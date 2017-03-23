先攻。這個機制打從最一開始，就在魔法風雲會中佔有一席之地。

打從它標誌性地的出現在白騎士與黑騎士的決鬥配對，或是在較不那麼知名像是Lance這樣的卡片之中，它都一直存在著。它從頭到尾都在這裡，從1993年開始持續地優先製造傷害。

透過23年以上的遊玩，有幾個重要的經驗教訓能讓我們更加了解這個機制。而其中有一些事情，可能無法第一眼就看得出來。

不久之前，我寫了這篇關於飛行機制以及它的各種用途的文章。今天，我們也將對先攻如法炮製。

準備好第一次打擊了嗎？開始囉！

一好球

先攻在某些生物的身上時常只是個無害、可愛的一行文字，但它具有巨大的遊戲影響力。當你想要歸結先攻究竟想要做什麼的時候，它本質上可以如此描述：它幫助你的生物在戰鬥中嚇跑其他生物。

如同飛行，它可以是迴避的一種形式－但與飛行不同的是，它同樣也可以是一種巨大的防守形式。我們今天兩種都會看看。

但首先，在什麼樣的情況下你會需要一隻有先攻的生物呢？

先攻屬於「生物戰鬥關鍵字」的類別。這意味著它在面對一副有敵對生物的套牌時能夠有相當的作用。然而，如果你的對手沒有生物，或只放了幾隻你無論如何無法用先攻擊倒的巨大決戰生物時，它幾乎無能為力。

使用在創作飛行時一樣的例子：如果你正在對抗一個沒有生物的悖論引擎套牌，先攻完全無能為力。同樣的，如果你正在對抗一個放入滿編潮湧巨械作為取勝手段的控制套牌，先攻也幫不上你什麼忙。不像飛行還能夠讓你閃過在地面上的巨械，先攻最理想的情況，可能能夠在你如果有足夠多隻的前提下嚇阻巨械的進攻，但發生的機率並不高。

然而，如果你正進行一個兩邊都有生物的對局，先攻可以變得非常有用。雖然說像是飛行這樣的能力很強，因為它具有讓攻擊穿越的能力，但先攻有一個額外附加的防禦能力－這東西飛行做不太到。

讓我們來看看兩種不同模式的先攻

積極進攻

在進攻時，先攻在早期非常的強大，並隨著遊戲的進行而顯著的變弱。

在早期，它本質上是個迴避式異能。你的對手得要做一個一換零的－「傻瓜阻擋」－才能阻止你生物的穿越。

如果你用護教軍異端莎莉雅進攻而你的對手只有一隻蜿蜒纏蟒能夠阻擋，你的莎莉雅幾乎必然不會被阻擋，你的對手會失去他的生物而一無所獲。

然而，場面快速的轉換到我們加入了任一隻力量2的生物到當下的盤面－就舉另一隻蜿蜒纏蟒為例吧。如果你的對手有兩隻蜿蜒纏蟒，他們就可以雙擋你的莎莉雅。先攻傷害結算，殺掉其中一隻，然後一般傷害擊倒了你的莎莉雅。

現在，你的對手所做的選擇有一些風險。如果你有一張去除或是灌大的咒語，你就可以僅僅用一張卡片來一次擊倒兩張對手的卡片。但是一般來說，當盤面越來越擁擠，用先攻生物攻擊會變得越來越沒用，因為玩家很容易就能夠做出選擇，用一大堆生物去阻擋。

如果你的套牌充滿了去除咒語，那肯定會提高先攻的強度。而要是你的套牌非常偏進攻並希望推進傷害，那同樣也會增加先攻的強度，因為你會想要在遊戲的早期就增加盡可能多的傷害，後期戰不是你在玩的。

但如果你想要打防守呢？

防守優先

如果你問大多數的魔法風雲會玩家，先攻到底是一個進攻還是防守機制，我想隨口說出的答案都會是進攻。它讓你的生物穿透、關注力量點數、甚至連名字裡面都有一個攻字！

然而，比起它在進攻上的威力，先攻真正大放異彩的地方是在防守。我認為先攻在防守上要比在進攻上有威力的多，原因如下。

在進攻時，你的對手可以雙擋（或三擋、四擋甚至更多）以確保殺掉你的先攻生物。他們可以透過使用多個生物來阻擋去處理先攻所帶來的先天優勢。

然而，在防守上他們無法如此做。你能夠將先攻生物做為他們進攻生物的單一阻擋者。而要穿過一個防守的先攻生物可以是非常困難的。

看看這些在卡拉德許限制賽中出現的狀況：你有一隻變速高手，而你的對手有三隻博覽會傳令。

你有一隻生物，而你的對手有三隻。但是你有先攻！

如果你進攻，你的對手只要雙（或三）擋，最終的結果就會跟你的生物沒有先攻般的一模一樣：你會跟他的生物一換一。

但防守呢？你能夠用你的一個2/1先攻生物來頂住全部三隻。除非你的血量低到讓他很合理的想要犧牲一隻博覽會傳令來換取傷害，不然你的對手多半不會想要進攻。

當你有多隻先攻生物時，狀況只會進一步的複雜！我們在魔法風雲會的研發團隊內部稱之為「先攻之牆」（考慮到我們的遊戲也有張帶先攻的牆的話，這或許是個會令人困惑的詞），意味著每一隻額外的先攻生物都讓你的對手進攻變得更加困難。

為了說明這一點，讓我們看看一個稍微不同的情況：這次，外沿區遊掠亞龍們被放出來了！

你有三隻變速高手，但你的對手有兩隻外沿區遊掠亞龍。對手的生物們是如此的巨大！

你不該讓高手們往他們進攻（噢、除非你的對手只剩兩點血）：這樣只會白白犧牲。

但再次的，在防守上又是一個完全不同的故事。你的對手無法在這局面下用他的外沿區遊掠亞龍們攻擊你！你可以三擋一隻，擊倒牠並且讓你的三隻高手毫髮無傷。

這是先攻的真正力量。我在限制賽中最常見到關於先攻的錯誤就是人們用先攻生物們進攻來造成傷害，但其實他們應該留下來防守。你必須問問自己：這裡誰才是強攻者？如果答案並不是你，把你的先攻生物保持非橫置來阻止你對手的進攻會是比較好的方向。

三好球，三振出局

希望你今天學到了一些如何策略性地使用先攻的技巧，並能夠運用在自己的對局中。它是魔法風雲會的核心機制之一，你能夠將它運用得更好，也就能把遊戲玩得更好。

雖說這機制在構築賽中會因為對局不同而決定其有無用處，但在限制賽中它幾乎永遠都很實用－而它無疑是一個值得添入的強大異能，無論你想要打進攻或是防守。

如果你對於這篇文章有任何想法或是問題，我隨時洗耳恭聽！你可以在Twitter、Tumblr，或是很傳統的寄電郵到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我（拜託，請用英文）。

下週再見囉。在那之前，希望你們永遠先攻制人！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight