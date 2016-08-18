他回來啦啦啦啦啦！

Svetlin Velinov 作畫

每當有機會可以重返一些角色時總會讓我很開心。在新一輪的詭局裡，我們有了另一個機會去回到那錯綜複雜的翡歐拉時空－和那裡許多的居民們。

讓我們來談談其中的一個角色：格倫佐。

上次見到今天的英雄時，他正待在翡歐拉的地牢裡。他已證明了自己高出鬼怪的平均一截，你可以在這裡看到他可歌可泣的故事。

但他後來過得怎麼樣？

嗯，幸運的是，格倫佐他…還活著且活得不錯。但工作職稱…已經有所改變。在這過程中他失去了一個顏色。來到這裡，他準備進行一些巨大的破壞。

到這裡，我想是該先讓你們看看牌了。跟我一起來迎接格倫佐的新樣貌吧！

是時候來造成一些蓄意的破壞了。

如果你沒有跟上到目前為止詭局：王權爭霸預覽的腳步，讓我來幫你快速整理一下，煽惑是這個系列的新異能。當你煽惑一個生物時，他必須要在下一個回合進行攻擊，且只要他有除了你之外可以攻擊的玩家，他就不能攻擊你。夠混亂吧！

這只是第一個選項。第二個選項是主流中一個獲得牌張優勢的方式。對於每個你用來攻擊對手的生物，你都會有機會去施放一張你不該會有的牌。（很重要以致於必須要特別強調的點在於：你不能使用因此法被放逐的地牌。格倫佐寫的是施放而非使用，所以你只能用他來施放咒語而不能使用地牌。）

把這全部放在2/2身上並只要兩點魔法力施放確實很誘人！他是一個你可以準時使用的生物，同時也可以幫你帶來很大的優勢。

在格倫佐身上有很多優秀面向的同時，有一點是我想要特別強調的。這點是當你在評估生物時永遠都需要注意的點。即便不會是唯一用來了解生物強度的面向，它通常是一個不錯的暗示顯示這張生物值得你多關心一下。

接著就讓我們進入正題吧！

立即性的影響

很多生物都有一個特點：在你施放他們的回合，他們並不會對你有什麼幫助。想像一下施放了一個沒有特殊異能的生物。先不考慮可以進行阻擋這件事，你支付了魔法力及一張手牌卻在那回合沒有產生任何效應。如果對手去除了你的生物，他們將什麼事都無法做。

想像一個非常奇怪的對局。你的對手每回合都抽到並施放一張符爪熊，而你每回合都抽到並施放一張送終刀鋒。這盤遊戲不會有任何結果，直到有人牌庫抽完為止。

即使這個例子非常的不切實際，背後的意義在於：如果你持續用一張牌去換另一張牌，你哪裡都去不了。然而，如果可以找到一個方式去破壞這個平衡，你將可以開始獲得領先－而這就是牌張優勢的其中一個核心基礎。也就是為什麼你永遠都需要盡可能從你的生物身上獲得更多的東西。

所以我們都需要生物（好吧除非你是風暴組合技的玩家），生物是很不錯的長期投資，他們可以到死為止持續進行攻擊。如果對手對他使用了一張去除咒語，他們就少了一張可以對付你其他生物的牌。可以馬上進行阻擋絕對不是無關緊要的（雖然在構築賽中，沒有辦法保證有些對手是不是會那麼常攻擊你！），但這並不代表你不該同時尋找可以在施放他們時就對遊戲有影響力的生物－而在所有魔法風雲會的生物裡面，很多最強的生物也剛好符合這個要件。

讓我們再來看一次格倫佐的異能。

一個很重要的區別及格倫佐很大一部分的強度，在於這個異能不要求只有格倫佐造成傷害才算數。任何生物都可以為格倫佐代勞。這代表你可以在攻擊前施放格倫佐，攻擊，然後在任何生物穿透進去時收割格倫佐的好處（生物越多當然越好！）

畢竟，為什麼要等待？

格倫佐獨特的效應只是其中一個生物可以立即影響盤面的方式，與格倫佐完全相同的效應並沒有很多，然而他跟其他更常見的異能有著相同的脈絡－也值得你在評估牌時多留意他一下。讓我們來看看三個這最可能發生的情況吧。

敏捷

敏捷！攻擊！造成傷害！咻！砰！哇！

敏捷讓生物可以直接攻擊移除了「你的生物這回合無法做任何事」的那個部分。

多虧了敏捷，你的對手不會知道自己將要受到攻擊，而這可以憑空對他造成大量的傷害。或許他們橫置了所有生物來攻擊你以至於沒有保留任何的生物，使得自己門戶大開而慘遭敏捷大軍的攻擊。

另外，由於可以馬上行動的關係，敏捷幫助生物在遊戲裡的任何時候都變得更強：一張第八回合的Giant Solifuge依然可以在對手沒有保留阻擋者的情況下攻其不備，反之如果沒有敏捷，你的對手將有一整個回合的時間可以做好準備。

敏捷通常在強攻型的套牌中更為有效，因為對控制套牌來說，造成額外的傷害往往不是他們的主要目的。

進戰場異能

具有進戰場異能（或會在施放時觸發異能的奧札奇）的生物，就像把一個咒語般的效應放在生物上讓他可以立即產生作用。這樣一來，你就絕對可以從他身上得到些什麼。

這些牌通常會帶來牌張優勢，但非絕對。使用這些生物可以讓你獲得一些紅利。

他們有各式不同的效應，作為進戰場效應基本上可謂無所不能！一個可以確認一張牌究竟多強的好方法，或許是拿它跟其他既存類似效應的咒語做比較，並結合一般該原始攻防生物的費用進行評估。舉例來說，比比看研判局勢跟邊境巡林者。

研判局勢的費用是一點綠，而一張基本的2/2生物費用大概是兩點。由於你得到了兩個效應：一張生物跟一個咒語，把這兩點合在一起看來應該是個有效的組合。即使你通常不會使用研判局勢或一個2/2的白板生物，把這兩張牌合在一起似乎就多了點誘因。有些構築賽的套牌可能就會考慮使用這張牌。

讓我們來看看另一個比較。

這是一個很簡單的比較：漂念精可以做任何卜卦可以做的事，但你還有選擇可以多付兩點來獲得一個2/2飛兵。由於卜卦的費用是三點而一隻2/2的飛兵通常也要三點，把這兩個結合即使要五費應該也是筆不錯的買賣。實際情況下，你應該永遠會在考慮卜卦之前優先考慮漂念精。

然而這並非永遠都是正確的－那些效應得要先是你第一時間會想要使用的才行。但如果一張牌給了你很大的折扣，他通常永遠都值得你考慮一下。

在同樣位置下，有些你是可以立刻起動的異能，像暮巡班招募官或法官傭獸，或是像驕傲至美這類具有可以影響其他牌的持續效應的東西。他們是生物的同時，只要有足夠的魔法力或前期已經建立好了盤面，在遊戲後期依然可以立即的派上用場。

死去時效應

死去時效應跟前兩者有些許的不同。在其他異能是確保生物可以立即發揮作用的情況下，具有死去時效應的生物則鮮少會在你施放他們的回合有所效用。

然而，這並不代表他們不會對盤面有立即的影響。你的對手必須要計算如何去應對他們死去時的效應。他們可以承受對你的生物攻擊並讓那些生物死去的後果嗎？他們應該要去除你的生物嗎？他們依然想要現在施放掃場咒語嗎？

除此之外，死去時效應依然會在一換一的競賽時給你帶來些許優勢。

回到前面符爪熊對上送終刀鋒的情況。如果每張符爪熊都會在死去時對對手造成一點傷害，即使那一點傷害並不值得「佔掉一整張牌的空間」，你依然會因為持續的造成一點傷害而得以破壞平衡。這只是最小讓你得以打破這個僵局的優勢。

即便他們殺了你具有死去時異能的生物，你依然可以從中獲得些什麼。

在格倫佐的帶領下

這些僅是可以立即發生作用的異能，我們只討論了要把特定生物變得更強的條件。但如果你看那些經常被使用（或輪抽中順位較高）的生物會發現，他們至少都符合上述三個特點的其中一個－或可以對遊戲造成立即性的影響。

Grenzo看來要繼續延續這個歷史了。

身為很難在紅色裡找到的牌張優勢來源，他是一個很好的指揮官，費用便宜也讓你可以在前期施放。我很期待在Cube輪抽裡使用他－跟一些龍虎蛇神的生物們－來擊倒對手。甚至在薪傳裡我覺得也會有他的一席之地。

所以他最後會去哪？有一個我很確定你們可以找到他的地方－那就是詭局：王權爭霸！別錯過這個系列了！我很榮幸可以參與到兩個詭局的團隊，也迫不及待要讓你們好好享受另一個了！如果你喜歡第一個詭局，你一定會喜歡這個；如果你之前沒有嘗試過詭局，歡迎你的加入。

下週我會帶回更多見微知著的內容。同時如果你有任何的想法、評論或關於Grenzo、評估生物或任何其他的問題，你都可以寄信給我！你可以在推特、Tumblr找我或寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我們下週見！希望你是這場詭局的籌劃者，而非那被陰謀包圍的人。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight