一般來說，魔法力是時間所架構起來的。

你每回合下一塊地，或許還可以用一些像魔力巨石這樣的神器或是徒長一類的找地咒語來加速。一旦有了六點魔法力，你通常就會一直有六點魔法力可以使用。

但依夏蘭裡加入了個新東西：暫時性的魔法力－或如我們所知的，珍寶。

珍寶帶來了個有趣的難題：這一點魔法力是現在用還是等下用比較好？這是個很新的問題－而你的答案將會對對局產生很大的影響。

但什麼時候又是最正確的使用時間呢？

有些情況下答案非常地明瞭，像是如果你有五塊地，手上有張龐巨血口龍又沒有其他值得保留的理由，那絕對該破開眼前的珍寶。

其他的一些情況則有著細微的差異。讓我門來看看這個盤面，討論一下這個你會在輪抽中碰上各式變形的問題。

你使用的是一副紅綠恐龍的輪抽套牌。先手的第二回合施放了狡詐鬼怪，對手讓過了自己的回合，場上只有孤伶伶的兩張樹林什麼都沒做。

你下了一塊樹林，場上現在有三塊地跟一個珍寶。手牌是地牌跟以下三張牌：

你這回合會怎麼做？你認為你將會在哪個回合破開珍寶？

想想看。在這同時，讓我來談一些不錯的經驗法則。

預先思考

重點就在於你要預先思考。你是想現在叫這隻生物，還是等等叫些更強的超前曲線？

這某種程度上讓我想到了棉花糖實驗。

史丹佛大學的棉花糖實驗是一個用在小朋友身上的心理學實驗，當面前被擺著棉花糖，而又被告知如果現在不吃掉那個棉花糖的話，待會實驗者回來時將可以得到額外的一個。

實驗者接著就會離開房間。這時問題就落到了小朋友身上：是立即享用一顆棉花糖所帶來的滿足，或是稍後獲得兩倍的實際價值？

這個研究帶來了各式各樣有趣的結果，如果你有興趣的話，我建議你可以去了解一下這個實驗。

不管怎麼樣，這裡的難題有些不一樣。你只會得到一個棉花糖，但其中的風味將依據等待時間的長短而有所不同。計畫並瞭解該做什麼事是很重要的，但依據手牌的不同，耐心也可能不一定是好事。

還有，請千萬別把那美味的珍寶衍生物吃了。

所以你該等多久？這就需要預先思考。

有珍寶在場，你需要在腦中試著安排接下去的幾個動作。如果現在使用，它對你的下回合會帶來什麼影響？那如果這回合不使用呢？你需要預先思考並規劃自己的回合。

接著就讓我們來聊聊一些在預先思考時所需要考慮的因素。

強度差異

珍寶的本質在於節奏，你是使用了一個資源來獲得能讓你在這回合領先的暫時魔法力資源。

在如此做的時候，那些你提早使用牌張的強度將有很大的影響。

假設食草鞭尾龍實際上只是一隻2/2生物（這樣的話我是不知道你為什麼要使用它，不過－這可是你的輪抽套牌！）提早一個回合使用它跟能在第四回合用猛衝暴霸龍造成5點傷害可不是同一個級別的；你應該等待。

一個保留珍寶的好理由，是它可以讓你更快獲得一張強力且有影響力的牌。

這個開放情境下最大的問題在於：怎樣的順序可以讓你最有效使用魔法力且提早使用最強的牌？思考牌張間的強度差異將可以幫助很好地你找到答案。

疊加

把你手中的一塊地改為一張四費五費或六費的生物，這個問題就會變得簡單許多。

通常你套牌裡越高費的生物在施放時會越強。（這並非永遠都是真的，但卻是一個合理的假設。）

這個假設之下，如果你可以提前一個回合接連著下其中兩張，那就是最佳地使用了魔法力並在盤面上給對手帶來了最大的威脅。除此之外，這提供了一個你下回合可以做的事來讓你每回合都有事可以做。

像是假如你手上有兩張食草鞭尾龍。你可以先用珍寶叫一隻，下回合再叫一隻，完美地在曲線上配合接下去的五費跟六費。

這是在魔法力上使用你的牌最有效的路子，也代表了最多的威脅。在這個情況的最後，我希望能盡可能地用最有效且最有影響力的方式使用我的牌。

如果你手上有一張三費牌，事情也會變得更簡單。你可以安全地在這裡使用三費，然後下個回合直接跳到五費或六費。

調色

珍寶的一個好處是可以調色並讓你更輕易使用一些其他顏色的牌。在一副有很多珍寶的套牌裡面，混入其他顏色的牌並不是不常見的。

把炙陽化身換成尋寶客瓦絲卡，你就很清楚知道那個珍寶要幹嘛了。

假設你沒有其他可以調色的方法，那我絕對會等到可以使用那張混色的六費牌之時，不然那張牌很有可能就會這樣一直卡在你手上。

這絕對受到手牌－那些你已經抽到和接下來想使用的東西所影響。然而，保留珍寶只因為你套牌中的某處有張混色牌並非一個我所建議的方向。

沒錯，你接下來可以會抽到那些混的牌－但也可能抽不到，而我會更傾向專注在使用手上的東西。那些牌是你確定可以使用的；你不知道最終是否會抽到混的牌，或是屆時你是否還需要這個資源來調色。

除非是在不確定是否要使用時當作參考，否則我不會把需要它來施放未來可能會抽到的混色牌的這個原因納入考慮。（除非你有很多該色的混色牌，且有很高的機會會抽到它們－在那個情況下，那就已經不太算混色了 . . .希望你還有更多的調色牌！）

說到那些你可能會可能不會抽到的東西 . . .

抽替代牌

在原始的情況中有個有趣的情況，就是如果從三跳到四，那代表你在第四回合會沒有事情可以做。

除非你抽到了一張。

在現在跟屆時之間，你還會有另一個抽牌步驟。所以理論上來說，你可以找到一張可以施放的費用四點或以下的牌。

這跟上述未來可能需要的調色一樣，應該只在做決定時作為參考。要讓這件事情發生，代表你得抽到一張四費或以下且想在下個回合施放的牌。

有些時候機率比較高，如果你有足夠多小費牌的話或許有時甚至會有30%-40%的機率。但那依然代表有一半以上的機會你會錯過，而那樣你就是做了個更糟的決定並讓自己被耽擱了。

這是個很重要需要考慮的事，但我不會把它當作做決定的主要原因。

攻擊計畫

在了解這些之後，碰到文章一開始的那個例子時你會怎麼做？

你有自己的答案了嗎？

依據你套牌的內容以及對對手的了解，你應該幾乎可以佐證任何選擇。

而這是我的答案。

我會在攻擊後讓過這回合。如果下回合對手叫了一隻炙陽化身可以殺掉的生物，我將會下食草鞭尾龍；而如果他們把回合讓回給我，我就會叫猛衝暴霸龍。

以下是我的原因。

我並不想在這裡加速叫鞭尾龍，那會讓我下回合沒事可以做；而雖然現在不做事也不是個好選擇，但保留珍寶給五費或六費的東西將可以帶來很大的不同。

如果對手下了一隻聖者可以處理（通常大部分在三費叫的東西都可以）的生物，那我就會想在下個回合叫聖者。在清掉了那隻生物之後，我就可以在下回合叫暴霸龍並在第六回合有14點的攻擊力！

如果他們什麼都沒做，那我就可以開始倒數。他們不像是可以在第四回合用一張牌來單挑我暴霸龍的樣子，所以應該可以造成至少10點傷害。（不管他們是否叫生物，應該都會準備在下個回合在不得不的情況下聯防。）

我同時也想避免無效率地使用那個珍寶！

如果他們在第三回合沒有叫聖者可以處理的生物，四費的可能就處理不掉了。那個情況下我會傾向在第五回叫霸暴龍而非聖者－那張珍寶將再也無法幫我加速。這也是一部分原因為什麼如果對手不叫生物，我會選擇在第四回就使用霸暴龍。

這裡有很多東西要想－而如果你打了夠多的依夏蘭輪抽，這絕對是一個你會碰到許多次不同變形的情況。

所以你覺得呢？同意還是不同意？有想法嗎？我都很想知道！你可以在推特或Tumblr上聯絡我，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

希望你們最終都獲得了自己想要的棉花糖，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight