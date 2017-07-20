從灌木叢蜥怪第一次出現之後，已經過了很長的一段時間。

灌木叢蜥怪從限量版（第一版）開始出現，有個像是死觸的原型的異能，也帶給我們很多美好的回憶。（如果你曾經用過灌木叢蜥怪－誘餌組合技擊垮對手的話請舉手！）在之後的幾年，它和它的效應在各個地方都以非關鍵字的方式出現。

灌木叢蜥怪變成了低窪地蜥怪 . . 然後最後變成了高大蜥怪！

不管怎樣，死觸首先出現在預知未來（多虧了Thornweald Archer），接著在洛溫大展身手。在那之後，大部分的限制及構築環境下它都成了關鍵，不管是傷寒鼠或無畏神羅納斯，對手在對付死觸時總傷透了腦筋。

為什麼要一直叨念著死觸？因為在接下來討論機制的文章裡，我們就要來探討它！（之前兩篇你可以在「飛行的誕生」跟「先攻制人」裡找到。

為什麼下一個是死觸？不管怎麼說，現在是幻滅時刻－所有的東西都該感覺瀕臨死亡才對。

準備好了嗎？讓我們一起來看看！

深入死觸

不管其他如何，死觸的重點建立在一件事情上：它確保了你的生物在戰鬥中可以處理掉對手的生物。

就如同飛行跟先攻，死觸也正好符合「生物戰鬥關鍵字」的類別。如果對手沒有使用很多生物，那死觸就無法有好的表現；在標準賽場充滿控制套牌時，死觸也會很弱。如果對手打算用一些控制套牌的飛兵打死你，那有很大的機會你不會飛的死觸生物就無法派上用場。

好的，那死觸在什麼時候很強呢？

死觸有一個很有趣的典型：如果你的生物會在戰鬥中取勝，那死觸就沒有什麼用。死觸能發光發熱的地方在當你的生物會在戰鬥中落敗之時，能確保能跟對手同歸於盡。就像死觸絕對不是墓地泰坦最強的地方。

就結果來看，你最想要死觸的時候，就是當對手生物比你的大的時候。

這讓死觸在對上綠色時特別有效，因為綠色有著大量的大生物，但它也可以在對上特定顏色時有很好的表現。重點在當體型對你不利時，他是個能幫助你防禦及穿越的工具。

讓我們來看兩個特定的情況。

死觸－強攻

在攻擊上，死觸的首要強度是讓你具有挑戰對手生物的能力。

在阿芒凱的輪抽裡，你成功用紅黑強攻讓對手的血量降到10，但手上或墳墓場裡已經沒有任何其他可用的牌了。就那麼一眨眼，她靠著抽到的龐巨蜈蚣就成功穩住盤面，得以面對你的小生物大軍。

你有一張2/1的奈法祀群擲繩手跟一張3/2的惡邪阿米特，但不管是誰去挑戰龐巨蜈蚣都只是送死。

幸運地是，你戰場上還有一張荒土毒蠍。

毒蠍在這裡就可以放心攻擊。不管對手是跟你的毒蠍交換－這對你有利，除非他接著還有別的東西，否則得以清理前方道路準備下回合的攻擊－或是他們選擇承受兩點傷害，而你離勝利又更近了一步。對手無法有效地反擊－他們可以讓你選擇是否要用兩隻生物跟龐巨蜈蚣交換，但你很大可能會更想硬吃接著反打回去。

另一個死觸可以幫你突破僵局的地方在於聯防。

在許多情況下，防守方在本質上會因為可以聯防攻擊者而較為有利。即便如此，死觸生物在可以除掉所有防守者（或至少跟你的攻擊力一樣多）這點上確實幫助了稍微減低這種劣勢。

然而，死觸真正發光發熱的地方還是在防守。

死觸－防守

在魔法風雲會R&D區－我們用來稱呼那些自己那一區的方式－裡有個有名的討論－「傷寒鼠到底有多強？」

如果你是強攻套牌，他並非是個好選擇；對手可以選擇在它攻擊時承受一點傷害，而一費叫1/1一般不是你會想要的東西。

然而在防守時，傷寒鼠可以起到跟謀殺類似的作用。當然主要的差別還在於你可以在傷寒鼠阻擋前先殺掉它－但如果它得以換到對手的去除咒語，那以一費牌來說或許也不枉了。

如果我輪抽了一副控制套牌，我會很想要有死觸生物。它們在對上強攻的對手時可以換掉2/2或3/3並保留前期很多生命，而對上較慢的對手時則可以換掉大生物。它們提供了額外類似去除咒語的效果來打亂對手的計劃。

在使用這些生物進行保守戰時有個重點：你不會想在對手有充足盤面的情況下用它們攻擊。

這可能很誘人，因為它們可以確保一些事情會發生，但事實通常不像看起來那麼美好。不管是對手會換掉你的生物－他們會很樂意把你的死觸生物踢下桌－或選擇承受傷害，代表你將會在接下來的攻擊中門戶大開。

如果你的套牌較慢或在對局中採取守勢，在讓死觸生物投入戰鬥時絕對千萬要小心。如果你不想花費一張去除咒語在那隻生物上，那或許也不是該讓死觸生物投入戰鬥的時候。

死觸－組合

如果沒有提到另一個死觸的重點，我一定會後悔：那就是你可以進行的組合技！

死觸會檢查各種傷害－而不僅僅是戰鬥傷害。

就用開道箭跟馬拉奇傭獸當例子。在這組合之下，沒有人敢說自己有多強。

把這兩張牌放在一起，你就做出了屬於自己的顫慄薇剎拉。

這有很多方式可以實現，要嘛給一個「戳戳兵」死觸異能，或是給死觸生物造成傷害的能力。就像是確保力量魔符可以除去對手生物那般簡單，或是給自行弩炮死觸並看著對手逐漸凋零。

但不管你的套牌怎麼放：這類的組合都可以很強，你也永遠都應該要留心。（我絕不會忘記在輪抽中把Death Baron跟Deathbringer Thoctar組合起來那次 . . .簡直是太棒了！）

一個沒那麼粗暴但簡單許多的方式是構築死觸跟踐踏的組合技。

這兩者的組合很不錯：你只需要分配一點傷害給每個阻擋者，就可以讓剩下的傷害踏到對手身上。像粗蠻之力就是一個很好幫助荒土毒蠍對對手造成致命傷害的方式，即便它被一個大生物所阻擋。

當然，這絕非唯二的兩個。先攻跟死觸也可以有很好的搭配，讓你的生物在受到傷害前先把那個糾纏的東西除掉吧。

死觸比起飛行或先攻可能更需要協同作用。記得留意所有可能可以獲得優勢的機會。

結語

我們對死觸的討論就到此告一段落！希望這對你在幻滅時刻的戰局中有所幫助。在構築新套牌或輪抽時，掌握死觸的精髓將會造成很大的不同。

有任何問題或想法嗎？我都很想知道！你永遠都可以在推特或Tumblr上找到我，或也可以用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。如果你喜歡這個機制的系列文章也請讓我知道，或還有其他你想要聽到或感興趣的主題。我的信箱永遠為你們而開。

我下週會帶著新文章回來，我們下次見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight