲散。

在你的回合你抽到了史芬斯的啟示，你該怎麼做？

其中一個你對手可以延續戰局的方式就是在你的啟示後結算自己的啟示。在主回合做滿一發啟示確實很吸引人，你也可以假設會抽到一張可以站著進戰場的藍色魔法源，但這依然不是一個值得冒的險。這裡的六張手牌跟七張手牌並非一個很顯著的差異－但確保對手無法回敬一發啟示卻會成為勝負的關鍵。

備牌與其他的風險

最後，通常一個適合冒險的地方就是備牌的更換。

在一場輪抽中，你在打完第一盤後發現套牌明顯比對手弱上不少。這代表你正處於一個不利的位置－你應該要尋求可以讓你獲益的風險。

我一般會選擇把一張地牌換成咒語（或如果我覺得我的輪抽套牌不強，我會比平常少用一塊地）。如果對手所擁有牌的質量比你好，就應該想辦法找到更多咒語來擊倒他們（當然還要打得好！）

反過來說，如果你認為你的套牌極度有利，只有在魔法力出問題的時候才可能會輸，你就應該換進多一張地。

另一個戰略是換進對對手套牌在某個狀況下會有極佳表現的牌。如果你在對到他們時屈居劣勢，你就需要一個有力的選項來攻擊。

最後，評估整個賽場的環境跟大部分的賽場主流。備牌在比賽中佔有很重要的角色，是說備牌本質上就是把對抗賽場主流的策略濃縮到十五張牌裡－而通常你需要承擔如何分配這些牌的風險。

讓我們回到紅綠克薩家具組對上共鳴的例子。如果你認為這個對局已經無法挽救，可以試著換進四張長年懷恨，或許可以增加30%的勝率。

在某些點上，你需要放棄對上每副套牌都會獲勝的想法並承擔相應的風險：如果對到了共鳴，你很有可能會輸。浪費一些可以在關鍵戰中發揮作用的備牌空間放進一些針對共鳴的牌，來換取勝率的些微提升是不划算的。

適當的風險

Jon Finkel說過：「不管結果是什麼，正確的決定就是正確的。」

並非所有的風險都會得到回報，就算是正確的決定也不一定。你需要承擔沒有有效結果的風險。但如果那是正確的，你就應該可以做出決定－或理解，這樣不管最後你是贏是輸，每次都還是會做相同的決定。然後就會發現長遠來看，那個決定是正確的。

希望你現在可以有信心做出那些決定。

長遠來看，適當的風險會成為正確的決定。你只需要讓自己可以接受它們－然後希望它們可以把你帶往正確的道路。

我相信大家一定有很多想法跟想要討論的東西，所以如果你有任何關於這個（或任何東西）的想法，我很想知道。你可以直接在推特或Tumblr上聯繫我，我大部分時間都會在那裡。

如果這兩個都不方便，你也可以寫email到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我

享受你玩魔法風雲會的時間－希望你們可以選擇出正確的冒險。這週你可以試試看一些你平常不會做的動作，來看看你可以走得多遠。

下週見，

Gavin