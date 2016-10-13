不久之前，我開始了一系列討論你應該把個別牌放幾張進套牌裡的文章。在放到滿編以及三人成眾中可以看到我針對放四張以及三張的系列連載。

今天我們將在這一系列故事中追加新的篇章。如果到目前為止你有注意到這系列的文章格式 (或僅僅只是看了這篇文章的標題)，你就會知道我下一個即將要寫的就是 : 放兩張!

所以，為什麼你會想要在套牌中把某種牌放入兩張呢?

兩張在構築套牌時是一個比較微妙的數字。當你放四張的時候，你的目的相當直接 : 你希望抽到越多越好。當你放三張的時候，表示你大多時候會想抽到他，但最好是不要拿兩張重複的在手上。那麼放兩張又如何呢? 老實說是一個有點古怪的選擇。

一般來說，兩張通常是我會想要避免出現的數字。通常當有一個人給我看一個充滿兩張編制的套牌時，那象徵著這副套牌還沒有調整好 : 你不知道那些牌是真正的核心，所以你通通都放個兩張進去來逃避問題。

不過當然的，也有幾個正當的原因讓你可以那樣做。讓我們來看看你要放兩張的五個常見原因。

1.這張牌非常針對特定的狀況

有些卡在特定的對局非常強大，但在其他的對局中近乎毫無用處，這些牌常常會被放在備牌中，但並非絕對。有時候賽場趨勢、或是你套牌的弱點會使你必須把它們放入正編。於是，一張傳統上會被放在備牌的牌就這樣出現在你的正編之中。

舉例來說，如果目前賽場趨勢顯示最多人選擇紅黑單色 / 或雙色的強攻套牌。通常你會將正氣翻湧放入備牌，但如果這些套牌真的太過熱門，你可能會改將它放入正編。

而且正氣翻湧在對上其他套牌的時候也並非完全無用，或許你會遇到一個有一些黑色生物或其他紅黑色威脅的中速套牌，但基本上它就只是為了這些特定的套牌而存在。在某些其他對局中他會是一張完全的廢牌。

於是，兩張是一個合理的數字。你有時候會抽起一張，同時也會抽到其他的去除牌，讓你能對抗這些擊倒型的套牌並改變賽果。同時，你抽起兩張的機率將會非常非常的低，代表著在那些它毫無作用的對局中，你不會卡著兩張在手上。

2.這張牌的施放費用在你的套牌中突出的高

當我在討論放三張的時候，我提到一個適合放三張的牌常常會位於你套牌魔法力曲線的頂端

那麼，放兩張更是極其符合這個論點

如果那張牌真的十分強大，但在魔法力曲線中高的很突出，那麼他會是一個放兩張的好選擇。

下面這些傢伙都是很好的例子:

噢 - 還記得泰坦們?

泰坦們都強的不像話，強到可以扭轉一些看似已經不可能獲勝的對局。如果你玩的是一副純紅中速套牌，曲線的頂點是四費，那麼煉獄泰坦就顯得有些太高費了，但是在那些你爆地的對局，他卻可以成為救世主。

二是一些紅色套牌玩家會選擇的數字，你幾乎不會重複抽到，所以最差的狀況下你只會卡住一張無法施放的卡片。如果你真的爆地了或是對局拖得很長，他就是你的套牌中一個終結對局的手段。

3.你的套牌有足夠的時間找到它

剛剛說的第二點並不只針對強攻或中速套牌，對控制套牌同樣適合。然而控制套牌所擁有的巨大優勢在於 – 它們就是組來打長期戰的。

如果你會使用像是歷時挖掘這樣的抽牌咒語以及其它的手段來找出套牌中的大傢伙，並且運用去除咒語和掃場像是謀殺以及熏滅，來拖長對局，那表示你有高出許多的機會最終能夠抽上任何特定的卡片。這一點讓控制套牌比其它類型的套牌更適合採用兩張的編制。

通常被選中的那張會是一個終結者，讓我們用Akroma, Angel of Wrath做為例子。

在你使用像這隻傳奇天使般超高費用的終結者時，你有蠻多的時間來嘗試並且找出一張，而絕對不會希望她早早就卡在你的手上。再來她對去除有相當的抗性並且是張傳奇卡，因此你幾乎不會需要第二張 - 這就是很典型的那種你會選擇在套牌中放入兩張的單卡。

這也不僅僅適用在終結者上面 - 或許你正編了幾張功能型神器或是結界去除咒語，抑或放了高費的補血咒語而只在某些時候會希望抽到它來穩定住血量，這些都是構組一個把對局拖長的套牌時的合理選擇。

嘿!既然我們都已經圍繞著分割、選擇各種終結者這個主題在討論了…

4.你正在進行分割或是追加

甚麼時候放兩張並不一定代表真正的兩張? 當你在進行分割的時候!

就和我在三人成眾中提到的一樣，分割是一個組牌的技巧，用以創造套牌中的多樣化選擇。舉例來說，如果你正在兩個有使用限制的去除咒語中猶豫不決，或許你最終會決定各放兩張。

通常兩種各抽到一張會比抽到兩張相同的要來的理想，如果對手使用首領阿娜芬札，你會比較需要Smother，當你遇到大天使艾維欣，你會更想要終極代價，適當的針對賽場趨勢去給予套牌更多的彈性，能幫助你在正確的時機正確的處理威脅。

同樣的道理，你放兩張的卡片可能只是作為另張卡片的額外追加，如果你在你的四張Lightning Bolt之外又多放了兩張閃電煉擊，那麼閃電煉擊的目的就只是想要當成更多的閃電擊來用，它並不真的是一個放兩張的卡片，而更近似於放滿六張!

5.你沒有足夠的判斷資訊

要放下自尊需要一點勇氣，但有時候，你真的懂得不夠多。

請想像自己處於這個狀況。

你計劃要打白藍控制。你緩慢的調整著套牌並且搞清楚要使用哪些牌，然後你打算拿這副套牌去參加某場比賽。比賽前一晚你決定試試看洶湧巨械，發現他放入你的套牌組成中真是強翻了。

但是你只測試了少少的幾場，還搞不太清楚在哪些對局裡會因為放了它而嘗到苦頭，而且如果因為放了它而減少了其他獲勝關鍵牌的張數，或許會不小心削弱了你的套牌，讓它難以獲勝。

一個選擇是將巨械擺在一邊，乾脆地在這場比賽放棄他。但如果你真的非常想要使用，你可以嘗試只放兩張進去。這會是個更為安全的決定:如果它們和你想像的一樣棒，那麼它們仍存在於你的套牌中，而不需要等到第二局時才發覺因為沒有放而讓你的套牌明顯變差。(當你不確定怎麼做時，就回到原先的編制吧，在大多數時候這都是更好的選擇 – 不過這是另外一篇文章的主題了)

基本上這是判斷賽場趨勢時要做的功課之一，但如果你的目標是提高自己的勝率並減少風險，走在中間永遠都會是一個可以考慮的選項 – 但絕對不是個無條件正確的標準答案。

兩倍的麻煩

我本身其實很不喜歡放兩張，當我開始組套牌時，我會直接放一些要測試的牌在我的起始手牌中，為什麼呢? 因為我想要在手上有廣而多種的各種卡片來看看哪些確實有用、而那些不是。獲取多樣化的資訊，然後你就能進行下一步的琢磨調整。

我鼓勵你嘗試一樣的方法。理想情形下，你永遠不會陷入#5的狀況，早早的開始測試研究大量不同的卡片可以讓你事半功倍。

以上是我對放兩張的看法! 放二~四張的文章都已經完成了，您可以期待放一張不久後就會與大家見面。

同時，如果你有任何想法與問題，我很樂意能收到你的訊息!你永遠能夠在我的Twitter上傳訊找到我，在Tumblr上問我問題, 或寄Email到BeyondBasicsMagic@gmail.com.

祝你能輕鬆愉快的為自己的套牌決定正確的單卡張數，下週再見!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight