我不敢相信指揮官（2017年版）就要來了！

身為設計負責人，我迫不及待見到這個專案終於見天日的一天。但在這之前，在這個知道所有牌跟你們得以使用它之間的的小小空檔，我想來聊聊這個系列跟牌張的小故事。

今天，就讓我們來聊聊吧。

我將會從我們是如何選擇這些部族開始，然後告訴你系列的一些牌並是如何成為現在的樣子。我不會談論每一張牌，但有些故事也不是三言兩語說得完的。

東西不少，讓我們開始吧！

部族

這篇文章在上線前的一個月就已經完成，但我大膽猜測並預期這個系列現在最大的一個討論點是：「為什麼選擇這些部族？他們是挺酷的－但為什麼是這四個？」

這是一個很棒的問題。

先讓我們從目標開始吧。

團隊一開始所做的一件事－很可能是當我解釋完這個系列的向度後所做的第一件事－就是討論目標有哪些。我喜歡在開始時擁有目標，因為這幫助領導我們所有的行為，並在不是很確定選擇是否正確時有得以回顧的東西。

以下是我們的部族目標，我直接從交出去的文件中抄下來的。我們想要：

至少有一個玩家已經知道並喜愛的部族；

至少有一個過去並未被強力支援的部族，且它將抓住人們的目光；

至少有一個能吸引超級休閒玩家的部族；

至少有一個能吸引重度的玩家的部族，不管是在特色或是遊戲進行方式上；

至少有一個想要弔詭且慢速套牌的玩家會認為那是屬於他們的部族；

在套牌間有良好的顏色平衡。

你會發現我們有不止四個目標，這是刻意的－有些套牌將可以符合一個以上的目標。

接下來大家開始進行腦力激盪，找出一大堆不同有符合目標潛力的部族。我們檢視了所有可能性：從一直以來的固定班底妖精和鬼怪，到一些不常見的選項如老鼠和腐生物。如果有哪個部族已經印行了大量的牌張（或至少可以填滿一副指揮官套牌），我們可能都討論過。

我在檢視過往的筆記跟郵件時找到了這個在前期所完成的列表。這並非一開始出現在白板上的東西，但列表中包含了團隊最喜歡的東西，以及在構築時與這棟大樓裡的人們談論過後他們認為會很酷的東西：

挺長的，不是嗎？

從這裡開始，我們稍微縮短了清單的長度（好吧其實不少）並希望搜集一些資料。所以我們做了兩件事。

首先，就是利用魔法風雲會其中一個最強大的力量：Mark Rosewater。

Mark已經深深著迷於推特上的投票功能，並正在找使用它的方式。我們同樣也都是大型賽事樹狀圖的愛好者，所以在進行指揮官（2017年版）的前期工作時，Mark跟我想到了一個方法：不如我們用樹狀圖來看哪個類別是玩家最喜歡的吧？

因此，單挑產生了。

Head-to-Head: Creature Types - Finals — Mark Rosewater (@maro254) December 4, 2015

單挑：生物類別—決賽

如果你對這不熟悉，在上百件他每週該做的事情之外，Mark同時每幾週就會開始在推特上進行一個新的魔法風雲會樹狀圖。一開始的那個－也就是這一切的開端－就是為了指揮官（2017年版）。由於獲得的好評，Mark決定要繼續進行下去！（繼續追蹤下去也很有趣。現在我們在辦公室都在填樹狀表）。

所以如果你喜歡單挑，就一定不能錯過這枚傑作。

另一個利用的強力力量就是威世智員工對魔法風雲會的喜愛。

當時在公司內部，指揮官（2015年版）的上市賽馬上就要開始，所以我提供了每個人一張反饋表。他們都是熱衷於指揮官的玩家，所以我想透過投票來看他們喜歡的是什麼。我把Mark單挑賽中前十六名的部族放進了表裡，並讓他們給所有的部族從1到10的評分，再收集所有人的反饋。

透過這一切，有些事情開始逐漸明暸。這就是我們如何得到所有的選擇的：

龍！

過去很長的一段時間，我都一直被告知在所有的數據都顯示龍是最熱門的生物類別，也被全世界的玩家所喜愛。它這次也沒有讓大家失望：龍在Mark的單挑跟內部投票中都獲得了優勝。

除此之外，我們也一直想做一套五色的套牌。雖然龍不需要是五色－像是我們確實討論了紅黑綠龍，也做了一些不同的五色套牌－但給你魔法風雲會裡各類各色的帥氣龍感覺挺不錯的。加上，一副龍套牌需要的魔法力加速正適合五色套牌的本質，而這卻不是精靈或元素套牌所必須的。

所以龍就這樣橫空出世，我們一開始的概念核實測試看起來不錯（很大一部分要感謝Ben Hayes所做的努力），讓我們可以繼續進行下去。

吸血鬼！

吸血鬼一開始就是個有很多有趣東西可做的類別。原因有很多，在這裡先分享一部分：

吸血鬼很棒，他也是一個最熱門的部族

代表將有一副套牌將可以使用更多強攻到中程的策略，快速出擊並推動遊戲繼續進行

依尼翠闇影的紅黑吸血鬼即將要從標準賽中被輪替，這提供你一個機會用那些牌來做些其他的事情

同時，我們希望這副吸血鬼套牌跟其他你可以在依尼翠闇影中用紅黑傳奇構築的的吸血鬼套牌感覺上有些不同。吸血鬼天生就會有一些加血和扣血，所以把他們延伸到白色上將會讓你能有些新的吸血鬼策略可以使用，我也認為他們將會找到自己的出路。在設計團隊中吸血鬼套牌歸屬於我，而我跟它一起渡過了一段很美好的時間。

魔法師！

傳統上來說，當人們談論他們最喜歡的魔法風雲會部族時，魔法師的名字並非經常被提起。在開始搜集相關資料時，我承認他也並非在所有競爭者中突出。人魚很可能會是一個更熱門的人選。

然而結果看來，魔法師受到的關愛比我預期的多出不少！

不管是在單挑（天使）或內部的圖表中，他都有非常好的表現。

這同時幫助我們解決了一些目標，給了我們一副更偏向控制的套牌並提供了獨特性，且可以引起那些不想使用重度部族套牌玩家興趣。最後，魔法師或許是四副中感覺最不像部族套牌的一副（別誤會，它依然有很多部族牌在裡面！），這幫助我們確保產品對那些只想使用藍控指揮官的玩家依然有吸引力。紅藍控制感覺挺不錯的！

這也是我私下期盼的，這同時確保了在部族中至少有一個「職業」而非所有都是生物種族。

Jules Robin負責了魔法師套牌。如同你或許已經在其他地方所知道的一樣，我們交出去的魔法師套牌是藍黑，而在開發中被（正確地）加入了紅色。

貓

貓是一個很大的賭注。

這是由Mark Gottlieb所提出的，而是否存在這樣的空間令人十分地懷疑。為了要讓它可以運作，Mark帶來了一副套牌的原型。他聰明地（這顯示了他在遊戲設計中嫻熟的技巧）用貓跟武具間的互動解決了這個問題。

需要思考的東西有很多，而我們確實需要一副不是龍的綠色套牌。我們檢視了妖精，但白綠妖精已經有了像Selvala, Explorer Returned和Rhys the Redeemed這樣合理的指揮官，加上我們在幾年前已經做過了包括Freyalise, Llanowar's Fury的妖精套牌。

所以我開始詢問人們關於貓的意見並搜集相關資料。

Mark Rosewater關於遊戲設計有一句話我很喜歡：「如果大家都喜歡你的遊戲，但沒有人真正喜愛它，那終將失敗。」

這表示你需要找到真正喜愛你遊戲的人，而非只是試圖用一些他們只是喜歡的東西去取悅所有人。你或許更希望在10分中有些人給你滿分也有人給1分，而非所有人都給了6分這樣不高不低的分數。

而那就是貓所碰到的情況。

在我提出貓的時候，許多人給了我一個不可思議的表情，或問我是不是在開玩笑。

但在這些人當中，有一些人眼睛亮了起來，迫不及待地想要使用貓套牌。他們愛死它了。

我記得當我下定決心貓將是我們要走的方向時，歐洲團隊的Dan Barrett正在城裡，並看到了我在指揮官（2015年版）活動中發給大家的調查問卷。

他稍後找上了我，告訴我「Gavin，我不在乎你其它做了什麼。但如果貓不在指揮官（2017年版）裡我就會暴走。這是我聽過咱們做過最酷的事情了。」

這在其他我所看到的東西上補了最後一擊。另外，貓也補上了那個玩家或許不會預期但將會很有趣的空缺。

這是我們決定貓的過程。Mark Gottlieb在設計中負責了這副套牌，也交出了完美的表現。

這把部族選擇的過程壓縮精簡進短短的幾段文字裡。（這整個過程當然是經過了數週的調查、討論和架構。）只選擇四個部族確實非常困難，如果可以，我會選擇用不同的部族發行100副套牌。

