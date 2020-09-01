我們非常榮幸能夠邀請你們再次重返贊迪卡時空。它經歷了許多事，而最近期的就是平安渡過了來自異界神秘生物的侵略。自再戰贊迪卡以來已發生了一些巨大的變化，我們在此也將帶領各位了解其中最劇烈的變動。如果這是你首次造訪這個時空或是你只想稍微重溫一下記憶，你可以在此閱讀最初贊迪卡系列的鵬洛客指南。 (你不是非得要閱讀那份指南才能享受這篇文章，對於喜愛它的人來說，那只是一些有趣的背景故事。)

在我們談到變化之前，我們先來說個完全沒變的東西：

狂攪

贊迪卡的地貌飽受劇烈怪異的變化摧殘。大地本身看似具有生命，其表面與植被有時彷彿因痛苦而扭動，引起地殼混亂，極端氣候，以及突然的毀滅。一波波的地質動盪有時席捲了整個世界，所經之處景象面目全非。這一切的變動被通稱為「狂攪」。

狂攪看似是一種自然現象，一種可能與其獨特的魔法力、晶石，或其自身猛烈生態相關的異徵。鵬洛客們認為此種變動性使贊迪卡既危險又失控，缺少大型城市、複雜的商業活動，以及其他高等文明的跡象。在奧札奇竄起期間，狂攪變得更劇烈，很快地人們便發現狂攪是贊迪卡用來淨化自身污染的方法。就像在感染過後留存的發炎反應，即便於奧札奇消亡後狂攪依然活躍，而且對探索贊迪卡荒野的冒險者來說，它依然是最重大的風險之一。

當狂攪於下方持續肆虐時，上方卻出現了某個奇特的東西。巨型遺跡現已飄浮在空中，充滿著陷阱和寶藏。被探險隊稱為空境，這些飄浮的要塞擁有一段遠古的歷史。

遠古寇族的空境

空境柱廊|Johannes Voss作畫

很久以前，在奧札奇到來的幾個世紀前，寇族人建立了一個帝國。原本的目的是期望看見一個和平且和諧統一的世界，這個帝國卻很快地擴張成一個極權國家，內部的寇族人將其自身對於法律和架構的理想強施於其他大陸那些不願屈從的民族身上。如此強硬的政策在其臣屬之間激發了反抗行動，隨著反對他們統治的行動愈演愈烈，他們也變得更加專制與暴虐。

宏偉都城馬欽迪位於昂度（此區域目前被稱為馬欽迪戰壕），而這個寇族帝國也以此為名。為了讓帝國持續掌控整個世界，寇族鍛石師們打造了七座空境－懸浮在每個大陸上空的軍事基地、政府總部，以及小型城市。每一座空境皆繞著一個宛如微型太陽的中央動力源而建，設計成數十個懸浮的平台，並能夠緊密合併為一個密封的中空球體以進行防禦。

空境殞落

破碎空境伊美黎|Matt Stewart作畫

隨著世界忍受寇族的高壓統治幾世紀後，這個帝國的掌控也開始弱化。在約莫一百年間，空境一個接一個地殞落了：

狂攪吞噬了古墜茲哨站並將它淹沒於沼澤中。

由先靈奧布恩率領，巴勒格的妖精反抗其寇族統治者並顛覆了他們的空境。

一隻巨型海怪－或許是興潮羅佐司的先祖，又可能是羅佐司本尊－把姆拉撒空境拖入海中。

內戰使帝國一分為二；昂度空境與位於馬欽迪的首都反目成仇。城市被毀滅（它的土地轉變為戰壕），而空境則墜落至爪爾島上。

隨著帝國崩解，卡加部族操控阿庫姆的龍群並騎著牠們擊敗寇族，粉碎了阿庫姆空境。

大天使艾歐娜摧毀了塔晉空境，創造出天空遺跡伊美黎。

最後殞落的是位於塞基黎上方的空境。當索霖、娜希麗，和烏金為了困住奧札奇而將它們引誘至贊迪卡時，其中一個奧札奇泰坦出現在塞基黎並輕率地彈了一下觸手摧毀了空境。那破碎的球體被包覆在極地的冰雪中。

空境再起

空境珍寶|YW Tang作畫

當艾歐娜自伊美黎降臨來對抗奧札奇時，這座天空遺跡便無人看守。在奧札奇消亡後，一群冒險者組成的隊伍穿越遺跡，攀升並發現了空境的殘跡，人魚一度將此處稱為他們女神的城堡。在他們探索的途中，他們觸發了這座遠古空境的防禦魔法－並喚醒了其他六座。

無論狀態有多麼頹圮破敗，七座空境全都回升到空中並重新敞開。在每一個大陸，人們仰頭便能看見巨大的遺跡碎片緩慢地在雲間飄移。

空中的每一個碎片都具有其與眾不同的特點。阿庫姆空境那破碎四散的裂片是個獨一無二的空中監牢，棲居著

該大陸上各式各樣的怪獸；至少有一個是巨龍巢穴。一部分的姆拉撒空境已被海水淹沒，而其他部分則於近期才曝露至環境中－但生長力旺盛的姆拉撒已迅速地將整座遺跡覆蓋在濃密的植被裡。

空境的發現在贊迪卡的探險隊之間掀起了一股狂熱。第一批闖入伊美黎的冒險者們帶著由遠古鍛石師打造的強大魔法武器歸返，接著他們便形成新海戶探險隊的核心。不過全世界的冒險者們都渴望探索新的天空遺跡並且掠奪它們的珍寶。

空境生物

空境影貓|Simon Dominic作畫

雖然許多殞落的空境早已成功地淨空，但它們卻並非毫無生命跡象。空境內住有昆蟲、害蟲，甚至是實驗對象。幾個世紀過去，這些生物存活下來並加以進化，啖噬空境的魔法能量－而且獵食彼此。

或許是受到此種魔法影響，許多這類生物發展出類似空境內部裝飾蝕刻的圖案。因為遺跡內缺乏自然光源，一種普遍的適應便是微光視覺，而許多案例則是完全喪失視覺。這些生物的其他感官被大幅強化，很多都只靠嗅覺或聽覺便能進行狩獵。

正如你所見，贊迪卡的天空發生了不少事。讓我們把注意力移回陸地吧。

重建海戶

新生海戶|Adam Paquette作畫

在與奧札奇的戰鬥中，海戶這座耀眼城市已被徹底摧毀。身為贊迪卡最龐大的商業與文化中心，人們需要一份能夠迅速且有效重建的計劃。可惜的是，出現太多份海戶重建計劃。五個探險隊都提出了他們對於一座新城市的美好願景－這份願景都不約而同地只讓他們各自的探險隊受益。受夠了這五個探險隊的內鬥，塔茲莉指揮官（才剛因為她在戰爭中的努力而獲得拔擢，正如她樂於提醒人們的，絕對不是因為基定離開的緣故非常感謝）起草了一份她自己的計劃。

出乎意料地，塔茲莉不只擁有軍事長才，更是個優秀的城市規劃家。她的提案明顯地勝過任何探險隊提出的構想，並且她迅速地獲得大部分民眾的支持。不過，探險隊擁有財力，她需要取得他們大部份人的支援。看來塔茲莉需要來自上天的幫助。

於是她獲得了來自上天的幫助。天使琳法拉對於其他天使的無所作為感到厭倦，她便飛往海戶提供協助。她立即支持塔茲莉的提案，即便是最吝嗇的探險隊也會被一位天使的話語動搖。

這座城市在幾年內重建完成。塔茲莉的計畫相當成功，而琳法拉的協助（以及一位天使慷慨地現身）更是民眾所能得到的最強驅力。海戶再次挺立，成為空境探險隊的中心。這座城市欠這兩位女性一份極大的恩情－她們是唯一一位擁有光暈的人類，以及唯一一位失去光暈的天使。

海戶探險隊

空境小隊領袖|Ekaterina Burmak作畫

在海戶一開始淪陷之前，五個探險隊利用這個城市作為一般荒野旅程的出發點。以他們首次探險的目的地為名，他們分別是瓦拉庫小隊、皮拉卡基金會，以及阿庫姆、姆拉撒，和巴勒格探險隊。每個探險隊在不同聚落都建有旅舍，可作為冒險者與探險家們雇用嚮導或購買補給品的來源。

自從空境復甦，焦點已被轉移至一個新的隊伍上，稱作海戶探險隊。這個探險隊由贊迪卡最厲害、最聰明以及最強悍的的冒險者們組成，並且在遠古空境的發掘與探索上扮演著關鍵的角色。

它是由一位名叫克仙婭的寇族女子所創，她是一個退役的探險家，在艾歐娜捨棄她的守衛據點前去對抗奧札奇後，克仙婭率領了首次深入塔晉空境的探險活動－又被稱作天空遺跡伊美黎。在危機四伏的遺跡內，她發現一個類似頸環且內嵌著乳白紅寶石的項鍊。當她的隊伍離開空境時，一場本應致命的煙火事故讓克仙婭發現這條項鍊提供給佩戴者一種令人歎為觀止的防火能力－同時也能夠有限度地操控火焰本身。她把它封為龍稜鍊。關於她勝利的消息傳得又快又遠，吸引了一位贊助人的注意並很快地就資助克仙婭成立她自己的探險隊。

沒人知道的是，那個贊助人就是娜希麗。

先民後裔娜希麗|Anna Steinbauer作畫

儘管缺乏其他老牌探險隊的歷史名望，海戶探險隊已快速地在探險事業中竄升為一道主力。光是龍稜鍊就帶來了極為驚人的財富與聲望；現在，來自世界各地的冒險者們都想在海戶領導的探險活動中尋求一席之地。擁有如此大量的應徵者，克仙婭便能夠嚴格篩揀她接收的人選。因此，雖然它的運作期短暫，海戶卻雇用了許多贊迪卡最專業且最大膽的冒險者。這自然而然地大幅提升了他們的探險成功率，帶來了更多資源，接著也吸引了更多強大的冒險者－於是成功模式不斷複製，海戶探險隊也比以往更加壯大。

隨著更多空境被發現，所有探險隊爭相成為第一個抵達的探險隊伍－而海戶探險隊是一個令人敬畏的競爭者。

贊迪卡其他地方的重建則不如海戶成功。

末代血侯

贊迪卡的吸血鬼是在幾世紀前由一種源自奧札奇的感染魔法所創，使他們成為鎢拉莫的奴隸。隨著奧札奇被封印，吸血鬼逐漸形成以古墜茲大陸為中心的文明。關於他們遠古主人的記憶已消逝為支離破碎的傳說，一個他們自壓迫與奴役中存活下來的遙遠概念。

當奧札奇泰坦再次現身，所有的吸血鬼社群都陷入混亂。一道心靈與毀滅能量的信標召喚吸血鬼們前往位於巴勒格中心的鎢拉莫尊前。不過，受到他們那遙遠的壓迫奴役記憶驅策，許多吸血鬼起身反抗其遠古創造者的意志。這引發了一場殘暴且傷亡慘重的內戰，那些遭受奧札奇奴役的吸血鬼殲滅了大部分反抗泰坦操控的同胞。

哲娜與卡列奇家族是反抗奧札奇的吸血鬼核心。身為初代吸血鬼的唯一倖存者以及末代血侯，哲娜在從對抗奧札奇的戰爭毀滅中重建的吸血鬼社群內擁有至高無上的領導權。期盼能重新擴增吸血鬼社群人口，哲娜正嘗試發掘創造新血侯的方法，畢竟只有血侯才能創造新的吸血鬼。

接下來呢？

舞台已架設好，但上演的會是什麼秀？這個嘛，如果你還沒聽說，贊迪卡再起將帶回那眾人期盼的網路小說！在接下來的幾週，我們每週將會刊登兩篇故事－一章贊迪卡再起的主線故事，還有一則以此系列中某傳奇生物為主角的支線故事。你可以在這裡找到那些故事。至於其他的傳奇角色呢？我們也沒漏掉他們。等他們所有的卡牌都預覽後，我們會刊登一篇文章詳述此系列中每一個傳奇生物的背景（也包括指揮官套牌）。有好多的背景故事呀！希望各位喜歡。