前篇故事：妮莎瑞文 – 沈默的吶喊

基定尤拉帶著傑斯貝連到贊迪卡，希望這位心靈法師能夠解開被海戶的人魚學者稱為「地脈之謎」、關於漂浮在贊迪卡的晶石網絡中的秘密。晶石和奧札奇密不可分，作為誘餌、繫絆、以及—學者們希望的—武器。

但隨著海戶陷落，學者們的紀錄遺失，贊迪卡中也許只剩下一個地方可以讓傑斯得到需要的情報…只有一位嚮導願意幫助他去到那裡。

傑斯用額頭抵著晶石，用手撫摸著上面的符文，晶石以某種角度突出於草地上，其大部份掩埋在土中，彷彿就像慵懶的石製流冰，從這裡一直到營地，四處散落在岩地上，前方的海戶則是奧札奇的屍體，像水母一般倒在海灘。

他感知到後面有人從營地的方向接近。「是裘黎恩嗎？」他轉身。

「你就是傑斯，」她說道，她是個高大的人魚，一身探索蠻荒的裝扮。她的舉手投足都透著ㄧ種已經在贊迪卡旅行數年的自信，卻又帶著某種在近期曾見證了毀滅浩劫的緊繃與謹慎神情。「我是來分享我知道的事情的。」

「很好。」傑斯用腳戳了戳死去的奧札奇，牠的組織變成了紫紅色與青色，他抬頭看著裘黎恩，「人們把牠們當作神一般的崇拜，是嗎？」

「有些人依然會這麼做，不能怪他們。」

「我們需要把這樣的問題連根拔除。」

裘黎點點頭。「這正是海戶的研究員們希望做到的，滅絕牠們。」

「利用晶石網絡。」

「是的。」

「那妳們已經成功運用晶石了嗎？」

「我只看到他們的部分研究而已，但我會告訴你我所記得的所有東西。」

傑斯把目光集中在裘黎雙眼中間的地方。「我有個更好的主意，如果妳願意的話。」

傑斯的意識遊歷了裘黎的心靈，悠游於不同的影像之間，有鬼怪把小塊的晶石捆在棍子上；寇族戰士在臉上塗鴨來模仿晶石的符文；以及海戶的人魚研究員在晶石上使用魔法的畫面。他特別聚焦在其中一段記憶上—那是一隊贊迪卡人，由一位人類女性所領導，運用晶石的魔法來引領奧札奇生物的移動。是地脈之謎，這位女性，坎卓琳，對於晶石的魔法能如何被利用—以及將其轉化為對抗奧札奇的武器上，已經接近了解一些決定性的關鍵了。

不幸的是，傑斯也看見裘黎把手放在坎卓琳的額頭上，那時她已因化為灰色塵土的肋骨而成了傾頹的屍身。她還沒來得及把足夠的秘密告訴她，就死於奧札奇的屠殺之中。

Cynthia Sheppard 作畫

傑斯睜開雙眼吸了一口氣，從裘黎恩的心靈中浮現，就好像浮出海面一般。

裘黎蹲在上方的晶石，往下看著他。「太迷人了，」她說道，帶鰭的下顎因傻笑而抽動。「我幾乎可以在心靈中感覺到第二個存在。」

「有時我能夠感覺到這些人也意識到了我對他們的感知。就像在鏡中看見自己的映像。大概就是這樣。」

「所以你現在知道我所有黑暗秘密了嗎？」

「我知道坎卓琳離某個事物很近了。」但傑斯也知道自己還沒解開那應解之謎，他需要更多—而他知道自己要去哪裡。

就在他解釋之前，有腳步聲朝著他們而來。「你好，基定，」傑斯說道。

傑斯和裘黎轉身看到基定接近，陽光像液狀的光線般堆積在戰士的鎧甲上。「告訴我你們有了重大的突破，」基定粗聲說。

「我們很接近了，」傑斯說。「我們必須去眼」

裘黎臉上的鰭因驚訝而張開。「烏金之眼？你要大老遠跑去阿庫姆？」

「那裡是晶石網絡的關鍵，就是我們會找到答案的地方。」

「不行，」基定說。「絕對不行，我們才剛建構了這座營地，我們受了傷，此時不能把團隊分開。」

「已經分開了，」傑斯說。「妮莎晚上離開了。」

基定大吃一驚。「什麼？為什麼？」

「我沒和她說過話，只有在她離開時得到了她的表面想法，她有個很重要的任務。」

「比解開晶石的本質更為重要？」裘黎厲聲道。「我們必須專注於此處的存亡關鍵。」

「我贊同，」傑斯說道。「基定，跟我們來吧。」

「我正專注於存亡關鍵，」基定堅定地說。「這個地方正是存亡之際，每一分鐘都是。我無法—我們承受不了另一次的避難所滅亡了，我不會為了保護你們去進行跨國任務而離開。」基定對人魚點點頭。「你已經有了裘黎的情報，你們不能在這裡同心協力解開謎題嗎？」

Eric Deschamps作畫

「我只擁有他們完成的東西，而不是它成功的原因，」傑斯說道。「你看，你並沒有以大局為重，這是我來到這裡要做的事，讓我做我該做的。」

「如果你離開營地，這些人會死，你也會死。」

傑斯展開雙臂，擁抱著整個地平線。「如果我到不了眼的話，這個時空的所有人都會死。」

「你是否曾經—改動過記憶？」裘黎問道，手中握著韁繩。「當你在裡面的時候？」

傑斯在一台由荷得所拉的車上，坐在她的旁邊，那是這座營地中所剩最好的了，他們駕車離開了營地—沒有基定作伴。

傑斯暫停了下來。「有時事態變得必要的話。」

「比如說，你本可以移除我對她的記憶。對坎卓琳的記憶，她死去的記憶。」

傑斯想到裘黎的手摸著那死去女性的前額，在他的記憶中，感覺起來就像是他自己的手，他能感覺到坎卓琳的皮膚，摸起來是多麼的冰冷、輕薄、而乾澀。「妳不想要那樣。」

「但你本來可以的。」

「是的。」

「我怎麼知道你沒有改動其他記憶？」裘黎問，接著她補充道，「不管你有沒有做，也沒辦法說些什麼來證明，對吧？」

「有人曾經告訴過我，我不是個容易親近的人。」

「你有沒有想過—你知道的—讓他回心轉意？」裘黎問道。「你本可以讓他成為這次任務的信徒，對吧？」

是的，他確實這麼想過。只要一道快速的咒語，他便能「說服」基定一起來。「我考慮過每一種可能性，」傑斯說道。

「我不確定自己會不會有像你一樣的顧忌，」她說。「似乎總是有他未曾考慮過的可能性存在。」

心靈塑型 | Michael C. Hayes作畫

「他不是個容易讓步的人，在很多地方都是。我想，這是我們之間的不同吧。」

「但既然你選擇了不去插手他的心靈，也許你們比你想的要來得相似。」

傑斯看著駝獸後方的地平線。「如果我們是相似的，他就會看出眼的重要性，他便會奉獻所有資源在確保我們對晶石的了解上，他會在這裡，和我們一起。」

裘黎甩了一下韁繩。「你曾想過嗎？要是有更多你的話，能夠完成什麼樣的事情？」

傑斯甩開了基定的思想，放聲笑著。他施放了一道快速的幻象咒語，出現了另外三個傑斯。複製的傑斯們以奇怪的角度在荷得背上休息，每個都穿著藍色的斗篷。「我們就是這麼常想這件事，」他們異口同聲地說，接著消失了蹤影。

裘黎給了他一個充滿懷疑的微笑，搖了搖頭。

他們好幾天都沒遇到任何奧札奇，穿過晶石點綴的牧草地，空中那多節石島的陰影覆蓋著他們。他們很少說話，傑斯努力將他知道的片段連結起來，他試著找到一個讓他們回頭的理由，一個他們目前對晶石所知已經足夠的理由。他甚至可能已對海戶足夠熟悉，讓他可以經過其他時空，安全地時空旅行回到那裡，但是那樣會讓裘黎恩獨自落後在此。

當奧札奇後裔群登上山峰，朝著這兩位旅人爬行而來時，太陽正在牠們背後，陽光照耀著所有彎曲的肢肘，讓空白臉龐的輪廓更為清晰。

Todd Lockwood作畫

「加速！」傑斯說道。

裘黎看著牠們，但幾乎沒有任何掩蔽物。「去哪？」

「哪裡都好！」

裘黎用力將韁繩往對角方向拉—太用力了。荷得反感的用鼻子噴氣，並且將牠的重心偏往完全相反的方向，讓裘黎的韁繩脫手而出，車子急彎傾斜，傑斯與裘黎用力抓緊，輪子附近有東西發出了裂響，車子自己修正了回來，但現在它是依照荷得自己的意思拉動著的。

「新計畫！」傑斯說，「停下來！」

「你去停！」

傑斯還沒來得及解釋試著心靈操控一隻野獸是多麼蠢的事，荷得便用手掌拍地，再次改變了牠的重心，現在是直直地衝往進擊中的奧札奇了。

這狀況讓牠停了下來，傑斯與裘黎和停止中的車子一同傾斜。

看到那些生物朝著自己而來，荷得開始緩慢地後退，撤退到自己的繩具之中，朝車子的反方向撤退。車子開始傾斜，某些木製的東西正在斷開—

此時一個不知從哪出現的寇族女性衝過車子，手拿著尖銳的鉤子。她跳上繩具，跑上了荷得的背，接著跳到了駝獸與奧札奇的中間，傑斯可以看到她的皮膚用黑色油膏塗著某些符號—就像是晶石上的符文，但也許有些許的不同。

裘黎感到難以置信。「她是從什麼鬼地方跑出來的？」

寇族女性看著傑斯和裘黎，還沒把視線移開，就用其中一把尖鉤斬過荷得的脖子。隨著一聲大吼，荷得倒地， 鮮血從尖鉤滴下，她站在那看著他們。

傑斯查看了裘黎的臉，看到了他自己心理狀態的反射：極度警戒。

「跟我來！」寇族女性嚴肅地說道。「快點！牠們會先吃了這畜牲。」

話聲未畢，她便衝過他們，朝著一座低丘奔去。

傑斯和裘黎從車上跳下並緊追著她，裘黎從車上隨手抓了一把長戟，而傑斯則是—和平常一樣什麼都沒拿。寇族女性在山脊後方失去了蹤影，他們則跟著她來到了狹窄裂口的邊緣。

寇族女性已經設置好了繩索，並且下降到裂口之中。「下來！快點！」

Eric Deschamps作畫

傑斯回頭看，荷得已經被奧札奇生物壓倒，撕成了碎片。

「我要跟著她，」裘黎恩說道。她把長戟插進背上的皮帶之中，沿著繩索往裂口下降而去。

傑斯對這狀況有八九種不同的不祥預感，但他還是抓住了其中一條繩索往下降，他有個奇怪的發想，想創造自己的幻象，並讓他們和自己一起爬，想像著他們鬆開了手墜落，不知為何，這樣的想法讓他緩和了下來，他們死比自己死要好。

裘黎拍去身上的灰塵，寇族女性則幫忙他落地。「我是艾栗，」她說。「得把你們送到聖域，請快點！」

傑斯與裘黎恩彼此又互看了一眼—他們的表情等同於絕望的聳肩。艾栗衝過了狹窄的裂口，他們則亦步亦趨跟著。他們從兩旁的岩壁擠身而過，有些是巨大晶石的平滑表面，其他則是光禿禿的岩石。他們想加快速度，但卻隨著進入陰影而越發困難。傑斯試著緊跟在裘黎後面，隨著離車子越來越遠，他的心靈也不斷考慮著往後退回的選項。

裂口變得寬廣，頭上的天空也跟著開闊。

傑斯的凝視化為一道弧線，從停下腳步的裘黎—到在他們身前沉著佇立，雙手合十的寇族女性艾栗—到眼前地表被劈砍而過的巨大痕跡，邊緣是易碎的灰色塵土—到聳立著的驚懼獸，傲然於強壯觸鬚之上的泰坦，有著巨大分岔肢體與無眼顱骨的神祇。

是鎢拉莫。

Michael Komarck作畫

傑斯幾乎動彈不得，空氣有著不對的感覺，不知為何，他覺得自己被往前拉扯，就好像重力從地面被轉移到朝著這東西而去，他覺得自己好像一隻被扯向鯨魚胃袋的磷蝦，無法抵抗地朝著牠那毀滅的鬃毛吸引而去。

「歡迎，獻給聖域的祭品，」艾栗舉起手臂說道。「曼蓋尼神明的風采，又名鎢拉，其聲音唱著吞噬之歌，將會是你們的最終聖域所在。」

傑斯想回去避難所，但他和裘黎被包圍了。十幾位僧侶站在他們和裂口的通道之間，他們的穿著相仿，和艾栗一樣都塗著黑色的條紋，而且他們都有武器。其中兩位手握著又長又粗的鋼鐵鎖鏈。

「我們是永恆朝聖客，」艾栗吟詠道。「吾等應永世漫遊！」

「吾等應永世漫遊！」其他僧侶跟著吟誦。

「以鎢拉之名，吾等呈上世界之禮！」

「以鎢拉之名！」

鎢拉莫伸出了牠那巨大的觸鬚，抓住了一大塊土地，接著，恐怖地開始把自己拉向前，鎢拉莫移動的聲音讓傑斯的靈魂顫慄不已—那是土地菁華被吸走的聲音，強烈而狂野的魔法力陷入永遠的湮沒無聲，豐饒的地域變為乾枯之骨。

雖然只有一下子，但傑斯已經想像到自己的身體消融在鎢拉莫的巨體之中，他的組織被分開，肉身則和他分離，就像贊迪卡的浮島一樣—

這就是整個世界的下場，奧札奇泰坦會吞噬時空中每一道能量的光芒，從土地的魔法力一直到個體的生命，緩慢、而冷酷。

就在一瞬間，傑斯理解了事情的發展方向。贊迪卡的人們會逃離荒地，聚集在那些依然可以存活之處，集中在防禦之地以及地標之中。接著，鎢拉莫那巨大的形體將朝著他們前去，而那些人們信任的地標將會成為—墓穴。

就像海戶一樣。

這就是海戶被奧札奇後裔攻打的原因，牠們是鎢拉莫觸鬚的最末端，鎢拉莫用牠們來感知人口集中之處，感知能量的聚集處。

Slawomir Maniak作畫

不，不是感知，他想著。是品嚐。

艾栗與永恆朝聖客圍成的圓圈把他們給關在裡面，他們舉起鋼鐵鎖鏈，朝著傑斯與裘黎越靠越近，裘黎來回揮舞著長戟。

這不是耍心機的時候，傑斯直直走向其中一位擋住他去路的朝聖客，一位有著灰色鬍渣的人類。

「以鎢拉之名—」男人開始說道，往前靠近傑斯，想用鎖鏈抓住他。

「停，」傑斯說道，接著男人突然著火了。

男人慘叫著，他丟下鎖鏈，用手拍打自己的身體，試著拍熄那突然吞噬他的火焰，但火並沒有熄滅，他倒在地上，在草上不斷滾動，但火依然沒有熄滅，他發出痛苦的呻吟。

傑斯看著周圍的所有朝聖客，而他們也同樣著火了。

他們一起尖叫了起來，抓著自己，試著脫下被火吞噬的長袍、在地上翻滾、或四處奔逃。

傑斯和裘黎身邊的包圍解除了。

「往哪逃？」傑斯問道。

裘黎張大了嘴。「嗯—回去裂口。我們可以爬回另一面。」

他們往回跑進了狹窄的缺口之中，裘黎對他小聲說道，「你是怎麼—？你又不是烈焰術士。」

「關鍵在於，」傑斯說。「他們不知道啊。」

裘黎回頭看，朝聖客們完全沒有著火，他們拍打著自己完好無缺的身體，毫無理由的在草地上打滾。傑斯看到她的眼神，接著繼續往前跑。

傑斯與裘黎喘氣吁吁，鎢拉莫在遠處朝著海戶的方向前進，在地上切開了自己的路。朝聖客們則跟著他們的信仰之物。

「我從來沒看過泰坦，」裘黎說。

「我也沒看過。」

對傑斯來說，接下來需要發生的事情已變得清晰，而他並不喜歡。現在他得告訴裘黎，並且希望得到她的同意。

「是這樣的，我們把所有補給品都丟在了車上…」裘黎說道。

「裘黎，」傑斯柔聲說道。

「…所以我可以在接下來幾天裡為我們狩獵，這應該可以讓我們徒步到達眼。我們得在叉路尋求幫助，接著是阿庫姆之牙。但我有一些圖圖鬼怪的朋友，他們也許能幫忙…」

「裘黎，得有人去警告他們。」

「警告誰？」

「還在海戶的其他人。鎢拉莫朝著他們而去，基定必須知道這件事。」

「然後放棄去眼？你不能就…告訴他嗎？從這裡？」

「對心電感應來說距離太遠了。」

「你可以就…回去啊。現在就去，你也是我們其中之一。」

「我不會這麼做的。」

「所以怎麼樣？我們就這樣—回頭嗎？」裘黎頸上的鰭皺了起來，她轉頭面向地平線了一下子，但接著又面向他。「好吧，是的，我們回頭，用最快速度回去，接著我們可以在營地做戰鬥準備。」

「妳回去，」傑斯說道。

「你說什麼？」

「回去警告他們，我要去眼。」

「你要自己去？傑斯，不行。」

「我必須這麼做。」

「但你到不了的！」

「我必須到。」

「但這樣就只有你一個人了！我不會讓你在沒準備的狀況下自己去的。」

「我會讓幻象跟我作伴。」

「不好笑。拜託，跟我一起回海戶吧。」

傑斯想知道她有沒有意識到自己的手無心地碰觸了長戟，「妳要把我拖回去嗎？」

「如果有必要的話！」

「我覺得妳可能說了類似的話。」傑斯逐漸後退，他必須考量所有可能性。「再見，裘黎。」

「等一下，」她發現自己說著。「傑斯，等一下，不…」她的聲音逐漸消失。

裘黎甩了甩頭環顧四周，營地已經不遠了—再一天的路程，她就可以回到營地並警告他們。少了沒經驗的心靈法師拖累她的速度，她進展的很順利，離她說服傑斯才過了幾天—

—對吧？—是嗎？

她皺了皺眉。

…是的。

—從她說服他獨自前往眼。那是最聰明的選項，他只是需要以大局為重。

她停下腳步，她對自己說的是什麼？

「等一下，傑斯，不？」

Adam Paquette作畫

她環顧四周，想弄清楚自己身在何處。頭上的天空和過去幾天看起來差不多—又寬又藍，有著點點浮雲，偶見漂浮的晶石，無盡而親切，卻又有種說不上來的奇怪。她感覺到一種不安，就好像天頂不知為何彎成了一種新的形狀，突然而又在她所能看到的視界之外。她轉動著頭，草地、石塊、與遠處的樹木看起來都一如往常，她看著地上的一塊石頭，踢了它一腳。

「該死，傑斯。」

她喘了一口氣，搖了搖頭。

她調整了一下鎧甲上的皮帶，繼續前行，朝著海戶而去。

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