這件事你每場對局都要做，也幾乎每一回合（如果可以的話）都會做，有時候一回合還甚至不只做一次。

那是什麼？橫置你的地牌！

任何玩家在學習如何玩魔法風雲會時所學到的前幾件事，就是橫置地牌來施放咒語。

這個概念是魔法風雲會的根基，也是對局的核心，它已在遊戲圈裡到處都成為代表性的存在。當我聽到「橫置」這個字時，下意識就會環顧四周看是不是有人在討論魔法風雲會。有趣的是，這大概跟拍我肩膀有一樣的效果。

所以，如果每盤對局裡你都會橫置地牌來施放咒語（先不論以前一些根本不需要使用地的瘋狂套牌），很大一部分的焦點應該要被放在盡可能尋找最好的方法上，這樣才合理，對嗎？

不過，我們經常會把警告拋諸腦後，就這樣轉動某些我們最新、最喜愛的山坡圖片並且優雅地聳了聳肩。告訴我們自己，「應該沒關係吧。」

然而，它確實有關係。

你是否曾在施放咒語後，發現留錯魔法力沒辦法使用組合技而拍了一下自己的腦袋？

你是否曾碰過使用控制套牌的對手，在手上仍有牌的時候倒光了自己的藍色魔法力，透露出你可以穿越反擊咒語直搗黃龍的信號？

你是否曾在使用了抽牌咒語後，看著手上剛抽起來的那張牌發愣，因為你沒有留對魔法力來使用它？

那真的有．關．係。

就算只在你橫置地的一百次當中一次有影響，考慮到你有多常橫置它們，這樣的比例著實不低。

我永遠都會看到倒錯地的錯誤發生－是時候讓世界更美好並講講如何避免這件事了；是時候讓橫置這件事在有意識的情況下完成，而不再是無意識地發生了。

正確地橫置有三個層面，我們開始吧！

1. 你可能會使用什麼？

最基礎的，就是永遠在橫置地牌時，保留最廣泛的顏色組合及選項。

舉例來說，如果你今天有兩張樹林、一張平原，還有一張星散樹叢。你想施放崇耀祀徒。

如果你要橫置地來施放這張牌，一般來說最好的方式就是橫置你的平原和樹林。這讓你能同時保有綠色或白色的魔法力。

除了非常特殊的情況之外，你永遠應該在橫置雙色地前橫置只能產單一顏色魔法力的地牌。雙色地給了你更多選擇。這是一個很好的實用原則：把雙色地留到最後。

好，夠簡單了吧。現在，讓我們來試試其他的。

你有四張樹林跟五張海島－一共九張地。多虧了餘響，你將從墳墓場裡施放靈思來抽兩張牌。這時你應該要保留哪些地？

這就比較複雜一點，那將跟你套牌裡有什麼有很大的關係！

你有多少張雙色費用的牌？有多少一費牌是你會想可以跟其他東西一起使用的？你或許會有一個很強的理由決定要保留綠綠藍而非藍藍綠，端看你套牌的對局而定。

2. 你的對手認為你將要使用什麼？

即便你沒有其他東西要使用，或認為沒有任何關係，你橫置地牌的方式將會對任何專注於場面的對手造成很大的影響。

事實上，我會說這甚至比第一點還重要。你永遠知道自己手上有什麼，如果可以，也會在大多數時間馬上橫置地牌使用它。但對手並不知道－檢視你的地牌來判斷你的手牌就像霧裡看花一樣。

假設你使用的是標準賽的紅綠強攻套牌，場上有兩張山脈跟兩張樹林。你橫置三點魔法力施放了一個生物。就算手上沒有其他可以施放的東西，你所留的魔法力也將會產生很大的不同！

如果你讓樹林站著，對手所獲得的訊號就會是你可以施放防禦全開；另一方面，如果你站著的是山脈，那信號就變成了你可以施放電震。

另外，由於我們自然會傾向認為保留魔法力是為了手上有的牌而非沒有的牌，你選擇假裝有的牌同時提供了另一個信號：手上有另外一張的機率相對較低一些。

即使實際上你兩張都沒有，這依然可以對你對手如何運用他的下一回合產生很大的影響。或許他們因為害怕你手上的防禦全開而不敢使用去除咒語，又或著因為畏懼你手上的電震而選擇了另一種方式攻擊。

你認為手上有哪一張對手會比較害怕？哪一張又可以讓他們用對你最好的方式進行對局？那假裝你有那張牌或許就是你的答案。

然後，當然還有一個更深的層面。

讓我們來看一個經典的例子。你正使用著一副有很多反擊咒語的藍白控制對上一副強攻。在自己的回合，你施放了一個咒語，倒光了所有的藍色魔法力。

喔不！你解除了你的護盾！對手把握了這個千載難逢的機會，丟出了他們一直想要穿透進去襲擊你的生物！情況看起來不太妙！

...除非你接著橫置然後開心地施放了熏滅掃場。

「這全都是套路啊！」

這個把戲的年紀就跟反擊咒語和神之憤怒一樣久遠。你不著痕跡地哄騙對手讓他產生了一種虛假的安全感，然後再從中獲取利益。

當然，你必須小心對手不會施放一些就算熏滅也沒用的大麻煩（舉例來說：鵬洛客），但這類的把戲可以適用在各種場合上。

讓我們先回到之前紅綠強攻套牌的例子。只是這次，你在手上實際有防禦全開，還有一隻下一回合想使用的強力四費生物。

你依然會在這回合施放你的三費生物，因為你想等一個回合來施放四費生物並有防禦全開可以保護他。手中握有防禦全開會讓你在這回合留綠。

但如果你改回留紅，放出你手上沒有防禦全開的訊號，情況會變成怎麼樣？

或許下回合對手會基於你這回合所留的地牌判斷你沒有防禦全開，施放去除咒語在你的四費生物上然後無功而返。或他們可能會把去除咒語用在三費上，這樣也不錯，因為這將會耗費掉對手另一張的殺牌。

這個計畫並非全無風險。或許你會碰到非常需要使用防禦全開的狀況，但這是你至少需要考慮的事。

橫置魔法力的學問，遠比那些顯而易見的還要多上許多。

3. 你的對手將要使用什麼？

最終，最後也最重要的層面就是思考你對手可能會使用的東西，以及那可能會讓你留什麼地有幫助。

這點通常沒有其它那麼常碰到，但一旦碰上，那可絕對是會要人命的。

假設你在一場對局中遵從了上面所有的建議，保留了一張雙色地而非基本地到對手的回合。這提供了你最多的選項。

然後對手下了一張荒原。

他用荒原消滅了你站著的雙色地，然後你就再也不能施放咒語了！

如果你知道對手有像荒原或腥紅之月那樣的牌，你就應該謹記適當地改變你的橫置原則。改為保留一塊站著的基本地就可以解決這個問題。

但不要讓你的地牌跟你所想的東西混成一團。

如果你的對手使用像傑斯貝連這類可以讓兩邊各抽一張牌的牌呢？你會希望有正確的魔法力來施放你所抽到的東西，不管那是什麼。

永遠別忘了對手套牌裡有什麼，然後試著依據那進行調整。

倒光

你會驚訝於橫置地牌可以帶來多大的力量－不管是最佳化你的咒語或欺騙你的對手！

還有什麼是比本週末的售前現開賽更好實際嘗試跟練習的地方呢？快去把你在阿芒凱祀煉裡所學到的東西應用到比賽當中吧！（你可以點擊這裡來獲取更多資訊。）

有任何想法跟反饋嗎？我都很想知道！你永遠可以在推特或Tumblr找到我，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

祝你有段美好的時光，希望你永遠都不會發現你倒光了需要的顏色。

我們很快會再見面的，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight