你是否和我們一樣期待 魔法風雲會史上最重要的一年?神河和多明納里亞回歸、店家冠軍賽、Universes Beyond 和今天公布的全新 Secret Lair。Magic Showcase 2021 包含各式不可思議的新東西、獨家的訪問,並帶大家搶先來看明年 魔法風雲會的內容!

如果你還沒跟上—或想要先跳到你最喜歡那部分的內容—以下是 Magic Showcase 2021 裡最重要的幾個重點:

Secret Lair 的 Out of Time Superdrop

這個超級組合來自遙遠的未來,或是遠古的過去,只為傳達一個訊息!寫在上面的警語已經在時間渦流中遺失,所以你大可不必管它,直接來看內容吧。

依尼翠:黯夜獵蹤和依尼翠:腥紅婚誓

我們向大家介紹了依尼翠:黯夜獵蹤裡的美好時光,也準備好在本週稍晚時候為大家展示更多狼人生物和收成節慶典為主軸的內容。

Anna Podedworna 作畫

9 月 2 日將首次為大家帶來依尼翠:黯夜獵蹤裡那些令人害怕的東西,我們 9 a.m. PT (臺灣時間 9 月 3 日 0 時)準時在 twitch.tv/magic 和 官方魔法風雲會 YouTube 頻道見!

依尼翠的故事將接著 依尼翠:腥紅婚誓裡吸血鬼們都想參加的婚禮繼續下去。

Lenka Šimečková 作畫

十月將會有更多關於依尼翠:腥紅婚誓的細節—這將會是你專屬的邀請函。

另外,我還有更多東西要告訴死忠的依尼翠支持者們。 讓我為大家介紹依尼翠:Double Feature,一個能和依尼翠:黯夜獵蹤及依尼翠:腥紅婚誓一同為大家帶來獨特輪抽體驗的特殊產品。

2021 及之後的魔法風雲會店家賽

隨著全世界的社群努力重新開始店內活動—現在已經有了週五魔法風雲會認證賽及售前現開賽兩種方式—我們知道玩家們期待更多可以戰鬥的機會。

從今年十二月開始,店家冠軍賽將是你可以於本地店家爭取榮譽及獎品的方式—只要參加就可以獲得喬木妖精的贈卡,八強還有徵召軍伍贈卡,如果獲勝更有亞龍捲引擎贈卡等著你把它帶回家!更酷的是,冠軍和八強在 WPN 頂級資格店家中獲得的贈卡上面還會印有店家的名字,證明你在那個地方所獲得的勝利!

另外,我們已經介紹過指揮官歡慶會,一個新型態的活動來慶祝回到依尼翠—你將會加入一個色組並透過指揮官的對局來體驗一段故事。玩家們將可以一起說故事、獲得很棒的贈卡,並享受WPN 頂級資格店家所提供獨一無二的體驗。

你可以在未來看到更多關於第一個指揮官歡慶會週末(10 月 30-31 日)及店家冠軍賽(12 月4-5 日)的更多資訊。

依尼翠:Double Feature、先驅挑戰者套牌 2021、和 Commander Collection: Black

本地店家不只是最好享受魔法風雲會的地方;它們也是提供你使用及擴張收藏的最好機會。

準備好在 10 月 15 日一起到本地店家來,先驅挑戰者套牌 2021 馬上就能提供你一副上戰場的套牌。把原本熟知的標準挑戰者套牌換為先驅賽制,這四副套牌準備好為即將開始一場 魔法風雲會 大戰的你大顯身手。

俄佐立精靈

歐佐夫靈氣

純紅燒

蓮花田野組合技

你可以在這裡看到完整的套牌列表。

不只這樣—2022 年上半,你將會看到新一波挑戰者套牌 2022 的標準套牌。有了標準和先驅的挑戰者套牌,你將能輕易對付週五魔法風雲會認證賽和其他店內大大小小的賽事。

馬上,專屬的Commander Collection—Commander Collection: Black即將在牌店與各位見面!裡面有雙面的衍生物和各式強力牌—包括 Toxic Deluge、Phyrexian Arena 及更多更多—這將是能在使用沼澤的指揮官套牌裡添加生力軍的最好機會!

你可以在這裡看到所有包含在 Commander Collection: Black 裡的牌張和衍生物。

依尼翠:Double Feature 把兩個不同系列的牌—依尼翠:黯夜獵蹤和依尼翠:腥紅婚誓—結合成一個獨特的輪抽體驗,每張牌都會有特殊的插畫處理。這個產品將會在 2022 年上半提供給專屬的本地店家,依尼翠:Double Feature 讓你能以充滿戲劇性的風格,在屬於自己的限制賽環境中享受那些玩家最喜歡的設定。

魔法風雲會 2022 上市產品

四個新標準賽系列,從我們回到遙遠未來的神河開始,並在多明納里亞的過去告終。這將是魔法風雲會史上最重要的一年。

*一些 logo 尚未定案

首先是一段橫跨多年的旅程。神河封建的過去為在我們來到遙遠未來的神河:霓朝紀設定了舞台。滿是高科技的亮點及玩家最喜歡的東西,神河:霓朝紀將會在 2022 年的第一季於店家發售。

像個機警的警探般緊跟在神河之旅之後,下一個標準賽系列我們將來到新卡佩納:喧囂黑街—一個對艾紫培來說有著重大意義的城市,這個城市由天使們所建立,現在卻被三色的惡魔所把持。

我們將會在 2022 年的第二季造訪新卡佩納:喧囂黑街。

Dominaria United

多明納里亞在 魔法風雲會中扮演一個特殊的角色,不管是貫穿整個遊戲的內容或是在全世界玩家心中的地位。這個時空上有著許多故事及各種魔法風雲會的歷史,Dominaria United中再訪多明納里亞將是最好慶祝 30 週年的地方。

你將能在 2022 年的第三季玩到魔法風雲會這些原創的奇幻設定。

The Brothers' War

雖然魔法風雲會的歷史僅有 30 年,但多明納里亞本身的過往卻比這要來得長。讓我們回到多明納里亞的—也是 魔法風雲會的—歷史中一段關鍵的戰役,一切都從克撒和米斯拉間的世仇開始說起,這導致了一場驚天動地的大戰,讓時空和多重宇宙開始運轉。

透過多明納里亞裡各個地點、角色、和爭執受害者的視角,我們將會在 The Brothers' War 裡看到一場橫跨時空的爭執,充斥著神器、巨大的機械部隊及其他—所有的內容都將在 2022 年的第四季與大家見面。

這緊緊包括了魔法風雲會明年即將上市的四個標準賽系列,但明年有的不只是這些!提供喜歡指揮官玩家們的東西、Jumpstart,還有更多東西將在 2022 年問世。

這是魔法風雲會,它身處於太空之中,一場百聞不如一見的復古未來主義太空嘉年華。Unfinity 結合了 魔法風雲會的機制和新角色,為大家帶來歡樂及慶典—再加上太空科幻主題的美麗全圖基本地和電震地—輪抽及聚珍補充包都將於 2022 年第二季上市。

龍與地下城:被遺忘國度戰記的初登板以令人驚豔的方式結合了魔法風雲會和 D&D—但被遺忘國度中還有更多要跟大家分享的故事及角色。這次我們把焦點放在博德之門,並依據 2019 年指揮官傳奇所建構指揮官優先的對局方式設計這個系列。我們將在 指揮官傳奇:Battle for Baldur's Gate 裡帶回指揮官輪抽,並加入經典的角色、新的機制、D&D 裡最具風味的咒語,以及指揮官傳奇風格的蝕刻閃傳奇生物—希望提供大家一個更棒的社交體驗。

趕緊準備好,大戰將在 2022 年第二季開始。

Aminatou, the Fateshifter Seb McKinnon 作畫

Double Masters裡所有大家所喜歡的東西—每包輪抽補充包裡都有兩張閃卡和兩張稀有/秘稀牌—都將在 Double Masters 2022 裡回歸!更多強力的重印牌及多色的輪抽主題,全部(還不只這些)都將在 2022 年第三季跟大家見面。

接著,Jumpstart 2022 的設計達到了新的高度,帶來新補充包添趣的牌張處理方式。每包都會有魔法風雲會的新手教學牌,還有各式可以混搭的主題—以及許許多多所有玩家喜歡的重印牌!

探索 Universes Beyond

前些日子,我們搶先向大家介紹了一些魔法風雲會和 Universes Beyond 間很酷的合作。今天,我們將向大家展示更多細節以及令人興奮的插畫:2022 起,我們將帶著 魔法風雲會的玩家們一同探索更多很酷的世界及故事。

明年,魔法風雲會將會與戰鎚 40,000 合作四副指揮官套牌,以及—一定要有的—太空陸戰隊。

我們將為大家帶來新的插畫、新牌還有設定在戰鎚 40,000 世界上的各種強力重印牌。這些指揮官套牌將會在 2022 後半問市,所有現在可以買到指揮官套牌的地方都可以買到。

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™

在 2023 年,The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 將會在一個完整的魔法風雲會系列中實現由 J.R.R. Tolkien 所創造的那個有著不可思議深度的世界。

甘道夫、咕嚕、佛羅多、亞拉岡—你所熟知的角色們將會在你於中土大陸爭奪至尊魔戒時伴你左右,還有薩魯曼的陰謀,或前往歐洛都因高地的旅程。桌上魔法風雲會、魔法風雲會線上版—加上四副指揮官套牌和特殊的 Secret Lair—這個系列在所有你玩牌的地方都可以買到。

這裡你將可以了解到 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 在 2023 年上市後 在近代和史跡賽制中的使用方式。.

除了 The Lord of the Rings 的 Secret Lair 之外,Universes Beyond 還有另外兩個令人興奮的夥伴也加入了 魔法風雲會。

Caroline Gariba 作畫

要塞英雄 將會有兩套特殊的 Secret Lair,其中包含了你感覺過去從未見過的重印牌—雖然你得自己練習屬於你自己的舞步。

Martina Fačková 作畫

快打旋風將在 2022 年慶祝 35 週年,而我們也將在一副 Secret Lair 裡用只有魔法風雲會可以的方式慶祝並為大家帶來經典的角色。多重增幅正是最適合春麗的機制了,不是嗎?

你將可以在接下來的 Secret Lair 中找到這些獨特機制的牌,也能在未來上市的產品中找到多重宇宙內的版本,包括 系列補充包裡一部分的 精選列表牌。

魔法風雲會登陸 Netflix

魔法風雲會 將於 2022 年以自製影集登陸 Netflix,那些大家熟悉的角色,新人舊人都將出現在一個全新的故事當中。你可以在 Magic Showcase 2021 影片中看到一些預覽,以及聽到基定的聲音—那將由Brandon Routh 所配音。

關於 Netflix 影集中的內容,這部前傳為大家帶來了基定和傑斯之間的關係卻又保持著距離—彼此有著同的理想,但有著不同的觀點和能力。

而這就是 Magic Showcase 2021 的內容—帶大家搶先看看 2022 年及之後的魔法風雲會。 你現在可以在Magic Showcase 2021 的影片重溫這一連串讓人興奮的新聞,再加上一些獨家的內容—然後在日曆上標註 9 月 2 日 9 a.m. PT (臺灣時間 9 月 3 日 0 時)在twitch.tv/magic 和 官方 魔法風雲會YouTube 頻道來看依尼翠:黯夜獵蹤的首次亮相。