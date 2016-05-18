前篇故事：故事與結局

傑斯和多美代跟隨線索，來到了瑟班大教堂，瘋狂天使艾維欣的棲息之所，艾維欣展開攻擊，現在他們三人都陷在戰鬥之中。傑斯無法承受艾維欣的神聖力量，而在多美代這邊，她不願意為了救他的性命而打破個人的承諾。艾維欣擊敗了兩人，很快就會消滅他們。

這兩隻邪鬼在我身前蜷伏，就像大教堂地板上的污漬，他們轉開視線，不配為我所見。

我知道他們並不屬於這個世界，但我知道他們也會流血。我可以感覺到他們喉嚨之下的脈搏，就在我的槍尖處。再一次溫柔的推刺，我便能揭開這些惡魔生物的真面目，將他們送入他們應去的遺忘之所，淨化他們的世界。

吾乃艾維欣，生來便為守護。

其中身著藍色斗篷的生物，懇求著我。他說話時，我看到蟲子從他嘴中溢出。「艾維欣，這不是妳，」他咳嗽著，他的爪子緊抓著自己的頭。「妳不必這麼做。」話語像蜈蚣一般地爬進了陰影之中。

我的視線是我最偉大的武器，甚至超越我的長矛。我的雙眼能看到的東西比人類要多，甚至比我的天使同伴要多。我看見彩色玻璃窗裡的天使傳令使，看見她們是如何尊敬地向我鞠躬。我在旅途之中看見跟隨著的月光，即便在這座大教堂裡，還有我雙腳觸地之處四散的白鴿。最重要的是，我看見臉孔之下的蠕動不安，我看見藏在人類形體之下的作噁謊言。

我獨自存在，就為了讓他們開放在正義之光下。

「妳生病了，或是接受了錯誤的訊息，」另一個邪鬼說道，她長長的雙耳在頭後方，她的雙眼是空洞的凹陷，在他們身後，我能看到的只有粗糙的黑髮，扭曲著。「妳應該保護人們，而不是－這樣。」

我用手朝她推去，我的光逼退了惡魔。她撞向牆，咳嗽著，落下的聲響變成了拖曳著的黑髮。

「我是抵抗外來邪鬼的城牆，」我說著，用我的長槍瞄準了她，槍尖彎成一根責罵的手指。「我消滅邪惡，無論其原貌為何，無論其形體為何。我已經看到你們爬過我的領域，滑進我的教堂。但現在我 看見你們了，現在，你們回答我。」

我呼求明光，明光便聽從於我。我的手中顯化出一道冷冽的閃光，手指的陰影覆於顫抖的惡魔身上。「終於，」我說道，「你們這些依尼翠的墮落份子得以終結。」

某個東西在屋頂出現，我往上看到天窗爆開，一個男人從玻璃之間落地。彩色的碎片像下雨一般落在大教堂裡，玻璃從我的皮膚上彈開，惡魔們則護住他們的頭部。

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男人站了起來，手中握著劍，他站直身子，靴子和玻璃彼此摩擦。他毫髮無傷，白色的頭髮依然整齊。

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它是吸血怪之一，一個古老的吸血怪。我認出了他的模樣，卻想不起他的名字。

「站到一邊去，吸血鬼，」我說，「我等一下再收拾你。」

但是他的身子擋住了我的去路，他已經拔出武器：一手握好長劍，另一手則是一道咒語。

「艾維欣，妳有點不對勁，」吸血鬼說道，他的嘴是隻吸血水蛭的嘴，尖牙繞成一個血腥的圓圈。「我是來幫忙的。」

「別試圖停下我的長矛，否則你會自己嚐到它的滋味。」

我想不太起他的名號，但我看見他了。他的臉孔因為皮膚底下滑行的水蛭而抽動，他冒出血腥的味道。

「艾維欣，」他說，「我需要妳跟我一起去地下室，只要妳等一下子，妳就會看到我必須做的－」

「我的任務從不等待，」我回答道，把神聖魔法猛擲向他，狠狠地擊中了他的胸膛。

吸血鬼並未移動。

「艾維欣，」他說道，「地下室，我們有必須去做的事情。」

「索霖，」其中一個生物說道，她空洞的雙眼望向吸血鬼，「你可以幫她的，對吧？」

「安靜，」他厲聲說，聲音中的力量讓惡魔們搖晃。「聽我說，如果妳對這兩個傢伙有什麼不滿，妳可以先殺了他們再開始。」

兩隻魔鬼看著彼此。

「但我不准妳離開這裡，直到我們的工作完成為止。」

在高聳的橫樑上，佈滿羽毛的翅膀發出沙沙聲。我受祝福的天使們有十二隻眼睛往下看著我們，美麗地閃動著，就像午夜的星辰。

我發現自己想要些什麼，一個天使是由美善組成－但美善是由某個天使的行動所組成的嗎？我不知道自己現在為什麼會想到這個問題。

「我警告你，吸血鬼，」我說道，「這些侵入者是依尼翠最骯髒的威脅，但在我看來，你可能會成為更大的邪惡，滾開，不然我和我的同伴會把你擊倒。」

他無視我的警告走上前來，我用神聖明光攻擊他，但再一次，這道咒語無法傷他分毫。他歪了歪頭，雙眼看起來幾近擔憂，但他的吸血尖牙彎曲，嘲笑著我。我聽到了笑聲，一串疑惑進入了我的心靈－並不是說我可能會被擊敗，而是在我放出咒語的那一刻，我可能遲疑了。我可能在避免自己擊倒他，我不知道為什麼會這樣。

我聽到橫樑上天使翅膀的拍打聲，我可以感覺到他們那如星辰的雙眼看著我。我在他們的眼裡的星光下武裝自己，舉起長矛刺向吸血鬼，它成為了正義之劍。

吸血鬼又走了一步，讓他的胸膛正對著矛尖。「艾維欣，」他用那血腥的嘴說著，「你傷不了我。」他把手伸向我。「而這就是理由。」

他接下來說的話在我身上留下了印記，那只是聲音，只是空氣中的振動，但我感覺那就像是把雕刻刀，像是審判官的烙印。

「我是你的創造者，」他說。

這些話感覺很老舊，就好像刻在我體內某處，塵土集在木缽裡一樣。但現在，塵土四散，而我看見了他。

他是索霖，馬可夫的血脈。我看見了他，他的嘴和水蛭不同－我不知道自己之前為什麼會那樣看他。他那白黑相間雙眼和高聳的顴骨和我並不相似。

他是我的創造者，這事實現在對我來說顯而易見，我看著他，也看見了自己。

他是我存在的理由，他從我被創造時就存在了，這個人在我成形後便看顧著我，是他賦予了我任務。我的創造就發生在這裡，在這座大教堂的深處。我現在知道他創造我，依尼翠的神，目的只有一個。

吾乃艾維欣，我生來便為守護。

為了清除依尼翠的威脅，為了回應無辜者的祈禱，為了擊倒那些折磨他們的東西，為了保護那些將被這世界的陰影所吞噬的存在。

「你是我的創造者，」我說。

「是的。」

「那麼你肯定是好的，」我說。

我創造者的微笑很柔和，只露出了一點點的尖牙。

「你就是源頭，」我說，「我的源頭，所以，是好的。」

「沒錯，艾維欣。所以妳可以做最好的自己，妳必須加入我，來吧。」他把手伸了出來，但有什麼讓我對伸出手感到遲疑。

我看著自己今晚戰鬥的兩個人，他們的背靠著中央的牆，對我來說，他們看起來依然像是魔鬼，但也像是一個女人和一個男人，法師，凡人。

他們的血噴濺在我的大教堂裡，我可以聞到我劍鋒上的銅味，但這只會是因為他們是邪惡的。如果我把他們擊倒，除了怪物，他們又能是什麼呢？一個由良善組成的天使－良善是由天使的行動所組成的嗎？

我的創造者注意著我，他冷酷的雙眼端詳著我的臉孔，我可以看見他頸子蒼白皮膚下的搏動，血管中其他人溫暖的血液跳動著。

吾乃艾維欣，我生來便為守護。

但

我身邊環繞著影像。

我

村莊燃燒著。

還

無辜者遭到屠戮。

沒有

一位母親，趴在孩子身上哭泣。

守護。

我已經點燃了那些火焰，我已經屠戮了那些無辜者，我被創造為防禦者、保護者－而那位保護者已經帶來了毀壞，而我並不只是個保護者，而是一個象徵。整個教區都圍繞著我成長－但教區已經點燃了一道熱切的憎惡，我的力量煽動了那些火焰。

變好是什麼意思？良善是由一個天使的行動所組成的嗎？

我看著自己的創造者，歪著頭看著他。

我是被製造出來的，但我被做得並不完美，有著瑕疵。我一點都不是個保護者，而是為了傷害這個世界而利用的一個危險，一個武器。

「你，」我說道。

我把肩膀朝向我的創造者，彎曲我的羽翼。月光在我身上聚集，我的皮膚發光，我能看到鴿子在教堂裡環繞著我飛行，現在，對我來說，必須做的事很清楚了。

「艾維欣，」馬可夫說道，他的聲音低沈，是獵食者的語調。

「馬可夫的孽裔，」我宣告道，舉起我的長矛，劍鋒彎曲刺向他的胸膛，「你容許這件事發生。」

「妳說話應該小心點，孩子，」馬可夫說。

「我不是你的孩子，」我說，「我是你的創造物，你要對我所能做的一切負責，我為了一個目的而生，而你的目的並不純淨。索霖馬可夫，我在此宣判，你就是這個世界最大的邪惡。」

「妳太超過了，」馬可夫咬牙說道。

「索霖，等一下－」其中一個魔鬼警告道，「不行，對這個時空的後果－」

「你為什麼容許這樣？」我問道，「你為什麼要把我做成這樣？」我把抵在他胸上的長矛往前推，刮擦著鎧甲。

馬可夫冷笑著，他手上的劍在來自橫樑光線下閃耀，「艾維欣，下去地窖，」他說，「讓我們聊聊妳的創造。」

「你創造我，是為了確保所有惡物都會面對其敗亡，」我說道，「準備好面對你的吧。」

我握著長矛跨步向前，用上每一分神聖力量。不知為何，刃鋒錯失了他的胸膛，而我穿過他倒下，他用吸吮魔法攻擊，但我及時轉身，讓它偏離開來。

我抓住他，把明光轉化為攻擊。擊中了，但只在他的鎧甲上擦出火花而已。

他回擊，用劍的平坦部分與我戰鬥。但其力量依然足夠讓我的胸骨嘎嘎作響。

我用雙手舉起長矛，尖端朝向天國。我連通了自己的憤怒與武器，它因神聖力量而霹啪作響。

「妳生來就是要對我忠誠的，」馬可夫說，「妳無法傷害我。」

「它似乎不行，」我說道，「但她們可以。」

他抬頭，看著那些我喚來向他攻擊的天使，她們從橫樑落下。他幾乎沒時間在她們展開攻擊前護住自己的臉，她們優雅的雙手像爪子一般揮向他。

但他回擊了，他的攻擊很可怕。他用劍刺穿了一個天使，並斬過了另一個的翅膀。他把一個天使甩到地上，撞裂了大理石，另一個則穿過圓柱，把岩石化成了粉末。有一個天使用狂怒之爪攻擊他，朝著他的臉和肩膀攻去，但他抓住了她的頸子。我把自己的力量給她，但我可以看到她的菁華正流進他的體內，黑暗的液體從她的雙眼和嘴裡進入他的身體。她拱起身體，像是一隻烏鴉正在哀嚎。

他轉身面對我，身上的皮革和胸甲都裂開。我的天使們已經讓他變弱，但他離被擊倒還很遠。他用劍尖輕敲著大理石，「艾維欣，這不會改變任何事，」他說道。

我一聲呼喚，最後三個閃動著雙眼的天使，大教堂最後的守護者圍住了他。她們攻擊的劍與爪同心一致，攻勢又多又強。她們靠近他，尖鳴著，從四面八方展開斬擊。馬可夫必須和我在獄窖裡有相同的感覺，和惡魔之翼一起放逐在暗無天日的虛空之中。

一個接一個，他消滅了我的天使，他衝向其中一個，讓她撞過一排又一排的石椅。就在下一個天使向他俯衝時，他擲出長劍，劍鋒撞上她的胸膛，刺穿了她。他抓住最後一個攻擊者的肩膀，看著她的眼睛，接著把她從落地彩色玻璃窗給丟了出去，牆壁碎成千片，天使在峭壁某處拱成一團。

馬可夫再次轉向我，一聲咆哮從他的尖牙中傳出。我把長矛的刃鋒抵著他的頸子，但我可以感覺到它拒絕傷害他，我推著它，而它就是無法割傷他。

我把注意力集中在他的臉上，提醒自己－他不是什麼吸血鬼貴族，而是隻驚懼獸，他是隻怪獸，一隻血腥惡魔，一隻水蛭。

我再看了他一次，他的雙眼變成了嘴，牙齒圍繞著。他的臉孔是個輕薄的面具，他是我的創造者，而他也是罪惡的化身。

「艾維欣－」他開始用水蛭的嘴說道，我用長矛斬過他的頸子，割的深度直可見骨。

他咆哮著，後躍抓住了我的頸子。腐敗的流漿從他的指間傾瀉而出，變成了石板上的噁心真菌。

他跳向我，長劍瞄準我的心臟，劍鋒在我閃避時和長矛擦出火花。我轉身攻擊，但我必須低頭避開他的爪子，那一擊切斷了我翅膀的肌腱。當我用明光向他推刺，卻碰上了血魔法的衝擊波，粉碎了我的咒語。我尖叫撲向他，用他的身體粉碎了一根圓柱，讓他撞過玻璃和碎裂的樹木，直到他撞上了大教堂的牆壁。

這頭怪物的頭歪了歪，我聽到骨頭之間的敲擊聲，他脖子上的傷口開始結痂。

他眼窩裡的嘴流洩出話語，「艾維欣，我必須這麼做。」

「而我，這個，」我說道，我把長矛插進這怪物的胸甲缺口，深到刃鋒都碰到大教堂另一邊牆壁的花崗岩了。

他咆哮，而我被打到後方。馬可夫抓住了矛柄，拉出了刃鋒，有那麼一下子，我可以看到那做為他心臟的污穢動物，蠕動的鰻魚從傷口流動。他把長矛和自己的長劍丟到地上，兩把武器彼此撞擊而發出聲響，他用一隻爪子抓住了傷口。

「妳輸了，」他裝腔作勢說道，「妳現在只能把我看作一隻怪物，那就是妳可以傷害我的理由。」

「你是這世界的污點，」我說，「只有現在我才能把這點看清楚。」

他的攻擊瞬即襲來，幾乎比聲音還要快。

我們扭打了起來，用手鉗住了對方的肩膀。我們把彼此砸向長椅，我們把彼此舉上橫樑，把樑柱撞個粉碎，我們的掙扎捲起了灰塵與羽毛。我抓著他那囉唆的臉，傷口並未立刻治癒。我的手指找到了肉身並加以粉碎，刺鼻的煙霧從傷口滲出，瑟班大教堂的幾大塊碎片落在遠處的地板上。

他的表情詭異，突然用爪子鎖住了我的上臂，在我拍打翅膀試圖讓我們停在空中時壓制我。他的肌肉硬如鋼鐵，把我的雙臂扭到背後，讓一邊的肩膀脫臼。我明白到，他之前一直在保留實力，這才是他真正的力量。

他咬住我的頸子，那痛苦就像一千名無辜者在尖叫，一千個需要幫助的懇求，一千個我不會回應的祈禱。我感覺自己的血液從喉嚨傾瀉而出，被吸了出來。

當我們下降，那並不是因為重力，不是因為我雙翼的無力，而是因為他讓我們下降，他的力量把我們從大教堂的高處給砸到地板上。

穿過地板。

當我們停下，我們躺在瑟班大教堂的地窖之中，一個鋸齒狀的大理石洞就在上方。馬可夫的長劍在洞口，接著落在我們身邊，劍尖插進了石頭。

我摸著冰冷的石頭地板，摸索著我的長矛，但它不見了，肯定還在樓上。但我摸到了一個黑暗的東西，地上的一個灼熱傷疤，某個強大咒語的剩餘物。它被形塑為像翅膀一樣的東西，天使的翅膀。

魔鬼們在頭上大喊著警告，它們懇求的回聲響徹大廳，對我來說，它們聽起來就像是那些沒人回應的祈禱。

「妳應該知道這地方，」馬可夫說道，他站了起來，擦了擦滿是尖牙的嘴。「這是妳出生的地方。」

我起身，脖子上的傷口還在流血，但我並未止血。不知為何，在這個地方，感覺就像在治療。「就是你讓我變成這樣的地方，」我說道。

「讓我幫助妳，我的孩子，」那頭怪物說道，「我可以…淨化妳的心靈，讓妳再次成為美德的代表。我會重新製作妳。」

絕不，「如果我不是那種你理想中的女兒…」我說道。

他退縮了。

「…那麼我們必須再次戰鬥，再一次，直到永遠。因為我不會屈服，我不是怪物的工具，我不會被改成像你一樣。」

我可以感覺自己的力量已經回復了，就在這個神聖之地，我的力量取之不竭。片刻之後，我將會準備好再次打倒他。

「不，」馬可夫說道，「這得結束，就是現在。」

「我知道你要做什麼，」我說，「所以繼續吧，創造另一個銀色暗窖，囚禁我，那是你唯一可以阻止我用自身力量消滅你的方法。」

「牢獄消失了，」他說，「我無法創造出另一個獄窖，就像我無法創造出另一個妳一樣。」

我聚集了力量，「你是我的創造者，你肯定知道這個世界的方式，無法被消滅的東西就必須被束縛。」

馬可夫從石板地拔出長劍，他小聲說，「但艾維欣…妳可以被消滅。」

現在我無法看見他的臉，因為他轉身背向我。我無法看見他是怪物或人，我只能看到那把長劍的劍尖。我只能聽見古老的話語，逆轉祭禮的文句，撤銷恩賜的文句。我只能感覺自己的雙膝跪在大教堂的地板上。我只能聞到附近悶燒的灰燼，我只能摸到自己身下的陰影，映出我第一個時刻的形狀。

我只能對你這麼說，對這個世界最後的祝禱，我只是想讓無辜者免於受傷而已。

吾乃艾維欣，我生來便為守護。

聖沙弗的遊魂 | Daarken 作畫

「什麼－你做了什麼？」傑斯詢問道。

煙從地板上燒焦的地方升起，沿著大教堂天井照下的光飄升。艾維欣不復存在，不知為何，大教堂現在感覺起來特別廣大，有太多的空間，太多的空白。

傑斯四處張望那艾維欣曾經存在的空間和索霖的臉，吸血鬼微微蹣跚，雙拳緊握住他的劍，就好像想穩住胸中的地震。

「我必須這麼做，」索霖細語道。

傑斯不可置信地看著他的雙手，搞不清楚怎麼會這樣。最後，他轉向多美代。「他真的得這麼做嗎？」

多美代只皺了皺眉，她拉起長袍，蹲坐在地板上，用戴著手套的指尖採集灰燼的樣本。她起身，摩擦指尖的灰燼，她的手放在腰帶上的望遠鏡，就像戰士碰觸可靠的武器一般，她的雙眼盯著傑斯，「這會有…後果的，」她說道。

傑斯點點頭，「這個世界的人們已經失去了一位保護者。」

一陣廣大、低沈的聲音在空中隆隆作響，那聲音砰的一聲打在傑斯的胸中，把地窖的塵土都震得飛了起來。

多美代看起來十分嚴肅，「這個時空已經失去了它的保護者，」她說道。

這個世界再次隆隆作響，但這次是在傑斯的腳下。大地在震動，地動越來越強。石板搖晃不穩，彩繪窗戶的碎片搖動掉落，從描繪著艾維欣臉孔的邊框上落下，粉碎的聲音響徹空蕩的大廳。

地動消退，迴音止息。

傑斯看著索霖收劍入鞘，轉過頭去，他的衣領圍著下巴，肩膀隆起。吸血鬼滑翔到一座樓梯上，他的指甲陷在大理石的欄杆裡。

樓梯從中心下沉，傑斯注意到了。那損耗來自數百年的腳步，數百年的崇拜者，數百年尋找艾維欣的人。

「你做了什麼？」傑斯追著他叫道。

依尼翠闇影的故事將在六月八日回歸，在那之前，請在接下來兩個星期回來看看多重宇宙中的新故事。

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