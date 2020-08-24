我在之前幾週和上上週開始談論預知未來的未來卡牌，解釋它們是如何設計，以及它們是否成功地出現在未來的系列裡了。我詳細檢視每張卡牌，並述說它們是否已經重印、或是幾乎重印了。而對於那些還沒重印的，我則會預測它們在未來重印的機率。我今天會繼續這個過程。

點擊來看我給卡牌的重印標準。

點擊這裡來看標準 我會使用下列的四種標準給每張卡牌列出重印的機率（不管是標準系列或是補充系列）：有可能、不太可能、非常不可能，和已重印。它們的意思是這樣的： 有可能– 我認為我們在正確的環境下是有可能重印這張卡牌的。這張卡牌是我們之後有可能重印的，雖然不知道會是什麼時候就是了。 不太可能– 我不認為我們會重印這張卡牌，不過在正確的情況下還是有一點可能的。 非常不可能– 我不認為我們會重印這張卡牌。 已重印–我想你們知道這是什麼意思。

今天會是第三和最後一篇關於未來卡牌的文章。

單色傳奇循環

在設計時常常發生的事情就是你會想到一個點子但是不知道要用在哪裡，所以你就會放著並等看看哪一天能幫它找個家。這循環就是這種情況。魔法風雲會桌上遊戲的經理Bill Rose就想出了一個機制能緩和傳奇這個超類別缺點的機制。我想他應該是抽到已經出現在戰場上的第二張同名傳奇太多次了，所以他就和其他的魔法風雲會設計一樣，設計了一個能在這種情況中用到的東西。

他創造的第一個機制讓你可以重疊傳奇生物，給予該傳奇額外的異能和攻防。它通常會加倍能加倍的東西並賦予額外的協力異能。由於這樣做會產生太多的規則問題，所以他就想出了一個更簡單的點子—聲威。它只會出現在傳奇生物上，並且讓你在棄掉同名的傳奇卡牌時獲得某種效應。每當Bill想出一個機制（或卡牌或主題）時，他都會寄封電子郵件給我。如果我喜歡它的話，我就會把它放一旁並給它找個家。

快轉到（大概是一年多後）預知未來的設計。我們想要製作一些未來轉移的傳奇生物，並想出了製作著名魔法風雲會角色的後裔這個點子。雖然在創意上這的確是讓他們來自於未來，但我還是需要一個讓他們感覺來自未來的機制。我就是這時想起Bill的機制。我們從來沒有做過類似的東西，所以這感覺就是個挺酷的未來轉移點子。聲威最後成為了出現在最多張未來轉移卡牌上的機制，因為它出現在五張的單色傳奇生物循環上。每個聲威異能都是和卡牌本身有優秀協力效應的酷炫效果。

讓我來談談每張卡牌是如何設計的吧：

Oriss, Samite Guardian – 歐莉絲是卡牌出現在暴風雨的晴空號船員Orim, Samite Healer的後裔。歐莉絲和歐琳都是第一版中會防止傷害的Samite Healer的強化版。她的聲威異能也能保護你，讓你的對手不能施放咒語或攻擊。

Linessa, Zephyr Mage – 黎奈莎是出現在預言中的Alexi, Zephyr Mage的後裔。這兩者都能讓你將多個生物移回擁有者手上。她的聲威異能讓你能回手一堆永久物。

Korlash, Heir to Blackblade – 寇列許是傳承中的Dakkon Blackblade的後裔。他們的攻防都和你操控沼澤數量有關。他的聲威異能讓你能找出更多的沼澤，讓他能變得更大並給你更多的魔法力。

Tarox Bladewing – 塔洛茲是石破天驚的Rorix Bladewing的後裔。兩張卡牌都是巨大、具侵略性的敏捷龍族。聲威異能讓塔洛茲能暫時性地變得更大。

Baru, Fist of Krosa – 巴魯是奧得賽環境和石破天驚環境故事的Kamahl, Fist of Krosa的後裔。他的兩張卡牌分別出現在奧得賽以及 石破天驚。兩個克洛薩之拳的卡牌都能灌大你的生物並給予它們踐踏。聲威異能讓你能派出一個操控的地越多攻防就越大的衍生生物（這和巴魯的觸發有關）。

這些卡牌基於兩個原因非常難設計。第一，和它們有關連的角色都在多明納里亞上。第二，設計聲威卡牌很麻煩，因為最在乎傳奇卡牌的賽制（指揮官）因其單張卡牌的限制而不能使用這個機制。雖然我們願意製作在指揮官中無法運作或是好用的個別傳奇生物，但是要做一整個機制還是很困難的。

重印機率：非常不可能（Oriss, Samite Guardian、Linessa, Zephyr Mage、Korlash, Heir to Blackblade、Tarox Bladewing，和Baru, Fist of Krosa）

Patrician's Scorn

這個咒語嘗試了另一種額外的施放費用，讓你可以免費施放它。這區域很危險，也不是我們想大量使用的東西。我不認為我們會重印它，但我假設在正確的環境中還是有可能的。我覺得它的創意指向的是一個我們從來沒做過的酷炫世界。

重印機率：不太可能

Phosphorescent Feast

在五色曙光設計時，Aaron Forsythe設計了一堆要計算魔法力符號的卡牌。當我和Aaron討論這些東西時，他設法找出了它們，所以這些就是他實際設計的卡牌：

硫酸氛圍

6

神器

每個生物每有一個有色魔法力符號便得-1/-1。（費用為1WW的生物便得-2/-2。）

紅色衝擊

1{R}{R}

瞬間

目標生物獲得+X/+0直到回合結束，X為戰場上所有生物的紅色魔法力符號的數量。

保持輕快

3{W}

結界

魔法力費用中有兩個或以上有色魔法力符號的咒語不能被施放。

不死會計師

1{B}{B}

生物 — 殭屍

這張卡牌的攻擊和防禦等同於你墳場中所有卡牌上黑色魔法力符號的數量。

*/*

一如往常

{G}

結附生物

被結附的生物的魔法力費用每有一個綠色魔法力符號便得+1/+1。

白色小蝴蝶

2{W}{W}

巫術

展示你的手牌。派出X個飛行的白色1/1精靈衍生生物，X為你手牌上所有的白色魔法力符號的數量。

我和Aaron說我認為這些卡牌可以成為一整個機制，所以我們應該在為它們找到好歸宿之前先保留它們。我在一些年後將Phosphorescent Feast放到未來轉移卡牌裡，因為我知道我們會在預定隔年的混血魔法力環境中用到這個機制。我們一年後的暮光中就重印了Phosphorescent Feast，使用的異能名稱則是渲色。

這機制並不受歡迎。我很失望，因為我對這機制的期望非常高。幸運的是，數年後在原本的塞洛斯中我們重製了這個機制並將它改為大受歡迎的獻力。我們在這裡學到執行面的重要性。

重印機率：已重印

Quagnoth

在預知未來時我擔憂的一件事就是常青的關鍵字不夠多。常青關鍵字很重要，因為我們常常要靠它們來建立循環，所以如果不夠的話，那每個循環看起來就都會一樣了。另外，在沒有太多關鍵字的情況下（這樣會對新玩家造成字彙的超載），它們也能為我們常用的機制添加風味和凝聚力。我認為在未來轉移卡牌中引進新關鍵字然後在之後開始使用它們應該會很有趣。我這麼說是因為，這張卡牌的設計目的就是為了要介紹帷幕這個機制。

Quagnoth回歸有兩個大問題。第一是轉瞬。它在時間漩渦中是一個很好的搭配，因為這系列是個時間主題的環境。在本質上帶回干擾並不是個受歡迎的決定，所以我不覺得它能回歸。第二，我們不再使用帷幕這個關鍵字了。我們用辟邪代替了它，因為太多玩家直覺性地認為它就是這樣運作的。總歸來說，我不認為Quagnoth會重印。

重印機率：非常不可能

Ramosian Revivalist

這張卡牌微調了瑪凱迪亞的反抗軍機制。與其從牌庫中找一張反抗軍卡牌到戰場上，Ramosian Revivalist會將它從墳場移到戰場上。我認為它是為了搭配Bound in Silence的（它也是個反抗軍，因為它有部族這個超類別）。反抗軍在我們第一次製作它們時非常不受歡迎（同時也有點過強），所以我對它們的回歸感到不樂觀，即使是這個新的墳場版本也是。

重印機率：非常不可能

Sarcomite Myr

對於那些在秘羅地創痕推出時就在玩的玩家，你們還記得我曾經說過我們放了一些隱晦的提示，說明非瑞克西亞人在原本的秘羅地中就存在了嗎？這就是其中的一個提示。它是個非瑞克西亞化的秘耳，而這個生物（目前）只會出現在秘羅地上。是這樣的，我知道我們要返回秘羅地，而我也想找個地方來製作有色神器。這感覺就是機制和創意的完美搭配。不幸的是，在預知未來和秘羅地創痕中間，我們製作了阿拉若斷片並發現有色神器這個點子解決了艾斯波斷片的設計難點。這代表當我們終於來到秘羅地創痕時，我們得使用其他的工具來解決非瑞克西亞的設計問題。新非瑞克西亞有一些有色的神器生物，但它們全部都有非瑞克西亞的魔法力費用。由於我們決定將有色神器定為常青機制，我認為如果我們真的返回新非瑞克西亞的話還是有機會看到這個小傢伙的。

重印機率：有可能

Seht's Tiger

這張卡牌能讓你這個施放者獲得反色保護。好吧，並不是所有的未來轉移卡牌都是創新的。這張牌還沒重印讓我有點訝異。也許是名字吧？我記得我們曾經將這張卡牌塞進阿芒凱環境，但它基於兩個理由沒出現。第一，Ethan Fleischer真的很想使用艾文核靈師，而我們也不想在同一個系列中使用兩張未來轉移牌。第二，保護在這個時期剛好失去的常青的身份。

重印機率：有可能

Shah of Naar Isle和Skizzik Surger

這兩張卡牌都在常是非魔法力的返響費用。我記得Shah of Naar Isle一開始的寫法是 「返響：對手抽三張牌」，但規則團隊不喜歡所以就將它改成0的返響費用並加上一個觸發。Skizzik Surger可以這麼做，因為犧牲某個東西是個費用。由於這兩張卡牌都得依賴返響的回歸，而且即使它真的回來我們還要討論非魔法力的費用，所以我認為它可能性非常低。

重印機率：非常不可能

Shapeshifter's Marrow

這是另一個可以輕易改為非未來轉移的設計。我不知道這張卡牌為什麼還沒重印。我認為在適合的系列中這毫無疑問會出現。

重印機率：有可能

Snake Cult Initiation

這張卡牌和Virulent Sliver是唯二具有劇毒異能的卡牌。如同我在談到Virulent Sliver所說的，我原本就是要在中毒回歸時使用劇毒異能，但在設計秘羅地創痕時我最後還是比較喜歡侵染。我不認為劇毒還不至於無法回歸，但它的機率實在不高。

重印機率：不太可能

Spellweaver Volute

我現在要呈現一個叫做織咒師渦旋的短劇。

我：我可以問你一個問題嗎？

規則經理：當然，這可是我的工作。

我：規則是否允許我們結附永久物以外的東西呢？

規則經理：像是什麼？玩家嗎？

我：不，那個我在機飛版就做過了。

規則經理：那是什麼？

我：墳場裡的卡牌。

規則經理：你要做另一個銀框系列了嗎？

我：不，這是個黑框系列。

規則經理：*搖頭*

我：有可能嗎？

規則經理：理論上來說，可以，但 . . .

我：這樣就行了。謝啦！

重印機率：非常不可能

Spellwild Ouphe

這是另一個隨機的單張設計，微調的則是費用減免。這也是還沒重印讓我感到訝異的卡牌之一。我猜想是因為有奧夫的世界應該不多吧。

重印機率：有可能

Spin into Myth

反占卜看起來就像是個我們有一天會做的東西之一，所以我們將它定為未來轉移的機制之一。在創造了這張卡牌之後，我們現在知道這個機制超級不好玩。確保你的對手只能抽到他們最爛的牌可不會讓任何人有良好的體驗。我對於這張卡牌重印的機率並不感到樂觀。（不過，我得指出它在Archenemy有重印過，因為實在太合乎主題了。）

重印機率：不太可能或已重印（如果我們算Archenemy的話）

Sporoloth Ancient

這張卡牌暗示的則是墮落王朝的回歸。這個設計獨特的地方就是，從這個生物上移除指示物的異能並不是在這個生物上，而是在其他的所有生物上。除了在它是你戰場上唯一的生物時無法運作之外，我不太確定它實際的應用是什麼。（我很確定設計時是知道的。）這風味和古怪機制讓它不太能和大部分系列搭配。

重印機率：不太可能

Steamflogger Boss

我想要在未來轉移卡牌上做的事情之一就是設計一張使用我們從來沒用過的字，然後完全不解釋它能做什麼的卡牌。我也想要這張卡牌有點呆，因為這裡的重點就是要取笑我們完全不知道這張卡牌是什麼意思。我第一個嘗試是這個：

鬼怪史噗格

2{R}{R}

生物 — 鬼怪史噗格戰士

3/3

R，犧牲一個鬼怪：所有史噗格獲得連擊直到回合結束。

R，犧牲一個史噗格：所有鬼怪獲得+2/+0直到回合結束。

Aaron Forsythe指出這似乎沒有捕捉到我們想要的點，因為我們常常會設計新的生物類別。我們需要這個新字彙更古怪更隱晦。下一個嘗試則是這個：

[ 鬼怪上司]**

2{R}{R}

生物 — 鬼怪整備師

3/3

如果由你操控的一個整備師將豎立一個紀念碑，則改為它豎立兩個紀念碑。

其他所有整備師獲得+1/+0和敏捷。

編輯團隊建議將「豎立紀念碑」改為組裝機巧。當這張卡牌推出時，我們的確是獲得了想要的反應。玩家取笑這個這張卡牌到底想做什麼的謎團。如果我們就此收手的話就沒事了，但是Aaron當時有個專欄，然後他在專欄中提到我們完全沒有想設計機巧。這指示個笑話。

真實教訓—千萬別跟魔法風雲會玩家說我們不想做什麼。這只會讓他們更想要而已。這麼多年來玩家一直要求我們製作機巧。我試過了，但是要捕捉它的風味同時又讓這個機制可以運作根本不可能。我無法讓它感覺像是個機巧又讓這機制可行。我有一些無趣的方法，但那並不會是魔法風雲會玩家想要的東西。如果我要製作機巧的話，它就必須要是發全壘打，而不是貧弱的一壘安打。

機巧的救贖就是Unstable。它是一個蒸氣龐克啟發，專注於發明的系列。（不，那系列之後才出現的。呃，才設計的。）機巧是個完美的搭配，而銀框給我的自由讓我可以設計出能捕捉這機制所需要的感覺。它成為第二副套牌，讓你可以將它組裝成一個巨大的機器。玩家超愛這個機制，甚至開始要求我將它帶到黑框裡。

重印機率：已重印

Street Wraith

我們嘗試了非魔法力的返響費用，那為什麼不也試試不用魔法力的循環費用呢？生命這個費用似乎太有效率了點。事實上，對標準來說可能過於有效，但這張牌讚許多重印系列中都推出過（Modern Masters、Masters 25、Mystery Booster）。雖然我不認為它會在標準中重印，但我可以想像它出現在補充系列中。雖然機會渺茫，但還是有一點可能的。

重印機率：不太可能

Storm Entity

這張卡牌的原型是具有風暴的生物。我們後來發現規則不允許這麼做，所以我們只好盡力讓這生物感覺好像有風暴一樣。我們成功了嗎？假設沒有任何設計問題的話，我認為這張卡牌是有可能重印的。

重印機率：有可能

Tarmogoyf

這張卡牌基於一個原因才出現在未來轉移的卡牌上。它需要一個列出所有卡牌類別的提示敘述，因為我們要加上一個還不存在的類別。我選擇做一個Lhurgoyf的變形，檢視的是墳場裡有多少卡牌類別而不是生物。我們原本的計畫只是要加上「鵬洛客」而已。然後這張卡牌被移除了，因為我們需要塞一張綠色的鵬洛客進去。我們原本要在未來轉移卡牌上引進鵬洛客，但這個計畫被中止了，因為我們需要更多時間來完善鵬洛客的卡牌設計。有趣的是，當系列帶領的Mike Turian將Tarmogoyf放回檔案裡時，他使用的是印象中的*/*+1而不是我設計時選擇的*/*，因為Lhurgoyf就是這樣。在製作洛溫的設計時，我們發現我們想要使用部族這個關鍵字，所以我們把它加到Tarmogoyf上，因為這它當時還在開發中。這張卡牌重印要跨越的最大障礙就是它的強度。

重印機率：不太可能

Thornweald Archer

Quagnoth引進了帷幕。Thornweald Archer引進了延勢和死觸。我上週漏掉了，但Mistmeadow Skulk則是引進了繫命。這四個就是新的關鍵字。由於延勢和死觸現在已成為常青關鍵字，所以這張牌到現在還沒重印讓我有點訝異。我們只需要找到名字適合的世界而已。

重印機率：有可能

Thunderblade Charge

這張卡牌像是個返照和購回的變形，只是將它們綁在戰鬥傷害上。我對於我們還沒有將這個關鍵字或異能化感到有點訝異，因為它暗示的是個更大的東西。我不太確定在使用迴避生物的情況下這種咒語是否也會有購回的問題（玩家只會重複使用同一個咒語）。我可以想見我們會微調這個機制，但保持現況基本上是不可能的。也許做為單張的重印吧？

重印機率：不太可能

Vedalken Aethermage

這張卡牌和Homing Sliver引進了[類別]循環，一個基本地循環的變形，讓你可以取得一個特定生物類別的生物，而不是基本地。在我們為了減少重複的對局問題而禁用了導師機制之後（我們還是會做單張的導師卡牌），我不認為[類別]循環會回歸，但也許有人想這麼做也說不一定。

重印機率：不太可能

Yixlid Jailer

這是另一張可以輕易轉為非未來轉移卡牌的未來轉移牌。這張卡牌效果非常獨特，所以它不會出現在太多系列中，但我們還是有可能在未來找到適合它的歸宿的。我知道有不少系列曾嘗試使用它，但基於各種因素它到現在還是沒有重印過。

重印機率：有可能

未來昔日

呼！在三週之後我終於寫完了。我希望你們喜歡我回顧我負責的那些比較古怪的卡牌。如同以往，我很想聽聽你們對於這篇專欄或是裡面談到的任何卡牌的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr, Instagram，或是TikTok）來聯絡我。

下週回來跟我一起開始看贊迪卡再起的預覽。

直到下次，希望你們的未來也會包含一些你的過去。