依據你想構築的部族，我們放進了很多在部族套牌中會有好表現的牌。同時，如果你最喜歡的部族並不在這四個當中：絕對還有足夠的設計空間及受人喜愛的部族可以讓我們再做一次。如果你們都喜歡，我們絕對會回來。讓我知道你有多享受這個系列！

牌張

好所以現在你知道了關於套牌是怎麼選擇的一些故事，那牌又是怎麼做成的呢？

是時候來說一些設計的故事了！從遊戲測試時的名字到它們是如何被製作出來的，讓我們來看一些印象深刻的牌。

Bloodline Necromancer

上週，我討論了一開始在指揮官（2017年版）中擁有一隻貓龍的原因，以及由來是因為我試著做一個各有兩個類別的生物循環。除了貓龍外，它們看起來都還可以進行。（然而結果貓龍實際上也是可以運作的！）其他的表現都不錯—其中多虧吸血鬼這個類別可以同時當作種族（「吸血鬼魔法師」），也可以拿來表示一個東西被變成吸血鬼（「貓吸血鬼」）。

這個想法最後並無法成功適用於非普通牌的循環上，但Bloodline Necromancer是其中留下來的一個，出現在兩副套牌中並擁有兩個分別的生物類別。

Bloodsworn Steward

到了某個設計的點上，我請每個人思考看看是否還有我們未完成（或可以加一些額外的牌）但在指揮官中可以很有趣的循環。Jules表示他希望能有更多像Bastion Protector這樣的牌張。由於喜歡這個想法，我們試著去製作更多。

一開始，這個系列有四張分別具有加強其指揮官效應的牌，考慮到之前已經存在的Bastion Protector。我們最後決定縮減一些數量。但如果你喜歡的話請告訴我，或許我們可以再做一些其他的！

另外還有個小故事：一開始在龍套牌裡面有一隻龍。Bryan稍微修改了一下來提供吸血鬼另一個有活力的四費生物。吸血鬼跟紅色都沒有太多四費飛行的4/4，而我預期在未來幾年都會在指揮官桌上看到這張牌。

Crimson Honor Guard

有些很有趣的指揮官特殊設計只能在指揮官系列裡出現，我也很想開始探索這些還沒接觸過的領域，它從頭到尾除了一些數字外幾乎沒有動過。

這張牌是為了要懲罰一些把指揮官大部分時間都留在指揮官區裡的玩家。Progenitus跟Oloro, Ageless Ascetic，你們要注意了！Honor Guard可能會成為你們的絆腳石。

Disrupt Decorum

有一天，Ben跟我在走廊上遇到。當我們擦身而過時他叫住了我「對了，我想我們該聊聊是不是有什麼詭局：王權爭霸中的東西我們會想放進這個系列的。」

我點了點頭。

一回到書桌之後，我馬上做了一些煽惑牌。詭局裡的煽惑一直是我很喜歡的效應，且非常喜歡它讓遊戲進行的方式，但並沒有任何一張符合指揮官強度的級別。我們要如何修正這個部分？

第一個版本我們稱為「笨蛋學校」並煽惑目標玩家。在經過了一些迭代後，Bryan最後決定這個版本將會煽惑所有其他人。

當你參加指揮官（2017年版）比賽坐下洗牌時絕對要小心－你肯定不會想坐在那個施放Disrupt Decorum的人左邊的。

Fortunate Few

這張牌有很長的一段時間都是白綠。一開始是因為我們認為貓跟天崩地裂（譯註：天崩地裂英文牌名的開頭是Cat）還滿有趣的—但最後顯示貓想要的是保有它們的大軍。哪副套牌不常這麼做呢？龍。所以Bryan聰明的把它換到了那兒。

為什麼不是白綠？我們在稍晚對系列所做的改變是把這張牌轉為純白，因為我們覺得它並不需要是綠色。多色牌在指揮官中會受到有很多限制，因為每個額外的顏色都會限制它可以被放進去的套牌。如果可以，在選擇一張非傳奇生物是要單色或多色之間，我們傾向為指揮官的套牌選擇單色。

Fractured Identity

. . . 但如果一個效應需要是多色，它就會被維持多色。Fractured Identity就是一個這樣的例子。它無法完全適合任何地方，所以我們決定把它留在白藍。Mark Gottlieb提交了這張牌，而效應跟魔法力費用就一直都沒被變過。這是系列裡施放起來最有趣的其中一張牌，可以帶來各式各樣有趣的情況。幹得好，Mark！

Hungry Lynx

魔法風雲會裡面很多貓都是獅族、戰士、大生物，或任何實際上看起來不像是貓的東西。身為一個愛貓人士，Mark Gottlieb（他有兩隻）只希望做一張牌來代表一般的家貓。在排除了一些像是貓跳到你桌上把永久物弄得一團亂之類的機制之外，他辦到了。

Boldwyr Intimidator是史上我最喜歡的其中一張牌，因為他寫著「懦夫不能阻擋戰士」，而「你所操控的貓獲得反老鼠保護」對我來說也是同樣的。

Magus of the Mind

回到指揮官（2015年版），Magus of the Wheel第一次登場的時間—在接下來的四年，指揮官的設計師突然開始了一個賢者的超級循環。

為了替藍色尋找一個效應，我們花了一些時間去尋找喜歡又可以跟套牌配合的。打造感覺有點怪，且也同樣無法配合魔法師的主題；Time Walk則是在多人遊戲中顯得突兀；橫財並不有趣。最後，我決定用我最喜歡的一張牌：心之所欲！

要記得的是，這個版本你可以在任何時間起動。能在對手回合起動的心之所欲將會非常不一樣，因為將可以把他們的咒語一起算入！（雖然要記得如果你這麼做，你就只能用瞬間施放的牌來加強賢者。）

Mathas, Fiend Seeker

Kelly Digges在了解所有傳奇生物時是一個很不錯的夥伴。其中有些要比其它的來得簡單。

當來到紅白黑吸血鬼這個未知領域的時候，我們來回提出了一些想法。艾德嘉馬可夫是一個很棒的選擇，但如果是一個新的角色呢？

然後Kelly說了幾個字：吸血鬼．賞金．獵人。

我接受了這個想法，回到桌子後便立刻開始著手製作這張牌。這張在開發時稍微離開了系列一小段時間，但最後沒有任何改變的回來了。

希望你聰明地使用你的賞金。

Nazahn, Revered Bladesmith

有很短的一段時間，我們討論了一些可以在比賽開始時在指揮官區裡卻不是指揮官的東西。那進行地並不順利，但最好的實現方式是一開始讓我們想這麼做的那個想法：一隻帶著招牌武器的貓。

所以，我們做了我們一般在R&D裡會做的事：保留循環裡最好的一張並剔除其他。我喜歡這所述說的故事，以及你是如何讓你的指揮官與及招牌武器連結的。

New Blood

我曾在標準賽中大量使用蠱惑吸血鬼，而對手會在他的回合花上很長的時間，讓我總是會分心。我還記得那時想：「如果這同時也把所有的生物類別都改為吸血鬼以示忠誠不會很酷嗎？這感覺更合理許多！」

我一直記著這件事，並在四年後依此概念做了一張魔法風雲會的牌。這只是想告訴大家，一張牌的靈感可以從任何地方而來。為了向那張激發我靈感的牌致敬，在遊戲測試時我把這張牌取名為「吸血鬼化」。

Patron of the Vein

許多人對威世智都有一個誤解，那就是只有來自於該系列的製作團隊可以製作魔法風雲會 的牌。實際上，任何圍繞在周邊的人都能有所貢獻！

除了為填滿稀有牌而發給公司裡所有有興趣的人徵求意見之外，還有一些其他跟設計相關的活動。每個星期一，都會有一個牌張設計的研討會讓整棟大樓的人參與，不管是遊戲支援或是除弊團隊，都會聚集基於一些提示一起試圖設計牌張。

在一次的聚會中，提示是為指揮官（2017年版）的部族設計牌張。Alli Medwin跟Scott Van Essen雖然也是R&D的一員，卻不屬於指揮官的設計團隊。他們提出了一張稱為「吸血鬼宴席承辦人」這樣的牌，在我聽到風聲就馬上把這放進了系列了。這張牌在整個過程中也幾乎沒有改變。

Shifting Shadow

多年以前，當我在威世智裡還是新人的時候，我交了這個暱稱為「乙太突發」的設計給Billy Moreno，希望可以被放進指揮官（2013年版）的設計當中。他與團隊很喜歡這個設計並測試了一段時間，但最後因為其他的理由而被刪除了。Billy告訴我「我希望能看到這張牌某天被印行。」

快轉到幾年之後，這次輪到我負責了 . . .所以我自然把它放進了系列裡。大家依然很喜歡，而它也從未被更動過。

一個你所能在威世智魔法風雲會設計師身上所看到最重要的技能就是耐心。

Stalking Leonin

一開始，Gottlieb提出了這整個機制並稱其為「宿怨」，希望可以創造一整個循環的「宿怨」生物。他做了這隻生物，而使用後覺得這個機制實在是超級有趣。這是一張很棒的響尾蛇牌，所以我們著手設計更多。不管怎麼說，是能有多難？

而結果是，確實很難。

這個設計的空間極度受限，也只適用於一些很棒的設計上。（尤其是當你把異能寫上去的文字長度考慮進去後！）我們設計了五張，但只喜歡其中的兩張，而Bryan的開發團隊對其中一張點了頭。也就是說，我們確實認為這個機制非常有趣，所以或許在未來的哪天還可以見到另一張。讓我知道你的想法及是否還想要更多！

Taigam, Ojutai Master和Taigam, Sidisi's Hand

在進行指揮官（2017年版）時，玩家討論韃契可汗環境中沒有泰伽姆實在非常可惜這件事依然留在我的腦海中。他與龍套牌像是天作之合，那為什麼不放在這兒？

我跟Kelly討論了這件事，而他建議我們做兩個版本的泰伽姆。聰明吧！

這屬於那類我們只能在指揮官裡做的東西，且他跟部族的良好搭配讓我們可以做另外一個。這一對是我在這個系列裡最喜歡的個別牌張，我也很高興得以帶一些過去被殷殷期盼的角色回來。如果有哪個你想見到的角色從未擁有自己的牌，請一定要告訴我們－我們將傾聽您的意見。

Teferi's Protection

我想現在我對於把時間跳躍帶回魔法風雲會要負一部分的責任了。

這張牌一開始是一張比喻吸血鬼的頂底設計，稱為「化為煙霧」。這是當吸血鬼化為煙霧並消失的著名電影場景，而你將沒有任何辦法去干涉他們。

這張牌保留了那個名字很長的一段時間，而我聽到風聲說Kelly即將要修改它。所以我跑去找他聊聊：

我：「聽說你要修改化為煙霧的牌名及概念？」

Kelly：「是的。」

我：「我相信你。所以新的概念是什麼？我想－」

Kelly：「那將是泰菲力從賽費爾時間跳躍。」

我：「好，我想這就是你得到這份工作的原因。這實在是太棒了！」

就是那麼棒，還有一個絕佳的風味，最後插畫也很完美。來看看吧！

這是一連串事件完美的匯流。稍後在編輯的時候，顯示了時間跳躍正是泰菲力主題牌所在找尋的東西。

我喜歡這張牌的表現，也希望你們都能和他一起完成一些有趣的事情。

Vindictive Lich

我們選擇繞著四個部族構築，並包括了一些像是Path of Ancestry這樣「一般型」的部族牌來幫助你構築任何你想要使用的部族。其他我們還嘗試在一些其他部族上偷渡熱門的生物類別，這些牌依然可以在那副套牌中運作。

Vindictive Lich就是一個這樣的例子。這張牌在殭屍套牌中也可以有很好的表現！

剛結束魔王：尼可波拉斯的設計後，Jules Robins從那個系列裡一些為每個對手選擇一些壞東西的陰謀概念上製作了這張牌。一開始顧慮到美感而選擇了3點生命，但Bryan把它加到5讓他變得更強！我們也討論了加上額外的模式來讓他在大型指揮官賽中能對其他人也有影響，但考慮到這個版本所產生的政治或許可以讓對局更為有趣。（不討論文字長度的話。）這張牌使用起來很有趣，我也希望它能勸阻一些玩家不要攻擊你。

Wasitora, Nekoru Queen

我上週已經講過了這個故事，所以我將連回到文章讓你們從那裡了解。但這是系列裡其中一個我最喜歡的故事，所以快去看看吧！

新指揮官年快樂！

就是這樣啦：所有指揮官（2017年版）裡有趣的歷史。現在你們已經知道了許多關於系列的瑣事，希望你可以在使用套牌時用你的博學讓朋友們大吃一驚！

來到這裡花了好長的一段時間，而它也即將要上市了。一旦你們開始使用這些套牌，我真得很想知道你們對這個系列的看法，尤其是我也將繼續著手未來的其他系列，你的反饋對我們很重要！請用 推特找我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

見微知著將在下週回到正軌，所以下週當我談論魔法風雲會策略的新概念時我們就會再見面了。

下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight