幾週前，我開始了一系列討論你應該把個別牌放幾張進套牌裡的文章。你可以在這裡看到這系列的第一篇：「放到滿編。」

在那篇文章裡，我們談論了或許在傳統魔法風雲會套牌裡最常見的數字：四張！把一張牌放到滿編讓你有最高的機會可以抽到他們，也談了很多你為什麼會想這麼做的原因。

那三張呢？

如果把四張歸類為你基本上永遠會想要的牌，那我會說三張是那些你在特殊條件下想要的牌。你絕對會想把它們放進套牌－但或許不會是想抽到太多的東西。

所以，為什麼你會把一張牌放三張呢？讓我們談談五個最常見的原因。

1. 你不想要抽到一張以上

把一張牌放四張代表你可以接受有些時候會在前期抽到一張以上，放三張是一個可以幫助降低這個問題的方法。

什麼時候會發生這種情況？舉例來說，如果你的牌是傳奇呢？

抽到一張對你的套牌有很大的幫助－但第二張通常沒什麼用。抽到三張將會給你帶來大麻煩！

對這些護目鏡來說尤其是如此，因為它們屬於非生物的永久物。這代表你的對手得有很針對的牌來對付它才有機會讓你使用第二張。而如果是像司鐘珠高這類的生物來說，至少你的對手有可能殺掉他或他會在戰鬥中死去讓你可以得以使用你的第二張。

這其中有些例外－Mox Opal立刻浮現在我們的腦海之中－但一般來說，你要非常小心的把一張傳奇排放到滿編，尤其如果他們是非生物牌的話。某些角度來說鵬洛客來說也是這樣，雖然他們會因為例如生物所造成的傷害死去而不完全如此。

也有一些牌在超過一張時會變得多餘。

第一張對你的套牌有很大的幫助，但第二張將沒有任何用處。這跟傳奇是一樣的問題。

如果你有任何不想要在前期抽到兩張的牌，那放三張將是一個值得考慮的選項。

2. 這張牌對你的套牌來說費用過高

其中一個我最常會把一張牌放三張的原因—借用第一點中所提到類似的脈絡－是他對我套牌的預期費用來說過高。

你基本上永遠都可以找到施放一費牌的時間，但五費牌呢？這將會耗掉你較多的資源。

Transform

想像一下你在前期抽到兩張大天使艾維欣，在有五點魔法力前她們甚至什麼都不能做。然後，等你做了什麼，你那回合將無法再做什麼其他的事。雖然以曲線裡的高費牌來說他是一張很好的牌，她依然不是你會想要冒著被卡死的風險使用的東西。

很重要的點在於這一切都取決於你的套牌。一張五費牌對綠色加速套牌來說或許完全不是問題，而一張四費牌在二十地純紅裡也可能已經是曲線的頂。對某些套牌來說思考的方法是：當你使用手上最後一塊地後，最想要拍下的是哪張牌？

抽到兩張你放了三張的牌確實有時會發生，但比滿編少一張可以幫助降低這樣的風險。

3. 這張牌需要計畫

有些牌會在跟其他牌協同下表現得很棒－但沒有可以配合的東西的話將會很糟。

一個常見的例子就像是靈氣或是你想要使用在自己生物身上的戰鬥詭計。

一張生物靈氣要有好表現，首先你得先要有一張想結附的生物－最好是這回合可以攻擊的生物以避免被一屍兩命的狀況。

像堅定勇氣這樣的牌或許很強，摸了兩張卻沒有生物以致無用武之地卻絕對不是你想見到的。

這不僅止於可以加強你生物的東西。也還有像眠夢咒這樣的牌。

假設你想拿像眠夢咒這樣的東西來當藍色強攻套牌的必殺技。好，為了讓它發揮作用，你得先要有你的生物大軍。這需要一些計畫來讓眠夢咒可以發揮它的最大潛力—在你施放他之後，遊戲就應該應結束了，所以你不會需要再多一張。（眠夢咒也很適合在套牌裡放一張或兩張，不過那就是改週的故事了。）

4. 這張牌對某些特定套牌表現很好

有些你或許會想放進正編的牌會在對上特定套牌時表現得很好，但碰到其他就普普通通。就拿眾神之怒來當例子吧。

這類的掃場咒語對小生物快攻型的套牌來說非常強，然而對到控制就很糟，對到有些小生物有些大生物的中程套牌也僅止於可以接受的程度。

使用三張讓你有機會可以在前期需要的時候找到一張眾神之怒（尤其是你有任何濾牌效應的時候），也可以幫你避免抽了整手無用空餘恨。

記得這跟一些只對一副特定套牌或特定類型套牌才有好表現的牌不一樣（像粉碎對上沒有神器的套牌就會一點用也沒有）。這些牌是那類或許在一些對局中表現普通，但在其他地方則會發光發熱的牌。

5. 你使用了分割

在套牌構築時，有個我喜歡稱為「分割」的東西。他是一個用類似牌來強化多元性的技巧。一個很簡單的概念：對於那些你想使用的東西，與其放進特定的數量，不如使用分割。

舉例來說，使用分割你將會在黑色套牌裡使用三張送終刀鋒跟一張英雄殉身。

在很多情況下兩張牌是類似的－但英雄殉身讓你在對到鵬洛客時稍佔優勢，並從你的套牌裡移除了一張對鵬洛客控制套牌的無用牌，也讓你少了一張在對上其他黑色套牌沒什麼用的牌。

三張一張跟三張兩張的分割都很常見。當你看到一張牌被放了三張，可以看看其他套牌裡的牌－或許你會看到有張類似的牌在那兒以備萬一。

第三張的魅力

這裡總結了最常見你會把一張牌放三張的幾個原因。一如往常，凡事總有例外；我很確定你會在一些當紅的套牌裡找到一些不同之處。但以開頭來說，這些是很不錯的方針。

無論如何，沒有什麼會比實際下場進行一場對局來的理解的更多！用這些當作起始點，然後在遊戲中利用這些數據來調整你每張牌所放的數量。使用你的套牌是最好用來找到關於操作方法的資訊的了！

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我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight