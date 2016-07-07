選擇你喜歡的生物類別吧－這次我們要來聊部族套牌！

如果你還沒有很熟悉「部族」這個詞在魔法風雲會裡的意思，它本質上代表了生物類別－在這篇文章裡則代表了一副以特定部族所構築的套牌。舉例來說，你可能有一副鬼怪部族或野獸部族套牌。在依尼翠，我們試著去凸顯五個特定的部族：人類、精靈、殭屍、吸血鬼跟狼（人）！

但要如何構築一副部族套牌呢？讓它可以運作的是什麼？使用上有什麼技巧？今天就讓我們來看看！或許你還會在過程中間發現異月傳奇的預覽牌呢！

在魔法風雲會初期，Richard Garfield在限量版（第一版）裡印了像Goblin King這類的牌時就已經有了繞著生物類別構築的套牌。但隨著時間，它們已經從原本的小策略轉成了各系列的核心。

如果想構築並使用部族套牌的話，這些事情你應該要放在心上。

確定有足夠的支持

相信你已經對部族套牌有了初步的認識，很好！在開始構築套牌前，你需要確定該部族有足夠的支持可以運作。如果沒有的話，至少要知道如何可以在既有支持上發揮最大效益。

舉例來說，你想在近代賽中組一副弓箭手的部族套牌，並選擇了Greatbow Doyen 當第一個弓箭手部族王…然後，沒了，弓箭手部族王似乎只有那一張。

如果再更複雜一點，似乎魔法風雲會的故事歷史中並未曾出現過一個很強的弓箭手。於是，你只有一張王跟一些中程生物－這應該跟原本期待的有些落差。

一般來說，要讓部族套牌可以運作的方式（除了一些等下會提到的例外）是使用很多生物跟可以對那些生物的類別有幫助的牌。個別生物的強度越低，部族的獎勵牌就需要有更好的表現。反面來說也是一樣：個別生物的強度越強，放進套牌的部族獎勵牌的強度需求也越低。當然，能有很好的部族獎勵牌<以及>非常強的個別生物當然是最好的了！

Transform

有時可能得使用一些在一般強度標準以下的生物，但你必定不會希望那些牌佔了你套牌的大部分。

雖然可以用適境機械獸和Coat of Arms去填補弓箭手部族套牌裡的空缺，或是找到方式把首席找出來，但這幾乎在任何部族套牌裡都可以辦到。這些牌是為了提供一些額外的誘因，而非靠一己之力撐起整副套牌。使用這些牌構築一副休閒的弓箭手套牌不會有什麼問題，但如果想要在競爭級別比賽中有好表現可能就會有點難度，因為你少了大量的關鍵牌。

來看看比弓箭手更有效率的選擇，把目光轉到現在依尼翠闇影標準賽的人類上吧！

人類在現今標準賽裡獲得了莫大的成功，造成這個的原因有很多（之後也會提到一些），但最主要的關鍵在於他們有很多個別的強力牌張，還有強力的部族獎勵牌。很多人類就算獨立出來也都可以有不錯的表現。

暮巡班招募官？反射法師？不倦追跡人？他們就算沒有其他輔助也都是不錯的牌。就算是比這些低一階，例如那一堆一費的2/1生物像獵龍客跟探險隊使節也都挺有效率的，沒有哪張是你會不想使用的。

再來看看部族的支援。莎利雅的副官會讓你所有的生物變大，然後自己還會變得更大！你很容易在一副專注於人類的套牌中看到很大的副官，不管是在前期還是後期抽到她都不錯。

蒼鷺風華鬥士也是一樣。

等等，蒼鷺風華鬥士是什麼？好吧，我想應該展示給你們看你們才會知道我在說什麼。

準備好迎接蒼鷺風華了嗎？

身為一張四費3/3有繫命跟閃現異能的生物，本身絕不會沒用。如果在後期抽到將不會感到失望。

但如果盤面上滿滿的都是人類呢？情況就不只是這樣了！

他不只會把你所有隊伍都變大，還會給全員繫命異能讓你可以補回之前被攻擊所受到的傷害。

一張本身有強度，在戰場上有其他人類時又會變得更強的牌，正是會想放進這類套牌裡的牌的最佳例子。我很期待在未來的標準賽中看到很多蒼鷺風華鬥士的出現。

最大化你的部族

一般來說（等等會談論一些例外），如果要使用很多的牌讓部族套牌運作，你應該要確保最大化整副套牌最強的地方：部族！

舉例來說，一個最常在套牌構築時犯的錯誤就是沒有足夠的生物！如果使用強攻或中程的部族套牌但你只放了十六張生物，你得要問自己：「在第一時間就把所有的部族牌放進去真的值得嗎？」。假設你只有剛好足夠的生物使得在比賽特定時間中都只有小貓兩三隻，你就是沒有最大化部族的異能。

我會希望部族套牌的很大一部分是該部族的生物，至少要有22張，最好是25-30張。這些生物最好有很好的魔法力曲線，比起費用較高的生物，我更喜歡便宜的生物，這樣可以更快把他們都放進戰場。

是的，這代表你會使用比平常更少的去除咒語跟戰鬥把戲－別擔心！使用部族套牌的前提在於剩下的牌會因為彼此的協同性而變得更強。通常有一些效應會把部族獎勵放在該部族的生物上，像蒼鷺風華鬥士就是生物同時也是個戰鬥詭計。

另外，有一些牌會需要你牌庫裡有更多該生物類別的牌來起更大的作用。就用經典的Goblin Ringleader來作例子吧。

Goblin Ringleader希望確保你能在施放時盡可能地翻到越多的鬼怪。這會讓你把套牌裡所有非鬼怪的牌重新檢視一遍：因為每當翻到一張非鬼怪的牌，就是浪費了一張免費牌的機會！

或著，從近一點的角度來說，讓我們來看另一張在異月傳奇裡面的全新牌，勇猛前導兵！

雖然跟Ringleader不同，你只能選一張展示出來的牌，不要錯失這張牌依然很重要。你需要妥善地構築套牌來讓你永遠都可以在施放這張牌時展示出一張人類，而最好的狀況當然是可以有所選擇，從中挑一張最適合當時狀況的牌。

這不只要確保戰場上有足夠的人類－套牌裡還需要有足夠的人類來讓勇猛前導兵可以持續地發揮作用（別忘了可以放衍生生物的瞬間、巫術跟結界並不算在內）。

如果要使用部族，確保你可以從你想用的部族牌上獲取最大的優勢。

偏離的藝術

一般來說，在部族套牌裡你會盡量避免使用不是該部族的生物。他們並不會獲得那些該部族生物可以從其他牌張上獲得的紅利。

但不管怎樣總是有例外的。

我永遠記得Charles Gindy在2008年好萊塢專業賽中獲得冠軍時所使用的那副黑綠妖精套牌，在一副滿是妖精的套牌－其中恰好還有四張Tarmogoyf。

Tarmogoyf很顯然不是一隻妖精。然而他有足夠的強度來被放進這副套牌裡。

一般來說，有兩點是我在決定是否要把非該類別的生物放進部族套牌裡時會考慮的點：

第二點在於確保你不會為了要把這類牌放進去而踢掉一些部族牌，如果是這樣的話，不如就別使用部族了。把Tarmogoyf加進套牌中跟「或許也可以放攻城犀牛…」僅有一步之遙，一旦過線事態就會急劇惡化，你的套牌就會變得看起來一點都不像妖精套牌了。

發揮你的優勢

好，你帶了部族套牌準備要開始一場對局，對局中你應該要記得什麼？

部族套牌的關鍵是從很多該部族的生物上獲得優勢，你要確定你會最大化你的優勢。

讓我們用一個很簡單的情境來當作例子。

你使用妖精部族套牌，對手使用的是綠色的中程。在二回對面叫了一隻符爪熊，而你接著二回叫了一隻Cylian Elf。如果對手在第三回合攻擊，你應該要阻擋來換掉他的熊嗎？

如果你用的是部族套牌，通常這裡應該不要阻擋。

為什麼？部族套牌通常會在慢慢建立盤面後獲得優勢，雖然現在兩個生物看起來完全相同，你的生物其實有身為一隻妖精相關的「能力」！如果接著重置並施放妖精高位德魯伊，你將會更希望戰場上有Cylian Elf。

當然，這個狀況比較偏向核心概念。正確的做法是視對局（如果對面是一副很快的套牌，阻擋可能才是正確的）、手牌（如果你接下來要叫呼伴食屍鬼而你的生物是行屍，那阻擋絕對是最好的）和套牌部族（或許你的部族有很多像Goblin Ringleader那類你很樂意跟對手一換一的生物）的狀況而決定。不過這是一個很好的開始方向。

反面來說，由於套牌裡有很多的生物，這也代表你擁有比平常更少的非生物牌，且可能碰到掃場效應時會較難回復。你必須要小心地使用手上的移除咒語在適當的目標上，因為不容易抽到更多，也得要確保可以應付對手的掃場（不過當然都依你所使用的套牌而定）。

記得你使用的是一副部族套牌的事實，並調整做法來讓效益最大化。

大．例外

記得之前說過要來談談例外嗎？現在正是時候！

大部分之前提到的策略都適用於包含便宜生物的較小部族。這是在魔法風雲會裡最主要支持的部族生物類別，也同時是依尼翠闇影環境裡最主要的五個部族。

然雖然適用於大部分，卻非永遠都適用。

舉例來說，龍。

龍是很不一樣的狀況，他是一個「大部族」。通常一張就已經會對遊戲造成很大的影響，所以你不需要把整副套牌用很多龍去塞滿。一副25張龍的套牌可能就有點太多了（而且容易會讓你有一段時間無法施放咒語）。

你應該做的，是先了解讓費用較高的牌可以運作的方式的核心。舉例來說，一副加速或控制套牌的核心，都讓你可以在遊戲中獲得一個很好的時間點來施放高費的咒語。

接著，你需要足夠數量該類別的部族牌，來讓彼此間可以協同卻又不會太擠。由於分別都有很大的效用，你不需要施放很多—但第二張就應該要可以控制場面。不像其他便宜的部族需要很多該類別的牌來運作，只要接在安塔卡後面施放席穆嘉，遊戲就應該操控在你的掌握之中。

以龍的例子來說，另外也有一些便宜的咒語來獎勵你在套牌中使用龍。

這些牌幫你確保晚期可以順利施放龍－並鼓勵放進套牌裡足夠數量的龍。注意，這裡只要求展示一張龍牌－你不需要全心投入就可以讓他運作！

雖然現在還沒有那麼多的大部族，但他們應該被不同的對待，並記得所有的牌跟彼此間的交互作用。

部族的知識

不管你要組鬼怪、樹妖、殭屍或著甚至弓箭手，希望你都可以找到一些方式來簡化套牌構築的流程！不管你喜歡什麼部族（衝啊魔法師！），部族套牌都是很有趣的。

那些新人類呢？是的，我很期待看到他們的出場。這是我全新的班特人類套牌：

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 生物 (27) 4 莎利雅的副官 4 瑟班巡檢官 3 暮巡班招募官 2 羊屯崇詳師 4 反射法師 3 蒼鷺風華鬥士 3 奧札奇挪移體 1 勇猛前導兵 3 不倦追跡人 瞬間 (8) 4 卓茉卡的指命 4 徵召軍伍 地 (25) 1 海島 1 荒野 2 林冠遠景 4 亞維馬雅海岸 2 樹林 2 沃原溪流 4 成形野地 4 築防村莊 5 平原 60 牌張 白 (9) 4 莎利雅的副官 4 瑟班巡檢官 1 勇猛前導兵 綠 (12) 3 暮巡班招募官 2 羊屯崇詳師 3 不倦追跡人 4 徵召軍伍 多色 (11) 4 反射法師 3 蒼鷺風華鬥士 4 卓茉卡的指命 無色 (28) 3 奧札奇挪移體 1 海島 1 荒野 2 林冠遠景 4 亞維馬雅海岸 2 樹林 2 沃原溪流 4 成形野地 4 築防村莊 5 平原 60 牌張 1 (4) 4 瑟班巡檢官 2 (13) 4 莎利雅的副官 3 暮巡班招募官 2 羊屯崇詳師 4 卓茉卡的指命 3 (10) 4 反射法師 3 奧札奇挪移體 3 不倦追跡人 4 (8) 3 蒼鷺風華鬥士 1 勇猛前導兵 4 徵召軍伍 35 牌張 普通 (17) 4 瑟班巡檢官 1 海島 1 荒野 2 樹林 4 成形野地 5 平原 非普通 (10) 3 暮巡班招募官 2 羊屯崇詳師 4 反射法師 1 勇猛前導兵 稀有 (33) 4 莎利雅的副官 3 蒼鷺風華鬥士 3 奧札奇挪移體 3 不倦追跡人 4 卓茉卡的指命 4 徵召軍伍 2 林冠遠景 4 亞維馬雅海岸 2 沃原溪流 4 築防村莊 60 牌張 重抽手牌











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有蒼鷺風華鬥士的情況下，保留四點魔法力會非常可怕，因為可能徵召軍伍或風華鬥士正在那裡等著你。奧札奇挪移體跟鬥士的組合也會變得很野蠻－我想我沒有辦法反抗前導兵一直跳進跳出的牌張優勢．你也可以考慮加入更多的羊屯崇詳師。

離開這裡後開始尋找屬於自己的方式吧！

不管你們怎麼看待部族，我都想聽你們的意見。如果你們有任何想法、問題、對局中的狀況、未來專欄的建議或其他，請讓我知道！

到哪兒？你永遠可以在推特或Tumblr上找到我，那裡是最好的了。但如果郵件比較適合你，你也可以寫信到beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

我下週會回來，直到那時，好好享受異月傳奇－並希望你的部族有好的表現。

我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight

beyondbasicsmagic@gmail.com