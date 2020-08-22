我在去年上了Command Zone with Jimmy Wong and Josh lee Kwai並談論了今年為何是指揮官元年，並且宣布了各種指揮官產品—包括Commander Collection: Green以及指揮官傳奇。

儘管今年真的發生了很多事，我還是很開心社群在指揮官元年中還是非常地期待這個賽制和這些產品。

在網路攝影機上和彼此對局很棒—我強烈建議你們去看看這週末的CommandFest Online 然後和全世界的玩家玩一些指揮官對局！（任何攝影機都可以—即使是你的手機也行！你們可以在我的Good Morning Magic影片中找到教學步驟。）

不管如何，這些產品非常地讓人興奮 . . . 不過缺點則是它們很久之後才會推出。你們也只好耐心地等待我們能談論它們的時機。

那個時機終於來了。

在今天的指揮官實況中，我們會深入探討這兩個產品，你們可以期待看到什麼—以及當然的，一些預覽卡牌。

你們可以在twitch.tv/ChannelFireball的檔案庫中重看實況。如果你們沒有看仔細的話我也鼓勵你們回去看（裡面還有Jules Robins和Ari Nieh的專家建議。這兩人也有處理這些產品。），但如果想看快速大綱和重點的話，就繼續閱讀下去吧！

指揮官傳奇

我得說明，我對終於能和你們談論這系列有多興奮。

它推出的時機大概是我最早提出這個想法的六年後。想想六年前你們在做什麼！這個系列真的進行得很久。

由我概念化、建構，和洞察設計，然後交由Jules Robins做最後的系列設計（Mark Globus也提供了一些很棒的建構），這系列真的是給指揮官 . . . 以及那些魔法風雲會歷史中酷炫人物的一封情書。

在談論卡牌和輪抽賽制之前，這系列有三個重點。

這系列能從多重宇宙的任何地點或時間獲得卡牌。從洛溫到阿拉若—晴空號傳說到現在—能使用的東西 真的 非常多。

非常多。 雖然在風味上很類似，但這系列在機制上並不是 近代新篇 。 這並不是要將接殖放到一張返照卡牌上（ . . . 拜託別問）或是其他古怪的機制合體，也不是關於逐漸增強的強度。從這個角度來看，它從機制上來說和普通的 魔法風雲會 系列很相近—只是有個指揮官的微調而已。舉例來說， 指揮官傳奇 中只有四個非常青的機制，其中三個是回歸的，一個則是全新的。（讓猜測開始吧！）

。 這並不是要將接殖放到一張返照卡牌上（ 拜託別問）或是其他古怪的機制合體，也不是關於逐漸增強的強度。從這個角度來看，它從機制上來說和普通的 系列很相近—只是有個指揮官的微調而已。舉例來說， 中只有四個非常青的機制，其中三個是回歸的，一個則是全新的。（讓猜測開始吧！） 它是個遊玩指揮官限制賽的方式。這畢竟是這想法的起點嘛！你可以用輪抽或現開對局—實際上，這也是個能在家玩的好賽制：你可以和少於八人的群組進行輪抽，或透過像是Spelltable或Discord在網路上和你的朋友們進行現開對局。這裡面有許多指揮官的標配，但是和普通的輪抽一樣，你也可以玩到一些通常不會出現在指揮官套牌中的卡牌。這就是樂趣的一部分啊！

好了，說了這麼多之後，讓我們來看看是怎麼運作的吧！

在指揮官傳奇中，你們會輪抽三個20張牌的補充包。沒錯，20張！每包裡面都會有兩個傳奇—事實上，每包都會有兩個專門的傳奇位置！（喔，每包裡也都還有一張閃卡。）我們最喜歡的對局方式就是八人輪抽然後拆成兩組對局，但你們完全可以自由發揮！

它們看起來像這樣：

所以你們會打開第一包，和普通輪抽一樣。不過和普通輪抽不同的是，每次輪抽指揮官傳奇時，你都可以拿兩張！就和火線齊心的雙頭巨人輪抽或是Double Masters的第一抽一樣，你每次都可以拿兩張牌。

為什麼呢？有一些理由。第一，指揮官有趣的一部分就是在卡牌中找出酷炫的協力效應—而這也讓你能在看過全部的20張之後拿下兩張有協力效應的卡牌。第二，這會讓輪抽速度變快—每包20張蠻花時間的，而這樣會加速輪抽過程。第三 . . . 我待會會提到，稍等一下。

除此之外，輪抽的過程基本上是一樣的。（不過有更多卡牌！）

在輪抽之後，你需要建構一副60張的套牌—就和傳統魔法風雲會構組套牌是60張然後輪抽是40一樣，這裡是100和60。

你的套牌會需要一個指揮官來鎖定顏色身分、你的起始生命值是40、有指揮官傷害，以及其他的指揮官規則都適用 . . . 除了一點之外。

你可以使用重複的卡牌（如果你輪抽有拿到一張以上的話）：單張限制的規則在這裡不適用。我們增加了這系列的普通牌來減少這種情況，但這還是可能會發生的。這也會讓你在不小心抽到同一張卡牌時不那麼難過。這是一個不錯的生活品質規則，而且由於你在輪抽所以你套牌裡的變化還是很大。

我們在一開始設計這個系列時碰到一個很大的挑戰。我們在輪抽時會先挑一個傳奇，然後就被鎖死在這些顏色裡了。由於你需要找到正確的顏色組合，你在之後的補充包開到正確的雙色或三色指揮官的機率並沒有那麼高，所以你現在輪抽的卡牌可能都會無法使用。

然後我和團隊就發現了能將整個計畫綁在一起的東西了。可以讓輪抽運作的那個要素。

你們準備好了嗎？

單色的拍檔。

它太完美了。你可以輪抽一個紅色的拍檔然後輕易地找另一個顏色的單色拍檔來轉進該色—同時又讓你可以繼續抽紅色。這和普通的輪抽很類似，其中你會輪抽一個顏色並尋找另一個可以進入的顏色。這玩起來超棒！（附帶一提，這也是為什麼一包抽兩張很棒的原因：你一次就可以拿下兩個拍檔了！）

另外，你們自從這機制出現在指揮官2016版之後就一直要求單色的拍檔—所以這是個回應你們要求的絕佳機會。

說到你們一直要求的東西，我這裡剛好有另一個你們一直要求的東西：辛格男爵。

讓我們來看看吧。你們的第一張預覽卡牌：一個有拍檔異能的新辛格男爵！

看起來不錯喔，老兄！這東西會長很快—將它拍到桌上，讓過回合，然後它很快就能一拳打死一家 . . . 或者更邪惡的玩家會把它放在犧牲套牌中、在犧牲材料飽足時施放它、穿上迅雷護脛，然後出奇不意打死一家。

它也會順便變大，這樣你的對手就會去攻擊其他人了。而這也會觸發它的第二個異能—太棒了！

它為什麼有拍檔呢？簡單來說，這系列裡的拍檔並不都會和他們的夥伴好好相處。多虧了死去觸發的改變，你的指揮官現在會於死亡時觸發死去效應。這張卡牌非常喜愛會死去的拍檔。我腦中有幾個人選 . . . 不過這些要在系列發售前才能透漏。

另外，這個系列沒有超多機制並不代表我們沒有參考或致敬各種偉大的機制。這裡的兩個+1/+1指示物就是參考辛格男爵的+2/+2指示物。

然後提到舊的辛格，插畫家Pete Venters就是成就辛格男爵指標性外觀的人。他就是這角色原本的畫家，所以讓他能參與這個計畫也是非常有意義的。

所以，你們能在指揮官傳奇預覽比賽（像是售前賽，我們會在之後提供更多資訊）取得的特卡就是這張異圖的黯黑辛格男爵！

我非常開心我們這麼做了—而當我說這個 系列是要送給老魔法風雲會粉絲的情書，你們會發現裡面真的有非常多懷舊要素。

但這可不是只有男爵而已。這系列還有超多傳奇—很多還會在非普通出現。

男爵有張舊卡牌—而指揮官傳奇除了會給舊角色新卡牌之外，它還會引進一些全新的角色，並且給一些大眾喜愛的角色推出卡牌。

當我們在魔法風雲會的故事「銀月之下」中活化了這兩個角色時，她們便快速地受到了大眾的喜愛。她們英勇的故事和美妙的關係也是我一直想變成卡牌裡實際角色的東西。她們已經待在我的傳奇名單上很久了。

然後，她們終於來了。讓我們歡迎依尼翠著名的追跡人和佈陷人拍檔：荷拉娜和阿雷娜！

和喜愛合夥人死去的男爵不同的是，這兩個和彼此搭配地非常好。我們從之前的「和XX拍檔」經驗學習，然後加入不少能良好搭配的風味組合。

當然，與「和XX拍檔」不同的是，你們可以做出任何想要的拍檔組合！如果你想要將荷拉娜和男爵放在一起（我相信他應該很適合依尼翠！），那就這麼做吧—然後就可以看你的生物鬥死對手的生物並讓男爵變大。

現在我要給你看的大概是這系列最奇怪的卡牌—而它的插畫也是不惶多讓。

當我在初期測試並且解釋指揮官傳奇輪抽是如何運作時，我百分之百會聽到的問題是：「如果我找不到能使用的指揮官要怎麼辦？」

實際來說，這幾乎是不可能發生的。但我敢打賭你在看到剛剛那句話的時候也是這麼想的。不過我們還是得買個保險—一來是要讓玩家感到安心，二來如果這情況真的發生時也可以解決它。

所以讓我們來看看這個怪咖吧：

除了驚人的插畫之外（Seb真的是這任務的完美人選），這裡到底發生了什麼事？

它和基本地一樣—你們可以將虹彩魔笛手視為「基本傳奇」。它會頻繁地出現在輪抽中。抽了荷拉娜但你的藍綠套牌缺少一個藍色指揮官嗎？別擔心，你可以將魔笛手和荷拉娜配對。徹底抽錯顏色了嗎？你可以使用兩個虹彩魔笛手做為你的指揮官！

有它真的很方便。虹彩魔笛手大概每六包會出現一張。它會取代普通牌的位置，而不是取代傳奇的位置。如果你在輪抽結束時真的需要（我得強調，這情況出現的機率真的不高），那你一定可以撿到一張。

我今天只會秀這些拍檔給你們看—但我要說這系列有驚人的41個全新的拍檔，然後他們全部都是單色的。（這裡將魔笛手定義為單色卡牌。）這系列為什麼拖這麼久才推出的一大原因就是我們要徹底測試各個拍檔，因為它們的組合真的太多了。（這也是我們為何請來了Command Zone的Jimmy Wong和Josh Lee Kwai，以及指揮官規則委員會的Sheldon Menery、Gavin Duggan、Scott Larabee，和Toby Elliott來提供回饋以及測試。）

然後別擔心：如果你不喜歡拍檔的話，我們在這系列中也有許多全新、非拍檔的雙色和三色傳奇。

當然，這系列可不是只有傳奇而已。指揮官傳奇裡面有許多酷炫和獨特的卡牌。 我們想要利用這個系列來補強這賽制中急需幫忙的策略。

比如說，像是 . . . 白色？

是的，指揮官中的白色是我們這一兩年一直討論的主題。它在未來的幾個系列中會獲得許多工具，所以我今天要分享一個你們會在指揮官傳奇中看到的東西。

準備在白色加速啦！

我知道有非常多人在討論Verge Rangers和Cartographer's Hawk是否夠強力—不管你們怎麼想這兩張卡牌，我都能跟你說調和守衛應該可以完成任務。這張卡牌能輕易地幫你加速—真正地加速喔！—多次，並且在之後的回合中繼續加速。衍生生物只是附帶的好處而已。

我預期會將這張卡牌塞進我大多數的白色指揮官套牌裡，而且你們也會非常頻繁地看到它。

指揮官傳奇補充包添趣

如果沒有一些酷炫卡牌的話就不會是指揮官了。

指揮官傳奇有一些不同的風格，而我則要談論其中的兩個：其中之一只會出現在指揮官傳奇的聚珍補充包裡，另外一個則會非常頻繁地出現在指揮官傳奇聚珍補充包裡。

首先是寬圖卡牌。它們只會出現在指揮官傳奇聚珍補充包中，並且和其他的聚珍補充包內容相似。

舉例來說，這張就是寬圖的調和守衛。

不過還有一點：你還可以取得稀有和秘稀以外的寬圖卡牌。每包裡還有一個位置（不會取代你的寬圖稀有或秘稀）會是我親自挑選的寬圖普通或非普通卡牌。這些卡牌都會出現在指揮官傳奇相關的產品中，不管是輪抽補充包或是它的指揮官套牌裡。

我挑選的都是指揮官的固定班底，然後沒有更酷炫版本的卡牌（至少不是能輕易取得的版本）。這樣你們就能全閃你們的指揮官套牌了（而不是只閃稀有卡牌而已）。

舉例來說，你可以在這系列中開到指揮塔和指揮官法球。

這些卡牌在輪抽環境中也很棒，因為它們能幫你調色（要將足夠的調色和魔法力石頭塞到一個你需要根據顏色身分輪抽的系列是個我之後會寫的文章！）—但它們也常常會出現在平常的指揮官對局裡。所以除了會出現在主系列之外，你也可以在聚珍補充包中開到它們的寬圖版本。

你現在可能會注意到上面一張傳奇都沒有。這是因為它們有一個全新、不同，和華麗的處理。

這系列所有的71個傳奇都有個額外的版本，它們的外框使用的是我們稱為蝕刻閃的全新處理方式。

而當我們在為這些全新傳奇做這些酷炫的處理時，我們也順便幫之前推出、大受歡迎的傳奇改頭換面了。

我們回到過去並挑出了32個極受歡迎，但沒在指揮官傳奇中出現的傳奇生物。舉例來說，來看看普羅許吧！

將這些結合之後，你們就可以在這系列中開到100種以上的傳奇了！這可是魔法風雲會史上傳奇最多的系列。

這個蝕刻閃處理如同你們想像的和閃卡處理有關。這些卡牌使用的是全新的閃卡處理方式，和我們現在的閃卡不太一樣。這些外框就是以此設計的。

用字解釋挺困難的 . . . 所以我就直接秀影片給你們看吧！下面是一張剛出爐工廠直送熱騰騰的Prossh。

超華麗的啦！

你們要如何才能開到這個呢？它們會出現在指揮官傳奇輪抽補充包裡—只是機率很低而已。你偶爾可以在輪抽中看到它們。不過主要取得蝕刻閃卡牌的方式還是在聚珍補充包裡（每包都有）。

Commander Collection: Green

我們同時也透露了全部（沒錯，全部！）的Commander Collection: Green內容！你們可以到這裡閱讀更多。

除此之外 . . .

我希望你們在看到這麼多東西之後也能會後半年感到興奮—而為了要讓你們感到更興奮，我今天還要秀個東西給你們看。

當我一開始做出這個原本的循環時，我就知道我們有一天會想要製作其他的成員。那它們會在哪裡出現呢？指揮官傳奇就是最明顯的答案。

讓我來展示 . . . 對色的「群眾地」！

然後，由於它們是這系列中的非傳奇稀有卡牌，所以它們也會有寬圖版本！

你們可以在這系列中開到五個群眾地，即這循環的全新成員。我尤其喜歡它們的插畫還是顯示火線齊心的時空凱勒姆。

順帶一提，為了強調我這天到底等了多久，下面這個是我在我們內部的卡牌資料庫中所留下來、最喜愛的設計評論，而我今天終於可以分享它了：

GSV 5/4/2018:

提交：我們終於在今天預覽了火線齊心的那些地。我另一個螢幕上充滿了各種想要對色版本的意見，所以就給他們吧。:)

你們可以想像我在這兩年多為這些地保密有多辛苦嗎？我很開心終於可以在今天告訴你們了。

所以這就是指揮官元年會出現的一些東西。說道指揮官元年—去看看這週末的CommandFest Online 然後玩場對局吧！我可能會加入你們的遊戲喔。

我最近會在我的YouTube頻道（Good Morning Magic ）上談論指揮官傳奇，所以如果你們還沒訂閱的話趕快去看喔。

我很想聽聽你們的任何想法或問題。沒有的話，請繼續遊玩指揮官吧—我相信我很快就能和你們討論了。

保持安全、我愛你們，然後在這週末的CommandFest用力玩耍吧—我很開心可以和你們一起體驗。

下次見，

Gavin