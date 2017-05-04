自從循環在20年前初次亮相以來，有個問題就一直存在於手上拿著擁有此異能卡片的玩家心中。一個一直存在而又令人討厭的問題，可以成就、或是毀了整場遊戲。

如果你已經玩過阿芒凱，那麼你或許也能感覺到這個困難的抉擇已經竄入了你的大腦。當你在測試新的標準套牌或是正聚精會神的進行限制賽的第三回合時，或許都沉思過這個問題。這個…嗯，簡單的問題。

「我該循環這張卡嗎？」

這個問題每每伴隨著循環一起回歸到玩家們的集體意識之中。於是乎：它又回來了！

排除掉墳場詭計和像是龍獸庇護地這樣的循環觸發，循環多多少少都把重點放在一件事情上：我想要把這張牌留在手上，或是換成一張牌庫中隨機的牌？這是你在這邊做出抉擇的基礎依據。

與魔法風雲會中所做的任何抉擇一樣，它可以產生很重大的影響。

對於循環與否我一直站在開放的立場，這取決於遊戲的進行。在遊戲前期把強力生物循環掉但卻在後期非常需要他、或是因為拒絕把強力生物循環掉而卡地，導致落後一回合都是會非常寫實地發生在現實對局中的狀況。這可以是個棘手的抉擇…更別提那張讓你猶豫不決的卡片之後還是會一直從墳場或手上死盯著你。

與魔法風雲會中那些如果你有多餘的魔法力就通常會啟動的異能相比，循環是不一樣的。只是因為魔法力足夠以及可以去做就把一張牌循環掉，通常並不正確，即便它是「免費」的在你的對手回合結束，你即將要重置時去做也不例外。

隨著時間的累積，我找出了四個在決定是否要循環時，你必須先問問自己的問題。它們是：

1. 我現在需要這張卡嗎？

最直接、簡單的判斷一部分的循環問題：你現在需要這張卡嗎？

你正在打一副標準的藍黑控制套牌然後已經是遊戲後期了，你有九張地牌可以使用。你抽到了惡臭水塘。

在這個例子中，把水塘給循環掉是個很安全的決定。（而且是馬上就做，你會想要立刻看到下一張牌，而不是等到你的對手回合結束。）一張額外的地牌在某些時候還是能夠幫助到你－用多一點的魔法力來施放你的取自明日，或是在一回合中施放多個咒語－但多半來說，把它換成另一張你牌庫中的其他卡片都會更好一點。

但除了當下的那一刻之外，我們還有很多事情要考慮，但這邊已經是個很好的開始。在這種狀況下，當你真的不需要那張卡片上的效應的時候，如何決定看似已經呼之欲出。但更常見的是你必須去拿它跟我的第二個問題去做權衡，這就會困難一些了。

而這問題就是…

2. 我晚點會需要這張卡嗎？

到這邊事情變得棘手了。

淋漓盡致地運用循環通常代表著在遊戲中要放眼更遠－有時是數個回合之後－接著試著搞清楚你是否將會需要那張牌。在打限制賽時，你在第一回合手上握著舞翼牧者，然後必須去決定是否要把他循環掉的那些場合中，想想你在過五個回合之後會需要什麼？

讓我們看看標準賽中的一個例子。

你正在玩一副以指示物組合技為核心的黑綠套牌，對抗的是你對手所操控的鐵木爾湧電塔套牌。在戰場上沒有任何非地的永久物，並且你們的場上都有很多張地牌。你的對手沒有任何手牌，但持有八點能量。你的手上只有一張牌：逆徒得救。

你該循環掉這張牌嗎？

好吧，現在盤面上什麼東西都沒有。如果妳把它循環掉，你有可能很輕鬆寫意地抽到一張惡毒巨械然後把對手狠狠打臉。

相反的，如果你把他循環掉，你的對手可能進而抽到了湧電塔，然後開始吃掉所有你之後施放的東西，或是抽到了一張洶湧巨械並開始給你的血量迎頭痛擊。

一個魔法風雲會玩家會怎麼做呢？

嗯，我首先會檢視這場比賽的一些細節資訊：你的對手剩下多少點生命，你自己又剩下多少，以及你們在這場對局中已經施放了那些法術。

如果你的對手只殘餘非常低的血量，這代表著遊戲只剩下不多的回合，而且你希望能把他一刀斃命。舉例來說，如果他只剩4點血，那麼你只要抽上任何生物都可以開始倒數一、兩回合準備結束遊戲。如果他20點滿血，除非你抽上的是你最大的生物，不然那隻生物往往將無法獨力擊倒對手。（而你的對手仍有很長的時間去找出他的毀滅性神器。）

接著是看看有哪些咒語已經被施放了。如果你對手的墳場裡已經躺了三座電塔和兩隻巨械，他能從牌庫頂立即、快速地翻出另一張的可能性，將明顯的遠遠低於它們繼續沉睡在牌庫裡。

在這種情況下，我一般會傾向於直接循環掉。你真的很需要去找出一張威脅來將你自己建立成為強攻方。但仍有很多事情需要考慮。舉例來說，如果你的對手已經有幾張電塔在墳場中，而你還有更多張的逆徒在牌庫裡，或許你會覺得在一個長對局之中，你能夠一對一、神器對神器去除的盯住對方的獲勝手段。

讓我們想像一個有點不一樣的場景。這一次，你的對手沒有能量…但他已經有一座湧電塔在戰場上。

這是一個未啟動的電塔，所以它還需要幾張法術來打開它－但只要它成功啟動了，就會替你帶來麻煩。

你這時該怎麼做呢？

在這種情況下，我很可能會把塔炸掉。考慮到三、四、五，或更多回合之後的遊戲，只要你對手的抽牌運在合理範圍，有很高的機會這座塔會對你的套牌製造出一些麻煩，因此把它去除將會遠比多抽一張牌要理想的多。

而這引導我們到了問題三。

3. 我想從我的套牌裡面抽出什麼？

有一個故事經常被提到，頻繁的程度讓他在上一次循環機制出現的阿拉若斷片環境時，成為了魔法風雲會競賽圈子中的一個熱門流行梗。

那是場在紐西蘭的奧克蘭舉行、現開賽制的大獎賽，有場對局已經進入了中盤。我們正關注的玩家手上只剩下一張牌：巨大、可循環的生物Jungle Weaver。

他們有六塊地，對手的回合正要結束。盤面頗為膠著，但一隻大生物就足以突破局面。而那位我們所提到的玩家…將他的Jungle Weaver循環掉了。

那時他心裡的聲音（由旁人轉述）是「你可能會抽到任何好東西…甚至另一張Jungle Weaver！」

這一手有什麼問題？

玩家已經不太可能抽到比Jungle Weaver更好的東西了！

當然了，他們還需要多一塊地才能施放牠，但為了找出那塊地而把蜘蛛棄掉無疑是自相矛盾的。他們更好的選擇是在自己的回合抽牌。要不是抽上一塊地，讓他們能夠施放蜘蛛，不然就是抽到非地的牌，表示他們很可能會有別的事情可以做。

現在，取決於他們套牌的不同，在一些其他的案例中也有可能這樣做會是對的。如果他們的套牌真的有很多的稀有牌炸彈，或許你有理由嘗試想要盡可能更快的抽出他們。但在絕大多數的狀況下，這樣做都是不正確的。

我們又回到了那個問題：你想在這時候抽出什麼？

在決定是否要循環之前，我通常會在腦中把我的套牌瀏覽一遍然後思考，「比起手上這張，此時此刻有哪張牌是我更想要的？」

如果答案是非常少或是沒有，那麼你最好抓著你手上有的任何東西。循環掉你的阿芒凱雙色地而少下了一塊地在很多套牌中都是不智的。如果你場上有五塊地和一張手上的舞翼牧者，我不會把她循環掉然後讓自己失去在下一個回合施放一個大生物的機會。

反之，有時答案會像是，「是的，有很多張牌我想要拿來取代手上這張。」在這種情況下，通常都會有很好的理由把它循環掉。舉例來說，如果你沒有第三張地並且握著斥逐在手上，那會是考慮把它循環掉的好時機。如果你每回合都能準時下地，那麼我通常就會把它留下。

終於，我們到了最後的問題！

4. 我有時間和魔法力等一下再循環它嗎？

循環不是免費的。（好吧，除非你有一張全新觀點在場上－在這種情況下，狂歡吧！）你必須要支付循環費用。而最終，一個核心的問題就是「你什麼時候會有魔法力來做？」

還記得我稍早之前提到的場面，關於你是否應該要在第一回合循環掉舞翼牧者？讓我們再來看看它。

除了所有關於遊戲的要素外，你必須想想循環所需的魔法力，以及你下一次能夠選擇是否循環的時機會在什麼時候。

首先，在這種情況下，我會先遭遇另外三個問題。我會想要牧者出現在這場對局，或一隻3/3的飛行生物因為某種原因而低於牌庫的一般強度？在我的套牌裡有多少張更好的牌－我此時更需要一張地牌嗎？

接著，我會思考需要將他循環掉的時間。

以牧者的情況來說，代價相當低：只需要一點白色魔法力。那代表著如果我現在不循環她，在任何未來的回合裡只要我還剩下一點魔法力，我就可以再做一次選擇。這取決於你的手牌和你擴張魔法力的計劃（或是你真的很需要地牌），但等等再做基本上沒有什麼額外風險。

當然了，如果你做了，必然的你會往你的牌庫再下挖一張。即使你能夠準時下地適當地擴張魔法力，或許還是能因為多抽一張而得到一隻更好的生物。但你付出的代價是一張手上的3/3飛行生物－如果遊戲拖長了，這會是個不小的代價。

然而，如果在循環費用更高的情況下，比如說三點法力好了，你不太可能在這種情況下空著三點魔法力。如果你有機會能夠在你對手回合結束時循環掉灼熱雙日，但不確定你之後是否會需要它，這是一個你會傾向循環掉它的原因。

完全打擊

在考量是否循環時也有一些其他的原因。如同我在一開始所提到的，如果你有像是龍獸庇護地那樣的循環觸發，那麼在任何可能的機會時都進行循環就變得合理許多。如果你因為某些原因要計算墳場牌的數量，或是有一張挖墳咒語，你也會想要循環，來堆更多張牌到墳場裡面。

相反地，你也可能會想要留下你的循環卡片來幫焰刃專家灌大，或是在對手將你墳場中的卡片放逐之後，用來補充你沙漏套牌的墳場。我們永遠都能找到一些特例。

不過在大多數的情況下，這四條規則都能夠引導你走向正確方向。往前走，盡情循環吧！

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祝循環愉快，好好享受新鮮的標準賽場，我們下週再聊！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight