你把起手洗了回去，六張咒語跟一塊地的起手在白綠衍生物套牌裡看起來不怎麼樣。你反覆地洗牌，如同海浪來回拍打著岩壁般動作只為了更好的六張牌。

你先手，再一次抽起了手牌。這次手牌看起來好多了，於是你決定保留它：

接下來，由於調度的關係，你可以占卜1。你伸向套牌並拿起了第一張牌，然後看到了這張：

Transform

你所使用的套牌是Steve Rubin在匹茲堡大獎賽的白綠衍生物套牌。

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 Planeswalker (8) 4 贊迪卡之聲妮莎 4 贊迪卡伙伴基定 生物 (13) 4 森林擁護人 4 行走機庫 2 家園衛護人 3 大天使艾維欣 巫術 (3) 1 鑄石以告 2 偏執致悲 瞬間 (4) 4 卓茉卡的指命 結界 (6) 4 妮莎的誓約 2 飛躍進化 地 (26) 4 林冠遠景 4 築防村莊 10 樹林 8 平原 60 牌張 備牌 (15) 1 家園衛護人 2 鑄石以告 2 廣林預言師妮莎 2 存護天使琳法拉 2 隔絕力場 3 羊屯崇詳師 2 召獵人蘇拉克 1 時空爆發 白 (17) 4 贊迪卡伙伴基定 3 大天使艾維欣 3 鑄石以告 2 偏執致悲 2 存護天使琳法拉 2 隔絕力場 1 時空爆發 綠 (24) 4 贊迪卡之聲妮莎 4 森林擁護人 3 家園衛護人 4 妮莎的誓約 2 飛躍進化 2 廣林預言師妮莎 3 羊屯崇詳師 2 召獵人蘇拉克 多色 (4) 4 卓茉卡的指命 無色 (30) 4 行走機庫 4 林冠遠景 4 築防村莊 10 樹林 8 平原 75 牌張 1 (4) 4 妮莎的誓約 2 (21) 4 森林擁護人 3 家園衛護人 3 鑄石以告 4 卓茉卡的指命 2 飛躍進化 2 隔絕力場 3 羊屯崇詳師 3 (6) 4 贊迪卡之聲妮莎 2 廣林預言師妮莎 4 (6) 4 贊迪卡伙伴基定 2 召獵人蘇拉克 5 (6) 3 大天使艾維欣 2 偏執致悲 1 時空爆發 6 (2) 2 存護天使琳法拉 45 牌張 普通 (18) 10 樹林 8 平原 非普通 (3) 3 羊屯崇詳師 稀有 (37) 4 森林擁護人 4 行走機庫 3 家園衛護人 3 鑄石以告 2 偏執致悲 4 卓茉卡的指命 4 妮莎的誓約 2 飛躍進化 4 林冠遠景 4 築防村莊 2 召獵人蘇拉克 1 時空爆發 秘稀 (17) 4 贊迪卡之聲妮莎 4 贊迪卡伙伴基定 3 大天使艾維欣 2 廣林預言師妮莎 2 存護天使琳法拉 2 隔絕力場 75 牌張 重抽手牌











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所以你現在面臨巨大的抉擇，艾維欣該要何去何從：牌庫頂還牌庫底？

你會怎麼做？

讓我們稍微倒回到剛剛。

大約就在一年之前，魔法風雲會的調度系統做了根本上的改變。如果你因為調度而使得手牌比起始手牌少，你可以在決定要保留手牌後占卜1－代表你可以檢視牌庫頂牌並決定要把它留在那兒或放到牌庫底去。

這個改變是很重要的。魔法風雲會並不常會有直接影響那麼多場比賽的主要規則變更－而這甚至在第一張牌被使用前就會發生。不管是把那張牌留在牌庫頂或牌庫底都可能改變一切。

把地牌留在牌庫頂？或許你將因此爆地而輸掉一場很接近的比賽；把它放到底下？多抽了一張咒語會幫助你儘早佔得優勢並獲勝。整盤遊戲可以就因為這簡單的一個決定而改變，即使這只會花你在遊戲開始前的幾秒鐘。

與評估是否要進行調度不同 （放心這一定會是未來的一個主題），調度時你會依手牌跟套牌內容來決定是全要還全不要，這則是個有點不同且更為有趣的決定。你決定的是要不要把那張牌放進現在的手牌當中。

你要如何決定要拿還是不拿那張牌呢？今天就讓我們來看看。

找到缺少的，排除不要的

當選擇要把一張牌留在牌庫頂時，你選擇的是已知；當把牌放到牌庫底時，你選擇的是未知。為了幫助你做這些決定，首先你需要知道你在找的是什麼。

首先你一般最需要在占卜中所知道的，就是了解手上缺少了什麼，並判斷這張牌是否幫你填滿了那個空缺。

最基本的例子就是地牌。假設你保留了一個包含了四張從兩費到四費咒語的手牌，以及兩塊分別是你兩個顏色的地。在占卜時看到了牌庫頂是地牌，你會希望保留那張地以便準時施放咒語。

上述的內容反過來看也是正確的：如果缺少咒語，你通常會希望把咒語留在牌庫頂。

但有時並沒有那麼簡單。假設你打的是一般藍白精靈的限制賽套牌，而拿到了這個剛好踩在線上的手牌：平原、平原、海島、海島、馭霆精靈和不眠者密使。

你保留了這個手牌，接著在占卜的時候看到失蹤在牌庫頂。

你會怎麼做？

好，失蹤是另一張咒語－而且是張不錯的咒語。然而看看它可以做什麼：他並沒有補上手牌的空缺！它就只是另一張五費的牌。除此之外，這是張你一般會想在前期快速擴張時用來產生優勢的牌，而如果你前幾輪什麼事都不做的話，它不會是個好選擇。

你應該會希望那張失蹤…失蹤。你需要盡快從牌庫多看一張牌來找到一些可以在遊戲前期使用的牌，把它擺到牌庫底我不會有任何的猶豫。

另一方面，假設這副套牌中你的手牌是：平原、平原、無私精靈、魯莽學者、逕現遊魂和睡眠癱瘓症。

你保留了手牌並看到牌庫頂是平原。

即便手牌缺少地牌，實際上也有些卡色，但只要你抽到海島套牌就可以開始運作－然而多一張平原對你來說卻沒有什麼幫助。你需要找到一張海島，我會選擇把平原送走以求更有機會準時拿到海島來在第三回合施放三費咒語。

當然，這也有例外。牌張強度會對此造成影響：如果你爆地但牌庫頂是天降懲惡，就算它無法填補你手上的空缺，你依然會想保留這張牌。他可以幫你走出艱難的困境，也有足夠的強度值得用一次抽牌步驟去保留。加上，如果你沒有洗牌的手段，把這張牌放到牌庫底也意味著基本上你在這場遊戲中不會再有機會抽到他。

所以，還有什麼其他方法可以幫助你瞭解需要及不需要什麼？總歸來說，去除那些你不需要的東西有很多意義，包括當手牌已經有完美的魔法力曲線時把一張不需要的生物送走，或送走一張牌來讓你更有機會找到組合技的元件。這很多都牽扯到…

從對局思考

在考慮要把那張牌放到哪時，你應該要問自己這個問題：「以我的手牌來看，這場遊戲會變得什麼樣？」

看看你的手牌，先在腦中順過前面幾輪後，你覺得遊戲會怎麼進行？

讓我們回到那副藍白精靈的限制賽套牌。你的起手是：平原、海島、海島、無私精靈、幽靈牧者和不眠者密使。你保留手牌，然後看到牌庫頂是荒野漂泊靈。

你會怎麼做？

好，先讓我們從手牌來看。

在第二回合，你會叫無私精靈，第三回合牧者。所以這張漂泊靈將會在你遊戲計劃裡的哪個位置？

你已經有了一張不錯可以二回叫的兩費牌，也有一張可以在三回叫的精靈牌。如果保留了漂泊靈，你很可能會在第四回叫他－但那感覺並不突出。

另一方面，如果把他送到牌庫底，這給你另一個機會來抽到四費牌來補上你的魔法力曲線，或一張更好的三費牌、一張去除咒語或甚至一塊地來幫你準時叫出密使。

我會把漂泊靈放到我的牌庫底。

反過來說，如果那張荒野漂泊靈是一個四費的生物，我就會保留他。在四費的位置，他可以漂亮地補上你的曲線。不，他不是那張可以讓你叫出五費或施放四費的地牌，但你很有機會會在之後抽到一張；如果抽到的話，你就擁有了一個完美的曲線。

從未來幾個回合來思考，這對接下來該做什麼可以提供很多資訊。

知己（可能的話，知彼）

還有一個重點是必須要注意的：套牌是什麼！

當作一個決定時，你可以把整副套牌納入考量，這對構築賽來說尤其重要；你尋求的是一致性，並且把大部分的牌放到四張。你擁有一個連貫的策略，你會想要抽到什麼來讓手牌可以運作？

讓我們回到文章一開始白綠衍生物的例子，你的起手是： 築防村莊、平原、樹林、卓茉卡的指命、大天使艾維欣和贊迪卡伙伴基定。

你占卜的牌庫頂牌是林冠遠景。

你會怎麼做？

先來看看你的套牌。套牌裡有八張可以抽到的不錯兩費牌，再加上妮莎的誓約跟飛躍進化這兩張牌至少可以讓你二回有事做（如果真的想的話，還有家園衛護人。）

再來，你知道你的套牌有26塊地。即使還需要第四塊跟第五塊，你有很高的機率會抽到他們。

我會送走遠景。牌庫有更多前期有用的牌可抽，也應該可以再抽到地。

當你開始了解對手的套牌，你可以想得再更遠一點。事情在這裡會開始變得更有趣。

假設你保留了一個沒有生物的手牌，然後在牌庫頂看到了飛躍進化。一般來說，你應該會想要把它送走。但如果你知道你的對手使用的是，舉例來說控制套牌，你就會想要在這裡保留飛躍：這張牌是在這盤對局中你最強的牌之一，它可以給你一個額外的工具。

甚至單卡強度不需要到那麼強。如果你的對手是強攻－不管構築或是限制—你或許會希望保留你便宜、有互動性的生物跟咒語在牌庫頂。如果他們速度慢，你就有時間來施放更高費用的咒語。當然，如果你是強攻的套牌，或許你會希望盡可能降低你的曲線來在前期領先速度較慢的套牌！

確實，這一切都是在了解對局才能辦到的事。好好在這裡妥善利用你的知識吧。

對局

所以，在文章一開始的那個情境裡我會怎麼做？提醒一下，這是起手：

然後你在牌庫頂看到了大天使艾維欣。

Transform

你會怎麼做？

讓我們一步一步用今天所討論的各種方式來看看。

這副手牌有什麼又缺少了什麼？

這副手牌有一張兩費牌，所以你前期有事做，這很不錯。你還有如果對手是生物型套牌有需要的情況下可以接著使用的咒語－森林擁護人在大部分早期卓茉卡的指命的互鬥中都會獲勝－你可以接著叫下基定開始進行他的工作。

你缺少了一些東西。首先，你缺少第四塊地。考慮到套牌裡有26塊地，你有很高的機會可以在第四回前抽到它，不過誰也無法保證。再來，你的擁護人缺少一個好的支援工具。你當然可以施放卓茉卡的指命，但這在第三回合並非最好的一動。妮莎或是另一張兩費牌在這裡應該不錯。

考慮到這個手牌，這場遊戲會如何進行？

如你所見，你很可能會在第二回合叫擁護人，然後依對手套牌要嘛讓過第三回合或使用卓茉卡的指命。如果你抽到基定所需要的地，你絕對會叫下他，這留下了在叫基定前的一個空檔。

要如何了解自己跟對手的套牌？

白綠衍生物套牌的核心，是這副套牌需要前期擴張盤面來獲得勝利。如果太晚才把原件拼起來就可能會有麻煩。越早把東西聚集在一起，你就越可以透過那張基定來獲取優勢。

如上面情況所述，你不了解你的對手。所以如果他們使用的套牌跟你一樣，我就會非常非常想要保留艾維欣。但在什麼都不知道的情況下，我不會做此假設。

綜合以上訊息，並沒有讓我很興奮想要留下艾維欣的理由。艾維欣無疑是一張非常強的牌，但你進行既然的是標準賽－整副套牌都是很強的牌。我可以理解雙方面的論點，但我會更傾向更能叫下生物並讓我更有機會來下第四塊地。

結論：放開那張艾維欣！

從上而下

這只是一個情境，而還有無止盡可能的占卜/調度的選擇要決定。希望這裡的工具可以讓訊息更有效的幫助你進行占卜的選擇。

魔法風雲會包含了許多的細節，熟悉關於占卜的藝術，他就會讓你更向成功邁進了一小步。

你怎麼想？你會怎麼做？請透過推特、Tumblr或寄email到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我讓我知道（可以的話請盡量使用英文。）

另外，如果你有任何對局、情境或問題想在未來見微知著專欄裡看到的話也請寄給我！我即將會有一個問與答的專欄，誰知道呢－或許你的問題將會激發一整篇的專欄也說不定！

最後提醒大家：這週末是異月傳奇專業賽，一起來看從澳洲雪梨來的直播吧！如果你想觀摩對局，專業賽絕對是你最好的選擇；透過觀看一些最好的對局來了解為什麼事情或這樣發生能讓學到很多。你可以點擊這裡來瞭解更多有關異月傳奇專業賽的資訊。

我們下週見，占卜愉快！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight