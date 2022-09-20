歡迎來到Myra的星際娛樂天文館！這是銀河裡最讚的娛樂設施。只要付出一點點的金額，或任何你所處星球所使用的貨幣，最棒的食物、遊戲、設施、安全文件、寵物、休息區、博物館、綜藝秀、垃圾桶、舞蹈表演、野生動物數不盡的東西應有盡有。沒錯，魔法風雲會將逃離到一個尚未被腐化的地方，因為那是個沒有太多資本主義的 . . . 太空。

我們等等會跟大家介紹 Unfinity 中幾個重要的機制，但同時也有一些擁抱了Un-系列古怪內容的牌張能在牌桌上（或牌桌下）遊玩。在開始介紹機制前，我們在牌框設計上做了一個值得被討論的改變。

如果想搶先訂購 Unfinity ，你可以在本地店家預購，或是上Amazon及其他任何有賣魔法風雲會的地方。

銀框掰掰

從這個系列開始，我們將不再使用銀框牌來代表這張牌不適用一般的規則以及不能在競爭級別的比賽中使用。我們設計了橡實標記來補上這個位置。

在那些有防偽標記的牌上（通常是稀有和秘稀），防偽標記將會是橡實形狀。至於那些沒有防偽標記的牌（通常是普通和非普通），橡實標記將會被印在一般防偽標記的那個位置上。除了特殊情況外，橡實標記的牌無法在構築賽中使用。它們的功用通常會做一些完整規則裡不會提及的東西。

但不是所有 Unfinity 裡的牌都是橡實牌，這個系列裡也包括了一部分永恆賽制中可以使用的牌。在這些牌上不會有防偽標記或是傳統的圓形防偽標記，看起來就跟一般可以在比賽中使用的牌沒有兩樣—它們就是可以在比賽中使用的牌。它們可以在指揮官和其他永恆賽制（薪傳和特選）賽制中使用，並涵蓋在完整規則裡。

任何之前以「銀框牌對局」表示的內容都將改為「Un- 對局」，不過兩個代表的是相同的東西—任何一場至少其中一位玩家使用了橡實牌或較舊版本Un-系列或節日贈卡裡的銀框牌都適用，而那些特別提到牌框的牌則不會有更動（像是Border Guardian）。那些牌會檢視實際那張牌的印刷，所以會只看到橡實牌有黑色牌框，而較舊版本的牌有銀色牌框。

我們很興奮這個牌張的新表現方式，也希望他可以一直留下來。說到這 . . .

貼紙

每包 Unfinity 的補充包裡都會包含一張貼紙卡。貼紙是一個讓你的牌變得眼花撩亂的新方式，並能在過程中讓你獲得一些很酷紅利的新方式。

每張貼紙卡上會有四種貼紙貼紙：

三張名稱貼紙。這幾張貼紙可以作為牌名的第一個字、最後一個字，或夾在牌名的兩個單字中間。舉例來說，「黑暗（Dark）」的貼紙 + 灰棕熊= 灰棕熊黑暗（Dark Runeclaw Bear）、灰棕黑暗熊（Runeclaw Dark Bear）或灰棕熊黑暗（Runeclaw Bear Dark）。

三張插畫貼紙。在你的牌上添加有趣的插畫！插畫貼紙隨時都可以被加進牌的插畫裡，也決不會消除原本的插畫。舉例來說，如果插畫上的生物戴了一頂帽子，而你用青蛙把那個帽子蓋住，他依然戴著帽子。

三張異能貼紙。你的牌能做很酷的事情，不如再讓他們做更多？異能貼紙永遠都是外加的—它們絕不會消除任何文字，即便把那些文字蓋掉也是一樣。

兩張力量/防禦力貼紙。如果生物的體型不對？把他們變得更大如何？力量/防禦力貼紙是唯一會覆蓋文字的貼紙，不管怎麼說生物都只能有一組力量/防禦力

一些效應會指示你把貼紙貼在某個東西上，有些會特別指定某種貼紙。貼紙在衍生物上的效果和非衍生物上的效果一樣，每個效應都會讓你知道它可以適用在哪些地方。

異能貼紙和力量/防禦力貼紙旁邊都會有個門票的符號，那是門票費用且你需支付那個費用才能把貼紙貼上去。門票是什麼？門票是玩家可以獲得指示衍生物的新類別。許多效應都會讓你貼貼紙並得到一些門票，假設有效應讓你把它們貼上去的話，名稱和插畫貼紙永遠都是免費的。

一般版本 銀河系閃卡版本

貼紙究竟會貼在哪裡並沒有太大的影響，你不需要過度擔心需要把它貼得很整齊—貼紙都會有效果。如果有任何不清楚的地方（如上面提到的名稱貼紙），向所有玩家清楚表示你想要貼的地方。幾張橡實牌會有例外，不過在這些牌上會特別清楚寫出它們會以什麼方式在意貼紙。

很重要的一點：你不能用貼紙貼不屬於你的東西。如果一個效應指示你這麼做，請直接忽略它。大多數會貼貼紙的異能都寫了「一個由你操控的非地永久物」，但有些東西會在當它們進戰場的時候貼自己。如果它們進戰場時操控者不是擁有者的話，該玩家將無法把貼紙貼在上面。

在每個對局中，你都可以使用三張貼紙卡，方式如下：

在構築賽裡，你可以攜帶最少十張不同的貼紙卡。不可以有重複，且總數不得超過48張—我們就只設計了這麼多。在每盤對局開始前，從你帶來的貼紙卡中隨機選擇三張，那將會是你這盤對局中可以使用的貼紙卡。

在限制賽中，每盤遊戲開始前，從你開到的貼紙卡中選擇其中三張。

在補充包輪抽裡，貼紙卡並不會被抽選。在打開 Unfinity 的補充包之後，在抽選任何一張牌前移除貼紙卡。在每盤遊戲開始前，選擇至多三張你開到的貼紙卡。

景點

景點代表了所有的設施、遊戲，以及中途你可能會造訪的商店。景點不會被放在正編裡，也沒有一般的魔法風雲會牌背。然而，他們自己獨立使用一疊我們稱為景點牌組這樣的牌組。

翻面

景點是神器，但你會發現它們並沒有魔法力費用。它們不需要施放，正確來說它們從不會進到你手裡。要讓它們從景點牌組進到戰場，你需要打開它們，並使用像"Lifetime" Pass Holder 這樣的牌。

一般版本 銀河系閃卡版本

當你被要求打開一個景點時，把景點牌組的牌庫頂面朝上在你的控制下放進戰場。每個景點右下角都會有 1–6 的數字燈號。事實上，同一張景點的不同版本也會有不同的燈號。1永遠都不會亮，而6永遠都會是亮的。

在每個回合你的第一個行動階段開始時，你可以擲一個六面骰來造訪你的景點。如果擲骰子的結果在你操控的景點上數字燈號是亮的，你就可以造訪那個景點。你只有在這次特別擲骰子的機會中擲到亮燈的數字，或有牌特別要求時才會造訪你的景點。其他因為咒語或異能所擲的骰子都不會觸發造訪的異能。

如果一個景點將離開戰場到任何一個除了放逐區以外的區域，它會被放進垃圾場—景點牌組版本的廢棄場，也是機巧套牌版本的墳墓場。所有影響墳墓場的東西都不會影響垃圾場，你也可以直接放逐景點。

有些景點會帶來小遊戲或獎勵！

獎勵是贏得造訪異能所帶來小遊戲時的紅利。雖然這些景點在你拿完獎勵後就會關閉，你將可以再開一個來取代。

在限制賽中（現開賽及補充包輪抽），你的景點牌組需包含至少三張景點牌且可以有重複；當中在補充包輪抽裡，景點牌會跟補充包裡的其他牌一起抽選。如果你沒有抽選至少三張景點牌，你將無法使用景點牌組。在構築賽裡，你的景點牌組需至少包括至少十張景點牌，且每種都只能有一張—也就是不可能有任何牌名的牌重複（即使它們有不同的規則敘述或亮燈號）。

帽子

有什麼事比花時間在遊樂場裡更棒的？當然是在遊樂場裡戴頂帥氣的帽子！有些 Unfinity 的牌非常在意帽子—我們也是一樣。

一般版本 銀河系閃卡版本

「什麼算是帽子？」你或許會好奇。好吧可能不會，但總之：帽子是戴在頭上的衣服，且不屬於其他衣服的一部分。像帽踢或口罩就不算—帽子是刻意戴上的。你不能把任何老東西放在頭上說他是帽子，不過假髮或頭帶可以算在內。

大部分的牌都會提到「有帽子」，對生物來說就是有帽子出現在插畫裡，它不一定需要的戴著帽子但至少需要持有；對玩家來說也是同樣的規定。你不需要戴著帽子，但你必須要帶著它。如果一張牌特別寫了「戴著一頂帽子」，那就是字面上的意思。你不可以在物理上搞掉別人的帽子（或其他持有的東西），這非常沒有運動家精神，也可能會讓你被從遊樂場中趕出去。

文字遊戲

這是 Unfinity ，我們精通文字遊戲，所以你一定也可以！一些牌會在意特殊的字串、出現在牌上的字母、在不同地方出現字串的次數，或其他的文字遊戲。這些效果大部分都只限制在Un-對局中，然而那些特別會檢視貼紙（只有英文）的效果可能會出現在永恆牌張上：

一般版本 銀河系閃卡版本

在Un-對局裡，任何在意文字或牌上其他重點內容的東西，都會用你實際使用的那張牌來判斷資訊。所以屬於同一張牌的兩張牌可能會有不同的牌名—如果這兩張牌是不同語言。在傳統的對局裡，不管你使用的是什麼版本都會使用正式牌名作為依歸。

骰子

我們對骰子十分熟悉，你清楚知道規則，我也是。 Unfinity 投入了大量六面骰，你將不會透過其他骰子獲得結果（不管怎麼說至少在這個系列裡）。

一般版本 銀河系閃卡版本

無邊框版本 無邊框銀河系閃卡版本

你會發現擲六面骰是如何在造訪景點時被使用，但遠不止這樣。一些咒語或異能—像是Comet's loyalty ability—就會使用骰子的結果來決定效果。你可能也會擲骰子來決定生物的力量及防禦力。從那裡開始會變得比較奇怪，不過可以確定的一點是—Comet是絕不會離開你的小狗，它絕不會讓你失望的。

遊戲外的人

一般來說，我們對沒有在玩魔法風雲會的人並沒有太大的興趣，但當 Unfinity 的牌需要一些遊戲外因素來決定要發生什麼事時，他們可以幫上很大的忙：

一般版本 銀河系閃卡版本

任何一個現在不在你的對局裡的人，或著是本來在你的對局但已經輸掉的人都可以—不過這些玩家或許會有自己的盤算。他們不需要是一個魔法風雲會的玩家，也不需要知道實際上到底發生什麼情況。每張牌都會解釋哪些是你可以解釋的。最重要的是，所有人都不應該過度影響遊戲外的人的決定。如果你身邊沒有其他人，打電話或傳簡訊給朋友幫忙也不是什麼問題。