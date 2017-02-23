魔法風雲會的比賽是這個遊戲裡最有意思的一部分。

還記得大概十六年前，我第一次到一家店裡參加魔法風雲會的比賽。走進店裡的時候，我完全不知道該期待些什麼。我幾乎無法邁出第一步，不安的情緒緊緊地揪著我的胃。但最後我深深吸了一口氣，緊握著牌經過了入口處。

那將會是什麼樣子？

結果，沒有任何事需要擔心，所有的顧慮瞬間消散至九霄雲外，我在那裡度過了很棒的一段時間。我進行了許多場遊戲，也認識了一些或許絕不會有機會認識的人。我開始每週都去報到。

快轉到今日，我許多最好的朋友及最棒的回憶都是從魔法風雲會的比賽中得到的。如果當年沒有深呼吸走進那扇門，或許所有我所經歷的事情都不會發生。

但在這同時，我也希望可以知道該期待些什麼。

或許你已經玩了很久的魔法風雲會，但從未冒險嘗試進入店內與他人對局；或許某場比賽抓住了你的目光，而你想知道該準備些什麼；或著你是魔法風雲會的新手準備出發參加你的第一場比賽，也跟我當時一樣有些忐忑不安。

那就是今天文章的目的：簡單介紹你該在店內的魔法風雲會比賽中期待些什麼！

在繼續下去之前，我想先提醒大家事情總有意外。我不可能有辦法涵括世界上的每一家店裡所做的每一件事，但很大一部分在店內舉行的魔法風雲會比賽都會是這樣進行，比如說魔法風雲會週五認證賽。如果你想了解的更明確，別忘了先跟你要去的本地店家確認。

講完這些之後，就讓我們開始吧！

賽制

參加一場比賽之前，你第一件要知道的事情就是賽制是什麼。

魔法風雲會有很多不同的玩法，不同的賽制會帶來稍微不太一樣的遊戲進行方式。（你可以在這裡了解到全部。）

這裡我將會先縮減範圍，一般在店內比賽中最常見的是標準賽、補充包輪抽及現開賽。知道將要參加的是什麼賽制將會影響到你需要帶些什麼東西。

標準賽是只有魔法風雲會最近兩年的牌可以合法使用的賽制。（你可以在這裡找到所有標準賽中可以使用的系列。）這個賽制你需要攜帶自己的套牌。別忘了確保套牌裡的所有牌張都是可以在賽制內使用的。如果你的牌齡相對較淺且剛好買了一些最近系列的牌，那套牌裡的所有東西就應該沒有問題－但多檢查一遍並沒有什麼損失。

另一方面，補充包輪抽跟現開賽因為甚至不需要帶自己的套牌而廣受到大家喜愛。在這些賽制中取而代之的，你將會拿到一些補充包並現場構築你的套牌。

在現開賽的比賽裡，你將會打開六包補充包並從這些牌中（再加上任意數量你所需要的基本地）構築出一副40張的套牌。非常直觀。你可以在這裡看到更多關於現開賽的資訊。

在補充包輪抽裡，你將會拿到三包補充包並與一些其他玩家（通常是八人）繞著一張桌子坐下。你打開你的補充包，從其中選擇一張想放進你的40張套牌裡的牌，然後把剩下的牌傳給坐在你左邊的輪抽玩家。這個流程會持續進行到所有的牌（跟包）都被抽完，而你將會有一疊用來構築你套牌的牌張。你可以在這裡看到更多關於補充包輪抽的資訊。

在規定裡有一條寫道，你不應該在輪抽中談論你要選些什麼。雖然在開到泰茲瑞時你會有想大喊「泰茲瑞來啦！接招吧！的衝動，但這位陰謀家同時也在補充包裡看著你。洩漏抽了什麼東西將會以一種不太好（或不太合法）的方式影響他人的決定。把你的勝利戰呼保留到比賽中吧！

如果你還不確定你自己的套牌，限制賽永遠都是一個好選擇，這讓大家都站在相同的起跑線上－再加上走的時候還可以帶走一些很酷的新牌。

如果不知道要去的店裡進行的是什麼賽制，你永遠可以打電話問問，如果該店有網站的話到網站上確認也是個好方法。或者，魔法風雲會店家搜尋器也是一個幫助尋找比賽的好工具。它不只可以幫你找到一個可以進行遊戲的店家，更可以幫你找到想玩的賽制。

如果你要去參加像魔法風雲會週五認證賽之類的比賽，別忘了有些店家或許會舉辦多個不同的賽制。

好，現在你有了店家也選好了賽制，還有認為將會需要的素材。實際上你已經到了店家並走了進去－然後呢？

走進店裡

一旦進到店裡，第一件該做的事就是報名參加比賽！這個步驟很容易被忽略，但卻是不可或缺的。店家的賽事主辦人需要把你加到系統內，才可以把你跟其他玩家配對。

找到店主並讓他們知道你想報名，你通常會需要支付一些參加比賽的報名費用（雖然有時店家會舉辦免費的標準賽）。這個費用將用來支付獎品、你的補充包（如果參加的是現開賽或補充包輪抽賽）及確保賽事可以順利進行。接著，你可能會碰到這個讓你有些困擾的問題：「你的DCI號碼是多少？」

DCI號碼是一個用來追蹤你對局的號碼。這對你來說很酷因為它讓你得以看到每一場所參加的比賽；我可以查看十六年前所參加的第一場比賽並知道我表現如何及對手是誰！（我有時會在感覺懷舊時如此做。）對店家來說也很重要，因為這樣他們才把你登錄進系統內。如果你沒有DCI號碼－那很可能代表你還沒參加過任何比賽－獲得一個號碼是很簡單的。你只要到accounts.wizards.com登錄就行了！就是這麼簡單，甚至可以在踏進店家前就完成這件事。

好，一旦完成報名，就可以準備參加比賽了。現在你可以在店裡晃晃靜待比賽開始。這是一個認識人的機會，或許進行一些練習比賽，或單純地放鬆一下。很快比賽就開始了。

如果參加的是現開賽或補充包輪抽，比賽開始時你會獲得一些補充包並進行構築套牌的步驟。如果參加的是標準賽，那就會直接開始對局。不管是哪一個，你終歸會開始你的第一輪比賽。

嘿，一「局」是什麼意思？

歡迎來到第一局

絕大部分魔法風雲會的比賽都採用一種叫「瑞士制配對」的方式，這代表你會在整場比賽中進行一定數量局數的對戰。這不是單淘汰賽。這是很重要的；我看過許多許多人在輸掉一局之後就離開，而你是可以參加整晚的比賽的！

別忘了永遠都要跟店家再三確認，你有時會看到像是單淘汰的輪抽賽，但大部分的比賽都是瑞士制配對。你可以參加每一局的比賽。通常在店級比賽中，比賽會進行三到五局，但依據比賽的不同也會有不同的情況。

啊，瑞士制真不錯。

一局包括什麼？一局是與一個對手進行一場三戰兩勝的對戰。你將與另一個參加者進行至少兩盤對戰，或許是三盤。

賽事主辦人會口頭宣布或張貼一張有你名字的配對表。找到你名字對面的人－那就是你的對手！有些店家會安排固定桌次，所以也別忘了記下你的桌號，這樣就可以跟對手一同前去。

別害怕跟你的對手交談，然後好好享受比賽！當你在洗牌準備第一盤對局時，那正是最好跟他們聊聊並從他們的魔法風雲會經驗上學習的機會。

好。所以一局中你應該要期待什麼？讓我們來看幾件事。

首先，在完成洗牌後，你應該要呈交套牌讓對手洗牌。這是比賽的規矩，而你也應該洗對手的套牌。這並不會不禮貌或是有其他顧慮，更不代表你覺得對手會作弊。事實上，你幾乎不太可能會碰到正在操弄套牌的對手。洗對手的牌只是一個好習慣及賽場的規矩。

接下來呢？開始遊戲吧！

在第一盤後，你將會有機會可以瀏覽你的備牌。

不，不是那個類型的備牌。是魔法風雲會的備牌！

(此處為英文雙關與，若有混淆請包涵)

在補充包輪抽或現開賽套牌中，備牌就是所有你沒有在正編中使用的東西。在標準賽裡，備牌則是你在比賽前所選擇跟你一起參加比賽的十五張牌。這是一個讓你可以調整套牌來更有效對付對手的方式。舉例來說，如果對手使用了很多神器，你或許就會額外換進一些針對神器的牌。

在對局結束後，晃一晃等待下一輪開始。就像之前一樣，這是一個很好認識人的機會、玩些遊戲、交換牌、稍微放鬆一下或其他你想做的事情。下一輪開始的時候，賽事主辦人會讓你知道的。

如果任何時間點你需要離開，別忘了告訴主辦人你想從比賽中棄權。當然希望你不需要如此做，但有些時候臨時有事需要早走是可以理解的。

好。還有三件你需要知道的事。

第一點很簡單：我永遠建議大家用紙筆來記錄生命值。在家你或許已經習慣了用20面的生命計數器－那是很不錯的小玩意兒，我也一直在用。

但在比賽中，有辦法可以在自己的紙上紀錄對手的生命值是很棒的。這樣你就不需要一直反覆詢問對手，還可以讓你在想要的時候做筆記－像是在施放嚴加審查看了對手的手牌之後。如果雙方生命值有任何出入的情況發生，有紙筆紀錄可以回溯是很棒的－而計數器很容易就會被碰到。

第二，如果與對手關於任何東西有任何類型的歧異，我強烈建議你一定要叫裁判。舉起你的手，大喊「裁判」，就會有人過來幫助你。

叫裁判絕對不是侮辱你的對手、控訴你認為他們在作弊或是一種示弱的表現。這就只是一件該做的事情。在魔法風雲會的對局中，本來就有許多巧妙的互動及不尋常的情況會發生。

舉例來說，如果你不小心施放了電震在對手的辟邪生物上，雙方在經過一個回合過後才發現。在家裡，你需要跟對手一起進行這個判決，但在這裡，則交由裁判來決定，這樣你才能透過一個知道該如何做的人的處理，獲得公平且公正的判決。

好，在最後，賽事還有很重要的一部分。跟其他家裡進行的遊戲不一樣，魔法風雲會的比賽必須要以賽事可以順利完成的步調進行。在前一局結束之前，下一局是無法開始的，這代表對戰會有時間限制。別感到壓力；時間通常不會成為問題。你將會有整整50分鐘來完成整個對局。

比賽中如果時間到了還無法分出勝負，你們將會進行額外的來回五個回合，最後一個回合結束時比賽就結束了。獲得比較多盤勝利的玩家將會贏得這局的勝利。如果雙方是1-1平手（這也是通常在時間到時會碰到的狀況），這局就是和局。要特別注意的是，只要進行的是瑞士制配對，較高的生命值或任何其他遊戲裡的情況都不會對結果有所影響。

和局代表什麼？親愛的讀者們，好問題！

結果

在瑞士制的系統中，分數是很直觀的：贏得一局勝利將會獲得3分，和局1分，輸則0分。所以如果你贏了兩局輸了兩局，你將會獲得6分。

店家通常會用兩個方式給發獎品：最終排名或依據你的戰績（也就是你獲得的分數）。你永遠可以在比賽開始前詢問賽事主辦人獎品將會是怎麼發的。

在一些比賽中，或許會有所謂的「八強」。這代表在所有的瑞士輪結束後，排名前八的玩家將會進行一場爭奪額外獎品及榮譽的單淘汰賽。如果你進了八強，恭喜你！如果沒有，那就可以離開了；你不需要為了它留下來。（雖然想的話你很歡迎留下。看別人比賽就是一個變得更強的的方法！）

該去參加比賽了

希望這有幫助你了解到該對第一場店內的比賽有什麼期待。如果你從未參加過，我真的非常建議你試試。

如果有問題呢？隨時可以問別人尋求幫助！一般來說，魔法風雲會的玩家都很樂意幫助其他人。如果不確定在店內的下一步該怎麼做，尋找可以幫助你的人吧。畢竟，我們都當過新手。

這對你有幫助嗎？你會想看到更多類似這樣的文章嗎？一篇介紹參加第一場大型賽事，例如大獎賽的文章也會有幫助嗎！請讓我知道！發 推特給我、在Tumblr上問我問題，或你也歡迎用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會再回來。在這同時你的任務是：參加一場比賽並好好享受！讓我知道進行得如何！

好好玩，我們很快會再見面的，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight