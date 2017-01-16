乙太之亂的預覽結束了，這意味著現在是來說一些單卡設計故事的時候了。我們有很多的故事要說，不如馬上就開始吧。

機械獸循環

在乙太之亂中有著一個機械獸循環。它們是神器生物，可以用無色魔法力施放，但其中有一個需要有色魔法力，並符合該色在顏色派定位的啟動式異能。這個循環有幾個存在的原因。首先，乙太之亂比起卡拉德許有著略強的「神器要素」主題，因此也有更多的理由讓你想要放更多的神器進你的套牌，在限制賽中，你所能留給非生物的位置十分有限，神器生物能夠很好的幫助你增加神器的數量。

這個循環的每張單卡在設計上對玩對應之顏色的玩家較具吸引力，但當你的套牌急需額外神器時它們仍然堪用。像這樣的循環在幫助限制賽的運作上十分重要，並同時在玩家們想要構組一副休閒的神器套牌時指引方向。以白色為例，它讓你把自己的生物回手以觸發反抗異能；而綠色會擺上+1/+1指示物以幫助該色所擁有的+1/+1指示物暴衝主題。

留意這循環中的每張卡都只需要三費以下，來幫助填補小點生物曲線。通常我們會對循環使用一個特定的命名規則（如本範例的「機械獸」）來幫助玩家留意到他們之間的關聯性。

翔空改裝與圍攻改裝

在卡拉德許，紅色與白色是兩個與載具關係最密切的顏色。在乙太之亂中也一樣。這兩個顏色提供了一個新的方法來啟動你的載具：結附在他們上面。你可以用一個改裝去結附載具來取代搭載它，而讓它永久性的成為一個生物（只要它仍然被結附著）並且給予它某些方面的強化。我們在卡拉德許的設計時就討論過它，但最後決定較佳的做法是不馬上把它拿出來，而是當作第二個系列的小驚喜。

請留意這張卡片上寫著「結附於生物或載具」因為我們希望盡可能賦予卡片更多的彈性。如果你沒有載具，這些改裝卡仍然可以當成普通的生物靈氣來使用。除了考慮到限制賽玩家很難常常有載具能夠使用，在構築賽中，有時也會出現打死都抽不到載具的窘境。

乙太檢察官 / 攫擊兵 / 投毒師 / 追逐客 / 牧人

當我們決定不在乙太之亂中使用裝配的時候，發現了一個問題。乙太之亂有個強烈的「神器要素」主題，特別是拼造機制，他需要一定門檻的神器數量才能發揮效率。卡拉德許讓本身的「神器要素」主題能夠運作的其中一個方法是製造很多的神器衍生物。這代表乙太之亂必須找到一個充滿風味的方式來創造屬於自己的神器衍生物。這個循環就是其中一個方法。

這個設計在開發時被製作出來，但它與一個我們原先製作於卡拉德許的另一個循環十分相似。為了尋找一個充滿風味的方式來製造神器衍生物，我們同樣將它與能量機制連結。有鑑於我們希望這個機制的主要焦點放在神器生物的製造，最後我們在把裝配加進卡拉德許時刪掉了早先製作的那個循環。有趣的是，我不認為開發團隊有意識到這個循環之前就存在。如同設計之中常發生的，兩個團隊使用同樣的工具，並提出了極為相似的解決方案來嘗試解決一個類似的問題。

乙太岩礦工

我時常討論到我們如何做設計來取悅沃索型玩家，但取悅梅爾型玩家則較少被提到。乙太岩礦工是一個很精緻的梅爾設計。本系列其中一個新的機制是反抗。反抗關注一個你所操控的永久物是否離開戰場。要順利啟動反抗，你必須弄清楚在不同的顏色之中要如何幫助它觸發。對白色來說，有好幾種方法，但最有效益的方法是閃爍（也被稱之為閃現）。「閃爍」是一個研發俚語，用以形容放逐一個永久物後再讓它回到戰場上，無論是立即的或在回合結束時。

一隻能夠啟動閃爍的生物將會是一個強大的反抗啟動者。事實上可能有點強過頭了，所以我們必須找到一個方法來限制他能啟動的次數。加上「每回合只能啟動一次。」是一招，不過有些粗糙。另一個選擇是把它做成進攻時觸發。這會限制它一回合只能使用一次，而且只能在自己的回合使用。進攻觸發的另一個問題則是你必須讓生物負擔風險才能得到效果觸發。

乙太之亂也在找尋新的方式來玩轉能量，而你們得到了一個非常精緻的解決方案來處理多項問題。乙太岩礦工在他攻擊時給你能量。一般來說這會有些麻煩，因為一隻3/1生物非常的容易在戰鬥之中被擊殺，但他有一個可用的啟動式異能，當戰況不利時可以使用你剛剛得到的能量來閃爍自已。如果還有另外一隻生物一起進攻時，這會讓你的對手打消阻擋礦工的念頭。

如果礦工順利穿透，你就入帳了一些能量，能夠存下來晚點使用，或直接花在另一個能量費用上面。每次你閃爍礦工，你就能觸發你的反抗。一個漂亮又精緻的設計。

剛毅阿耶尼

正如我在守護者剛成軍時所說的，我們一直希望這個團隊能夠隨著時間茁壯，而我們會看到其他的鵬洛客加入。還有誰比阿耶尼－終極的團隊合作型選手，更適合做為第一個加入的多色鵬洛客呢？

一段在我部落格上關於阿耶尼的談話，讓我了解到有很多人並不知道這個角色的核心價值觀。阿耶尼致力於幫助他人。他是一位治療師，能夠治療受傷的人。他是一位導師，有能力幫助人們更加的了解自己。他是一位領袖，深知如何激勵身邊的人，並推動他們一起做些偉大的事情。一言以蔽之，阿耶尼強烈的被定義為能夠為其他人做出貢獻。

有鑑於此，他的法術一直都是關於強化其他生物和/或鵬洛客。阿耶尼在孤軍奮戰的時候無能為力。他的魔法從不朝向自身，永遠擁抱夥伴。這就是他為什麼是一個團隊所需要的偉大人選，因為他所擁有的力量便是設計來與人並肩作戰的。

讓我們來看看阿耶尼的異能並且談談它們從何而來。他的+2異能讓他能找出其他夠幫助他完成任務的夥伴。這個異能是綠色與白色的綜合。綠色能夠從牌庫頂獲得生物（還有地牌，雖說這個異能排除了地牌）而白色能夠獲得神器、結界與鵬洛客。

-2能力是一個白色能力。它移除生物，但讓操控者得到一點補償。此類型的異能可以一路追溯到第一版的單卡Swords to Plowshares。老讀者都知道我對Swords to Plowshares有著一些不滿，並不是因為白色不該做這樣的交易，而是Swords to Plowshares的能力等級威脅了黑色在生物去除上的地位－黑色應當在此比白色更有效率。在三個能力中，這是「阿耶尼樂於助人」之風味要素最低的一個，但阿耶尼也是位鬥士，所以一個小小的生物控制也是可以接受的角色特質。

-9的能力（也就是我們所稱呼的「終極」）是兩個異能。放置五個+1/+1指示物在你的每一隻生物上是一個綠色異能。白色也能放+1/+1指示物在生物身上，但通常會被限制在兩個以下。一但你開始被+3/+3或更高的數字所強化，我們就開始進入了顏色派中綠色的地盤。放五個忠誠指示物在另一個鵬洛客身上則是一個白色異能。

這所有的異能結合在一起，構成了一張相當吸引人的阿耶尼單卡。

監察長巴羅

當我們回到卡拉德許，我們知道將與三個角色再次見面。一位是琵雅，茜卓的媽媽。第二位是帕西理夫人，兩位納拉的友人。我們在卡拉德許中製作了前兩位的單卡。第三位是巴羅，如果你還沒看過茜卓之背景故事的話(你可以馬上到這裡去看)，巴羅是一位執政院官員，他追擊逃離城市的納拉一家人並且必須對茜卓父親（還有母親，茜卓原先如此認為）的死負絕對的責任。巴羅正在處決茜卓時，她的火花首次點燃並且進行了第一次的時空旅行。明顯地，巴羅並不是個好人。

從故事中我們知道他也能變些魔法，主要是當作某種控制之用。我相信我們曾經討論過他應該是純白、純藍、或是白藍混色，但故事小組最終選擇了純藍。專才循環所選用的所有傳奇生物都被設計成能夠圍繞著他們來構組套牌。以巴羅來說，我們喜歡他在法術套牌中的靈感，一副專注於瞬間與巫術咒語的套牌。

第一個能力讓他們能夠以更便宜的費用與套牌主題清晰的連結。第二個能力讓你在反擊到任何東西時能夠抽棄（抽一張然後棄一張）。這進一步限制套牌更往控制的方向走，與這角色十分相襯。

齒輪組裝工

我經常分享有關一些能被製作出來的機制故事，但未被製作的機制則有著更多的故事。齒輪組裝工（與莎希莉萊伊）是很久很久以前某個機制的遺物，現在似乎很好地符合了卡拉德許環境的主題。此機制被稱為逆向工程師，並且是以一張來自洛溫環境，叫做Heat Shimmer的卡片作為基礎。

有別於製作一個一回合用的生物複製品指示物，逆向工程師製作的是神器複製品的指示物。這個機制在卡拉德許的探索性設計會議時被首次創造出來並且帶來很大的樂趣。有許多卡拉德許中擁有的要素得以開始製作，是因為他們與逆向工程師能夠搭配良好。

卡拉德許的設計最終製作了五個我們所喜歡的機制。然而很明顯地，五個機制的組合複雜度太高了，於是我們選擇降低到三個。能量必須要留下因為他是設計的核心。載具是個超酷的東西，玩家們已經吵著要好幾年了。最後只剩下一個位置。逆向工程師被驗證並不夠簡單，有鑑於能量與載具都已屬於偏複雜的一邊。裝配顯然將佔據最後一個位置。

但卡拉德許設計團隊真的非常喜歡逆向工程師，於是我們將他推遲到了乙太之亂。大系列的設計團隊應當要思考小系列想要做些什麼，而我們常常給他們一些我們認為可能會行得通的機制。乙太之亂的團隊玩過了逆向工程師，但他最終因為有一些發展性上的問題而被砍掉。這並不是一個我們會想要放在足夠多的卡片並讓他成為一個關鍵字的異能。

我們最終將他放在卡拉德許的一張卡片（記得莎希莉萊伊也是在開發中加入的）、以及乙太之亂的另一張卡之中。當你使用齒輪組裝工時，你可以稍稍了解到早期的卡拉德許是如何設計的。

執政院鎮壓

這張卡片的設計是一個做為風味優先之故事焦點卡片的好例子。焦點卡片告訴我們故事的主調，而我們想要做一張卡片能夠在機制上捕捉到風味。

任何風味優先的焦點卡片有三個目標：

我們希望能夠準確地捕捉我們想要表現出的風味。在這個例子中，它是乙太之亂的故事序曲。執政院在發明家博覽會中奪走了所有的發明。 我們希望做出來的這張卡玩起來是有趣的。用一張不堪用的卡片完美的捕捉了風味並無法真正解決問題。 理想中我們可以讓卡片增添一些小說元素。是，我們可以把故事焦點放在具有標誌性能力的卡片上，但其效果不如玩家對於卡片本身的關注。

於是，我們必須要表現出對發明品的鎮壓。好吧，如果是執政院的話，多半代表著這張卡片會是白和/或藍色，基於這兩色是執政院的顏色。如果它是藍的，從字面上看會是可以獲得對手神器的控制權。但執政院並沒有真正使用那些神器，所以風味就有點跑掉了。他們奪走這些只是要讓擁有者沒有辦法使用他們。

某些時候，我們把這想成是執政院把這些神器監禁起來，而我們有個效應與其符合。白色經常把東西放逐，持續到產生這個效應的永久物離開戰場為止。如果我們使用這個效果，但不僅是對一隻生物，而是所有對手的神器。讓我們再檢查一下我們的三個目標。

風味十分鮮明。 這卡片感覺上有自己的定位，特別是因為卡拉德許環境有很強的神器成份。 這是一個我們從未做過的效應，它巨大而且酷炫。

任務完成。

而這就是執政院鎮壓的來龍去脈。

執政院無畏艦

研發人員十分著迷於一些獨特的攻擊/防禦力組合。例如，我知道Eric Lauer保留了一個列表，上面列出所有我們尚未使用在白板生物（沒有規則描述的生物）之所有的攻擊/防禦力組合，並且想從中挑出一個加進它的系列中。

我看到這張卡片的第一個念頭是當我在寫風味敘述時要如何寫。（或許這是個強烈的徵兆表示我不該再做取名或風味敘述。如果你還沒發現，7-11是一間美國的連鎖便利商店。）我的第二個念頭是這肯定是一個新的攻防數值組合。不，原來我們已經用過兩次了。

這張卡上面仍然有一個新的數字。卡拉德許以搭載1到搭載5來運作載具，但執政院無畏艦將它提高，呼叫出了搭載6。我並沒有參與這張卡的設計，但我合理的猜測他們是想要嘗試能夠把一個一費的白板神器做到多麼巨大。如果你們需要一些參考，我相信他們的靈感來自於這張卡片。

我在海市蜃樓環境的開發過程中設計了Phyrexian Dreadnought。我想要在這系列中放一隻12/12（魔法風雲會一直在玩個遊戲，把整個遊戲中最大的生物一點一點的變大，而那時進行到了12/12）而首席開發者，Bill Rose，告訴我如果我的設計夠酷他就會考慮採用。 我想著「來個一費的12/12踐踏生物如何？」

執政院無畏艦是對Phyrexian Dreadnought的致敬，這也是它為何要以「無畏艦」來命名。而我猜做到12/12還是太強了一點。

黑暗預示

大多數情況下，當一張卡片引述了另一張卡片時，他們會在一個相同的系列。多年來確實是如此，直到玄鐵系列，那時我們印了一張卡叫做Shield of Kaldra。秘羅地，它之前的一個系列，已經做出了Sword of Kaldra ，但Sword of Kaldra只是個很酷的裝備。讓Shield of Kaldra脫穎而出的原因是因為它提到了Sword of Kaldra、它本身、以及另一張叫做Helm of Kaldra的卡片。最後的一張集中了所有的關注，因為當時，還沒有叫做Helm of Kaldra的卡片。顯然地，我們正在安排著某些東西，而透過一點簡單的模式判斷告訴你哪裡可以找到Helm of Kaldra－就在下一個系列，五色曙光。玩家們一開始還沒意會到，但最終出現了許多關於頭盔的傳聞。

然後在預知未來系列中，我們製作了一個塑法師（以棄一張牌做為部份啟動費用的生物）循環，他們能夠製作複製知名魔法風雲會卡片的生物指示物。為了樂趣，他們之中白色的那個叫做Goldmeadow Lookout，製作叫做Goldmeadow Harrier，當時不存在於魔法風雲會之中的生物指示物。他在那一年稍晚的時候才會出現在洛溫。最後，在天地醒轉系列中，我們有張卡叫做Eye of Ugin，他能夠讓奧札奇咒語以更低的費用施放－而當時並沒有任何奧札奇咒語的存在。下一個系列奧札奇再起，我們才會介紹充滿奧札奇咒語的世界。

我把這帶回來因為我們決定再次找點樂子，並提供一些非本系列的資訊。而這張卡與其他三個例子不同的則是它所提及的卡片並不存在於乙太之亂，而是存在於之前的魔法風雲會之中。尼可波拉斯有一張鵬洛客卡片在多年前的聚流系列中。也就是說，這卡片看似是往前而不是往後看。這是否與我們將進行的阿芒凱時空之旅有著任何關連呢？

還有更多

我們今天只能介紹這些了，但還沒結束。正如標題所說，這個文章有不只一個部份。與往常一樣，我期待聽到你對於今天的故事與卡片的意見。你們可以寄信到我的信箱或從我的任一社群帳號與我連繫(Twitter, Tumblr, Google+, and Instagram)。

下週的第二部再見囉。

在這之前，希望你已經與乙太之亂一起創造了一些故事。