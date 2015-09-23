前篇故事：鮮血記憶

妮莎離贊迪卡之力、世界之魂前所未有的接近，她能夠聯通它的力量，透過她那叫做醒轉天地艾莎婭的高大元素－同時也是她的好友。土地自己便會回應她的存在，強化她的力量，像她肢體的延伸般行動，幫助她對抗奧札奇。但突然之間，那一切都被扯去了；贊迪卡之魂從她身上被拿走，現在，當她試圖碰觸，它已不復存在。留給妮莎的幾乎只有無力與孤單，她相信奧札奇－甚至是泰坦－肯定和這件事有關。她感覺到身上那包種子的重量，那些種子來自於已被奧札奇給徹底摧毀的樹群；她曾對世界發誓，直到能把這些種子再次安全地種在贊迪卡之前，她是不會停下來的。但現在，即便身邊的人都準備為拯救世界而戰，但妮莎卻只感到滿滿的空虛以及為時已晚的擔憂，擔心可以拯救的世界已經消失了。

比起其他時間，那樣的狀況更常發生在黃昏時分。一個長而黑暗的身影移動著，一根樹枝或伸長或彎曲，妮莎會用眼角餘光捕捉到這一切，她確信－就在那個時刻、就在一次心跳之間－那是艾莎婭，贊迪卡之魂的元素現形，如同她相信的一般，回來了。

醒轉天地艾莎婭 | Raymond Swanland作畫

但接著她會轉過頭，為什麼她總是得轉頭呢？她會看到那只是棵樹，只是陣風，只是落日帶來的長影子。她的呼吸會回復正常，心跳會再次回到正常頻率，她會獨自離去，盤腿坐在堅硬的地面，就在懸崖上，和那天贊迪卡從她身上被扯離的地方相同。

她保持警戒，每天都回來坐在地上，感應著土地之中，找尋任何有關贊迪卡的線索。她被說服是奧札奇泰坦奪走了它，或者是追著它跑，又或是傷害了它；她曾經看過奧札奇泰坦能對贊迪卡造成何等駭人的傷害，但她推估，要是它會回來，那麼肯定會回到它最後的所在地－而她相信它會回來的，她想相信它會回來找她，當它回來時，她會在那裡，她會一直在那裡，為了她的朋友。

但妮莎找到的盡是空虛，外殼的碎片，贊迪卡從未回應。在它的抱擁之處，她遇見的卻是因夜幕低垂所帶來的刺骨寒冷。

黑暗與寒冷代表是時候回去她那位在巨大柳樹附近的棲身之處了，要是她打起瞌睡，在夜晚被奧札奇給吞噬的話，那可對贊迪卡或其他人一點好處也沒有。

每晚，她都常常考慮著回去天岩，基定的空中巡邏隊所能提供的安全讓人嚮往，更別提那強大鵬洛客本身的保護了。但這樣的誘惑並未凌駕其壞處，如果其他人再次看到她，她就得再試著解釋一次－而她無法再次承受曝露自身的傷痛，只為了面對那些懷疑的眼神與疑問。

她曾試著對他們解釋，對他們所有人。她曾試著對基定解釋，接著是他的朋友兼同伴，鵬洛客傑斯。她告訴他們有些可怕的事情發生在贊迪卡之魂身上，它被撕離了她，她失去了朋友，也失去了流淌在土地間的力量泉源。

但不管是傑斯、基定、或是其他人似乎都無法理解－即便傑斯至少對她「對世界的觀點」感到好奇，他是這麼說的。但問題在於，那不是她的觀點；贊迪卡之魂是真實的。就像其他時空的靈魂一樣：妮莎能感覺到它們，她甚至能與洛溫的靈魂溝通。但這樣的事情難以用言語解釋，世界擁有靈魂這種概念是如此特別，以致於其他人能夠輕易用單一妖精的「觀點」這理由來忽略、駁回這個事實。

妮莎並不怪基定、傑斯、或者是其他人，他們並沒有看到她看到的東西。當他們看著贊迪卡，看到的是樹、岩石、荊棘、野獸、河流、與山脈，但他們把這些事物都看作個別而毫無連結的元素，他們並未察覺到那潛在的羈絆。他們看不見那強大的地脈，像動脈的網絡一般連結著世界上的每個生靈，為一個又一個跳動著的心臟注入力量與承諾。他們聽不到世界的聲音，它會細語、會大喊、會歡笑、有時甚至會因痛苦而尖叫出聲。他們看不到贊迪卡是如此真實地活著 . . . 或者曾經如此活著。

贊迪卡的狂攪 | Sam Burley作畫

人事已非。

現在，當妮莎看著這個世界，她也一樣只能看到斷裂的枝條、落下的葉片、還有與荊棘纏繞在一起的樹枝。她再也無法看到整體，無法感受統合，聽不見她朋友的聲音。

她身邊那索然無味的世界吶喊著真實，讓她的回憶感覺就像是一場夢、一個妖精的幻想觀點。

如果夢曾經是真實的，那麼現在也不再真實了。

「妳真的死了嗎？」妮莎不願相信，某些東西告訴她那不會是真的。然而. . . 她把手放低，伸長手指，極為緩慢地朝著地表伸去，她屏著呼吸，觸摸泥土。

但那就是全部了：只有泥土。

要是贊迪卡之魂已死，要是奧札奇泰坦摧毀了它的話，那麼這裡的所有泥土、所有荊棘、樹枝、與野獸，很快也會跟著死去。一個沒有靈魂的世界難以長久維持。

妮莎的另一隻手放在胸前，握緊裝滿種子的絲質小包，那是一位看似年老的吸血鬼給她的。如果這真的就是贊迪卡的末日，那麼這些種子就肯定是吸血鬼口中的：世界堅持下去的最後希望，在另一個時空。

妮莎吞了一口口水，但她喉嚨後的那一團熱流依然上湧到了臉頰後方，她閉上雙眼，一行清淚從她的臉上流下。

她把種子握得更緊了，她是如此確信自己會證明吸血鬼是錯的－不對，她確信自己和贊迪卡會一起證明吸血鬼是錯的。她立下了承諾，當這裡變得安全，當奧札奇帶來的威脅已被除去，當它們可以長成又高又壯的樹木，並且將自己的生命與贊迪卡之魂相伴相依之時，她會把這些種子種在這裡、自己時空的土地上。

但贊迪卡之魂死了，它死了，她還要接觸那一片虛空幾次，才能說服自己相信這件事呢？

它死了。她強迫自己接受這幾個字，贊迪卡死了！

一部分的她依然拒絕相信。

她知道一切的證據－她看見、感覺、和聽到的一切－都告訴她那是真的，但不知為何，她就是不相信。

妮莎張開雙眼，看著那帶著長長陰影的薄暮世界，今晚，它們都不是贊迪卡，但總有一晚，它們的其中之一會是的。如果它要回來，這裡便是世界之魂到來之處。

所以她會留下。

「快跑！」來自後方的鬼怪尖喊嚇了妮莎一跳。

她本能地躍起，拔出她的佩劍。

「快跑！」鬼怪大叫著。它朝著她以驚人的速度直衝，特別是考量到它其中一條後腿看起來已經斷了－或至少有部分被切除，妮莎說不上來。「快跑，現在！」

深峽嚮導 | Johannes Voss作畫

妮莎閃到旁邊，鬼怪從她身邊呼嘯而過。

接著，她看到遠處有群東西蜂擁而至，那是至少三十隻的奧札奇，它們體型很小，甚至沒有比樹樁來得大。他們移動得如此快速，以致於每一隻怪物都看似堅硬的骨質昆蟲，被一團應是它的步足的模糊塵霧載著往前移動。

它們敏捷地通過樹林，直接朝她而來，直接為肅清而來－肅清贊迪卡。

她不能讓它們碰觸這個地方，她不能讓它們腐化這片空地。

她握緊劍柄－這是她唯一擁有的武器，它必須足夠應付；她會讓它足夠的。她往前踏步，站在那塊珍貴的土地與怪獸之間。

她們的距離是如此接近，她現在甚至可以聞到它們的味道。

令人作噁、多肉、疾走中的生物，它們絕不會是贊迪卡整體中的一部分。

領頭的奧札奇決定朝著妮莎前進。

這裡所有的痛苦與毀壞，都是它們的錯。

它們來到了射程之內。

妮莎揮舞著她的劍。

鋼鐵擊中了第一隻奧札奇的骨質面甲，妮莎使勁刺入底下的肌肉，把那小怪獸給斬成兩段。

下一秒，她以腳為支點旋轉，把動力運用在劍上，接著刺進了第二隻奧札奇的頭顱之中。

物靈師之劍 | Daniel Ljunggren作畫

妮莎厭惡這些生物。

討厭到她可以掐住每一隻奧札奇的脖子，直到它們爆頭而亡。

她劈砍著圍繞身旁的奧札奇，它們似乎已經忘記了之前追捕的鬼怪，很好，那麼它們就不會有破壞這片空地的理由了。

妮莎繞著圈，運劍如飛，從它們蠕動、快速爬行著的腳上斬下了超過四個軀體。

有一隻奧札奇抓住了她的腳，它往上攀爬，拉著她裙子上的布料，把它腳上那尖銳而突出的結節刺進了她的肉身之中。

「放開我！」妮莎抓住那東西的骨質背部，把它的腳從大腿上扯開，她使勁把它給丟到附近的樹上，它的骨質板甲粉碎，而內臟在樹皮上四濺。

她沒時間去看那怪獸從樹上滴落；還有幾十隻呢。

群湧翻騰 | Svetlin Velinov作畫

如果艾莎婭在的話，那元素已經一腳踩過了它們，一擊打倒整群奧札奇。

如果妮莎可以碰觸到贊迪卡的力量之源，此時她已呼喚了土地形成的高牆來阻止它們，只要一次呼吸的時間就能擊潰一堆奧札奇。

但她獨自一人，佩劍就是她的所有，她抓緊劍柄，一次、一次、又一次的揮劍。

感覺就好像它們的進攻永遠不會停止。

一個警告在她心靈的角落拉扯著，那是過去幾天每當她面對奧札奇時躍動在她知覺邊緣的警告。如果事態無可轉圜，如果她無法消滅奧札奇然後逃脫－那麼她就得走。她必須在腐化碰觸到自己之前以時空旅行離開，她無法容許口袋中的種子被變為白色的塵土，如果它們就是贊迪卡的最後希望的話，那麼這樣的事就不能發生。

她的內臟緊繃，形體的邊緣感到刺痛，她的身體已經準備好進行時空旅行了，她要做的只有鬆開對這個世界、這個地方的掌握，那麼她就能離開。

但是離開並不代表結束。

而且妮莎還沒準備讓這畫下句點，還不行。

她把劍刺向最近的兩隻奧札奇，穿過胸膛把它們刺成一串；就在同一時刻，她把第三隻從腳邊踢開，但奧札奇大軍卻只有越來越多。

刺痛加劇，妮莎的本能正在告訴她，這不是一場她能輕易獲勝的戰鬥。

她翻了一個筋斗躲開第四隻，並且一拳打在第五隻的下腹，利用彈跳讓自己越過三隻已經靠得太近的奧札奇。

身上的震顫頻率提高了，它拉扯著她的胃部深處。

不，還不行。

她還可以贏下這場戰鬥，她又放倒了兩隻。

接著又有另外四隻。

但還有八隻靠了過來。

她能感覺到口袋中那些種子的重量。

你真的死了嗎？

沒有答案，當然不會有答案。

她轉頭看著背後的空地。

接著，隨著一聲尖嘯和金屬碰撞聲，一個連接在鎖鏈上的鉤子從她身旁射過，插進了一隻奧札奇的身體，它看起來－現在她看到了－似乎正要撲向妮莎。

鎖鏈急拉，把鉤子拉了回來，妮莎跟著它，發現了一位有著寬闊胸膛的寇族。他兩手各拿著一個鉤子，晶石紋身在他的雙臂與前額閃耀，照亮了他那有稜有角的五官，長長的軟鬚像鬍子一樣掛在他的臉頰。「我來搞定這一群，妳專心對付右邊的。」

妮莎點點頭，把她的注意力轉到左邊的幾隻，只有五個，可以搞定的，即便是對一個妖精來說。這還不是結束，她推開了那不耐煩的刺痛感，她還不用離開這個世界，今晚不用。

當妮莎與寇族兩人都因奧札奇已消滅殆盡而感到滿意時，他轉頭面向她，邊從他的鉤子上抹去奧札奇的黏液。「妳該不會剛巧有看到一隻鬼怪經過這裡吧？」

「她往那條路去了。」妮莎指著空地另一邊的樹木，那美麗、未經腐化的空地。

「我想就是她帶來那群奧札奇的。」

妮莎將劍插回劍鞘。「可以這麼說。」

「我警告過她了，得告訴一個鬼怪多少次慢慢來，才能讓這句話穿過那厚到不行的顱骨？」寇族直直穿越了贊迪卡殞落之處，朝著妮莎指出的樹木前去，但他似乎沒看到鬼怪留下的足跡；他已經偏離了方向。

「我不認為鬼怪了解『慢』的意義，」妮莎說道，「還有，應該是這邊。」她也跨越了空地，並未當作理所當然地踏上那未受腐化的地面。她往下指向鬼怪拖著傷腳跑過的灌木叢。「看到了嗎？」

「啊，對，」寇族說，調整了他的方向。「從兩方面來看，妳肯定是基定的護林人之一了。」

護林人。妮莎已經非常久沒有把自己看作一個護林人了。物靈師、自然法師、贊迪卡的一部分，但不是護林人。現在這似乎是她所能聲稱的唯一身份了。「之類的吧，」她說道。

「基定很幸運，能有妳這樣的人在巡邏，」寇族邊追蹤鬼怪的路線邊說，「匹莉也是，別以為她能把那群奧札奇處理得和妳一樣…好。」他微笑著，閃耀著的晶石紋身照亮著他那分明的輪廓。「我是蒙達，基定的小隊長之一，通常妳不會看到我在追逐走失的鬼怪，但今晚我運氣不好。」

伏擊領袖蒙達 | Johannes Voss作畫

「喔。」妮莎說，寇族蒙達又有點走錯方向了，這裡的足跡很難追蹤，現在他們正走過堅硬的石地，比起柔軟的泥土或樹葉，足跡在這顯然比較模糊。「走你的左邊。」

蒙達變換方向。

當妮莎同意幫忙蒙達追蹤匹莉時，她還不確定，但現在她又是一位護林人了。

「她今天和其他新兵一起來的，」蒙達說道，往前點了點頭，意指那走失的鬼怪，「治療師一讓她的意識恢復，她就開始咆哮，說著有關她朋友里克的事，我猜那是另一個鬼怪。從我聽到的部分看來，她們兩個在海戶失散了，她被來自方解石原的多吉爾游牧人在路上撿到，另一個鬼怪里克則很可能迷路了。但這位匹莉，她心裡覺得他還在那裡，我告訴她，海戶已經什麼都不剩了。」

妮莎知道那種沒人能瞭解自己感應到某些事物的感覺是什麼。

「妳有看到我們得到的人數嗎？」蒙達繼續說道，「我不知道方解石原有那麼多棄民，啊，但指揮官－將軍基定尤拉，他說他們不是棄民，我們都是一起的。所以一旦他們踏上天岩，他們就不再是多吉爾游牧人了，而是我們軍隊的一部分，就這麼簡單。那個男人則是別種存在。」蒙達刮了刮臉頰上的軟鬚，「妳可能會驚訝，但我在這一切之前就認識他了。」

他看起來在期待妮莎有些回應，「喔，」她說，大部分的注意力都放在鬼怪的蹤跡上。他們在前往海戶的方向上，和蒙達預測的一樣。妮莎希望匹莉是對的，但她看不出任何可能，海戶什麼都不剩，她親眼所見。

「基定和我，我們一起戰鬥，」蒙達說道，「很多次了，我們的道路總是相交，而我們兩人沒有一個會害怕對上最大的怪獸。」

「喔，」妮莎再次說道。

「當然，那是在海戶陷落之前的事了，現在想要搞定大隻的奧札奇會被看作傻子。保重自己，因為接下來的戰鬥會需要妳，知道嗎？」

妮莎快速地點點頭。

「基定是對的，」蒙達說，「我們需要世界上的每一個男人、女人、和孩子，如果我們仍期待有希望的話。我追逐這隻鬼怪的其中一個理由，是因為匹莉是個鬥士，我們特別需要鬥士，我們全部都得結為一體，現在就要，不然就沒機會了。作為一個整體，我們要收復海戶，從海戶出發，我們要奪回贊迪卡。」

妮莎猛吸一口氣，她幾乎要轉身面對寇族，幾乎要出口喝斥，幾乎要告訴他贊迪卡不是什麼你們可以「奪回」的東西，贊迪卡不屬於任何人，不屬於人類，不屬於奧札奇，甚至不屬於偉大的指揮官將軍尤拉。

贊迪卡，真正的贊迪卡，既是超越他們所能想像的巨大，又比他們所能理解的更為親近。

她幾乎要告訴他，當他們喊著「為了贊迪卡！」的時候，他們根本不知道自己在說什麼。她幾乎要告訴他了，接著她聽到了鬼怪的啜泣聲。

那受傷鬼怪的小小身影正坐在隱匿的地下洞穴的洞口。

「我告訴過妳要慢一點了，」蒙達的聲音隆隆作響，「妳可能早被它們吞噬了，要不是－」當他看到了她的眼淚，話聲為之一滯。

妮莎跪在鬼怪身旁，把手放在匹莉的肩膀上。

「里克。」啜泣中出現了這個名字。

妮莎看著地面上的洞。

「哈囉？」下方傳來一個聲音，虛弱而小聲。「救命，拜託。」

匹莉再次發出啜泣聲，「里克。」她搖著頭。

妮莎望向蒙達。「看著她，我很快回來。」

蒙達點點頭，不過他並未移近，他似乎和這個矮小而啜泣著的生物格格不入。

妮莎穿過一條狹窄的地道往下爬，地道的盡頭幾乎完全坍方了。最頂端有一條開口，她伸手從腰帶拿出打火石，並且將它往牆上擊打，拿著火焰到開口，妮莎才能辨認出一開始看起來像是一百個閃光的是什麼。但當她的視覺習慣了之後，她看到那些光其實是來自眼睛，一整群鬼怪的眼睛。

「救命，」其中一個鬼怪虛弱地說。

「蒙達！」妮莎呼叫道，「我們需要繩索，還有那些鉤子。」她回頭看著鬼怪們，「你們中沒有一個叫里克的，對吧？」

他們集體低下頭來，其中一個鬼怪指了指遠方的角落，那裡有三具屍體靠牆排著。「喔，」妮莎說道，她為匹莉而心碎；畢竟都離得那麼近了。

憑著小心的運作與耐心，坍塌被成功清除了－要是妮莎能夠使用她的力量的話，這些事只要轉瞬就能做完－鬼怪們得以逃出生天。

蒙達對他們發現的鬼怪軍隊感到開心，在他協助安排傷者回到天岩時，他也告訴他們有關指揮官－將軍尤拉和收復海戶的計畫。他得到了大部分鬼怪的注意，但匹莉依然獨自坐在一旁。

妮莎慢慢接近，跪在了鬼怪身邊。

有一段很長的時間，她們就只是坐在那，在黑暗與沈默之中，接著鬼怪深深地吸了一口氣。「他們說他已經走了。」她搖搖頭，「但我知道他是去了安全的地方，我知道的。」她用拳搥向塵土，「我應該要更快一點的。」

「不是妳的錯，」妮莎說。

鬼怪比了比她那現在已被簡單包紮過的傷腳，「我應該跑快一點的，」她再次搥向塵土，又一次，接著淚水湧出。

妮莎從來沒有擁抱過鬼怪，離她上次擁抱別人已經太久了，但那似乎正是她此時該做的。她了解匹莉的痛苦，她了解那就像內傷的感覺，以一種方式、在一個地方受傷，但卻沒人能夠看見、碰觸、或者修復。這是一種存在於深井之中，像壓倒性的浪濤直撲而來的痛苦。那是來自無盡大海的浪濤，永不停止打擊的浪潮，有時粗暴、有時無聲，但它永不停息地拍打著海岸。

妮莎按摩著匹莉的肩膀，等待這一波浪潮過去。

「他們說他死了。」匹莉說道，擦拭著眼淚。「但我知道。」她握拳擊向自己的胸，「我知道。」她再次捶胸，「就在這裡！」她站起身，「我知道！」她轉身面對妮莎，瞇著雙眼，她的悲傷變成了報復。「這些怪獸要為讓他跑走付出代價，它們要付出代價！」她氣沖沖地加入其他人，聽著蒙達的留言。

妮莎的心在耳中砰砰作響，那是匹莉捶胸的回音。

就像匹莉剛剛說的一樣，妮莎碰觸著自己的胸，她知道，她知道的，就和鬼怪一樣。那就是為什麼她沒有在生命遭到威脅時離開，沒有在她被奧札奇包圍的時候時空旅行離開。那是她保持警戒的原因，也是即便她的心靈說著它已經死了的時候她依然拒絕聽從的原因。

贊迪卡就在那裡。那就像個諾言般地在她舌上打轉。

但在哪裡？

當世界之魂受到驚嚇、需要重新整理、或者受傷之時，沒有一個地方是它會去的。

沒有秘密的藏身處、地道、洞穴、或者是－

妮莎站了起來，身體邊緣閃爍著，準備好做時空旅行，甚至連她的心靈都還沒搞懂她的心知道了什麼。

有一個地方，那裡是安全之地、強大之地，一個贊迪卡可以前往避難的地方。

是坎尼之心。

Khalni Heart Expedition | Jason Chan作畫

它是贊迪卡魔法力的具現，是所有地脈的聚合之地。如果有事發生，如果泰坦威脅到世界之魂，那麼那裡便是它的去處，那就是它的藏身之所。

坎尼之心。

贊迪卡還在，就像妮莎一直知道的一樣。它只是不在這裡。它當然不會在這裡，它怎麼會回到有壞事發生的森林之中呢？她一直找錯地方了。

她放聲大笑，心情為之歡欣鼓舞；她已經遺忘了自己心靈解放、明亮時的感覺。那陣刺痛感又回來了，再次拉扯著她，從體內拉扯著她，但目的地不是另一個時空，這次是要去－

「瘋妖精。」

鬼怪的瞪視與自言自語把妮莎帶回現實，回到她雙腳踏著的這片樹林－即便不是全部的她。她已經忘記了鬼怪們，忘記了匹莉與蒙達，還有基定與傑斯，甚至忘記了奧札奇。除了贊迪卡，她遺忘了所有。

「我得走了，」她自言自語道，但同時也是對所有人說。她所能做的只有跑進樹林，避開他們的視線。

從廣林之樹，妮莎放眼巴勒格。

多適合的目的地啊－正是她第一次遇見世界之魂的地方，所有的回憶湧了上來，就好像她又再次來到那裡，就像她曾是那位年輕妖精－玖瑞加護林人－再一次。今晚，就好像許久以前她離開家園的那一晚，她趁著夜色的掩護悄悄溜走，她經過樹林，獨自前行。

不同之處在於，當時她因為被贊迪卡嚇到而逃跑－她以為土地想要傷害她。這次，她卻朝著贊迪卡奔去，她等不及要再見到它了；贊迪卡就是她最親密的朋友。

隨著一陣震動，妮莎放開了廣林；她不再對抗拉扯，身體邊緣的刺痛鑽入體內，當那陣刺痛到達她的中心時，妮莎時空旅行離開了，回到了巴勒格，為了找尋贊迪卡。

妮莎的探險 | Dan Scott作畫

再戰贊迪卡故事檔案庫

鵬洛客檔案：妮莎瑞文

時空檔案：贊迪卡