歡迎閱讀兄弟之戰售前賽入門！

是時候整備好機甲，投身這場魔法風雲會歷史上最著名戰事。售前賽是我最喜歡的魔法風雲會賽事～無論你是初出茅廬的新手，或是久經沙場的老將，都非常適合參與其中。這類賽事旨在慶祝新系列上市，如果你此前從未參加過魔法風雲會賽事，售前賽正是你初試身手的絕佳場合。兄弟之戰售前賽將於11月11-17日展開，歡迎大家來到賽場，親身感受！

如果你想瞭解魔法風雲會的玩法，我推薦以下這些資源：

此外，如果你在尋找能參賽的店，我推薦使用方便的店家與賽事搜尋器。只需輸入你的位置，它就會顯示你附近的店家。

找到地方後，請務必聯絡他們進行預報名。售前賽頗受歡迎，你也不想到時因為人滿為患而吃到閉門羹吧。

如果你更願意用看的方式瞭解售前賽，我還準備了這篇文章的配套影片，歡迎前來「Good Morning Magic觀看：

售前賽為什麼這麼棒？為什麼要參加售前賽？我們來深入聊聊！

備戰售前

想像一下從全新系列的補充包中親手撕出新牌那種與眾不同的美妙感覺～而你在售前賽上做的，就正是這些。每個人都站在同一條起跑線上：新系列的牌張沒有人能在售前賽之前拿到，賽場上大家都是首次去探索牌張相互之間搭配效果。

整個售前賽的氛圍都很不一樣。大家多是抱著輕鬆愉悅地心情打開自己的補充包，時而為自己得到的酷炫卡牌而感歎，時而為首次發現有趣組合技而欣喜。

售前賽最棒的一點是，這環境非常適合你順利體驗自己的首場賽事。即使你是個純新人，你也可以獲得店裡其他人的幫助，讓你度過一段美妙時光。

這系列劇情有什麼新動向？簡單說來，我們試圖穿越時空回到過去，親歷魔法風雲會最具標誌性的一段故事發展～兄弟之戰。克撒和米斯拉兄弟鬩牆，相繼投入神器大軍相互廝殺，只為一爭高下。最後成了一場曠世之爭！

你要從家裡帶上一副套牌去嗎？不需要！在售前賽上，你參加的賽制叫 現開賽。這個名字很直白：你要現場打開六包兄弟之戰補充包，然後用裡面的牌構組一副套牌。它讓你體驗新系列及其內容。你要查看每一張牌，從普通牌到稀有牌，然後構組出最好的套牌。

究竟該怎麼做？就讓我來介紹一下。

組合出擊

你在售前賽當天到場後，會獲得一個如下的售前組合：你可能會拿到一副克撒的售前組合：

或一個米斯拉的售前組合！

不過無論你拿到的是哪種，在比賽過程上都沒有區別～這次的組合中沒有主題牌張或類似物品。雖然這兩者外觀上有不少細節之處值得留意，但暫時還不需要放在心上。

售前組合裡面內容豐富：例如一顆幫助你記錄生命的Spindown 20面骰子，一張列有相關資訊和提示的有趣簡介，但最重要的莫過於這六包輪抽補充包：

你要打開這些補充包，然後獲得一疊牌。其中有一張帶有戳記的售前賽牌，你可以使用它～務必把那張牌拿出來。然後你要構組套牌。

從哪裡開始呢？

首先，你要弄清楚自己要做什麼。在現開賽中，你要組出的是一副40張的套牌～不是60或100張。你可以根據需要加入任意數量的基本地，這些地由店家提供。

從經驗上來說，使用17個地比較好。那麼，以此推算， 你只要從開到的牌裡 選擇要用的23張非地牌。那麼這就是目標：找到23張要使用的牌。

聽起來簡單多了。那怎麼繼續呢？

我做的第一件事情是按照顏色排列你的牌。分成八堆：每個顏色放一堆，所有多色牌放一堆，神器放一堆，地放一堆。在你分類的過程中，將有機會細看每一張牌，找出自己感興趣的。

你可能想要把顏色減少到只剩兩種。你有時可以混入第三色：以兩種顏色為主軸，再加入一些第三色的強牌或額外費用，但這次我就會專注於你所選擇的兩色上面。雖然你可以依照任何標準來選擇顏色～比如說你就是喜歡這些顏色～但應該留意以下三點：

這些顏色裡有你很想用的強大稀有牌

許多去除牌（能消滅或用別的方法處理對手生物的牌。）

躲避式異能（在現開賽中，飛行生物或者其他不易被阻擋的牌能助你贏下許多對局。）

此外，還有一點需特別留意的，便是之間具有協同作用的牌張和多色牌。兄弟之戰系列中每組雙色組合都有自己的主題，詳細瞭解或許能幫助你決定要利用哪些顏色。

選定顏色後，接下來就需要慎重考慮魔法力曲線了。這能幫你確保對局的每回合都有生物可以施放。如果所有生物的費用都是六點魔法力，你在使用生物上就會落後于對手，如果所有生物的費用都是兩點魔法力，你在遊戲後期就會被對手超越。

下面便是檢查魔法力曲線的方法，供各位參考。首先，將你的生物按照魔法力費用的順序，從左到右排開。於是就會先擺出所有一費的生物，然後是所有二費的生物，以此類推。此時僅需排出你一有足夠魔法力便會立即施放的非生物牌～舉例來說，你可能會在第二回合就使用武具，所以它算作兩費牌，但是你可能不會在第二回合就使用去除咒語。

由於兄弟之戰引入了試作機制，因此這一步會稍微有些複雜。下面便是一張具試作異能之牌張示例：

這類牌會讓玩家做個選擇：是要支付較便宜的魔法力，來得到一個小型生物；或是支付全額費用，好讓大身材版本派上用場。總的來說，在排列魔法力曲線時，我會傾向于利用這類牌的便宜費用版本來確定其位置～畢竟這是你最早能夠施放它的時機。儘管如此，也請相信自己的判斷。舉例來說，如果你原本就不打算在你的套牌中試作某東西，那就利用它的全額魔法力來排序。

限制賽上，我通常會確保我套牌的魔法力曲線排列如下～不過這也僅是一般指引：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4-6張

3點魔法力：3-5張

4點魔法力：2-4張

5點魔法力：1-3張

6點及更多魔法力：0-2張

一旦做好上述規劃，便可以加入非生物咒語。你可能想使用所有去除咒語來解決對手的生物。此外，最好也能加入一些能在瞬間時機增大你生物，或是各類能讓你抓牌的牌張。你可以嘗試加入你覺得各種在套牌裡運作良好的牌。

這就算完成了！做完所有這些後，你就有了一副40張的套牌。儘管你能夠使用超過40張的套牌，但我強列建議你不要這麼做：超過40張之後，你用的每一張牌都會降低你抓到最好牌的幾率。

以上便是現開套牌的構組方法。但我們又會看到哪些機制？就讓我來快速介紹一下。

兄弟之戰機制

兄弟之戰當中富含各類新老機制，從複出的破墳，再到全新的試作，不一而足。

甚至就連狂野的融合，也在本系列中再度登場：你可以將兩張牌（當然得兩者都在戰場上）組合一體，形成一張更大的牌！來看看護城勳爵克撒和強能石與弱能石：

翻面 翻面

若要詳細瞭解各項機制及其運作方式，敬請參閱Matt Tabak的兄弟之戰機制文章。

史詩售前

售前賽已近在眼前，11月11-17日就即將打響。快在你當地的遊戲店內登記報名，前往兄弟之戰牌圖集合看看其間牌張，準備度過一段快樂時光。

噢，還有一件事～你現在還可以預訂整盒補充包，並在售前賽上領取。如果你想打完比賽後順便把一些兄弟之戰產品帶回家，那就千萬別忘先跟店家垂詢購買方式。

希望這篇文章能在售前賽旅途上幫到你！跟往常一樣，如果你有任何問題，可以在Twitter、Instagram、TikTok或YouTube上聯絡我～我一向樂於傾聽大家的意見。

希望大家喜歡這段溯往經歷，祝各位玩得開心！

Gavin

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