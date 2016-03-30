前篇故事：獻祭

傑斯為了尋找索霖馬可夫而來到了依尼翠，他是在數千年前在贊迪卡囚禁奧札奇的三位鵬洛客其中之一。傑斯無視於莉蓮娜的直接警告，動身前往馬可夫莊園，那裡是吸血鬼鵬洛客的古老家園。沒有莉蓮娜的幫助，也沒有其他線索，他發現只有一個地方也許能提供索霖去向的線索。

馬可夫莊園已遭撕裂，門口大開，看起來就像隻被解剖的動物給釘在板子上。尖塔、大廳、扶壁，還有樓塔，都從它們的所在之處給扯了下來，以怪異的角度吊在莊園建築的核心周圍。

傑斯站在突出於山邊的長拱橋盡頭，腳下的懸崖垂直而下，隱沒在雲霧之中。在前方，曾經是拱橋的剩餘部分如今成了跨越虛空的散亂踏腳石，指向莊園的入口。

「我猜索霖大概不在這，」傑斯自言自語道。

突然間，他看到那曾－發出一聲驚嘆－鼓舞人心且由尖塔與欄杆點綴的曲折結構，像是禿鷹一般地棲息在高聳的海岬邊緣。他的呼吸因其規模而為之一滯，那…不是個莊園，不是，而是一座城堡，一座宮殿。

接著影像消失了，如同幻象一般。他怒視著，用心靈延伸出去，找尋把那些影像逼進他心靈的其他力量。沒人在附近，至少沒有任何他能感應到的思想。他強化了心靈周圍的慣常守護，接著探勘那好像實際存在的城堡。

這是索霖做的嗎？他想知道，莉蓮娜已經說過，他在自己的古老家園裡並不是特別受到歡迎。不管怎樣，這荒廢的規模都讓他暫停了下來，這趟旅程裡已經不只一次，他在想自己是否應該更把莉蓮娜的警告給當回事。

我該走了，他想著，但它把他拉了進去。軌跡在漂浮的石頭之間明滅不定，暗示著這座城堡是由一個睿智的心靈所安排，在驚人的破壞背後，必定有著意義。是個謎題，他想著，而謎題想要被解開。

當然，謎題所展現的第一個挑戰便是如何到達莊園，一條由踏腳石構成的模糊小徑無法讓他感到安心，當然，在他攀過了贊迪卡晶石的時光之後，這樣降落對他來說已經沒那麼困難了。

他把自己的心靈延伸到最近的石頭並戳了戳，它移動了一點點，他沒辦法像用全身的重量般地推它，但這首次的嘗試提供了令人振奮的結果。他再把力量延伸的遠了一些些，推著下一個石頭，它只輕微的晃了晃。第三個石頭則紋風不動，即使他得承認念動術的強度會隨著距離增加而減弱。

風險很高，毫無疑問。但他從未看過像眼前這樣的一座城堡，即便是在贊迪卡這個重力法則只是參考的時空中也從未見過。謎題想要被解開。

他走下橋邊，腳步落在一個懸在空中的石頭上。它下沉的幅度比他預想的還要大，讓他得舉起手來保持平衡。他把另一隻腳也踏在石頭上，放低重心。可以，他想著，我做得到。

他往下一個石頭踩去，然後是下一個，再一次，一步接一步。

接著他再次站上了一座可靠的橋，前方的城堡完好無缺，屹立不搖地聳立在前。他退一步，遲疑了一會，無法確定哪個是真的石頭，哪個是幻象－或是幻視，無論那是什麼。

他蜷伏著，再次用心靈感受周圍，探查任何干擾他感知的存在。還是什麼都沒有，幻視也消失了。

一步接著一步，一個石頭接著一個，最後，他跨越了裂口。

希望我離開的時候不用太趕，他想著。

聳立在前方的是一座拱門，即便六個傑斯那麼高都能走得過去。拱門上面滿是奇怪的骷髏、女巫、狼、惡魔、以及那些不服那巨大吸血鬼之名的東西－馬可夫，這座莊園以他的名字命名，它們全部都－被認為是他殺的。他身邊兩側有和他一樣高的頭骨盯著他看，他不確定那些白色的石頭究竟是不是骨頭。

他踏進拱門，接著石牆圍住了他。

我的步伐在長長的通道迴響，在頭上的牆間彈開。有人跟著我嗎？我停下腳步，聽著是否有任何人的思想，那聲音持續著－不是踏著石頭的聲音，而是我的心跳，每一次跳動都比前一次更強、更大聲。

當然啦，吸血鬼－他們自然會擁有一些用來警告有活人進入走廊的魔法，就像響起晚餐鈴聲那樣。

太快了，深呼吸，傑斯，把心跳慢下來。

我需要光線，我伸出手，在手掌裡盛了一抔藍光，專注著，直到它亮得足以照亮道路，卻不會把我的行蹤暴露得太遠。在長廊的兩旁，掛毯發出了沙沙聲，就好像有風正吹拂過一樣，但我感覺不到任何東西。我把心靈向前伸展，把掛毯推到一旁，後面只有空空如也的牆－又是另一個幻象。

就好像被不存在的風給帶來似的，一個微弱的聲音進入了我的耳朵－笑聲、對話、也許是音樂，不諧和的音調搭配斷斷續續的節奏。這裡有任何沒被廢棄的可能嗎？我在聽的更像是死者的精靈，這個時空和它的鬼魂。

我到了走廊的盡頭，聲音嘎然止息。感覺起來像是我剛走進了一個派對中間，所有人停下動作，轉頭瞪著我。但只有冰冷的石牆回覆著我的瞪視。

「你為什麼來這裡？」一個聲音打破了寂靜。是我的聲音－我有說話嗎？我的嘴巴閉著，我忽然發現自己的喉嚨有多乾，但我就這麼開始問著自己…

為什麼我會來到這裡？是因為她叫我別來嗎？是因為我想要親眼盯著死亡，然後活著訴說這段經歷嗎？

「因為你想死？」

我知道自己沒那麼說，我再一次碰觸了我的思想，探查著那些話語背後的心靈，但它避開了我。

我不是第一個最近踏進這座走廊的活人，我把它看作一段記憶－問題是，誰的記憶？是這座城堡的嗎？也許那聲音是記憶的一部分。他站在這裡，被嚇壞了，極度害怕，把某樣東西－是一本書－緊抓在胸前，抬頭看著…我說不上來，某個…在那裡的東西。

在這男人發抖的眼光所望之處，一道懸掛著的門爆裂開來，該死，這地方發怒了！有東西正在竄改我的知覺，壓迫著我的心靈，而我找不到那玩意，顯然也無法阻止它。之前，我錯過了這道門，而我會注意到它是因為…有人－還是東西？－想要我這麼做。

是鬼魂？如果是依尼翠的遊魂漂浮在城堡的牆壁之間，我會知道嗎？我不確定自己能不能感應到它的心靈，我還沒有機會試驗，要是之後看到遊魂的話，我得記得這件事。

也許我走進了一個陷阱，但我爬上階梯，推著們，它邊打開邊發出金屬的哀號聲。

...必須滾出去...

這些話語自顧自地出現在我的心靈，我沒有想著它們，我無法感應到任何闖入我心靈的跡象－我的守護一如既往的強大。是這地方的某種聲音把戲嗎？或是某位古吸血鬼鵬洛客的心靈，對我來說強大到無法洞悉或抵抗？也許莉蓮娜是對的。

...殺了我...

是思想的片段，一段記憶。某個人的記憶，也許就是我在入口走廊看到的那個活人－或是他的遊魂。我的脊椎出現一陣冷冽的刺痛，那完全不合理，我予以無視。

我的心跳－步伐在這個小小的通道迴響得更大聲了，我的光在石牆上發光，它似乎太過明亮了，我讓它變得昏暗了點，感覺黑暗更為靠近。

「你為什麼要來這裡？」我的聲音刺耳，太大聲了。是的，那是我的聲音，自言自語著。

線索衍生物 | Cliff Childs 作畫

選項一：有東西在干預我的記憶。

選項二：我其實在作夢，在奇怪的朦朧狀態中，毫無過渡地從一個場景到另一個。

我不記得自己是怎麼到這裡的，我在一個宏偉的大廳裡，城堡深處，有風吹過周圍的走廊。石頭彼此磨蝕，建築物的巨大碎片緩慢地繞著我旋轉，它曾經是座有著高聳圓柱的巨大拱頂－現在只是漂浮著的一堆碎石。有手、臉、和身體從石頭伸出，很多很多，都被困住、僵硬、被封在石頭之中。

「發生什麼事了？」有人大叫道，我開始，退回陰影之中，用我的心靈四處找尋聲音的來源，但它變成了許多的喧嘩聲，還有尖叫聲，混合著原始的痛苦和狂怒，來自一張白色臉孔與兇惡雙眼的瞥視－我會討回來的...

它在沈重靜寂之中終結。

我轉過頭，和一位吸血鬼面對面，他的嘴巴張大，露出了尖牙。我的腦子還沒來得及告訴我的身體那吸血鬼已死並嵌在牆裡的訊息，我就已經跳了起來，真丟臉。

他們都是吸血鬼，我猜想都是建造這地方那位馬可夫的傳人。他們的死狀非常殘酷：憔悴的臉孔，凹陷的雙眼，突出的尖牙，野蠻的特徵－醜陋。我附近的一個吸血鬼被紅木畫框圍繞，底部有個黃金牌子，整座牆上下倒轉，名牌在我上方很遠的地方，遠到無法讀到上面的字。畫布的碎片懸掛在畫框邊緣，我舉起畫，小心著吸血鬼的尖牙，而在那古老畫像的剩餘部分，褪色的畫上有一雙紅眼盯著我看，我讓那幅畫落下－

那個石吸血鬼剛剛眨眼了嗎？

我往後退，突然間，我的身旁都是手，緊抓著我。我尖叫著，掙扎著抵抗吸血鬼的緊攫，但他們太過強壯了。我可以從熱切的呼吸中感覺到他們的飢餓，但他們等待－接著他們的君父接近。這一定就是艾德嘉馬可夫了，所有依尼翠吸血鬼的先祖...

不，這不是真的，不是現在。抓著他的手只是從牆上伸出的靜止石頭而已，而接近的吸血鬼君父只是一段記憶，死人的記憶。

那肯定是他的遊魂，或是他徘徊在這地方的某種心靈迴響。也許這遊魂正在把這些想法推進我的心靈之中，或也可能是我自己的感知撿拾了迷失的想法，或，再一次，也許是我在作夢。

我走著，不知道要往哪去，我不記得來時的路，選項一－是的，我考慮了那些。

這裏的死吸血鬼太多了，莉蓮娜說得沒錯－如果我早點來到這裡，他們已經把我撕碎了。我好奇那是否就是我似曾體驗過那男人回憶的下場。

在一座狹窄的走廊裡，我看到了自己的臉被懸在石頭裡，表情盡是驚恐。

不，那是他的臉，有鬍鬚，眼神茫然。是那個來自入口走廊的人，一個在吸血鬼之中的人。白痴，你在這做什麼？

他拿著一本書。

他那被石化的雙手把書保護似地緊抓在胸前，它被藍色的皮革所包裹，用紅色與綠色的絲帶綁了起來。它不屬於這個地方－不只是這座城堡，也不屬於這個時空。

一個白色臉孔，像月亮般地閃耀著，朝著我靠近。她那淡紫色的雙眼閃爍著興奮之情，對我解釋著一個理論，某個她叫做「秘石」的玩意。是她碰觸著我的心靈嗎？我伸進她的心靈－她不在那裡，當然啦。我再次感受周圍，找尋侵入者－某個潛伏在我警戒範圍邊緣的東西？

那又是他的記憶，而書裡的記述－那是本札記－則是她的。他可能不知道或不了解她是什麼：一位來自神河的月人，一位鵬洛客。想解開她文字裡的謎題還得花多一點時間。

我翻到書的後面，是空白的書頁，接著朝著前面翻閱，直到我找到最後一次的記述－但這並不是神河的謹慎筆跡，而是被不同人寫下的，也許是他。嚴理－他在一開始寫下了他的名字，當他接手，在她把札記委託給他，並將他送到這裡之後。

讓他送死。

我在一個隱蔽的角落畏縮著，吸血鬼的進食聲飄浮在城堡之中，帶著跛行的節奏與刺耳的笑聲。我不能離開，他們知道我在這裡，但他們正在玩弄我，像在鼠洞外的貓一樣在周圍潛行，等著我自曝行蹤。

這令人厭倦，也許我能從他的記憶裡學到什麼，但我不需要感受他的恐懼，他那淒慘的驚駭。我的心跳還沒慢下來，而且還變得更大聲了，至少我聽起來是這樣。

我在這裡做什麼？

「找尋索霖，」莉蓮娜說道，她的聲音對這個地方來說太大了。「找死。」

「我在找這個，」我告訴她，握起札記。但她不在這裡，有什麼理由讓她在這呢？

這不太好，莉蓮娜是我的－她屬於我的心靈。有人把她從我的心靈窺探了出來，並且利用她的聲音對付我，這是怎麼發生的？

選項二，我在作夢，似乎越來越有可能了。我想現在就甦醒。

「你應該走了，」莉蓮娜說道，我應該走。

我不能離開。

我沿鋪著華麗紅色地毯的階梯往上爬，回到來時的路上，並且推開了位於最上面的門。嚎叫的風在我身旁吹著，讓所有東西都旋轉了起來。我的手臂在什麼都沒有的空中揮打，盯著下方的迷霧深淵，我確定自己要墜落了，直到我的手抓到了門柱，並把自己拉了回來。

很顯然，這並不是我的來時路。

有什麼正在干擾我的記憶，我覺得自己記得沿著階梯往下走到大廳－也許那也是嚴理的記憶。我需要篩選，搞清楚哪些記憶是他的，哪些又是屬於我的，但我覺得自己並沒有時間做這件事。

很有趣。為什麼我在這座顯然空空如也的城堡裡會覺得這麼趕呢？再次檢查－我找不到另一個心靈，但緊急的感覺只有增加。我假設是這地方的某種奇怪效應，值得進一步的研究…也許下次。

一座巨大的雙重大門在滿是吸血鬼的牆中半開，我走過這條路嗎？門裡面是一個像是禮拜堂的空間，類似浮雕的雕像矗立在城堡的入口，佔據了一整面牆。大吸血鬼再次監督著這片景象，雕刻在牆中，只是這一次，我覺得他更像個人類，更不像個…非人類的吸血者。還有其他人站在他身邊－有些是雕進牆裡的，有些是像曾活在外面那些半浮現的，有些則獨自背對著我站立。他們都穿得像豪族一樣，但他們的姿勢有種飢餓。他們中的十二個圍著一個祭壇，上面躺著一個被繩索綁住的天使，大吸血鬼拿著小刀，準備割開她的血管。

在某種祭禮中啜飲天使的血－似乎像是某種恐怖事物的處方。如果艾德嘉馬可夫真的是依尼翠的第一位吸血鬼，如果真的是他握著小刀，那麼我想我正見證吸血鬼種族在這個時空的誕生。

小刀斬下，發光的銀色血液從天使的頸子噴出，那十二個靠近啜食－先是艾德嘉，在喝之前先把血接進了銀色的高腳杯中。我只能看到生命緩慢地從天使身上被吮吸，而新的生命正在這件罪行的兇手身上扎根。

十二人其中之一擦拭著她的下巴，穿過她的肩膀盯著我看，她是想邀請我加入圈子，還是準備接著吸我的血。不管是哪一個，我跌跌撞撞地往後衝出房間，最後的往後一瞥確認了那些吸血鬼已經回到他們那靜止不動的姿勢。

我得離開，我走不開。

我的雙腳帶我到了另一個走廊，那裡看起來很眼熟。

「你為什麼在這裡？」又聽到了，那是莉蓮娜的聲音嗎？不，我裂開的嘴唇因說話而刺痛。

「我為這個而來，」我再一次說道，指著那本書。

「那本書為什麼這麼重要？」

我不知道，我打開書，從書頁中找尋答案。

一位天使的臉孔回盯著我，她是在批判我沒有阻止吸血鬼的祭禮嗎？笨蛋，她只是在書上的畫像，而那是－一個幻象、一個幻視，或者是某個飄浮在這地方的記憶。一個很老、很老的回憶。

畫像旁邊的是另一個素描，描繪著其中一顆奇怪而扭曲的石頭，自我來到這裡開始，我已經看過那石頭幾次了。那素描的品質相當嚴謹，我好奇這本札記的作者是不是負責那些石頭的，它們內部有著魔法，操弄著魔法力的流動。

但我解出了書頁上的文字；有關天使艾維欣。冷靜而小心地寫著，就好像在文字的重量上強調著：索霖創造了她，索霖想要保護依尼翠的人類，讓吸血鬼不會過度地吸取他們的血。依尼翠的純淨與良善化身是被一個吸血鬼鵬洛客給創造出來的，用來維持強大獵食者與無助獵物之間的平衡。

天使－莉蓮娜提過天使，說她們比攻擊我的狼人還要糟糕。我把那視為另一個莉蓮娜的諷刺話語。她從來就不喜歡天使，但這裡的文字和她的看法不一樣。

「天使已經瘋了。」我乾涸的喉嚨在充滿回音的走廊中發出響聲。

索霖馬可夫創造了艾維欣，艾維欣統領天使，天使們轉為敵對人類，而某人撕碎了馬可夫莊園。

選項一：索霖已經發怒，消滅了自己的舊家園，並且將他的天使創造物轉為對抗依尼翠的人們。

選項二：某個人挑戰了索霖，消滅了他的舊家園，並且將他的天使創造物轉為對抗依尼翠的人們。

兩個選項都有點嚇人，但不管哪一個都能解釋索霖從贊迪卡消失無蹤，而兩個選項都指出了天使就是找到索霖的方法之一，這本書探索了天使們的瘋狂。我合起書，緊抓在我的胸前，我自顧自地說，「這會幫我找到索霖。」

等我一離開這裡。

下一條走廊相當眼熟，我知道該往哪裡走去。一切都變得合理，隨著每一個腳步，我逐漸遠離城堡的核心：這個地方滿是精神的殘餘物，來自現世與古老的記憶片段。嚴理帶著這本札記來到城堡，但就在吸血鬼們快要抓到並吸食他的時候，某個人撕裂了這座城堡，並且把吸血鬼們－和可憐的嚴理－給困在了牆壁裡。

這裏是入口的通道，我回頭最後一次看著背後的景象：

如此，如此黑暗。我感覺到黑暗中的存在，一種飢餓，一種渴望，但依然沒有心靈。我試著感覺…什麼都沒有，一片虛空。

我背對黑暗，走過高聳的通道，離開了馬可夫莊園。

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